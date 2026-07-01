НЬЮ-ХЕЙВЕН

НЬЮ-ХЕЙВЕН - город на Северо-Востоке США, в Новой Англии, в южной части штата Коннектикут.

Население 131,0 тысяч человек (2013; в том числе 37,4% - аф­ро­аме­ри­кан­цы, 9,4% - вы­ход­цы из стран Латинской Аме­ри­ки), вто­рой по чис­лу жи­те­лей в шта­те (по­сле Бридж­пор­та). С при­го­ро­да­ми об­ра­зу­ет аг­ло­ме­ра­цию Боль­шо­го Нью-Хей­ве­на с населением около 870 тысяч человек. Вхо­дит в со­став Северо-Восточного ме­га­ло­по­ли­са. Рас­по­ло­жен в ес­тественной га­ва­ни на северном по­бе­ре­жье прол. Лонг-Ай­ленд. Узел ав­то­мо­биль­ных и же­лез­ных до­рог . Морской порт. Аэ­ро­пор­ты: ме­ж­ду­на­род­ный Брад­ли (в 70 км к се­веру от цен­тра Нью-Хейвен), ре­гио­наль­ный Ту­ид-Нью-Хей­вен (на юго-восточной ок­раи­не го­ро­да, в 5 км от цен­тра).

Ос­но­ван в 1638 году пу­ри­та­на­ми из ко­ло­нии Мас­са­чу­сет­ско­го залива на зем­ле, ку­п­лен­ной у ал­гон­ки­нов. Пер­во­на­чаль­но из­вес­тен как Ку­ин­ни­пи­ак (по названию ме­ст­но­го ин­дей­ско­го пле­ме­ни), в 1640 году по­лу­чил современное название, ко­то­рое от­ра­жа­ло стрем­ле­ние по­се­лен­цев соз­дать но­вую ко­ло­нию - Нью-Хей­вен (Но­вое убе­жи­ще), ос­но­ван­ную на стро­гом сле­до­ва­нии пу­ри­тан­ской мо­ра­ли. По другой вер­сии, на­зван в честь од­но­именного го­ро­да в Анг­лии. До 1665 года центр од­но­именной ко­ло­нии. В ко­ло­ни­аль­ную эпо­ху раз­ви­вал­ся как центр морской тор­гов­ли с пор­та­ми Вест-Ин­дии и ат­лан­тического по­бе­ре­жья Северной Аме­ри­ки, в даль­ней­шем как круп­ный порт по вво­зу иностранных то­ва­ров в США. В 1701-1873 годах один из административных цент­ров шта­та (до 1776 года ко­ло­нии) Кон­нек­ти­кут на­ря­ду с Харт­фор­дом. В 1779 году, во вре­мя Вой­ны за не­за­ви­си­мость в Се­вер­ной Аме­ри­ке 1775-1783 годов, за­хва­чен британскими вой­ска­ми. В 1784 году по­лу­чил ста­тус го­ро­да. В 1857 году в Нью-Хейвене воз­ник один из круп­ней­ших в США ору­жей­ных за­во­дов («New Ha­ven Arms Company», в 1866-2006 годах «Win­chester Repeating Arms Company», за­крыт в 2006 году). В 1839 году со­еди­нён же­лез­ной до­ро­гой с Харт­фор­дом, в 1849 году - с Нью-Йор­ком. В 1830-1860-х годах центр або­ли­цио­низ­ма . В XIX веке пе­ре­жи­вал эко­но­мический подъ­ём (поя­ви­лись пред­при­ятия транс­порт­но­го ма­ши­но­строе­ния и ме­тал­ло­об­ра­бот­ки, ча­со­вой, швей­ной, пи­ще­вой, та­бач­ной промышленности; про­изводство роя­лей, ре­зи­но­тех­нических из­де­лий), со­про­во­ж­дав­ший­ся бы­ст­рым рос­том чис­лен­но­сти на­се­ле­ния (Нью-Хейвен был од­ним из круп­ных цен­тров итальянской и еврейской им­ми­гра­ции, в 1-й половине XX века - им­ми­гра­ции с Юга США и из стран Латинской Аме­ри­ки). К середине XX века тем­пы раз­ви­тия Нью-Хейвен за­мед­ли­лись. В 1967 году ме­сто круп­ных столк­но­ве­ний аф­роа­ме­ри­кан­цев и пу­эр­то­ри­кан­цев с си­ла­ми по­ли­ции, в 1970 году ме­сто про­ве­де­ния гром­ких про­цес­сов над ра­ди­каль­ной аф­роа­ме­ри­кан­ской пар­ти­ей «Чёр­ные пан­те­ры». В начале XXI века, по дан­ным ФБР, вхо­дит в пя­тёр­ку «наи­бо­лее опас­ных го­ро­дов» США.

