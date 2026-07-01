НЬЮ-ХЕЙВЕН
НЬЮ-ХЕЙВЕН - город на Северо-Востоке США, в Новой Англии, в южной части штата Коннектикут.
Население 131,0 тысяч человек (2013; в том числе 37,4% - афроамериканцы, 9,4% - выходцы из стран Латинской Америки), второй по числу жителей в штате (после Бриджпорта). С пригородами образует агломерацию Большого Нью-Хейвена с населением около 870 тысяч человек. Входит в состав Северо-Восточного мегалополиса. Расположен в естественной гавани на северном побережье прол. Лонг-Айленд. Узел автомобильных и железных дорог. Морской порт. Аэропорты: международный Брадли (в 70 км к северу от центра Нью-Хейвен), региональный Туид-Нью-Хейвен (на юго-восточной окраине города, в 5 км от центра).
Основан в 1638 году пуританами из колонии Массачусетского залива на земле, купленной у алгонкинов. Первоначально известен как Куиннипиак (по названию местного индейского племени), в 1640 году получил современное название, которое отражало стремление поселенцев создать новую колонию - Нью-Хейвен (Новое убежище), основанную на строгом следовании пуританской морали. По другой версии, назван в честь одноименного города в Англии. До 1665 года центр одноименной колонии. В колониальную эпоху развивался как центр морской торговли с портами Вест-Индии и атлантического побережья Северной Америки, в дальнейшем как крупный порт по ввозу иностранных товаров в США. В 1701-1873 годах один из административных центров штата (до 1776 года колонии) Коннектикут наряду с Хартфордом. В 1779 году, во время Войны за независимость в Северной Америке 1775-1783 годов, захвачен британскими войсками. В 1784 году получил статус города. В 1857 году в Нью-Хейвене возник один из крупнейших в США оружейных заводов («New Haven Arms Company», в 1866-2006 годах «Winchester Repeating Arms Company», закрыт в 2006 году). В 1839 году соединён железной дорогой с Хартфордом, в 1849 году - с Нью-Йорком. В 1830-1860-х годах центр аболиционизма. В XIX веке переживал экономический подъём (появились предприятия транспортного машиностроения и металлообработки, часовой, швейной, пищевой, табачной промышленности; производство роялей, резинотехнических изделий), сопровождавшийся быстрым ростом численности населения (Нью-Хейвен был одним из крупных центров итальянской и еврейской иммиграции, в 1-й половине XX века - иммиграции с Юга США и из стран Латинской Америки). К середине XX века темпы развития Нью-Хейвен замедлились. В 1967 году место крупных столкновений афроамериканцев и пуэрториканцев с силами полиции, в 1970 году место проведения громких процессов над радикальной афроамериканской партией «Чёрные пантеры». В начале XXI века, по данным ФБР, входит в пятёрку «наиболее опасных городов» США.
Нью-Хейвен - один из старейших городов США с регулярной планировкой. В основе его градостроительной структуры лежит «План девяти квадратов» (XVII век) по образцу римских военных лагерей; в центральном квадрате - общественное пространство (ныне парк) Нью-Хейвен-Грин (площадь 6,5 га), задуманное как религиозный центр с 3 церквами разных направлений христианства (конгрегационалистская Первая церковь Христа, 1814, архитекторы А. Бенджамин, И. Таун; Объединённая церковь, 1815, архитектор Д. Ходли; обе - в георгианском стиле; неоготическая епископальная церковь Троицы, 1814-1816, архитектор Таун); там же расположена неоготическая Ратуша (1861-1862, архитектор Г. Остин) с судебным корпусом (1871-1872, архитектор Д.Р. Браун) и другие общественные здания.
