НЬЮКАСЛ-АПОН-ТАЙН

НЬЮКАСЛ-АПОН-ТАЙН - го­род в Ве­ли­ко­бри­та­нии, на се­ве­ро-востоке Анг­лии, в мет­ро­по­ли­тен­ском граф­ст­ве Тайн-энд-Уир, име­ет ста­тус уни­тар­но­го об­ра­зо­ва­ния.

Население 279,1 тысяч человек (2013, из них около 13% - им­ми­гран­ты и их по­том­ки). Ньюкасл-апон-Тайн - яд­ро ко­нур­ба­ции Тайн­сайд с населением около 1,57 млн. человек. Рас­по­ло­жен на ле­вом (се­вер­ном) бе­ре­гу реки Тайн, близ её впа­де­ния в Се­вер­ное море; мос­та­ми свя­зан с городом Гейт­схед (на пра­вом бе­ре­гу ре­ки). Узел же­лез­ных и ав­то­мо­биль­ных до­рог. Че­рез Ньюкасл-апон-Тайн про­хо­дят: глав­ная ме­ри­дио­наль­ная британская железнодорожная ма­гистраль Лон­дон - Эдин­бург, диа­го­наль­ная железнодорожная линия из юго-западной Анг­лии, транс­пен­нин­ская до­ро­га (свя­зы­ва­ет Ньюкасл-апон-Тайн с западным по­бе­режь­ем Ве­ли­ко­бри­та­нии - го­ро­да­ми Ман­че­стер и Ли­вер­пуль). Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт Нью­касл (в 10 км от го­ро­да; бо­лее 5 млн. пас­са­жи­ров в год). К вос­то­ку от города Ньюкасл-апон-Тайн - ме­ж­ду­народный па­ром­ный тер­ми­нал Норт-Шилдс. Мет­ро­по­ли­тен (2 линии, 60 стан­ций; свя­зы­ва­ют рай­оны граф­ст­ва Тайн-энд-Уир).

