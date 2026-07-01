НЬЮАРК

НЬЮАРК - город на северо-востоке США, крупнейший в штате Нью-Джерси.

Население 276,9 тысяч человек (2013; в том числе 41,5% - аф­роа­ме­ри­кан­цы, 28,5% - вы­ход­цы из стран Латинской Аме­ри­ки, главным образом из Пу­эр­то-Ри­ко и До­ми­ни­кан­ской Рес­пуб­ли­ки). Рас­по­ло­жен на западном по­бе­ре­жье бух­ты Ньюарк (с се­ве­ра ог­ра­ни­чен рекой Пас­сей­ик), к за­па­ду от Нью-Йор­ка (в 14 км от южной око­неч­но­сти острова Ман­хэт­тен). Центр круп­ной ур­ба­ни­зи­ро­ван­ной зо­ны мет­ро­по­ли­тен­ско­го ста­ти­стического ареа­ла Нью-Йорк - Северный Нью-Джерси - Лонг-Айленд (так называемого Боль­шо­го Нью-Йор­ка; для Ньюарка ха­рак­тер­на од­на из са­мых вы­со­ких сре­ди круп­ных го­ро­дов США средняя плот­ность на­се­ле­ния; зна­чительная часть на­се­ле­ния ез­дит на ра­бо­ту в Нью-Йорк) и Северо-Восточные ме­га­ло­по­ли­са. Узел ав­то­ма­ги­ст­ра­лей и же­лез­ных до­рог. Свя­зан с цен­тром Нью-Йор­ка (остров Ман­хэт­тен) ав­то­мо­биль­ным мос­том Пу­ла­ски-Скай­у­эй (1932, до­стро­ен в 1984 году; дли­на около 5,6 км) и тон­не­лем Хол­ланд (под рекой Гуд­зон; 1927; дли­на около 2,7 км), ли­ни­ями мет­ро­по­ли­те­на (с 1908 года), городской же­лез­ной до­ро­ги (с 1935 года) и трам­вая (в 1935-1956 годах, с 2001 года ско­ро­ст­но­го). Морской порт. Ме­ж­ду­народный аэро­порт Ньюарк-Ли­бер­ти (1928; в 5 км к югу от цен­тра Ньюарка).

Ос­но­ван в мае 1666 года пу­ри­та­на­ми из Мил­фор­да (ко­ло­ния Кон­нек­ти­кут) на зем­ле, ку­п­лен­ной у де­ла­ва­ров. Пер­во­на­чаль­но но­сил название «го­род на реке Пи­са­як» (Pe­sayak Towne), за­тем Нью-Мил­форд (New Milford). По­сле при­хо­да в 1667 году но­вой груп­пы пу­ри­тан во гла­ве со свящ. А. Пир­со­ном по­лу­чил современное название, ко­то­рое от­ра­жа­ло стрем­ле­ние по­се­лен­цев соз­дать но­вый го­род вза­мен по­ки­ну­то­го, оно про­ис­хо­дит от сло­во­со­че­та­ния «Но­вое де­ло» («New Work») ли­бо «Но­вый ков­чег» («New Ark»). По другой вер­сии, наз­ван в честь род­но­го го­ро­да Пир­со­на Ньюарк-он-Трент (Анг­лия). С 1682 года центр граф­ст­ва Эс­секс. Во вре­мя Вой­ны за не­за­ви­си­мость в Се­вер­ной Аме­ри­ке 1775-1783 годов близ Ньюарка 23 июля 1780 года про­изош­ло сра­же­ние, в ко­то­ром американская ар­мия под ко­мандованием генерал-майора Н. Гри­на на­нес­ла по­ра­же­ние вой­скам ме­тро­по­лии. В XIX - начале XX веков раз­ви­вал­ся как промышленный при­го­род Нью-Йор­ка. С 1820-х годов наи­боль­шее раз­ви­тие по­лу­чи­ли ко­же­вен­но-обув­ная промышленность (к 1870 году здесь про­из­во­ди­лось около 90% ко­же­вен­ных из­де­лий США) и чёр­ная ме­тал­лур­гия. В 1834 году со­еди­нён же­лез­ной до­ро­гой с Джер­си-Си­ти. В 1836 году по­лу­чил ста­тус го­ро­да. Во 2-й половине XIX века в свя­зи с при­то­ком немецких и ирландских ми­грантов на­ча­лось раз­ви­тие пи­во­ва­ре­ния. В 1870-е годы воз­ник­ло про­изводство пла­ст­масс и юве­лир­ных из­де­лий, в 1880-е годы - элек­тро­из­ме­ри­тель­ных при­бо­ров, транс­фор­ма­то­ров (ком­па­ния «Weston Electrical In­strument Corporation»), в начале XX века - пе­чат­ных ма­шин, ра­дио­при­ём­ни­ков, иг­ру­шек. С 1920-х годов Ньюарк раз­ви­вал­ся как круп­ный транс­порт­ный узел, промышленный и фи­нан­со­вый центр. В 1930 году чис­лен­ность на­се­ле­ния со­ста­ви­ла 442 тысячи человек. С на­ча­лом Ве­ли­кой де­прес­сии на­блю­да­лась стаг­на­ция раз­ви­тия. С 1950-х годов на­ча­ли со­кра­щать­ся объ­ё­мы промышленного производства. В 1970-1980-х годах де­прес­сив­ный го­род с вы­со­ким уров­нем пре­ступ­но­сти и без­ра­бо­ти­цы. С середины 1990-х годов пред­при­ня­ты по­пыт­ки воз­ро­ж­де­ния (сне­се­ны ста­рые жи­лые квар­та­лы, ре­кон­ст­руи­ро­ван городской центр, соз­да­ны куль­тур­ные и спор­тив­ные объ­ек­ты). К началу XXI века на­блю­да­лось ожив­ле­ние де­ло­вой ак­тив­но­сти, хо­тя уро­вень бед­но­сти по-преж­не­му вы­сок (24,3%, 2009).