Нью-Хейвен - один из ста­рей­ших го­ро­дов США с ре­гу­ляр­ной пла­ни­ров­кой. В ос­но­ве его гра­до­стро­ительной струк­ту­ры ле­жит «План де­вя­ти квад­ра­тов» (XVII век) по об­раз­цу римских военных ла­ге­рей; в центральном квад­ра­те - об­щественное про­стран­ст­во (ны­не парк) Нью-Хей­вен-Грин (площадь 6,5 га), за­ду­ман­ное как ре­лигиозный центр с 3 церк­ва­ми раз­ных на­прав­ле­ний хри­сти­ан­ст­ва (кон­гре­га­цио­на­ли­ст­ская Пер­вая церковь Хри­ста, 1814, ар­хи­тек­то­ры А. Бенд­жа­мин, И. Та­ун; Объ­е­ди­нён­ная церковь, 1815, архитектор Д. Ход­ли; обе - в ге­ор­ги­ан­ском сти­ле; нео­го­тическая епи­ско­паль­ная церковь Трои­цы, 1814-1816, архитектор Та­ун); там же рас­по­ло­же­на нео­го­тическая Ра­ту­ша (1861-1862, архитектор Г. Ос­тин) с су­деб­ным кор­пу­сом (1871-1872, архитектор Д.Р. Бра­ун) и другие об­щественные зда­ния.

К Нью-Хей­вен-Грин при­мы­ка­ет комп­лекс Йель­ско­го уни­вер­си­те­та (площадь 339 га; свыше 250 зда­ний; ген­план «строч­ной кир­пич­ной за­строй­ки», 1792, ар­хи­тек­то­ры Дж. Трам­булл, Дж. Хилл­ха­ус), ор­га­нич­но со­че­таю­щий по­строй­ки раз­ных эпох и сти­лей. В его гра­ни­цах рас­по­ло­же­ны: Кон­нек­ти­кут-холл в ге­ор­ги­ан­ском сти­ле (1752, архитектор Ф. Ле­торт и др.; рас­ши­рен в 1797 году); в сти­ле нео­го­ти­ки - Ду­айт-холл (1842-1846, архитектор Г. Ос­тин), ме­мо­ри­аль­ная ча­сов­ня Бат­телл (1876, архитектор Р. Стерд­жис), баш­ня Харк­несс и ком­плекс «Ме­мо­ри­аль­но­го квад­ра­та Харк­несс» (1917-1921, архитектор Дж. Г. Род­жерс); в рус­ле модер­низ­ма - ху­дожественная га­ле­рея Йель­ско­го университета (1953; встрое­на в нео­го­тический кор­пус, 1928) и Йель­ский центр британского искусства (1977; оба - архитектор Л. Кан), хок­кей­ный ста­ди­он «Ин­голлс» (1959) и кол­лед­жи Э. Стайл­са и С. Мор­зе (оба 1962 года; все - архитектор Эро Саа­ри­нен), библиотека Бай­не­ке (1963, архитектор Г. Бун­шафт и бю­ро «Skid­more, Owings & Mer­rill»), на­учный центр Клай­на (1965, ар­хи­тек­то­ры Ф. Джон­сон, Р. Фос­тер); зда­ния архитектора П. Ру­дол­фа - об­ще­жи­тие (1961) и кор­пус искусства и ар­хи­тек­ту­ры (1964; ре­кон­ст­рук­ция - 2008 год, ар­хи­тек­то­ры Р.А.М. Стерн, Ч. Гу­от­ми) в сти­ле бру­та­лиз­ма; штаб-квар­тира ка­то­лического дви­же­ния «Ры­ца­ри Ко­лум­ба» в сти­ле по­стмо­дер­низ­ма (1969, архитектор К. Роч), центр инженерных на­ук Бек­то­на (1970, архитектор М. Брёй­ер), центр Ан­ль­я­на (2003, архитектор Р. Вен­ту­ри и др.), кор­пус Крун-холл в сти­ле хай-тек (2009, архитектор М. Хоп­кинс), Йель­ский медицинский центр (2010, ар­хи­тек­то­ры М. Ско­гин, М. Элам).