Ос­но­ван в 120-е годы как римский форт и по­се­ле­ние Понс-Эли­ус (лат. Pons Aeli­us - Мост Элия, в честь императора Пуб­лия Элия Ад­риа­на) на Ад­риа­но­вой сте­не для за­щи­ты стра­те­ги­че­ски важ­но­го мос­та че­рез реку Тайн. По­сле анг­ло­сак­сон­ско­го за­вое­ва­ния сле­дов су­ще­ст­во­ва­ния по­се­ле­ния на мес­те Понс-Элиу­са нет, ги­по­те­за о том, что там на­хо­ди­лось по­ме­стье ко­ро­лей Нор­тум­брии «У сте­ны» (лат. Ad murum), упо­ми­нае­мое Бе­дой Дос­то­поч­тен­ным, ос­та­ёт­ся не­до­ка­зан­ной. Во 2-й половине XI века упо­ми­на­ет­ся как Монк­че­стер (Monkchester), что, по-ви­ди­мо­му, ука­зы­ва­ет на су­ще­ст­во­ва­ние там в пред­ше­ст­вую­щий пе­ри­од мо­на­ше­ской об­щи­ны. В 1080 году Ро­берт, стар­ший сын Виль­гель­ма За­вое­ва­те­ля, для за­щи­ты от на­бе­гов шот­ланд­цев по­стро­ил в Монк­че­сте­ре за­мок, по­лу­чив­ший назв. Но­вый за­мок (лат. Novum cas­tellum) и дав­ший название все­му по­се­ле­нию. В 1139-1157 годах Ньюкасл-апон-Тайн под кон­тро­лем Шот­лан­дии. До кон­ца сред­них ве­ков со­хра­нял зна­че­ние как важ­ный во­енный центр, па­рал­лель­но раз­ви­ва­лись ре­мёс­ла и тор­гов­ля (осо­бен­но со Скан­ди­на­ви­ей и Флан­д­ри­ей). В 1175 году Ген­рих II да­ро­вал городу Ньюкасл-апон-Тайн гра­мо­ту о при­ви­ле­ги­ях, в 1216 году уч­ре­ж­дён пост мэ­ра, соз­да­ны тор­го­вые гиль­дии. С XIII века центр до­бы­чи и экс­пор­та ка­мен­но­го уг­ля. В 1400 году вы­де­лен из граф­ст­ва Нор­там­бер­ленд в са­мо­сто­ятельную административно-территориальную еди­ни­цу с собственным ше­ри­фом. В 1530 году куп­цы города Ньюкасл-апон-Тайн до­би­лись мо­но­по­лии на экс­порт уг­ля со всей до­ли­ны реки Тайн, что спо­соб­ст­во­ва­ло рос­ту бла­го­сос­тоя­ния го­ро­да. В пе­ри­од Анг­лий­ской ре­во­лю­ции XVII века Ньюкасл-апон-Тайн под­дер­жи­вал ко­ро­ля, пе­ре­нёс дли­тель­ную оса­ду войск пар­ла­мен­та. В XVIII-XIX веках стал од­ним из главных цен­тров промышленного пе­ре­во­ро­та в Ве­ли­ко­бри­та­нии, по­лу­чи­ли раз­ви­тие пе­чат­ное де­ло, про­изводство стек­ла, ма­ши­но­строе­ние (пре­ж­де все­го выпуск энер­го­си­ло­вых ус­та­но­вок - па­ро­вых ма­шин, тур­бин), су­до­строе­ние, во­енная промышленность; зна­че­ние тор­гов­ли уг­лём сни­зи­лось. В 1823 году в городе Ньюкасл-апон-Тайн соз­дан пер­вый в ми­ре па­ро­во­зо­стро­ительный за­вод. В 1882 году по­лу­чил ста­тус го­ро­да. В 1901 году от­кры­та ли­ния элек­трического трам­вая. Бур­ное раз­ви­тие промышленности сти­му­ли­ро­ва­ло рост численности на­се­ле­ния (33 тысячи человек в 1801 году; 247 тысяч человек в 1901 году). С 1930-х годов эко­но­мическое раз­ви­тие за­мед­ли­лось, вы­рос уро­вень без­ра­бо­ти­цы (со­хра­ня­лась и позд­нее из-за про­дол­жаю­ще­го­ся спа­да в уг­ле­до­бы­че и других от­рас­лях). В го­ды 2-й ми­ро­вой вой­ны го­род не­од­но­крат­но под­вер­гал­ся бом­бар­ди­ров­кам германских ВВС. До середины XX века чис­ло жи­те­лей про­дол­жа­ло рас­ти (мак­си­мум дос­тиг­нут в 1951 году - 340 тысяч человек). В 1956 году в городе Ньюкасл-апон-Тайн за­кры­та по­след­няя уголь­ная шах­та, в 1970-1980-е годы бы­ст­ро сво­ра­чи­ва­лись мощ­но­сти су­до­строе­ния и тя­жё­ло­го ма­ши­но­строе­ния. В рам­ках административной ре­фор­мы 1974 года город по­лу­чил ста­тус уни­тар­но­го об­ра­зо­ва­ния.

