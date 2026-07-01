НЬЮКАСЛ
НЬЮКАСЛ - город на юго-востоке Австралии, штат Новый Южный Уэльс.
Население около 150,0 тысяч человек (2013; с пригородами около 300 тысяч человек). Расположен на побережье Тасманова моря, в устье реки Хантер, в 160 км к северу от Сиднея. Транспортный узел. Автомобильными магистралями связан с крупнейшими городами страны - Сиднеем, Мельбурном, Брисбеном. Железнодорожная станция. Морской порт. Международный аэропорт.
Первое поселение на месте будущего города основано в 1797 году британским лейтенантом Дж. Шортлендом и названо в честь губернатора Нового Южного Уэльса Дж. Хантера (просуществовало до 1798 года). В 1802-1804 годах возникло новое поселение под современным названием, использовавшееся британскими властями как место каторги. В 1815-1818 годах велась активная городская застройка. С 1822 года в Ньюкасл начали прибывать свободные поселенцы. В 1823 году каторжное поселение было ликвидировано. С 1859 года муниципалитет; в 1887 году прошли первые выборы в органы местного самоуправления. В XIX-XX веках развивался как важный центр промыщленности (преимущественно чёрной и цветной металлургии) и судостроения. В июне 1942 года подвергся нападению со стороны японских ВМС, однако практически не пострадал. К концу XX века закрыто большинство металлургических предприятий.
Исторический центр города с регулярной планировкой расположен на узкой полосе между устьем реки Хантер и побережьем Тасманова моря. Там находятся форт Скретчли (1880-1886; ныне Военный музей), неоготический англиканский собор Крайст-черч (1883-1997, архитектор Дж. Х. Хант и др.), здание бывшей таможни (1874-1899, архитекторы Дж. Барнет, У.Л. Вернон) и гостиница «Гранд-отель» (1890-1891, архитектор Дж. Хендерсон) в стиле неоренессанс, здание суда (1890-1892, архитектор Вернон) и бывший Театр «Виктория» (1890-1891, архитектор Хендерсон) в русле эклектизма, почтамт в формах необарокко (1900-1903, архитектор Вернон), административное здание «Manufacturers House» в духе неоклассицизма (1920, архитектурное бюро «Spain & Cosh»); постройки в стиле ар деко - многоквартирный дом «Седженхоу» (1936) и административное здание NESCA (ныне корпус Университета Ньюкасла; 1937-1939; оба - архитектор Э. Содерстен); новое здание городской администрации в стиле постмодернизма (1977, архитектурные бюро «Romberg & Boyd» и «Wilson & Suters»). В ходе реконструкции зоны порта Ньюкасла созданы новые районы (Хонисакл и др.), где строятся жильё, офисы, объекты инфраструктуры, а исторические промышленные здания приспосабливаются под учреждения культуры (городской музей в бывшем комплексе железнодорожного депо; 1874-1886, архитектор Дж. Уиттон) и т. п.
Университет (основан в 1950-х годах как колледж при Технологическом университете Нового Южного Уэльса; современный статус с 1965 года). Галерея искусств. Культурный центр (включая музей полиции, художественную галерею).
Крупный спортивный центр страны. Наиболее популярные виды спорта - водные, крикет, скачки, регби, футбол, хоккей с шайбой и др. Футбольный клуб «Ньюкасл Юнайтед Джетс» принимает соперников на стадионе «Хантер» (33 тысячи мест) - открыт в 1970 году в Международном спортивном центре Ньюкасла. На той же арене выступает регбийный клуб «Ньюкасл Найтс». Ежегодно проводится спортивный фестиваль Сёрфест [сёрфинг, в том числе кайтсёрфинг (катание на волне с помощью воздушного змея); один из крупнейших в Австралии]; традиционные призы разыгрывает Жокейский клуб Ньюкасла.
В начале XXI века большая часть работающих занята в сфере услуг (здравоохранение, образование и др.). Развивается иностранный туризм (спортивно-оздоровительный, экологический). Ньюкасл - центр крупного района угледобычи. Морской порт - один из крупнейших по экспорту каменного угля в мире (около 100 млн. т в год). Предприятия автомобильной, химической и пищевой промышленности.