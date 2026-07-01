НЬЮАРК
НЬЮАРК - город на северо-востоке США, крупнейший в штате Нью-Джерси.
Население 276,9 тысяч человек (2013; в том числе 41,5% - афроамериканцы, 28,5% - выходцы из стран Латинской Америки, главным образом из Пуэрто-Рико и Доминиканской Республики). Расположен на западном побережье бухты Ньюарк (с севера ограничен рекой Пассейик), к западу от Нью-Йорка (в 14 км от южной оконечности острова Манхэттен). Центр крупной урбанизированной зоны метрополитенского статистического ареала Нью-Йорк - Северный Нью-Джерси - Лонг-Айленд (так называемого Большого Нью-Йорка; для Ньюарка характерна одна из самых высоких среди крупных городов США средняя плотность населения; значительная часть населения ездит на работу в Нью-Йорк) и Северо-Восточные мегалополиса. Узел автомагистралей и железных дорог. Связан с центром Нью-Йорка (остров Манхэттен) автомобильным мостом Пуласки-Скайуэй (1932, достроен в 1984 году; длина около 5,6 км) и тоннелем Холланд (под рекой Гудзон; 1927; длина около 2,7 км), линиями метрополитена (с 1908 года), городской железной дороги (с 1935 года) и трамвая (в 1935-1956 годах, с 2001 года скоростного). Морской порт. Международный аэропорт Ньюарк-Либерти (1928; в 5 км к югу от центра Ньюарка).
Основан в мае 1666 года пуританами из Милфорда (колония Коннектикут) на земле, купленной у делаваров. Первоначально носил название «город на реке Писаяк» (Pesayak Towne), затем Нью-Милфорд (New Milford). После прихода в 1667 году новой группы пуритан во главе со свящ. А. Пирсоном получил современное название, которое отражало стремление поселенцев создать новый город взамен покинутого, оно происходит от словосочетания «Новое дело» («New Work») либо «Новый ковчег» («New Ark»). По другой версии, назван в честь родного города Пирсона Ньюарк-он-Трент (Англия). С 1682 года центр графства Эссекс. Во время Войны за независимость в Северной Америке 1775-1783 годов близ Ньюарка 23 июля 1780 года произошло сражение, в котором американская армия под командованием генерал-майора Н. Грина нанесла поражение войскам метрополии. В XIX - начале XX веков развивался как промышленный пригород Нью-Йорка. С 1820-х годов наибольшее развитие получили кожевенно-обувная промышленность (к 1870 году здесь производилось около 90% кожевенных изделий США) и чёрная металлургия. В 1834 году соединён железной дорогой с Джерси-Сити. В 1836 году получил статус города. Во 2-й половине XIX века в связи с притоком немецких и ирландских мигрантов началось развитие пивоварения. В 1870-е годы возникло производство пластмасс и ювелирных изделий, в 1880-е годы - электроизмерительных приборов, трансформаторов (компания «Weston Electrical Instrument Corporation»), в начале XX века - печатных машин, радиоприёмников, игрушек. С 1920-х годов Ньюарк развивался как крупный транспортный узел, промышленный и финансовый центр. В 1930 году численность населения составила 442 тысячи человек. С началом Великой депрессии наблюдалась стагнация развития. С 1950-х годов начали сокращаться объёмы промышленного производства. В 1970-1980-х годах депрессивный город с высоким уровнем преступности и безработицы. С середины 1990-х годов предприняты попытки возрождения (снесены старые жилые кварталы, реконструирован городской центр, созданы культурные и спортивные объекты). К началу XXI века наблюдалось оживление деловой активности, хотя уровень бедности по-прежнему высок (24,3%, 2009).
Центр Ньюарка сохранил первоначальную регулярную планировку (1666-1667). Здесь расположены жилой дом Плам-хаус (старейшая постройка Ньюарка; около 1710 года), собор Троицы и Святого Филиппа (1746; перестроен в 1809 году), Старая первая пресвитерианская церковь (1787-1791, архитектор Э. Болл); неоготические церкви - Милосердия (1848, архитектор Р. Апджон), Святого Патрика (1849, архитекторы П. Моран, П. Кили), Высокая пресвитерианская (ныне методистская; 1852, архитеткор Дж. Уэлч), Северная реформатская (1857-1859, архитектор У.Х. Керк); здание сиротского приюта в формах тюдоровского стиля (ныне корпус Технологического института штата Нью-Джерси «Эберхардт-холл»; 1856-1857, архитектор Уэлч), особняк Крюгер-Скотт в викторианском стиле (1888-1889), первая баптистская церковь Педди в стиле неоготики с элементами модерна (1888-1890, архитектор У.Х. Вуд). Среди построек 1-й половины XX века - публичная библиотека в стиле неоренессанс (1901), здание суда округа Эссекс (1907, архитектор К. Гилберт; перед входом - памятник А. Линкольну, 1911, скульптор Дж. Г. Борглум) и Ратуша (1908, архитекторы Дж. и У. Или) в стиле бозар, неоклассицистический концертный зал Симфони-холл (бывший масонский храм; 1925, архитектор Ф. Грейд); постройки в стиле ар деко: Музей Ньюарка (1926, архитектор Дж. Хант; включает в свой комплекс особняк Баллантайн, 1885, архитектор Дж. Э. Харни; реконструкция, 1989, архитектор М. Грейвс), небоскрёбы компаний «New Jersey Bell» (1927-1929, архитектурное бюро «Voorhees, Gmelin & Walker») и «National Newark» (1931, архитекторы Дж. и У. Или; самое высокое здание Ньюарка - высота 142 м), Пенсильванский вокзал (1933, архитектурное бюро «McKim, Mead & White»). В центре Ньюарка находятся парки - Вашингтона и Военный (с 1869 года; монумент «Американские войны», 1925-1926, скульптор Борглум), к северу от центра - парк Бранч-Брук (1890-е годы, ландшафтный архитектор Ф.Л. Олмстед) с примыкающими к нему неоготическим католическим собором Святого Сердца Иисуса (1899-1954, архитектор Дж. О’Рурк, архитектурное бюро «Schickel & Ditmars») и районом Форест-Хилл с исторической жилой застройкой середины XIX века - 1920-х годов. Среди построек 2-й половины XX века - жилые комплексы «Павильон апартментс» и «Колоннейд апартментс» в стиле модернизма (оба 1960 года, архитектор Л. Мис ван дер Роэ).
