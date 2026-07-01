НЬЮКАСЛ-АПОН-ТАЙН
НЬЮКАСЛ-АПОН-ТАЙН - город в Великобритании, на северо-востоке Англии, в метрополитенском графстве Тайн-энд-Уир, имеет статус унитарного образования.
Население 279,1 тысяч человек (2013, из них около 13% - иммигранты и их потомки). Ньюкасл-апон-Тайн - ядро конурбации Тайнсайд с населением около 1,57 млн. человек. Расположен на левом (северном) берегу реки Тайн, близ её впадения в Северное море; мостами связан с городом Гейтсхед (на правом берегу реки). Узел железных и автомобильных дорог. Через Ньюкасл-апон-Тайн проходят: главная меридиональная британская железнодорожная магистраль Лондон - Эдинбург, диагональная железнодорожная линия из юго-западной Англии, транспеннинская дорога (связывает Ньюкасл-апон-Тайн с западным побережьем Великобритании - городами Манчестер и Ливерпуль). Международный аэропорт Ньюкасл (в 10 км от города; более 5 млн. пассажиров в год). К востоку от города Ньюкасл-апон-Тайн - международный паромный терминал Норт-Шилдс. Метрополитен (2 линии, 60 станций; связывают районы графства Тайн-энд-Уир).
Основан в 120-е годы как римский форт и поселение Понс-Элиус (лат. Pons Aelius - Мост Элия, в честь императора Публия Элия Адриана) на Адриановой стене для защиты стратегически важного моста через реку Тайн. После англосаксонского завоевания следов существования поселения на месте Понс-Элиуса нет, гипотеза о том, что там находилось поместье королей Нортумбрии «У стены» (лат. Ad murum), упоминаемое Бедой Достопочтенным, остаётся недоказанной. Во 2-й половине XI века упоминается как Монкчестер (Monkchester), что, по-видимому, указывает на существование там в предшествующий период монашеской общины. В 1080 году Роберт, старший сын Вильгельма Завоевателя, для защиты от набегов шотландцев построил в Монкчестере замок, получивший назв. Новый замок (лат. Novum castellum) и давший название всему поселению. В 1139-1157 годах Ньюкасл-апон-Тайн под контролем Шотландии. До конца средних веков сохранял значение как важный военный центр, параллельно развивались ремёсла и торговля (особенно со Скандинавией и Фландрией). В 1175 году Генрих II даровал городу Ньюкасл-апон-Тайн грамоту о привилегиях, в 1216 году учреждён пост мэра, созданы торговые гильдии. С XIII века центр добычи и экспорта каменного угля. В 1400 году выделен из графства Нортамберленд в самостоятельную административно-территориальную единицу с собственным шерифом. В 1530 году купцы города Ньюкасл-апон-Тайн добились монополии на экспорт угля со всей долины реки Тайн, что способствовало росту благосостояния города. В период Английской революции XVII века Ньюкасл-апон-Тайн поддерживал короля, перенёс длительную осаду войск парламента. В XVIII-XIX веках стал одним из главных центров промышленного переворота в Великобритании, получили развитие печатное дело, производство стекла, машиностроение (прежде всего выпуск энергосиловых установок - паровых машин, турбин), судостроение, военная промышленность; значение торговли углём снизилось. В 1823 году в городе Ньюкасл-апон-Тайн создан первый в мире паровозостроительный завод. В 1882 году получил статус города. В 1901 году открыта линия электрического трамвая. Бурное развитие промышленности стимулировало рост численности населения (33 тысячи человек в 1801 году; 247 тысяч человек в 1901 году). С 1930-х годов экономическое развитие замедлилось, вырос уровень безработицы (сохранялась и позднее из-за продолжающегося спада в угледобыче и других отраслях). В годы 2-й мировой войны город неоднократно подвергался бомбардировкам германских ВВС. До середины XX века число жителей продолжало расти (максимум достигнут в 1951 году - 340 тысяч человек). В 1956 году в городе Ньюкасл-апон-Тайн закрыта последняя угольная шахта, в 1970-1980-е годы быстро сворачивались мощности судостроения и тяжёлого машиностроения. В рамках административной реформы 1974 года город получил статус унитарного образования.
