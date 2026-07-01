НЮЧЁПИНГ

НЮЧЁПИНГ - город в Швеции, административный центр лена Сёдерманланд.

Население около 28,2 тысяч человек (2010). Рас­по­ло­жен на бе­ре­гу Бал­тий­ско­го моря, в устье реки Ню­чёпинг, в 87 км к юго-за­па­ду от Сток­голь­ма. Че­рез Нючёпинг про­хо­дит ав­то­мо­биль­ная ма­ги­ст­раль Тор­нио (Фин­лян­дия) - Хель­син­гборг.

По­сто­ян­ное по­се­ле­ние на мес­те Нючёпинга су­ще­ст­во­ва­ло с ран­не­го Сред­не­ве­ко­вья . С XII века име­ло ук­ре­п­ле­ния. В XIII веке в его гра­ни­цах по­стро­ен за­мок Ню­чё­пин­гс­хус - административный центр и опор­ный пункт ко­ро­лев­ской вла­сти в ок­ру­ге; то­гда же по­селе­ние ста­ло ме­стом че­кан­ки мо­не­ты. На мо­не­те 1230 года обо­зна­чен как Nvcopie. Пер­вое письменное упо­ми­на­ние от­но­сит­ся к 1280-м годам, ко­гда в Нючёпинге был от­крыт фран­ци­скан­ский мо­на­стырь. В 1317 году ко­роль Бир­гер Маг­нус­сон (1290-1318) пле­нил в Нючёпинге сво­их брать­ев - гер­цо­гов Валь­де­ма­ра и Эри­ка, позд­нее каз­нён­ных (так называемый пир в Нючёпинге). Нючёпинг - ме­сто за­клю­че­ния 20 сентября 1396 года (в при­сут­ст­вии Мар­гре­те I) так называемого Ню­чё­пинг­ско­го ре­цес­са (про­лог Каль­мар­ской унии 1397-1523 годов), про­воз­гла­сив­ше­го, что три ко­ро­лев­ст­ва в Скан­ди­на­вии долж­ны «иметь еди­но­го гос­по­ди­на и ко­ро­ля». С 1444 года имел ряд городских при­ви­ле­гий. В 1568-1622 годах административный центр вла­де­ний Кар­ла, гер­цо­га Сё­дер­ман­ланд­ско­го (впо­след­ст­вии ко­роль Карл IX), за­тем его сы­на Кар­ла Фи­лип­па (1601-1622), од­но­го из пре­тен­ден­тов на пре­стол Русского государства в пе­ри­од Смут­но­го вре­ме­ни. 2-я половина XVI - 1-я половина XVII веков - вре­мя рас­цве­та Нючёпинга. В декабре 1611 года ме­сто со­зы­ва рик­сда­га, про­воз­гла­сив­ше­го Гус­та­ва II Адоль­фа со­вер­шен­но­лет­ним пра­ви­те­лем (ко­ро­но­ван в Упп­са­ле в 1617 году). С 1634 года центр ле­на Ню­чё­пинг, за­тем Сё­дер­ман­ланд. В 1632, 1655 годах по­стра­дал от круп­ных по­жа­ров, унич­то­жив­ших большую часть ста­ро­го де­ревянного го­ро­да. В июле 1719 года вновь сго­рел в ре­зуль­та­те на­па­де­ния русского га­лер­но­го фло­та в хо­де Се­вер­ной вой­ны 1700-1721 годов. В XIX веке центр тек­стиль­но­го про­изводства и су­до­строе­ния (верфь в Нючёпинге ос­но­ва­на в 1767 году). С 1863 году име­ет городское са­мо­управ­ле­ние. В 1877 году со­еди­нён же­лез­ной до­ро­гой с пор­том Ок­се­лё­сунд. В начале XX века один из круп­ней­ших промышленных го­ро­дов Скан­ди­нав­ско­го полуострова, центр про­изводства ламп на­ка­ли­ва­ния [за­вод «Skandinaviska Glödlampsfabriken» (ос­но­ван в 1897 году, ра­бо­тал до 1974 года)]. Со 2-й половины XX века до­ля на­се­ле­ния, за­ня­то­го в промышленности, со­кра­ща­лась, ве­ду­щую роль в эко­но­ми­ке на­ча­ли иг­рать от­рас­ли тре­тич­но­го сек­то­ра, в том числе тор­гов­ля.

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