Высшие учебные заведения: Университет медицины и стоматологии штата Нью-Джерси (основан в 1970 году как Колледж медицины и стоматологии; современный статус с 1981 года); кампус Университета Ратгерса (главный корпус в городе Нью-Брансуик); Технологический институт штата Нью-Джерси (основан в 1880 году как техническая школа Ньюарка; в 1919-1975 годах инженерный колледж; современный статус с 1975); Юридическая школа Университета «Сетон-Холл» (1951). Среди других - кампусы колледжа «Беркли», колледжа округа Эссекс. Библиотеки: публичная Ньюаркская (1898), свободная Ньюаркская, «Ван Бурен», «Спрингфилд», «Бранч Брук», «Клинтон Ранч», «Дана», юридическая колледжа округа Эссекс.
Музеи: краеведческий (основан в 1845 году; в современном здании с 1926 года), Ньюарка (1909; крупнейший музей штата Нью-Джерси; художественная коллекция, галерея тибетской культуры, планетарий), еврейский Нью-Джерси (2003) и др. Несколько художественных галерей. Центр исполнительских искусств Нью-Джерси (1997; регулярные концерты симфонического оркестра, театральные, музыкальные, танцевальные постановки). Театры: «Палас», «Робин Гуд». Симфонический оркестр (1966).
Профессиональные спортивные команды: «Нью-Джерси Девилс» (1982; хоккей с шайбой, играет в НХЛ, трёхкратный обладатель Кубка Стэнли), «Нью-Джерси Нетс» (1967; баскетбол, Атлантический дивизион Восточной конференции НБА), «Ньюарк Бэрс» (1998; бейсбол, член Канадско-американской ассоциации профессионального бейсбола). Хоккейные, баскетбольные, футбольные и легкоатлетические соревнования проводятся в многофункциональном комплексе «Пруденшал Сентер» (2007; около 19,5 тысяч мест), бейсбольные - на стадионе «Бэрс энд Иглс Риверфронт» (1999; около 6,2 тысяч мест).
Основа городской экономики - сфера услуг (транспортно-логистические, информационные, административные, финансовые, юридические, оптовая и розничная торговля, образование, здравоохранение и др.). Морской торговый порт Ньюарка вместе с грузовым терминалом Ньюарк-Элизабет входит в состав портового комплекса Нью-Йорк - Нью-Джерси, крупнейшего на Восточном побережье США (грузооборот 85,4 млн. т, 2011). Основные грузы: автомобили, контейнерные и наливные (главным образом нефть и нефтепродукты). Через международный аэропорт Ньюарк-Либерти проходит около 33,7 млн. пассажиров (около 1/3 общего авиапассажиропотока Большого Нью-Йорка) и около 0,81 млн. т грузов (2011). Важную роль в экономике играют финансовые услуги (всего около 3,5 тысяч компаний). Ньюарк - третий по значению в США центр услуг страхования [после Нью-Йорка и Хартфорда (штат Коннектикут); штаб-квартиры страховых компаний «Prudential Insurance Company of America» (1875), «Horizon Blue Cross & Blue Shield of New Jersey» и др.]. Здесь находятся головные офисы 8 коммерч. банков (в том числе трёх крупнейших в штате Нью-Джерси - City National Bank и др.) и 12 ссудно-сберегательных ассоциаций. Ньюарк - крупный центр управления региональными системами жизнеобеспечения: штаб-квартиры компаний «New Jersey Transit» (1979; пассажирские перевозки автобусами, городской железной дорогой и скоростным трамваем в северной части штата Нью-Джерси), «Port Authority Trans-Hudson» (ведёт историю с 1873 года, современное название с 1962 года; пассажирские перевозки метрополитеном), «Public Service Enterprise Group» (1903; электро- и газоснабжение), «IDT Corporation» (1990; телекоммуникации и энергоснабжение) и др. Торговые услуги предоставляют около 540 компаний оптовой и около 1800 розничной торговли. Крупнейшее учреждение здравоохранения - «University Hospital» (в составе Университета медицины и стоматологии штата Нью-Джерси). Развита стройиндустрия. Крупнейшее промышленное предприятие - пивоваренный завод компании «Anheuser-Busch Companies» (1852).