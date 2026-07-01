НЮЛАНДСКАЯ ГУБЕРНИЯ
НЮЛАНДСКАЯ ГУБЕРНИЯ - административно-территориальная единица в Российской империи, на юге автономного Великого княжества Финляндского (ВКФ).
Образована манифестом императора Николая I от 24 марта (5 апреля) 1831 года «О разделении Великого княжества Финляндского на восемь губерний» путём раздела Нюландско-Тавастгусской губернии. Административный центр - город Гельсингфорс (фин. Хельсинки). Делилась на уезды: Лохья, Перная, Раасепори, Хельсинки. В составе губернии 5 городов [Гельсингфорс, Ловиза (фин. Ловийса), Борго (Порвоо), Экенес (Таммисаари), Гангё (Ханко)], 39 сельских общин (1917). Площадь 12 тысяч км2 (самая маленькая губерния ВКФ). Население свыше 376 тысяч человек (в том числе в сельских общинах проживало свыше 203 тысяч человек) (1910), плотность населения 22 человека/км2 (средняя по ВКФ - 7,3).
Основные занятия населения: земледелие (к началу XX века возделанная площадь составляла около 10% территории Нюландской губернии; главные культуры - овёс и рожь; огородничество - картофель, репа и др.), скотоводство (в первую очередь, мясо-молочное и разведение лошадей), а также рыболовство (добыча салаки, лосося) и мелкий кустарный промысел. Главный центр фабрично-заводского производства - Гельсингфорс (в 1908 году на 789 промышленных предприятиях занято 19995 рабочих; 15% общей численности в ВКФ), а также район Пойо (фин. Похья), где действовал ряд металлургических и механических предприятий («Фискарс» и др.). Развита лесозаготовка (42 лесопильных завода). По территории Нюландской губернии прошли железнодорожные линии Гельсингфорс - Тавастгус (фин. Хямеэнлинна) (1862), Санкт-Петербург - Рийхимяки (1870), Хювинге (Хювинкяа) - Гангё (1873), Керво (Керава) - Борго (1874), Карис (Карьяа) - Або (Турку) (1899), Фридрихсберг (пригород Гельсингфорса) - Карис (1903), Ловиза - Весиярви (1904). Торговый флот Нюландской губернии в 1892 году насчитывал 289 судов (213 парусных, 76 паровых). В 1897 году основано местное сельскохозяйственное общество (контора - в деревне Хювинкяа), в 1906 году создан Центральный рыбацкий союз шведского населения Нюландской губернии (устав утверждён в 1907 году; правление в Гельсингфорсе).
В Нюландской губернии действовала наиболее плотная сеть школьных учреждений среди губерний ВКФ: в каждой сельской общине существовало от 1 до 9 народных школ высшей ступени (в 1892 году из 42375 детей в возрасте от 7 до 16 лет в различного типа школьных учреждениях обучалось 41904, то есть 99%). В Гельсингфорсе действовал Императорский Александровский университет (в 1914 году - 2923 студента).
С 1917 года в составе независимой Финляндии.