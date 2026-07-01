НЬЮ ЭЙДЖ

НЬЮ ЭЙДЖ - аморфное и эклектичное новое западное религиозное движение, объединяющее различные религиозные и квазирелигиозные культы и секты, которые противопоставляют себя иудейской и христианской традициям.

Воз­ник­ло в 1970-е годы в ре­зуль­та­те раз­ло­же­ния и ком­мер­циа­ли­за­ции «мо­ло­дёж­ной суб­куль­ту­ры» 1960-х годов на ба­зе пси­хо­де­лической мис­ти­ки и про­тес­та про­тив тра­диционных религиозных ин­сти­ту­тов. Ис­точ­ни­ка­ми Нью Эйдж по­слу­жи­ли так­же раз­но­об­раз­ные ок­культ­но-мис­тические уче­ния конца XIX - начала XX веков: гер­ме­тизм и ма­гия, мо­дер­ни­зи­ро­ван­ная Па­пю­сом (Же­ра­ром Ан­кос­сом), тео­со­фия Е.П. Бла­ват­ской, ан­тро­по­со­фия Р. Штай­не­ра, аг­ни-йо­га Е.И. Ре­рих и Н.К. Ре­ри­ха, мис­ти­цизм Г.И. Гурд­жие­ва, П.Д. Ус­пен­ско­го и О.М. Ай­ван­хо­ва. Из тра­диционных ре­ли­гий, осо­бен­но вос­точ­ных, Нью Эйдж за­им­ст­во­ва­ло различные магические прак­ти­ки и ме­то­ди­ки дос­ти­же­ния не­по­средственного мистического опы­та. Важ­ной со­став­ляю­щей Нью Эйдж яв­ля­ют­ся псев­до­эко­ло­гическая ми­фо­ло­гия и ве­ра в чу­дес­ные свой­ст­ва пи­ра­мид и дра­го­цен­ных кам­ней.

В Нью Эйдж не су­ще­ст­ву­ет стро­го оп­ре­де­лён­ной ве­ро­учительной док­три­ны, од­на­ко име­ет­ся ряд по­ло­же­ний, в той или иной сте­пе­ни раз­де­ляе­мых боль­шин­ст­вом уча­ст­ни­ков дви­же­ния. Счи­та­ет­ся, что на сме­ну хри­сти­ан­ской «эре Рыб» при­хо­дит но­вая «эра Во­до­лея» - эпо­ха гос­под­ства эзо­те­риз­ма, мис­ти­ки и ма­гии (на­зва­ния «эр» за­им­ст­во­ва­ны из ас­т­ро­ло­гии). Соз­на­ние че­ло­ве­ка рас­смат­ри­ва­ет­ся в Нью Эйдж как не ог­ра­ни­чен­ная про­стран­ст­вом и вре­ме­нем выс­шая ре­аль­ность, или аб­со­лют; при этом эм­пи­рическое, кон­крет­ное соз­на­ние яко­бы во­вле­че­но в эво­лю­ци­он­ный, вос­хо­дя­щий про­цесс пе­ре­ро­ж­де­ний. Ут­вер­жда­ет­ся, что че­ло­век об­ла­да­ет скры­ты­ми сверхъ­ес­те­ст­вен­ны­ми спо­соб­но­стя­ми, ко­то­рые мож­но и долж­но раз­ви­вать. Ис­то­рия че­ло­ве­че­ст­ва по­ни­ма­ет­ся в Нью Эйдж как ду­хов­ный про­гресс, ко­то­рый на­прав­ля­ет­ся выс­ши­ми су­ще­ст­ва­ми - «бес­смерт­ны­ми ма­га­ми», «ма­хат­ма­ми», «кос­мической ие­рар­хи­ей», ино­пла­не­тя­на­ми и т. п.

