НЮЧЁПИНГ
НЮЧЁПИНГ - город в Швеции, административный центр лена Сёдерманланд.
Население около 28,2 тысяч человек (2010). Расположен на берегу Балтийского моря, в устье реки Нючёпинг, в 87 км к юго-западу от Стокгольма. Через Нючёпинг проходит автомобильная магистраль Торнио (Финляндия) - Хельсингборг.
Постоянное поселение на месте Нючёпинга существовало с раннего Средневековья. С XII века имело укрепления. В XIII веке в его границах построен замок Нючёпингсхус - административный центр и опорный пункт королевской власти в округе; тогда же поселение стало местом чеканки монеты. На монете 1230 года обозначен как Nvcopie. Первое письменное упоминание относится к 1280-м годам, когда в Нючёпинге был открыт францисканский монастырь. В 1317 году король Биргер Магнуссон (1290-1318) пленил в Нючёпинге своих братьев - герцогов Вальдемара и Эрика, позднее казнённых (так называемый пир в Нючёпинге). Нючёпинг - место заключения 20 сентября 1396 года (в присутствии Маргрете I) так называемого Нючёпингского рецесса (пролог Кальмарской унии 1397-1523 годов), провозгласившего, что три королевства в Скандинавии должны «иметь единого господина и короля». С 1444 года имел ряд городских привилегий. В 1568-1622 годах административный центр владений Карла, герцога Сёдерманландского (впоследствии король Карл IX), затем его сына Карла Филиппа (1601-1622), одного из претендентов на престол Русского государства в период Смутного времени. 2-я половина XVI - 1-я половина XVII веков - время расцвета Нючёпинга. В декабре 1611 года место созыва риксдага, провозгласившего Густава II Адольфа совершеннолетним правителем (коронован в Уппсале в 1617 году). С 1634 года центр лена Нючёпинг, затем Сёдерманланд. В 1632, 1655 годах пострадал от крупных пожаров, уничтоживших большую часть старого деревянного города. В июле 1719 года вновь сгорел в результате нападения русского галерного флота в ходе Северной войны 1700-1721 годов. В XIX веке центр текстильного производства и судостроения (верфь в Нючёпинге основана в 1767 году). С 1863 году имеет городское самоуправление. В 1877 году соединён железной дорогой с портом Окселёсунд. В начале XX века один из крупнейших промышленных городов Скандинавского полуострова, центр производства ламп накаливания [завод «Skandinaviska Glödlampsfabriken» (основан в 1897 году, работал до 1974 года)]. Со 2-й половины XX века доля населения, занятого в промышленности, сокращалась, ведущую роль в экономике начали играть отрасли третичного сектора, в том числе торговля.