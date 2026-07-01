«НЬЮ СТЕЙТСМЕН»
«НЬЮ СТЕЙТСМЕН» - британский еженедельный журнал левой политической ориентации.
Издатель - «Progressive Media International». Штаб-квартира - в Лондоне. Основан в апреле 1913 года супругами Вебб при финансовой поддержке их друзей из Фабианского общества, в том числе Б. Шоу, с целью распространения социалистических идей среди образованного населения Великобритании и оказания влияния на политику Лейбористской партии (ЛП). Рост популярности «Нью Стейтсмен» пришёлся на период пребывания на посту издателя К. Мартина в 1931-1960 годах. В 1931 году «Нью Стейтсмен» поглотил своего либерального конкурента журнал «Nation», в 1933 году - журнал «The Weekend Review» (в 1931-1957 годах издавался под названием «New Statesman and Nation»). Помимо анализа политических событий, «Нью стейтсмен» был известен публикациями сочинений известных писателей (Дж. Д. Х. Коул, Л. Вульф и др.), обзорами по вопросам искусства и культуры. В середине 1960-х годов тираж «Нью стейтсмен» достиг 93 тысяч экземпляров. В 1970-1980-х годах популярность журнала падала, тиражи сокращались. После объединения с еженедельным жерналом «New Society» в 1988 году издавался до 1996 года под названием «New Statesman and Society». В начале 1990-х годов «Нью стейтсмен» резко критиковал руководство ЛП, призывал к обновлению партии и привлечению в её ряды молодёжи. В 1996 году оказался на грани банкротства в результате длительной тяжбы с бывшим премьер-министром Дж. Мейджором, обвинившим «Нью стейтсмен» в публикации порочащих его сведений, которые не соответствуют действительности. В том же году «Нью стейтсмен» был куплен депутатом-лейбористом Дж. Робинсоном и до 1998 года активно поддерживал политику Э.Ч.Л. Блэра. После назначения в 1998 году главным редактором П. Уилби и при его преемнике Дж. Кампфнере (2005-2008) «Нью стейтсмен» вновь занял левые позиции. В 2008-2009 годах куплен британским бизнесменом М. Денсоном.
С 1996 года действует интернет-версия журнала, с 2006 года - обновлённая версия сайта www.newstatesman.com. Тираж около 26 тысяч экземпляров. (2010).