НЬЮФАУНДЛЕНД
НЬЮФАУНДЛЕНД - остров в Атлантическом океане, у восточных берегов Северной Америки; территория Канады.
Отделён от полуострова Лабрадор проливом Белл-Айл. Площадь 111 тысяч км2. Береговая линия сильно изрезана; наиболее крупные заливы: Уайт-Бей, Нотр-Дам, Бонависта, Пласеншия. Берега преимущественно скалистые, высокие. Поверхность - волнистая равнина с останцовыми кряжами - Лонг-Рейндж, Льюис-Хилс (высота до 814 м) и др. В геологическом отношении Ньюфаундленд - продолжение Аппалачей. Климат умеренный, влажный. Средние температуры января от –4 до –10 °C, июля 10-15 °C. Осадков 750-1500 мм в год. Прибрежные воды, за исключением южного участка, покрыты льдом в течение нескольких месяцев. Реки короткие и порожистые. Много озёр (Гранд-Лейк, Ред-Индиан-Лейк, Виктория и др.) и болот. До высоты 350-400 м - хвойные леса из бальзамической пихты, белой и чёрной ели, американской лиственницы с примесью берёзы, выше - участки мохово-лишайниковой и кустарниковой тундры. Национальные парки - Грос-Морн и Терра-Нова. Рыболовство. Главный город - Сент-Джонс.
До появления европейцев территорию современного Ньюфаундленда населяли эскимосы и островные индейцы беотук. С конца X века побережье Ньюфаундленда посещали викинги, на рубеже X-XI веков экспедиция выходца из Гренландии Лейфа Эйриксона предположительно основала на севере острова поселение Л’Анс-о-Медоус (памятник Всемирного наследия). В 1497 году на побережье Ньюфаундленда высадилась английская экспедиция Дж. Кабота (смотри в статье Кабот). В 1500 году Ньюфаундленд обследовали португальцы. В 1535-1536 годах экспедиция Ж. Картье прошла вдоль материка по проливам Белл-Айл и Кабота, подтвердив, что Ньюфаундленд является островом. В XV и XVI веках португальцы, испанцы, французы и англичане занимались в водах Ньюфаундленда рыболовством. В 1583 году Ньюфаундленд был объявлен английским владением. В XVII веке остров стал объектом соперничества между Англией и Францией. В 1660-х годах французы основали колонию в бухте Пласеншия и заявили права на Сент-Джонс. По Утрехтскому миру 1713 года Франция лишилась территорий на острове, но сохранила право рыбной ловли на северном побережье у мыса Бонависта. Парижский мирный договор 1763 года оставил за Францией оcтрова Микелон и Сен-Пьер у южного побережья Ньюфаундленда. В 1832 году решением британского парламента Ньюфаундленд получил избираемую представительскую ассамблею. С 1855 года Ньюфаундленд - самоуправляемая британская колония с правом формирования ответственного правительства. Переселенцы занимались главным образом промыслом трески. С начала XX века получили развитие сельское хозяйство, лесная, горнорудная промышленность, построена островная железная дорога. Власти Ньюфаундленда участвовали в переговорах об объединении колоний Британской Северной Америки в конфедерацию, но в 1867 году отказались войти в состав доминиона Канада. В 1907 году Ньюфаундленд получил статус доминиона. В 1927 году к Ньюфаундленду решением английского парламента в административном отношении присоединена значительная часть полуострова Лабрадор (принадлежность этой территории Ньюфаундленду долгое время оспаривалась провинцией Квебек). В годы 2-й мировой войны Ньюфаундленд приобрёл важное военное значение. На острове было создано несколько американских, канадских и британских армейских баз, 5 военных аэродромов и 2 морские базы; крупнейшим аэропортом стал Гандер (здесь осуществлялась дозаправка всех воздушных судов трансатлантических рейсов). На референдуме 1948 года 52% населения Ньюфаундленда высказались за объединение с Канадой. 31 марта 1949 года Ньюфаундленд и северо-восточная часть Лабрадора вошли в состав канадского государства в качестве равноправной провинции Ньюфаундленд. В 2001 году провинция получила название Ньюфаундленд и Лабрадор.