Прак­тическая сто­ро­на Нью Эйдж чрез­вы­чай­но раз­но­об­раз­на: от ма­гических дей­ст­вий (га­да­ний и др.) до слож­ных пси­хо­тех­ник; рас­про­стра­не­ны не­оша­ма­низм и чен­не­линг (раз­но­вид­ность спи­ри­тиз­ма). Нью Эйдж мож­но счи­тать по­пыт­кой пост­мо­дер­ни­ст­ско­го пе­ре­ос­мыс­ле­ния и пе­ре­ра­бот­ки всех когда-либо су­ще­ст­во­вав­ших ви­дов ма­гии, кол­дов­ст­ва, ман­ти­ки и мис­ти­ки. В це­лом прак­ти­ка Нью Эйдж в выс­шей сте­пе­ни тех­но­ло­гич­на и ори­ен­ти­ро­ва­на на кон­крет­ный ре­зуль­тат (ис­це­ле­ние, оз­до­ров­ле­ние, ре­ше­ние фи­нан­со­вых про­блем, дос­ти­же­ние мис­тич. опы­та и пр.). По­кло­не­ние выс­шим си­лам, в от­ли­чие от тра­диционных ре­ли­гий, за­ни­ма­ет в Нью Эйдж не­зна­чительное ме­сто.

Ор­га­ни­зационные фор­мы внут­ри Нью Эйдж так­же край­не раз­но­об­раз­ны. С од­ной сто­ро­ны, для не­го ха­рак­тер­ны кли­ент­ские, ау­ди­тор­ные и ха­риз­ма­тические куль­ты , ко­то­рые не­ред­ко име­ют се­те­вую струк­туру и кон­ку­ри­ру­ют ме­ж­ду со­бой на «рын­ке ду­хов­ных ус­луг». С другой сто­ро­ны, в рам­ках Нью Эйдж по­сто­ян­но воз­ни­ка­ют вер­ти­каль­ные ие­рар­хические струк­ту­ры то­та­ли­тар­ных сект. Кро­ме то­го, весь­ма рас­про­стра­не­ны сме­шан­ные фор­мы, в ко­то­рых со­че­та­ет­ся ши­ро­кий кли­ент­ский культ и не­боль­шое яд­ро «про­фес­сио­на­лов», пред­став­ляю­щее со­бой ха­риз­ма­тический культ или жё­ст­ко струк­ту­ри­ро­ван­ную сек­ту [например, куль­ты К. Кас­та­не­ды, Радж­ни­ша (Ошо), Са­тьи Саи Ба­бы, «Аш­рам Шам­ба­лы» К.Д. Руд­не­ва].

Чис­ло по­сле­до­ва­те­лей Нью Эйдж с тру­дом под­да­ёт­ся оп­ре­де­ле­нию. Боль­шин­ст­во уча­ст­ни­ков дви­же­ния пред­по­чи­та­ют на­зы­вать се­бя по име­ни к.-л. ха­риз­ма­тического ли­де­ра, са­мо­оп­ре­де­ля­ют­ся в ка­че­ст­ве языч­ни­ков или не­оя­зыч­ни­ков или не ука­зы­ва­ют свою ре­лиг. при­над­леж­ность. Иден­ти­фи­ци­ру­ют се­бя с Нью Эйдж лишь несколько де­сят­ков ты­сяч че­ло­век. В то же вре­мя до­ля жи­те­лей Западной Ев­ро­пы, Рос­сии и Аме­ри­ки, вы­сту­паю­щих в ка­че­ст­ве кли­ен­тов наи­бо­лее по­пу­ляр­но­го куль­та Нью Эйдж - ас­т­ро­ло­гии, со­став­ля­ет не ме­нее 40% взрос­ло­го на­се­ле­ния (при­мер­но 300 млн. человек). Боль­шин­ст­во этих лю­дей, од­на­ко, при со­цио­ло­гических оп­ро­сах при­чис­ля­ют се­бя к хри­стиа­нам.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)