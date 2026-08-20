Ньюфа́ундленд и Лабра­до́р

Ньюфа́ундленд и Лабра­до́р — канад­ская провинция на крайнем се­ве­ро-­вос­токе страны. Включает о. Нью­фаундленд (108,860 кв. км) и континентальный регион Лабрадор (294,330 кв. км) общим населением 510,55 тыс. человек (Лабрадор составляет не более 6 % населения). Столица: Сент-­Джонс.

Заселен около 9 тыс. лет назад. Коренное население Ньюфаундленда, беотуки, в 1768 насчитывало не более 500 человек; к середине XIX в. беотуки полностью вымерли.

В конце X в. Ньюфаундленд открыт викингами; в 1960 раскопано единственное сохранившееся поселение викингов в Анс-о-­Медоус. В 1497 Ньюфаундленд обследован английским мореплавателем Дж. Кэботом , в 1499 и 1500 Лабрадор — португальцами Фернандешем Лаврадором и Перу де Барселушем. Англо-португальское соперничество завершилось присоединением к Англии в августе 1583 Х. Гилбертом . Ньюфаундленд стал важным центром рыбных промыслов. В 1655–1713 — во власти Франции. К концу XVIII в. в основном населен католиками-­ирландцами. В 1854 получил самоуправление (ответственное правительство) от британского кабинета, на выборах 1869 отказался объединиться с Канадой. 26 сентября 1907 образован доминион Ньюфаундленд, который 16 февраля 1934 из-за долгов стал единственным доминионом, отказавшимсяся от самоуправления (управлялся особой правительственной комиссией). В Первой мировой вой­не 1914–1918 сражался Первый (впоследствии Королевский) ньюфаундлендский полк, почти полностью уничтоженный в битве на р. Сомме . В годы Второй мировой вой­ны 1939–1945 на острове разместился ряд военных баз союзников. Население Ньюфаундленда к 1946 составило 313 тыс., Лабрадора — 5,2 тыс. человек. На референдуме 3 июня 1948 44,5 % высказались за восстановление статуса доминиона, 41,1 % — за вхождение в состав Канады, 14,3 % — за сохранение прямого управления из Лондона. На втором референдуме 22 июля 1948 52,3 % высказались за присоединение к Канаде, что было сделано 31 марта 1949. 6 декабря 2001 провинция Ньюфаундленд получила современное название Н. и Л.

Лит. : Fay C. R. Life and Labour in Newfoundland. Toronto, 1956; Cadigan S. Th. Newfoundland and Labrador: A History. Toronto, 2009. А. А. Исэров .