В ис­то­рическом центре города Ньюкасл-апон-Тайн на­хо­дят­ся ста­рей­шие со­ору­же­ния го­ро­да: за­мок (дон­жон, 1172-1177; Чёр­ные во­ро­та, середина XIII века, пе­ре­строе­ны в XVII веке), ос­тат­ки городских ук­ре­п­ле­ний (XIII-XIV века), церковь Святого Ан­д­рея (XII-XIV века, час­тич­но пе­ре­строе­на в XIX веке), до­ми­ни­кан­ский монастырь (XIII век), со­бор Святого Ни­ко­лая (XII-XV века). Так­же в цен­тре города Ньюкасл-апон-Тайн - Зал гиль­дии (1655, архитектор Р. Трол­лоп; южный фа­сад в рус­ле клас­си­циз­ма, 2-я половина XVII века, ар­хи­тек­то­ры У. Нью­тон, Д. Сти­вен­сон), Три­ни­ти- ха­ус (XVI-XVIII века), Зал со­б­ра­ний (1774-1776, архитектор Нью­тон); район Грейнд­жер-та­ун (по име­ни строи­те­ля Р. Грейнд­же­ра) с за­строй­кой в сти­ле позд­не­го клас­си­циз­ма (1835-1842): улица Грей-стрит (1835-1839, архитектор Дж. Доб­сон), Ко­ро­лев­ский те­атр (1836-1837, ар­хи­тек­то­ры Дж. и Б. Гри­ны), Но­вый ры­нок (1835-1836, архитектор Доб­сон), па­мят­ник Ч. Грею (1838, ар­хи­тек­то­ры Гри­ны, скульп­тор Э.Х. Бей­ли); ка­то­лический со­бор Святой Ма­рии в сти­ле нео­го­ти­ки (1841-1844, архитектор О. Пьюд­жин), нео­клас­си­ци­стическое зда­ние Центрального железнодорожного во­кза­ла (1845-1850, архитектор Доб­сон), 2-уров­не­вый мост Хай-ле­вел-бридж (1847-1849, инженер Р. Сти­вен­сон). Сре­ди со­ору­же­ний XX - начала XXI веков: мос­ты Тайн-бридж (1925-1928, инженерное бю­ро «Mott, Hay and An­derson») и Гейт­схед-мил­лен­ни­ум-бридж в сти­ле хай-тек (2001, ар­хитектурное бю­ро «Wil­kin­son Eyre»), жи­лой мас­сив Бай­кер-уолл (1973-1978, архитектор Р. Эр­скин).

Университет города Ньюкасл-апон-Тайн (соз­дан в 1937 году как Ко­ро­лев­ский кол­ледж пу­тём объ­е­ди­не­ния ря­да кол­лед­жей города Ньюкасл-апон-Тайн, современный ста­тус с 1963 года; при университете: гос­пи­таль Фри­ман, ве­дёт раз­ра­бот­ки в об­лас­ти транс­план­то­ло­гии; библиотека, 1871), Нор­тум­брий­ский университет (1969, современное название и ста­тус с 1992 года). Основные на­учные ис­сле­до­ва­ния ве­дут­ся при университетах; функ­цио­ни­ру­ет так­же Центр на­ук о жиз­ни (от­крыт в 2000 году; пер­вым в Ев­ро­пе по­лу­чил ли­цен­зию на про­ве­де­ние ис­сле­до­ва­ний ство­ло­вых кле­ток на че­ло­ве­че­ских эм­брио­нах). Биб­лио­те­ки и ин­фор­мационная служ­ба (1880). Му­зеи: Джо­на Джой­си (1934), от­кры­тий (1934), Во­ен­ный (1983), Железнодорожный музей Сти­вен­со­нов (1986), Грейт-Норт [2009; объ­еди­ня­ет Му­зей Хан­кок (1884) и га­ле­рею Хат­тон (1925)] и др. Ху­дожественная га­ле­рея Лейнг (1901). Ко­ро­лев­ский те­атр (1788) и др. Кон­церт­ный зал «Мет­ро Ра­дио Аре­на» (круп­ней­ший спор­тив­но-раз­вле­ка­тель­ный ком­плекс, около 11 тысяч мест). Еже­год­ная ярмар­ка «Хоп­пингс» (с 1882 года, про­хо­дит в ию­не; са­мая боль­шая пе­ре­движ­ная яр­мар­ка в Ев­ро­пе).

Фут­боль­ный клуб «Нью­касл Юнай­тед» (ос­но­ван в 1892 году) - 4-крат­ный чем­пи­он Анг­лии (1905, 1907, 1909, 1927) и 6-крат­ный об­ла­да­тель Куб­ка Анг­лии (1910-1955), об­ла­да­тель Куб­ка яр­ма­рок (1969); при­ни­ма­ет со­пер­ни­ков на ста­дио­не «Сент-Джеймс Парк» (свыше 52 тысячи мест). Ип­по­дром.