Центр Ньюарка со­хра­нил пер­во­на­чаль­ную ре­гу­ляр­ную пла­ни­ров­ку (1666-1667). Здесь рас­по­ло­же­ны жи­лой дом Плам-ха­ус (ста­рей­шая по­строй­ка Ньюарка; около 1710 года), со­бор Трои­цы и Святого Фи­лип­па (1746; пе­ре­стро­ен в 1809 году), Ста­рая пер­вая пре­сви­те­ри­ан­ская цер­ковь (1787-1791, архитектор Э. Болл); нео­го­тические церк­ви - Ми­ло­сер­дия (1848, архитектор Р. Апд­жон), Святого Пат­ри­ка (1849, ар­хи­тек­то­ры П. Мо­ран, П. Ки­ли), Вы­со­кая пре­сви­те­ри­ан­ская (ны­не ме­то­ди­ст­ская; 1852, архитеткор Дж. Уэлч), Северная ре­фор­мат­ская (1857-1859, архитектор У.Х. Керк); зда­ние си­рот­ско­го при­юта в фор­мах тю­до­ров­ско­го сти­ля (ны­не кор­пус Тех­но­ло­гического института шта­та Нью-Джер­си «Эбер­хардт-холл»; 1856-1857, архитектор Уэлч), особ­няк Крю­гер-Скотт в вик­то­ри­ан­ском сти­ле (1888-1889), пер­вая бап­ти­ст­ская цер­ковь Пед­ди в сти­ле нео­го­ти­ки с эле­мен­та­ми мо­дер­на (1888-1890, архитектор У.Х. Вуд). Сре­ди по­стро­ек 1-й половины XX века - пуб­лич­ная библиотека в сти­ле не­оре­нес­санс (1901), зда­ние су­да округа Эс­секс (1907, архитектор К. Гил­берт; пе­ред вхо­дом - па­мят­ник А. Лин­коль­ну, 1911, скульп­тор Дж. Г. Борг­лум) и Ра­ту­ша (1908, ар­хи­тек­то­ры Дж. и У. Или) в сти­ле бо­зар, не­оклас­си­ци­стический кон­церт­ный зал Сим­фо­ни-холл (бывший ма­сон­ский храм; 1925, архитектор Ф. Грейд); по­строй­ки в сти­ле ар де­ко: Му­зей Ньюарка (1926, архитектор Дж. Хант; вклю­ча­ет в свой ком­плекс особ­няк Бал­лан­тайн, 1885, архитектор Дж. Э. Хар­ни; ре­кон­ст­рук­ция, 1989, архитектор М. Грейвс), не­бо­скрё­бы ком­па­ний «New Jersey Bell» (1927-1929, ар­хитектурное бю­ро «Voorhees, Gme­lin & Wa­l­ker») и «National Newark» (1931, ар­хи­тек­то­ры Дж. и У. Или; са­мое вы­со­кое зда­ние Ньюарка - высота 142 м), Пен­силь­ван­ский во­кзал (1933, ар­хитектурное бю­ро «McKim, Mead & White»). В цен­тре Ньюарка на­хо­дят­ся пар­ки - Ва­шинг­то­на и Во­ен­ный (с 1869 года; мо­ну­мент «Аме­ри­кан­ские вой­ны», 1925-1926, скульп­тор Борг­лум), к се­ве­ру от цен­тра - парк Бранч-Брук (1890-е годы, ланд­шафт­ный архитектор Ф.Л. Олм­стед) с при­мы­каю­щи­ми к не­му нео­го­тическим ка­то­лическим со­бо­ром Святого Серд­ца Ии­су­са (1899-1954, архитектор Дж. О’Рурк, ар­хитектурное бю­ро «Schi­ckel & Ditmars») и районом Фо­рест-Хилл с ис­то­рической жи­лой за­строй­кой середины XIX века - 1920-х годов. Сре­ди по­стро­ек 2-й половины XX века - жи­лые ком­плек­сы «Па­виль­он апар­тментс» и «Ко­лон­нейд апарт­ментс» в сти­ле мо­дер­низ­ма (оба 1960 года, архитектор Л. Мис ван дер Роэ).