Боль­шой Нью-Хейвен - круп­ный центр нау­ки, об­ра­зо­ва­ния и куль­ту­ры. Йель­ский университет, Университет Южного Кон­нек­ти­ку­та (1893; од­но из 4 от­де­ле­ний Университета Кон­нек­ти­кута); не­го­су­дар­ст­вен­ные университеты: Нью-Хей­ве­на (1920) и Ку­ин­ни­пи­ак (1929). Кол­лед­жи: Аль­бер­та Ве­ли­ко­го (1925), ис­кусств Пай­ер (1946; современное название и ста­тус с 1982 года), об­щественные «Гей­ту­эй» (1992), «Плейс». Му­зеи: Нью-Хей­ве­на (крае­вед­че­ский; 1862), Эли Уит­ни (1979), дет­ский Кон­нек­ти­ку­та. Те­ат­ры: Йель­ский ре­пер­ту­ар­ный (ос­но­ван при Йель­ском университете в 1966 году; в зда­нии бап­тист­ской церкви Гол­го­фы, 1846) и «Лонг Уорф» (1965). Ме­ж­ду­народный фес­ти­валь ис­кусств и идей (с 1996 года; в ию­не). Бо­та­нический сад.

Спор­тив­ный центр, где бы­ли профессиональные ко­ман­ды по бас­кет­бо­лу, бейс­бо­лу, американскому фут­бо­лу, хок­кею с шай­бой и фут­бо­лу. Боль­шин­ст­во со­стя­за­ний про­во­ди­лось на «Нью-Хей­вен Аре­не» (1926-1972), «Нью- Хей­вен Ко­ли­зе­уме» (1972-2002) и бейс­боль­ном ста­дио­не «Йейл Филд» (1928; около 6,2 тысяч мест).

Ос­но­ва городской эко­но­ми­ки - сфе­ра ус­луг, в том числе об­ра­зо­ва­ние и здра­во­охра­нение (55,9% ВРП, 2010), тор­гов­ля (21,7%), фи­нан­со­вые (7,1%), ад­ми­ни­ст­ра­тив­ные (4%), транс­порт­ные (2,9%) ус­лу­ги. Крупнейший работодатель - Йель­ский университет (10,5 тысяч со­труд­ни­ков). В Нью-Хейвене на­хо­дят­ся штаб-квар­ти­ры ря­да круп­ных бан­ков, сер­вис­ных и промышленных ком­па­ний: New­Alliance Bank (2004; вто­рой по ве­ли­чи­не ак­ти­вов ком­мерческий банк в шта­те Кон­нек­ти­кут); «Southern New England Telepho­ne Company» (1878; до­чер­няя ком­па­ния AT&T; те­ле­фон­ная связь), «United Il­lu­minating Company» (1899; элек­тро­снаб­же­ние); американские под­раз­де­ле­ния шведской ком­па­нии «Assa Abloy» (1994; один из ве­ду­щих в ми­ре про­из­во­ди­те­лей зам­ков), а так­же «Vion Pharmaceuticals» (ос­но­ва­на в 1992 году на ба­зе ла­бо­ра­то­рий Йель­ско­го университета; про­изводство фармацевтических пре­па­ра­тов), «Peter Paul Candy Manufacturing Company» (1919; под­раз­де­ле­ние «Hershey Company»; кон­ди­тер­ские из­де­лия) и др. Глу­бо­ко­вод­ный порт Нью-Хейвен - круп­ней­ший в шта­те Кон­нек­ти­кут (гру­зо­обо­рот 18 млн. т в 2008 году).

На до­лю строй­ин­ду­ст­рии при­хо­дит­ся 4,9% ВРП, промышленности - 2,9%. Не­боль­шие пред­при­ятия хи­мической ин­ду­ст­рии, ме­тал­ло­об­ра­бот­ки, элек­трон­но­го и транс­порт­но­го ма­ши­но­строе­ния (рас­по­ло­же­ны главным образом в рай­оне морского пор­та).

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