НЮЛАНДСКАЯ ГУБЕРНИЯ

НЮЛАНДСКАЯ ГУБЕРНИЯ - административно-территориальная единица в Российской империи, на юге автономного Великого княжества Финляндского (ВКФ).

Об­ра­зо­ва­на ма­ни­фе­стом императора Ни­ко­лая I от 24 марта (5 апреля) 1831 года «О раз­де­ле­нии Ве­ли­ко­го кня­же­ст­ва Фин­лянд­ско­го на во­семь гу­бер­ний» пу­тём раз­де­ла Ню­ланд­ско-Та­ва­ст­гус­ской гу­бер­нии . Административный центр - город Гель­синг­форс (фин. Хель­син­ки). Де­ли­лась на уез­ды: Ло­хья, Пер­ная, Раа­се­по­ри, Хель­син­ки. В со­ста­ве гу­бер­нии 5 го­ро­дов [Гель­синг­форс, Ло­ви­за (фин. Ло­вий­са), Бор­го (По­рвоо), Эке­нес (Там­ми­саа­ри), Ган­гё (Хан­ко)], 39 сель­ских об­щин (1917). Площадь 12 тысяч км2 (са­мая маленькая гу­бер­ния ВКФ). Население свыше 376 тысяч человек (в том числе в сель­ских об­щи­нах про­жи­ва­ло свыше 203 тысяч человек) (1910), плот­ность населения 22 человека/км2 (сред­няя по ВКФ - 7,3).

Основные за­ня­тия на­се­ле­ния: зем­ле­де­лие (к началу XX века воз­де­лан­ная пло­щадь со­став­ля­ла около 10% тер­ри­то­рии Нюландской губернии; главные куль­ту­ры - овёс и рожь; ого­род­ни­че­ст­во - кар­то­фель, ре­па и др.), ско­то­вод­ст­во (в пер­вую оче­редь, мя­со-мо­лоч­ное и раз­ве­де­ние ло­ша­дей), а так­же ры­бо­лов­ст­во (до­бы­ча са­ла­ки, ло­со­ся) и мел­кий кус­тар­ный про­мы­сел. Главный центр фаб­рич­но-за­вод­ско­го про­изводства - Гель­синг­форс (в 1908 году на 789 промышленных пред­при­яти­ях за­ня­то 19995 ра­бо­чих; 15% об­щей чис­лен­но­сти в ВКФ), а так­же район Пойо (фин. По­хья), где дей­ст­во­вал ряд ме­тал­лур­гических и ме­ха­нических пред­при­ятий («Фис­карс» и др.). Раз­ви­та ле­со­за­го­тов­ка (42 ле­со­пиль­ных за­во­да). По тер­ри­то­рии Нюландской губернии про­шли железнодорожные ли­нии Гель­синг­форс - Та­ва­ст­гус (фин. Хя­ме­эн­лин­на) (1862), Санкт-Пе­тер­бург - Рий­хи­мя­ки (1870), Хю­вин­ге (Хю­вин­кяа) - Ган­гё (1873), Кер­во (Ке­ра­ва) - Бор­го (1874), Ка­рис (Карь­яа) - Або (Тур­ку) (1899), Фрид­рихс­берг (при­го­род Гель­синг­фор­са) - Ка­рис (1903), Ло­ви­за - Ве­си­яр­ви (1904). Тор­го­вый флот Нюландской губернии в 1892 году на­счи­ты­вал 289 су­дов (213 па­рус­ных, 76 па­ро­вых). В 1897 году ос­но­ва­но ме­ст­ное сельскохозяйственное об­ще­ст­во (кон­то­ра - в деревне Хю­вин­кяа), в 1906 году соз­дан Центральный ры­бац­кий со­юз шведского на­се­ле­ния Нюландской губернии (ус­тав ут­вер­ждён в 1907 году; прав­ле­ние в Гель­синг­фор­се).

В Нюландской губернии дей­ст­во­ва­ла наи­бо­лее плот­ная сеть школь­ных уч­ре­ж­де­ний сре­ди гу­бер­ний ВКФ: в ка­ж­дой сель­ской об­щине су­ще­ст­во­ва­ло от 1 до 9 на­род­ных школ выс­шей сту­пе­ни (в 1892 году из 42375 де­тей в воз­рас­те от 7 до 16 лет в различного ти­па школь­ных уч­ре­ж­де­ни­ях обу­ча­лось 41904, то есть 99%). В Гель­синг­фор­се дей­ст­во­вал Императорский Алек­сан­д­ров­ский университет (в 1914 году - 2923 сту­ден­та).

С 1917 года в со­ста­ве не­за­ви­си­мой Фин­лян­дии .

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