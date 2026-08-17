НЬЮ-ЙОРК СИТИ ОПЕРА

«НЬЮ-ЙОРК СИТИ ОПЕРА» - опер­ный те­атр Нью-Йор­ка.

Ос­но­ван в 1943 году по ре­ше­нию мэ­ра го­ро­да Ф. Ла Гу­ар­дии с це­лью по­пу­ля­ри­за­ции опер­но­го искусства сре­ди ши­ро­ких масс на­се­ле­ния, пер­во­на­чаль­но был ча­стью городского Цен­тра му­зы­ки и дра­мы. От­крыт в 1944 году по­ста­нов­кой опе­ры «Тос­ка» Дж. Пуч­чи­ни. В 1966-2011 годах в со­ста­ве Лин­кольн-цен­тра (спек­так­ли про­хо­ди­ли на сце­не Те­ат­ра имени Д. Кока). С 2012 года не име­ет по­сто­ян­ной сце­ны. Ста­вят­ся про­из­ве­де­ния ми­ро­вой клас­сики (в раз­ные го­ды по­став­ле­ны опе­ры П.И. Чай­ков­ско­го , А.П. Бо­ро­ди­на, Д.Д. Шос­та­ко­ви­ча , И.Ф. Стра­вин­ско­го и других русских ком­по­зи­то­ров) и опе­ры XX века (со­стоя­лись американские пре­мье­ры опер «За­мок гер­цо­га Си­няя Бо­ро­да» Б. Бар­то­ка, «Мол­ча­ли­вая жен­щи­на» Р. Штрау­са, «Ог­нен­ный ан­гел» С.С. Про­кофь­е­ва ), осо­бое вни­ма­ние те­атр уде­ля­ет опе­рам американских ав­то­ров (осу­ще­ст­в­ле­ны ми­ро­вые пре­мье­ры опер А. Ко­п­лен­да, Л. Берн­стай­на, Х. Вайс­гал­ла, К. Флой­да, Р. Уор­да, В. Джан­ни­ни и др.). Ста­вят­ся так­же опе­рет­ты и мю­зик­лы. В чис­ле ру­ко­во­ди­те­лей те­ат­ра бы­ли ди­ри­жё­ры Э. Лайнс­дорф и Ю. Ру­дел, в раз­ные го­ды пе­ли П. До­мин­го, С. Рэ­ми, Х. Кар­ре­рас, Ш. Майлнс, Б. Силлс, К. Ва­несс, Р. Фле­минг, Э. Фут­рал. С 2009 года художественный руководитель - Дж. Стил.

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