Ос­но­ва городской эко­но­ми­ки - сфе­ра ус­луг (за­ня­то около 82% ра­бо­таю­щих, в том числе в тор­гов­ле, фи­нан­со­вых и биз­нес-ус­лу­гах 37%, об­ра­зо­ва­нии и здра­во­охра­не­нии 25%, в административных и других ус­лу­гах 13%, сек­то­ре транс­пор­та и свя­зи 7%; конец 2000-х годов). Один из круп­ных ра­бо­то­да­те­лей - фи­нан­со­вая ком­па­ния «Northern Rock» (соз­да­на в 1965 году, спе­циа­ли­зи­ру­ет­ся главным образом на управ­ле­нии ак­ти­ва­ми, 4,5 тысяч ра­бо­таю­щих). В роз­нич­ной тор­гов­ле вы­де­ля­ют­ся ме­ст­ные компании «Fenwick» (ос­но­ва­на в 1882 году, име­ет сеть уни­вер­ма­гов по всей стра­не) и «Greggs» (ос­но­ва­на в 1939 году, круп­ней­ший в стра­не роз­нич­ный про­да­вец муч­ных и кон­ди­тер­ских из­де­лий). Из отдельных тор­го­вых цен­тров города Ньюкасл-апон-Тайн вы­де­ля­ют­ся «Eldon Square» (один из наи­бо­лее круп­ных в Ве­ли­ко­бри­та­нии), уни­вер­маг «Tesco» в районе Кинг­стон-Парк (са­мый боль­шой уни­вер­маг круп­ней­шей в стра­не тор­го­вой ком­па­нии). Ряд ком­па­ний спе­циа­ли­зи­ру­ет­ся на раз­ра­бот­ке про­грамм­но­го обес­пе­че­ния, в том числе «Sage Group» (один из ве­ду­щих ми­ро­вых по­став­щи­ков про­грамм по пла­ни­ро­ва­нию кор­по­ра­тив­ных ре­сур­сов, ли­дер в об­лас­ти ком­пь­ю­тер­ных про­грамм для ма­ло­го биз­не­са), «Eutechnyx» (различные про­грам­мы, ви­део­иг­ры; у обеих - штаб-кварти­ры в городе Ньюкасл-апон-Тайн).

В промышленном производстве за­ня­то 11% ра­бо­таю­щих, в строй­ин­ду­ст­рии - 7%. Ве­ду­щие от­рас­ли промышленности - авиа­строе­ние (пред­при­ятие ком­па­нии «BAE Systems Global Combat Systems»), хи­ми­че­ская (американская фир­ма «Procter & Gamble» име­ет в городе Ньюкасл-апон-Тайн научный центр по раз­ра­бот­ке но­вых ви­дов сти­раль­ных по­рош­ков, по­су­до­мо­еч­ных со­ста­вов и за­вод по про­изводству пар­фю­мер­но-кос­ме­тических про­дук­тов; фи­ли­ал но­во­зеландской фир­мы «Fle­tcher Buil­ding» ком­па­ния «Formica Corporation» вы­пус­ка­ет ком­по­зит­ный ма­те­ри­ал под названием Formica - тер­мо­стой­кий ла­ми­нат на ос­но­ве бу­ма­ги или тка­ни и ме­ла­ми­но­вых смол). Со­хра­ня­ет зна­че­ние пи­ще­вая промышленность, в том числе му­ко­моль­ная (ос­но­ван­ная в 1875 году ком­па­ния «Be-Ro» од­ной из пер­вых в ми­ре на­ча­ла вы­пус­кать му­ку в сме­си с дрож­жа­ми и раз­рых­ли­те­лем; ны­не при­над­ле­жит ком­па­нии «Premier Foods», вы­пус­ка­ет про­дук­цию под брен­дом Be-Ro).

Близ города Ньюкасл-апон-Тайн про­хо­дит Ад­риа­но­ва сте­на, рас­по­ло­же­ны ос­тат­ки римского фор­та Се­ге­ду­нум, усадь­ба Бел­сей-холл (за­мок XIV века; главный дом в сти­ле клас­си­циз­ма , 1810-1817, архитектор Дж. Доб­сон).

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