К Нью-Хейвен-Грин примыкает комплекс Йельского университета (площадь 339 га; свыше 250 зданий; генплан «строчной кирпичной застройки», 1792, архитекторы Дж. Трамбулл, Дж. Хиллхаус), органично сочетающий постройки разных эпох и стилей. В его границах расположены: Коннектикут-холл в георгианском стиле (1752, архитектор Ф. Леторт и др.; расширен в 1797 году); в стиле неоготики - Дуайт-холл (1842-1846, архитектор Г. Остин), мемориальная часовня Баттелл (1876, архитектор Р. Стерджис), башня Харкнесс и комплекс «Мемориального квадрата Харкнесс» (1917-1921, архитектор Дж. Г. Роджерс); в русле модернизма - художественная галерея Йельского университета (1953; встроена в неоготический корпус, 1928) и Йельский центр британского искусства (1977; оба - архитектор Л. Кан), хоккейный стадион «Инголлс» (1959) и колледжи Э. Стайлса и С. Морзе (оба 1962 года; все - архитектор Эро Сааринен), библиотека Байнеке (1963, архитектор Г. Буншафт и бюро «Skidmore, Owings & Merrill»), научный центр Клайна (1965, архитекторы Ф. Джонсон, Р. Фостер); здания архитектора П. Рудолфа - общежитие (1961) и корпус искусства и архитектуры (1964; реконструкция - 2008 год, архитекторы Р.А.М. Стерн, Ч. Гуотми) в стиле брутализма; штаб-квартира католического движения «Рыцари Колумба» в стиле постмодернизма (1969, архитектор К. Роч), центр инженерных наук Бектона (1970, архитектор М. Брёйер), центр Анльяна (2003, архитектор Р. Вентури и др.), корпус Крун-холл в стиле хай-тек (2009, архитектор М. Хопкинс), Йельский медицинский центр (2010, архитекторы М. Скогин, М. Элам).
Большой Нью-Хейвен - крупный центр науки, образования и культуры. Йельский университет, Университет Южного Коннектикута (1893; одно из 4 отделений Университета Коннектикута); негосударственные университеты: Нью-Хейвена (1920) и Куиннипиак (1929). Колледжи: Альберта Великого (1925), искусств Пайер (1946; современное название и статус с 1982 года), общественные «Гейтуэй» (1992), «Плейс». Музеи: Нью-Хейвена (краеведческий; 1862), Эли Уитни (1979), детский Коннектикута. Театры: Йельский репертуарный (основан при Йельском университете в 1966 году; в здании баптистской церкви Голгофы, 1846) и «Лонг Уорф» (1965). Международный фестиваль искусств и идей (с 1996 года; в июне). Ботанический сад.
Спортивный центр, где были профессиональные команды по баскетболу, бейсболу, американскому футболу, хоккею с шайбой и футболу. Большинство состязаний проводилось на «Нью-Хейвен Арене» (1926-1972), «Нью- Хейвен Колизеуме» (1972-2002) и бейсбольном стадионе «Йейл Филд» (1928; около 6,2 тысяч мест).
Основа городской экономики - сфера услуг, в том числе образование и здравоохранение (55,9% ВРП, 2010), торговля (21,7%), финансовые (7,1%), административные (4%), транспортные (2,9%) услуги. Крупнейший работодатель - Йельский университет (10,5 тысяч сотрудников). В Нью-Хейвене находятся штаб-квартиры ряда крупных банков, сервисных и промышленных компаний: NewAlliance Bank (2004; второй по величине активов коммерческий банк в штате Коннектикут); «Southern New England Telephone Company» (1878; дочерняя компания AT&T; телефонная связь), «United Illuminating Company» (1899; электроснабжение); американские подразделения шведской компании «Assa Abloy» (1994; один из ведущих в мире производителей замков), а также «Vion Pharmaceuticals» (основана в 1992 году на базе лабораторий Йельского университета; производство фармацевтических препаратов), «Peter Paul Candy Manufacturing Company» (1919; подразделение «Hershey Company»; кондитерские изделия) и др. Глубоководный порт Нью-Хейвен - крупнейший в штате Коннектикут (грузооборот 18 млн. т в 2008 году).
На долю стройиндустрии приходится 4,9% ВРП, промышленности - 2,9%. Небольшие предприятия химической индустрии, металлообработки, электронного и транспортного машиностроения (расположены главным образом в районе морского порта).