Выс­шие учеб­ные за­ве­де­ния: Университет ме­ди­ци­ны и сто­ма­то­ло­гии шта­та Нью-Джер­си (ос­но­ван в 1970 году как Кол­ледж ме­ди­ци­ны и сто­ма­то­ло­гии; современный ста­тус с 1981 года); кам­пус Университета Рат­гер­са (главный кор­пус в городе Нью-Бран­су­ик); Тех­но­ло­гический институт шта­та Нью-Джер­си (ос­но­ван в 1880 году как тех­ническая шко­ла Ньюарка; в 1919-1975 годах инженерный кол­ледж; современный ста­тус с 1975); Юри­дическая шко­ла Университета «Се­тон-Холл» (1951). Сре­ди дру­гих - кам­пу­сы кол­лед­жа «Берк­ли», кол­лед­жа округа Эс­секс. Биб­лио­те­ки: пуб­лич­ная Ньюаркская (1898), сво­бод­ная Ньюаркская, «Ван Бу­рен», «Спринг­филд», «Бранч Брук», «Клин­тон Ранч», «Да­на», юри­ди­че­ская кол­лед­жа округа Эс­секс.

Му­зеи: крае­вед­че­ский (ос­но­ван в 1845 году; в современном зда­нии с 1926 года), Ньюар­ка (1909; круп­ней­ший му­зей шта­та Нью-Джер­си; ху­дожественная кол­лек­ция, га­ле­рея ти­бет­ской куль­ту­ры, пла­не­та­рий), ев­рей­ский Нью-Джер­си (2003) и др. Несколько художественных га­ле­рей. Центр ис­пол­ни­тель­ских ис­кусств Нью-Джер­си (1997; ре­гу­ляр­ные кон­цер­ты сим­фо­нического ор­ке­ст­ра, те­ат­раль­ные, му­зы­каль­ные, тан­це­валь­ные по­ста­нов­ки). Те­ат­ры: «Па­лас», «Ро­бин Гуд». Сим­фо­нический ор­кестр (1966).