В историческом центре города Ньюкасл-апон-Тайн находятся старейшие сооружения города: замок (донжон, 1172-1177; Чёрные ворота, середина XIII века, перестроены в XVII веке), остатки городских укреплений (XIII-XIV века), церковь Святого Андрея (XII-XIV века, частично перестроена в XIX веке), доминиканский монастырь (XIII век), собор Святого Николая (XII-XV века). Также в центре города Ньюкасл-апон-Тайн - Зал гильдии (1655, архитектор Р. Троллоп; южный фасад в русле классицизма, 2-я половина XVII века, архитекторы У. Ньютон, Д. Стивенсон), Тринити- хаус (XVI-XVIII века), Зал собраний (1774-1776, архитектор Ньютон); район Грейнджер-таун (по имени строителя Р. Грейнджера) с застройкой в стиле позднего классицизма (1835-1842): улица Грей-стрит (1835-1839, архитектор Дж. Добсон), Королевский театр (1836-1837, архитекторы Дж. и Б. Грины), Новый рынок (1835-1836, архитектор Добсон), памятник Ч. Грею (1838, архитекторы Грины, скульптор Э.Х. Бейли); католический собор Святой Марии в стиле неоготики (1841-1844, архитектор О. Пьюджин), неоклассицистическое здание Центрального железнодорожного вокзала (1845-1850, архитектор Добсон), 2-уровневый мост Хай-левел-бридж (1847-1849, инженер Р. Стивенсон). Среди сооружений XX - начала XXI веков: мосты Тайн-бридж (1925-1928, инженерное бюро «Mott, Hay and Anderson») и Гейтсхед-милленниум-бридж в стиле хай-тек (2001, архитектурное бюро «Wilkinson Eyre»), жилой массив Байкер-уолл (1973-1978, архитектор Р. Эрскин).
Университет города Ньюкасл-апон-Тайн (создан в 1937 году как Королевский колледж путём объединения ряда колледжей города Ньюкасл-апон-Тайн, современный статус с 1963 года; при университете: госпиталь Фриман, ведёт разработки в области трансплантологии; библиотека, 1871), Нортумбрийский университет (1969, современное название и статус с 1992 года). Основные научные исследования ведутся при университетах; функционирует также Центр наук о жизни (открыт в 2000 году; первым в Европе получил лицензию на проведение исследований стволовых клеток на человеческих эмбрионах). Библиотеки и информационная служба (1880). Музеи: Джона Джойси (1934), открытий (1934), Военный (1983), Железнодорожный музей Стивенсонов (1986), Грейт-Норт [2009; объединяет Музей Ханкок (1884) и галерею Хаттон (1925)] и др. Художественная галерея Лейнг (1901). Королевский театр (1788) и др. Концертный зал «Метро Радио Арена» (крупнейший спортивно-развлекательный комплекс, около 11 тысяч мест). Ежегодная ярмарка «Хоппингс» (с 1882 года, проходит в июне; самая большая передвижная ярмарка в Европе).
Футбольный клуб «Ньюкасл Юнайтед» (основан в 1892 году) - 4-кратный чемпион Англии (1905, 1907, 1909, 1927) и 6-кратный обладатель Кубка Англии (1910-1955), обладатель Кубка ярмарок (1969); принимает соперников на стадионе «Сент-Джеймс Парк» (свыше 52 тысячи мест). Ипподром.
Основа городской экономики - сфера услуг (занято около 82% работающих, в том числе в торговле, финансовых и бизнес-услугах 37%, образовании и здравоохранении 25%, в административных и других услугах 13%, секторе транспорта и связи 7%; конец 2000-х годов). Один из крупных работодателей - финансовая компания «Northern Rock» (создана в 1965 году, специализируется главным образом на управлении активами, 4,5 тысяч работающих). В розничной торговле выделяются местные компании «Fenwick» (основана в 1882 году, имеет сеть универмагов по всей стране) и «Greggs» (основана в 1939 году, крупнейший в стране розничный продавец мучных и кондитерских изделий). Из отдельных торговых центров города Ньюкасл-апон-Тайн выделяются «Eldon Square» (один из наиболее крупных в Великобритании), универмаг «Tesco» в районе Кингстон-Парк (самый большой универмаг крупнейшей в стране торговой компании). Ряд компаний специализируется на разработке программного обеспечения, в том числе «Sage Group» (один из ведущих мировых поставщиков программ по планированию корпоративных ресурсов, лидер в области компьютерных программ для малого бизнеса), «Eutechnyx» (различные программы, видеоигры; у обеих - штаб-квартиры в городе Ньюкасл-апон-Тайн).
В промышленном производстве занято 11% работающих, в стройиндустрии - 7%. Ведущие отрасли промышленности - авиастроение (предприятие компании «BAE Systems Global Combat Systems»), химическая (американская фирма «Procter & Gamble» имеет в городе Ньюкасл-апон-Тайн научный центр по разработке новых видов стиральных порошков, посудомоечных составов и завод по производству парфюмерно-косметических продуктов; филиал новозеландской фирмы «Fletcher Building» компания «Formica Corporation» выпускает композитный материал под названием Formica - термостойкий ламинат на основе бумаги или ткани и меламиновых смол). Сохраняет значение пищевая промышленность, в том числе мукомольная (основанная в 1875 году компания «Be-Ro» одной из первых в мире начала выпускать муку в смеси с дрожжами и разрыхлителем; ныне принадлежит компании «Premier Foods», выпускает продукцию под брендом Be-Ro).
Близ города Ньюкасл-апон-Тайн проходит Адрианова стена, расположены остатки римского форта Сегедунум, усадьба Белсей-холл (замок XIV века; главный дом в стиле классицизма, 1810-1817, архитектор Дж. Добсон).