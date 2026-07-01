НЬЮФАУНДЛЕНД

НЬЮФАУНДЛЕНД - остров в Атлантическом океане, у восточных берегов Северной Америки; тер­ри­то­рия Ка­на­ды .

От­де­лён от полуострова Лаб­ра­дор проливом Белл-Айл. Площадь 111 тысяч км2. Бе­ре­го­вая ли­ния силь­но из­ре­за­на; наи­бо­лее круп­ные за­ли­вы: Уайт-Бей, Нотр-Дам, Бо­на­ви­ста, Пла­сен­шия. Бе­ре­га пре­имущественно ска­ли­стые, вы­со­кие. По­верх­ность - вол­ни­стая рав­ни­на с ос­тан­цо­вы­ми кря­жа­ми - Лонг-Рейндж, Льюис-Хилс (высота до 814 м) и др. В гео­ло­гическом от­но­ше­нии Ньюфаундленд - про­дол­же­ние Ап­па­ла­чей. Кли­мат уме­рен­ный, влаж­ный. Средние температуры ян­ва­ря от –4 до –10 °C, ию­ля 10-15 °C. Осад­ков 750-1500 мм в год. При­бреж­ные во­ды, за ис­клю­че­ни­ем южного уча­ст­ка, по­кры­ты льдом в те­че­ние не­сколь­ких ме­ся­цев. Ре­ки ко­рот­кие и по­ро­жи­стые. Мно­го озёр (Гранд-Лейк, Ред-Ин­ди­ан-Лейк, Вик­то­рия и др.) и бо­лот. До высоты 350-400 м - хвой­ные ле­са из баль­за­мической пих­ты, бе­лой и чёр­ной ели, аме­ри­кан­ской ли­ст­вен­ни­цы с при­ме­сью бе­рё­зы, вы­ше - уча­ст­ки мо­хо­во-ли­шай­ни­ко­вой и кус­тар­ни­ко­вой тун­д­ры. Национальные пар­ки - Грос-Морн и Тер­ра-Но­ва. Ры­бо­лов­ст­во. Главный го­род - Сент-Джонс.

До по­яв­ле­ния ев­ро­пей­цев тер­ри­то­рию современного Ньюфаундленда на­се­ля­ли эс­ки­мо­сы и ост­ров­ные ин­дей­цы бе­о­тук. С конца X века по­бе­ре­жье Ньюфаундленда по­се­ща­ли ви­кин­ги, на ру­бе­же X-XI веков экс­пе­ди­ция вы­ход­ца из Грен­лан­дии Лей­фа Эй­рик­со­на пред­по­ло­жи­тель­но ос­но­ва­ла на се­ве­ре ост­ро­ва по­се­ле­ние Л’Анс-о-Ме­до­ус (па­мят­ник Все­мир­но­го на­сле­дия). В 1497 году на по­бе­ре­жье Ньюфаундленда вы­са­ди­лась английская экс­пе­ди­ция Дж. Ка­бо­та (смотри в статье Ка­бот). В 1500 году Ньюфаундленд об­сле­до­вали пор­ту­галь­цы. В 1535-1536 годах экс­пе­ди­ция Ж. Кар­тье про­шла вдоль ма­те­ри­ка по про­ли­вам Белл-Айл и Ка­бо­та, под­твер­див, что Ньюфаундленд яв­ля­ет­ся ост­ро­вом. В XV и XVI веках пор­ту­галь­цы, ис­пан­цы, фран­цу­зы и анг­ли­ча­не за­ни­ма­лись в во­дах Ньюфаундленда ры­бо­лов­ст­вом. В 1583 году Ньюфаундленд был объ­яв­лен английским вла­де­ни­ем. В XVII веке ост­ров стал объ­ек­том со­пер­ни­че­ст­ва ме­ж­ду Анг­ли­ей и Фран­ци­ей. В 1660-х годах фран­цу­зы ос­но­ва­ли ко­ло­нию в бух­те Пла­сен­шия и зая­ви­ли пра­ва на Сент-Джонс. По Ут­рехт­ско­му ми­ру 1713 года Фран­ция ли­ши­лась тер­ри­то­рий на ост­ро­ве, но со­хра­ни­ла пра­во рыб­ной лов­ли на северном по­бе­ре­жье у мы­са Бо­на­ви­ста. Па­риж­ский мир­ный до­го­вор 1763 года ос­та­вил за Фран­ци­ей оcтрова Ми­ке­лон и Сен-Пьер у южного по­бе­ре­жья Ньюфаундленда. В 1832 году ре­ше­ни­ем британского пар­ла­мен­та Ньюфаундленд по­лу­чил из­би­рае­мую пред­ста­вительскую ас­самб­лею. С 1855 года Ньюфаундленд - са­мо­управ­ляе­мая британская ко­ло­ния с пра­вом фор­ми­ро­ва­ния от­ветственного пра­ви­тель­ст­ва. Пе­ре­се­лен­цы за­ни­ма­лись главным образом про­мыс­лом трес­ки. С начала XX века по­лу­чи­ли раз­ви­тие сельское хозяйство, лес­ная, гор­но­руд­ная промышленность, по­строе­на ост­ров­ная же­лез­ная до­ро­га. Вла­сти Ньюфаундленда уча­ст­во­ва­ли в пе­ре­го­во­рах об объ­е­ди­не­нии ко­ло­ний Британской Северной Аме­ри­ки в кон­фе­де­ра­цию, но в 1867 году от­ка­за­лись вой­ти в со­став до­ми­нио­на Ка­на­да. В 1907 году Ньюфаундленд по­лу­чил ста­тус до­ми­нио­на. В 1927 году к Ньюфаундленду ре­ше­ни­ем английского пар­ла­мен­та в административном от­но­ше­нии при­сое­ди­не­на зна­чительная часть полуострова Лаб­ра­дор (при­над­леж­ность этой тер­ри­то­рии Ньюфаундленду дол­гое вре­мя ос­па­ри­ва­лась провинцией Кве­бек). В го­ды 2-й ми­ро­вой вой­ны Ньюфаундленд при­об­рёл важ­ное во­енное зна­че­ние. На ост­ро­ве бы­ло соз­да­но несколько американских, ка­надских и британских ар­мей­ских баз, 5 во­енных аэ­ро­дро­мов и 2 морские ба­зы; круп­ней­шим аэ­ро­пор­том стал Ган­дер (здесь осу­ще­ст­в­ля­лась до­за­прав­ка всех воздушных су­дов транс­ат­лан­тических рей­сов). На ре­фе­рен­ду­ме 1948 года 52% населения Ньюфаундленда вы­ска­за­лись за объ­е­ди­не­ние с Ка­на­дой. 31 марта 1949 года Ньюфаундленд и северо-восточная часть Лаб­ра­до­ра во­шли в со­став ка­надского го­су­дар­ст­ва в ка­че­ст­ве рав­но­прав­ной провинции Нью­фа­унд­ленд. В 2001 году про­вин­ция по­лу­чи­ла название Нью­фа­унд­ленд и Лаб­ра­дор.

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