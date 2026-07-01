НЬЮ-ЙОРКСКИЙ ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР

НЬЮ-ЙОРКСКИЙ ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР - ста­рей­ший сим­фо­ни­че­ский ор­кестр США, один из са­мых из­вест­ных в ми­ре.

Соз­дан в 1842 году, пер­вый его кон­церт от­крыл­ся ис­пол­не­ни­ем 5-й сим­фо­нии Л. ван Бет­хо­ве­на . В 1921 году объ­е­ди­нил­ся с Нью-Йорк­ским национальным сим­фо­ническим ор­ке­ст­ром, в 1928 году - с Нью-Йорк­ским сим­фо­ническим обществом; с то­го же го­да име­ет современное название (пол­ное название - Philharmonic-Symphony Society of New York - Фи­лар­мо­ни­че­ское сим­фо­ни­че­ское общество Нью-Йор­ка). Пер­вый музыкальный руководитель и ди­ри­жёр - У.К. Хилл. В даль­ней­шем ру­ко­во­ди­те­ля­ми ор­ке­ст­ра бы­ли: К. Берг­ман (1855-1856, 1858-1876), Т. То­мас (1877-1891), В.И. Са­фо­нов (1906-1909), Г. Ма­лер (1909-1911), В. Менгель­берг (1922-1930), А. Тос­ка­ни­ни (1928-1936), Д. Ми­тро­пу­лос (1950-1958), Л. Берн­стайн (1958-1969), П. Бу­лез (1971-1977), З. Ме­та (1978-1991), К. Ма­зур (1991-2002), Л. Маа­зель (2002-2009) и др.; с 2009 года художественный руководитель - А. Гил­берт. Сре­ди при­гла­шён­ных ди­ри­жё­ров - круп­ней­шие му­зы­кан­ты ми­ра В. Фурт­венг­лер, И.Ф. Стра­вин­ский, Р. Штра­ус, А. Двор­жак , О. Клем­пе­рер, Б. Валь­тер, Л. Сто­ков­ский, Т. Би­чем, Ю. Ор­ман­ди, К. Бём, Р. Ку­бе­лик, Э. Лайнс­дорф, Г. фон Ка­ра­ян, А. Ко­п­ленд, С. Од­за­ва, К.П. Кон­д­ра­шин, К. Аб­ба­до, Д. Ба­рен­бойм, В.А. Гер­ги­ев. С Нью-Йоркским филармоническим оркестром вы­сту­па­ли: пиа­ни­сты С.В. Рах­ма­ни­нов , В. Го­ро­виц, В. Кли­берн, В.Д. Аш­ке­на­зи, Г. Гульд, Арт. Ру­бин­штейн; скри­па­чи Ф. Крейс­лер, Я. Хей­фец, Д.Ф. Ой­ст­рах, Н. Миль­штейн, И. Стерн, И. Ме­ну­хин, И. Перл­ман, М. Вен­ге­ров; вио­лон­че­ли­сты П. Ка­сальс, Г. Пя­ти­гор­ский, М.Л. Рос­тро­по­вич, Йо Йо Ма; во­ка­листы Дж. Са­зер­ленд, Р. Те­баль­ди, Г.П. Виш­нев­ская, Л. Прайс, Б. Силлс, Д. Фи­шер-Дис­кау, Н. Гяу­ров, Р. Та­кер, Н. Гед­да, М. Хорн, Р. Фле­минг; мно­го­численные хо­ро­вые кол­лек­ти­вы, ак­тё­ры брод­вей­ских мю­зик­лов (М. Па­тин­кин, О. Мак­до­нальд) и др.

В 1891-1962 годах основной кон­церт­ной пло­щад­кой Нью-Йоркского филармонического оркестра был Кар­не­ги-холл (на пер­вом кон­цер­те ди­ри­жи­ро­ва­ли В. Дам­рош и П.И. Чай­ков­ский ). C 1962 года ба­зи­ру­ет­ся в Лин­кольн-цен­тре (Эве­ри-Фи­шер-холл). Ор­ке­ст­ром впер­вые ис­пол­не­ны: сим­фо­ния «Из Но­во­го cвета» А. Двор­жа­ка, Сим­фо­нии в трёх дви­же­ни­ях И.Ф. Стра­вин­ско­го, кон­цер­ты для фортепиано с ор­ке­ст­ром - № 2 П.И. Чай­ков­ско­го, № 3 С.В. Рах­ма­ни­но­ва, кон­церт № 2 для ор­ке­ст­ра «Зво­ны» Р.К. Щед­ри­на, сим­фо­ния № 7 А.Г. Шнит­ке, Кон­церт для фортепиано с ор­ке­ст­ром и «Аме­ри­ка­нец в Па­ри­же» Дж. Гер­шви­на, «Кон­нота­ции» А. Ко­п­лен­да и многие другие. С 1965 года ор­кестр про­во­дит еже­год­ные бес­плат­ные кон­цер­ты на от­кры­том воз­ду­хе на ста­дио­нах и в пар­ках, со­би­раю­щие до 70 тысяч человек. Ор­кестр ак­тив­но га­ст­ро­ли­ро­вал в США и за ру­бе­жом (все­го свыше 60 стран), в том числе в СССР (впер­вые в 1959 году), Ка­на­де (1967, по слу­чаю празд­но­ва­ния 100-ле­тия госу­дар­ства), КНДР (2008), Вьет­на­ме (2009).

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