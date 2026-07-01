«НЬЮ СТЕЙТСМЕН»

«НЬЮ СТЕЙТСМЕН» - британский еженедельный журнал левой политической ориентации.

Из­да­тель - «Progressive Media In­ternational». Штаб-квар­ти­ра - в Лон­до­не. Ос­но­ван в апреле 1913 года суп­ру­га­ми Вебб при фи­нан­со­вой под­держ­ке их дру­зей из Фа­би­ан­ско­го об­ще­ст­ва, в том числе Б. Шоу, с це­лью рас­про­стра­не­ния со­циа­ли­стических идей сре­ди об­ра­зо­ван­но­го на­се­ле­ния Ве­ли­ко­бри­та­нии и ока­за­ния влия­ния на по­ли­ти­ку Лей­бо­ри­ст­ской пар­тии (ЛП) . Рост по­пу­ляр­но­сти «Нью Стейтсмен» при­шёл­ся на пе­ри­од пре­бы­ва­ния на по­сту из­да­те­ля К. Мар­ти­на в 1931-1960 годах. В 1931 году «Нью Стейтсмен» по­гло­тил сво­его ли­бе­раль­но­го кон­ку­рен­та журнал «Na­tion», в 1933 году - журнал «The Weekend Review» (в 1931-1957 годах из­да­вал­ся под названием «New Sta­tesman and Nation»). По­ми­мо ана­ли­за по­ли­тических со­бы­тий, «Нью стейтсмен» был из­вес­тен пуб­ли­ка­ция­ми со­чи­не­ний из­вест­ных пи­са­те­лей (Дж. Д. Х. Ко­ул, Л. Вульф и др.), об­зо­ра­ми по во­про­сам искусства и куль­ту­ры. В середине 1960-х годов ти­раж «Нью стейтсмен» дос­тиг 93 тысяч экземпляров. В 1970-1980-х годах по­пу­ляр­ность жур­на­ла па­да­ла, ти­ра­жи со­кра­ща­лись. По­сле объ­е­ди­не­ния с еже­не­дель­ным жерналом «New Society» в 1988 году из­да­вал­ся до 1996 года под названием «New Statesman and Society». В начале 1990-х годов «Нью стейтсмен» рез­ко кри­ти­ко­вал ру­ко­во­дство ЛП, при­зы­вал к об­нов­ле­нию пар­тии и при­вле­че­нию в её ря­ды мо­ло­дёжи. В 1996 году ока­зал­ся на гра­ни бан­крот­ст­ва в ре­зуль­та­те дли­тель­ной тяж­бы с бывшим пре­мьер-министром Дж. Мей­джо­ром , об­ви­нив­шим «Нью стейтсмен» в пуб­ли­ка­ции по­ро­ча­щих его све­де­ний, ко­то­рые не со­от­вет­ст­ву­ют дей­ст­ви­тель­но­сти. В том же го­ду «Нью стейтсмен» был ку­п­лен де­пу­та­том-лей­бо­ри­стом Дж. Ро­бин­со­ном и до 1998 года ак­тив­но под­дер­жи­вал по­ли­тику Э.Ч.Л. Блэ­ра. По­сле на­зна­че­ния в 1998 году главным ре­дак­то­ром П. Уил­би и при его пре­ем­ни­ке Дж. Кампф­не­ре (2005-2008) «Нью стейтсмен» вновь за­нял ле­вые по­зи­ции. В 2008-2009 годах куп­лен британским биз­нес­ме­ном М. Ден­со­ном.

С 1996 года дей­ст­ву­ет ин­тер­нет-вер­сия жур­на­ла, с 2006 года - об­нов­лён­ная вер­сия сай­та www.newstatesman.com. Ти­раж около 26 тысяч экземпляров. (2010).

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