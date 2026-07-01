НЬЮ-ЙОРКСКИЙ ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР
НЬЮ-ЙОРКСКИЙ ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР - старейший симфонический оркестр США, один из самых известных в мире.
Создан в 1842 году, первый его концерт открылся исполнением 5-й симфонии Л. ван Бетховена. В 1921 году объединился с Нью-Йоркским национальным симфоническим оркестром, в 1928 году - с Нью-Йоркским симфоническим обществом; с того же года имеет современное название (полное название - Philharmonic-Symphony Society of New York - Филармоническое симфоническое общество Нью-Йорка). Первый музыкальный руководитель и дирижёр - У.К. Хилл. В дальнейшем руководителями оркестра были: К. Бергман (1855-1856, 1858-1876), Т. Томас (1877-1891), В.И. Сафонов (1906-1909), Г. Малер (1909-1911), В. Менгельберг (1922-1930), А. Тосканини (1928-1936), Д. Митропулос (1950-1958), Л. Бернстайн (1958-1969), П. Булез (1971-1977), З. Мета (1978-1991), К. Мазур (1991-2002), Л. Маазель (2002-2009) и др.; с 2009 года художественный руководитель - А. Гилберт. Среди приглашённых дирижёров - крупнейшие музыканты мира В. Фуртвенглер, И.Ф. Стравинский, Р. Штраус, А. Дворжак, О. Клемперер, Б. Вальтер, Л. Стоковский, Т. Бичем, Ю. Орманди, К. Бём, Р. Кубелик, Э. Лайнсдорф, Г. фон Караян, А. Копленд, С. Одзава, К.П. Кондрашин, К. Аббадо, Д. Баренбойм, В.А. Гергиев. С Нью-Йоркским филармоническим оркестром выступали: пианисты С.В. Рахманинов, В. Горовиц, В. Клиберн, В.Д. Ашкенази, Г. Гульд, Арт. Рубинштейн; скрипачи Ф. Крейслер, Я. Хейфец, Д.Ф. Ойстрах, Н. Мильштейн, И. Стерн, И. Менухин, И. Перлман, М. Венгеров; виолончелисты П. Касальс, Г. Пятигорский, М.Л. Ростропович, Йо Йо Ма; вокалисты Дж. Сазерленд, Р. Тебальди, Г.П. Вишневская, Л. Прайс, Б. Силлс, Д. Фишер-Дискау, Н. Гяуров, Р. Такер, Н. Гедда, М. Хорн, Р. Флеминг; многочисленные хоровые коллективы, актёры бродвейских мюзиклов (М. Патинкин, О. Макдональд) и др.
В 1891-1962 годах основной концертной площадкой Нью-Йоркского филармонического оркестра был Карнеги-холл (на первом концерте дирижировали В. Дамрош и П.И. Чайковский). C 1962 года базируется в Линкольн-центре (Эвери-Фишер-холл). Оркестром впервые исполнены: симфония «Из Нового cвета» А. Дворжака, Симфонии в трёх движениях И.Ф. Стравинского, концерты для фортепиано с оркестром - № 2 П.И. Чайковского, № 3 С.В. Рахманинова, концерт № 2 для оркестра «Звоны» Р.К. Щедрина, симфония № 7 А.Г. Шнитке, Концерт для фортепиано с оркестром и «Американец в Париже» Дж. Гершвина, «Коннотации» А. Копленда и многие другие. С 1965 года оркестр проводит ежегодные бесплатные концерты на открытом воздухе на стадионах и в парках, собирающие до 70 тысяч человек. Оркестр активно гастролировал в США и за рубежом (всего свыше 60 стран), в том числе в СССР (впервые в 1959 году), Канаде (1967, по случаю празднования 100-летия государства), КНДР (2008), Вьетнаме (2009).