Профессиональные спор­тив­ные ко­ман­ды: «Нью-Джер­си Де­вилс» (1982; хок­кей с шай­бой, иг­ра­ет в НХЛ, трёх­крат­ный об­ла­да­те­ль Куб­ка Стэн­ли), «Нью-Джер­си Нетс» (1967; бас­кет­бол, Ат­лан­тический ди­ви­зи­он Восточной кон­фе­рен­ции НБА), «Нью­арк Бэрс» (1998; бейс­бол, член Ка­над­ско-американской ас­со­циа­ции профессионального бейс­бо­ла). Хок­кей­ные, бас­кет­боль­ные, фут­боль­ные и лег­ко­ат­ле­тические со­рев­но­ва­ния про­во­дят­ся в мно­го­функ­цио­наль­ном ком­плек­се «Пру­ден­шал Сен­тер» (2007; около 19,5 тысяч мест), бейс­боль­ные - на ста­дио­не «Бэрс энд Иглс Ри­вер­фронт» (1999; около 6,2 тысяч мест).

Ос­но­ва городской эко­но­ми­ки - сфе­ра ус­луг (транс­порт­но-ло­ги­стические, ин­фор­мационные, административные, фи­нан­со­вые, юри­дические, оп­то­вая и роз­нич­ная тор­гов­ля, об­ра­зо­ва­ние, здра­во­охра­не­ние и др.). Морской тор­го­вый порт Ньюарка вме­сте с гру­зо­вым тер­ми­на­лом Ньюарк-Эли­за­бет вхо­дит в со­став пор­то­во­го ком­плек­са Нью-Йорк - Нью-Джер­си, круп­ней­ше­го на Восточном по­бе­ре­жье США (гру­зо­обо­рот 85,4 млн. т, 2011). Основные гру­зы: ав­то­мо­би­ли, кон­тей­нер­ные и на­лив­ные (главным образом нефть и неф­те­про­дук­ты). Че­рез ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт Ньюарк-Ли­бер­ти про­хо­дит около 33,7 млн. пас­сажи­ров (около 1/3 об­ще­го авиа­пас­са­жи­ро­по­то­ка Боль­шо­го Нью-Йор­ка) и около 0,81 млн. т гру­зов (2011). Важ­ную роль в эко­но­ми­ке иг­ра­ют фи­нан­со­вые ус­лу­ги (все­го около 3,5 тысяч ком­па­ний). Ньюарк - тре­тий по зна­че­нию в США центр ус­луг стра­хо­ва­ния [по­сле Нью-Йор­ка и Харт­фор­да (штат Кон­нек­ти­кут); штаб-квар­ти­ры стра­хо­вых ком­па­ний «Prudential Insurance Company of America» (1875), «Horizon Blue Cross & Blue Shield of New Jersey» и др.]. Здесь на­хо­дят­ся го­лов­ные офи­сы 8 ком­мерч. бан­ков (в том числе трёх круп­ней­ших в шта­те Нью-Джер­си - City National Bank и др.) и 12 ссуд­но-сбе­ре­га­тель­ных ас­со­циа­ций. Ньюарк - круп­ный центр управ­ле­ния ре­гио­наль­ны­ми сис­те­ма­ми жиз­не­обес­пе­че­ния: штаб-квар­ти­ры ком­па­ний «New Jersey Transit» (1979; пас­са­жир­ские пе­ре­воз­ки ав­то­бу­са­ми, городской же­лез­ной до­ро­гой и ско­ро­ст­ным трам­ва­ем в северной час­ти шта­та Нью-Джер­си), «Port Authority Trans-Hud­son» (ве­дёт ис­то­рию с 1873 года, современное название с 1962 года; пас­са­жир­ские пе­ре­воз­ки мет­ро­по­ли­те­ном), «Public Ser­vice Enterprise Group» (1903; элек­тро- и га­зо­снаб­же­ние), «IDT Corporation» (1990; те­ле­ком­му­ни­ка­ции и энер­го­снаб­же­ние) и др. Тор­го­вые ус­лу­ги пре­дос­тав­ля­ют около 540 ком­па­ний оп­то­вой и около 1800 роз­нич­ной тор­гов­ли. Круп­ней­шее уч­ре­ж­де­ние здра­во­охра­не­ния - «University Hos­pi­tal» (в со­ста­ве Университета ме­ди­ци­ны и сто­ма­то­ло­гии шта­та Нью-Джер­си). Раз­ви­та строй­ин­ду­ст­рия. Круп­ней­шее промышленное пред­при­ятие - пи­во­ва­рен­ный за­вод ком­па­нии «An­heuser-Busch Companies» (1852).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)