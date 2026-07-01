НЬЮКАСЛ

НЬЮКАСЛ - го­род на юго-вос­то­ке Ав­ст­ра­лии, штат Но­вый Южный Уэльс.

Население около 150,0 тысяч человек (2013; с при­го­ро­да­ми около 300 тысяч человек). Рас­по­ло­жен на по­бе­ре­жье Тас­ма­но­ва моря, в устье реки Хан­тер, в 160 км к се­ве­ру от Сид­нея. Транс­порт­ный узел. Ав­то­мо­биль­ны­ми ма­ги­ст­ра­ля­ми свя­зан с круп­ней­ши­ми го­ро­да­ми стра­ны - Сид­не­ем, Мель­бур­ном, Брис­бе­ном. Железнодорожная стан­ция. Мор­ской порт. Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт.

Пер­вое по­се­ле­ние на мес­те бу­ду­ще­го го­ро­да ос­но­ва­но в 1797 году британским лейтенантом Дж. Шорт­лен­дом и на­зва­но в честь гу­бер­на­то­ра Но­во­го Юж­но­го Уэль­са Дж. Хан­те­ра (про­су­ще­ст­во­ва­ло до 1798 года). В 1802-1804 годах воз­ник­ло но­вое по­се­ле­ние под современным названием, ис­поль­зо­вав­шее­ся британскими вла­стя­ми как ме­сто ка­тор­ги . В 1815-1818 годах ве­лась ак­тив­ная городская за­строй­ка. С 1822 года в Ньюкасл на­ча­ли при­бы­вать сво­бод­ные по­селен­цы. В 1823 году ка­торж­ное по­се­ле­ние бы­ло ли­к­ви­ди­ро­ва­но. С 1859 года му­ни­ци­пали­тет; в 1887 году про­шли пер­вые вы­бо­ры в ор­га­ны ме­ст­но­го са­мо­управ­ле­ния. В XIX-XX веках раз­ви­вал­ся как важ­ный центр промыщленности (пре­имущественно чёр­ной и цвет­ной ме­тал­лур­гии) и су­до­строе­ния. В ию­не 1942 года под­верг­ся на­па­де­нию со сто­ро­ны японских ВМС, од­на­ко прак­ти­че­ски не по­стра­дал. К концу XX века за­кры­то боль­шин­ст­во ме­тал­лур­гических пред­при­ятий.

Ис­то­рический центр го­ро­да с ре­гу­ляр­ной пла­ни­ров­кой рас­по­ло­жен на уз­кой по­ло­се ме­ж­ду усть­ем реки Хан­тер и по­бе­режь­ем Тас­ма­но­ва моря. Там на­хо­дят­ся форт Скретч­ли (1880-1886; ны­не Во­енный му­зей), нео­го­тический анг­ли­кан­ский со­бор Крайст-черч (1883-1997, архитектор Дж. Х. Хант и др.), зда­ние бывшей та­мож­ни (1874-1899, ар­хи­тек­то­ры Дж. Бар­нет, У.Л. Вер­нон) и гос­ти­ни­ца «Гранд-отель» (1890-1891, архитектор Дж. Хен­дер­сон) в сти­ле не­оре­нес­санс , зда­ние су­да (1890-1892, архитектор Вер­нон) и бывший Те­атр «Вик­то­рия» (1890-1891, архитектор Хен­дер­сон) в рус­ле эк­лек­тиз­ма, поч­тамт в фор­мах не­оба­рок­ко (1900-1903, архитектор Вер­нон), административное зда­ние «Manufacturers House» в ду­хе не­оклас­си­циз­ма (1920, ар­хитектурное бю­ро «Spain & Cosh»); по­строй­ки в сти­ле ар де­ко - мно­го­квар­тир­ный дом «Сед­жен­хоу» (1936) и административное зда­ние NESCA (ны­не кор­пус Университета Ньюкасла; 1937-1939; оба - архитектор Э. Со­дер­стен); но­вое зда­ние городской ад­ми­ни­ст­ра­ции в сти­ле по­стмо­дер­низ­ма (1977, ар­хитектурные бю­ро «Romberg & Boyd» и «Wilson & Suters»). В хо­де ре­кон­ст­рук­ции зо­ны пор­та Ньюкасла соз­да­ны новые рай­оны (Хо­ни­сакл и др.), где стро­ят­ся жи­льё, офи­сы, объ­ек­ты ин­фра­струк­ту­ры, а ис­то­рические промышленные зда­ния при­спосаб­ли­ва­ют­ся под уч­ре­ж­де­ния куль­ту­ры (городской му­зей в бывшем ком­плек­се железнодорожного де­по; 1874-1886, архитектор Дж. Уит­тон) и т. п.

Университет (ос­но­ван в 1950-х годах как кол­ледж при Тех­но­ло­гическом университете Но­во­го Южного Уэль­са; современный ста­тус с 1965 года). Га­ле­рея ис­кусств. Куль­тур­ный центр (вклю­чая му­зей по­ли­ции, ху­дожественную га­ле­рею).

Круп­ный спор­тив­ный центр стра­ны. Наи­бо­лее по­пу­ляр­ные ви­ды спор­та - водные, кри­кет, скач­ки, рег­би, фут­бол, хок­кей с шай­бой и др. Фут­боль­ный клуб «Нью­касл Юнай­тед Джетс» при­ни­ма­ет со­пер­ни­ков на ста­дио­не «Хан­тер» (33 тысячи мест) - от­крыт в 1970 году в Ме­ж­ду­народном спор­тив­ном цен­тре Ньюкасла. На той же аре­не вы­сту­па­ет рег­бий­ный клуб «Нью­касл Найтс». Еже­год­но про­во­дит­ся спор­тив­ный фес­ти­валь Сёр­фест [сёр­финг, в том числе кайт­сёр­финг (ка­та­ние на вол­не с по­мо­щью воздушного змея); один из круп­ней­ших в Ав­ст­ра­лии]; тра­диционные при­зы ра­зыг­ры­ва­ет Жо­кей­ский клуб Нью­кас­ла.

В начале XXI века большая часть ра­бо­таю­щих за­ня­та в сфе­ре ус­луг (здра­во­охра­не­ние, об­ра­зо­ва­ние и др.). Раз­ви­ва­ет­ся иностранный ту­ризм (спор­тив­но-оз­до­ро­ви­тель­ный, эко­ло­ги­че­ский). Ньюкасл - центр круп­но­го рай­она уг­ле­до­бы­чи. Морской порт - один из круп­ней­ших по экс­пор­ту ка­мен­но­го уг­ля в ми­ре (около 100 млн. т в год). Пред­при­ятия ав­то­мо­биль­ной, хи­ми­че­ской и пи­ще­вой промышленности.

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