НЬЮ ЭЙДЖ
НЬЮ ЭЙДЖ - аморфное и эклектичное новое западное религиозное движение, объединяющее различные религиозные и квазирелигиозные культы и секты, которые противопоставляют себя иудейской и христианской традициям.
Возникло в 1970-е годы в результате разложения и коммерциализации «молодёжной субкультуры» 1960-х годов на базе психоделической мистики и протеста против традиционных религиозных институтов. Источниками Нью Эйдж послужили также разнообразные оккультно-мистические учения конца XIX - начала XX веков: герметизм и магия, модернизированная Папюсом (Жераром Анкоссом), теософия Е.П. Блаватской, антропософия Р. Штайнера, агни-йога Е.И. Рерих и Н.К. Рериха, мистицизм Г.И. Гурджиева, П.Д. Успенского и О.М. Айванхова. Из традиционных религий, особенно восточных, Нью Эйдж заимствовало различные магические практики и методики достижения непосредственного мистического опыта. Важной составляющей Нью Эйдж являются псевдоэкологическая мифология и вера в чудесные свойства пирамид и драгоценных камней.
В Нью Эйдж не существует строго определённой вероучительной доктрины, однако имеется ряд положений, в той или иной степени разделяемых большинством участников движения. Считается, что на смену христианской «эре Рыб» приходит новая «эра Водолея» - эпоха господства эзотеризма, мистики и магии (названия «эр» заимствованы из астрологии). Сознание человека рассматривается в Нью Эйдж как не ограниченная пространством и временем высшая реальность, или абсолют; при этом эмпирическое, конкретное сознание якобы вовлечено в эволюционный, восходящий процесс перерождений. Утверждается, что человек обладает скрытыми сверхъестественными способностями, которые можно и должно развивать. История человечества понимается в Нью Эйдж как духовный прогресс, который направляется высшими существами - «бессмертными магами», «махатмами», «космической иерархией», инопланетянами и т. п.
Практическая сторона Нью Эйдж чрезвычайно разнообразна: от магических действий (гаданий и др.) до сложных психотехник; распространены неошаманизм и ченнелинг (разновидность спиритизма). Нью Эйдж можно считать попыткой постмодернистского переосмысления и переработки всех когда-либо существовавших видов магии, колдовства, мантики и мистики. В целом практика Нью Эйдж в высшей степени технологична и ориентирована на конкретный результат (исцеление, оздоровление, решение финансовых проблем, достижение мистич. опыта и пр.). Поклонение высшим силам, в отличие от традиционных религий, занимает в Нью Эйдж незначительное место.
Организационные формы внутри Нью Эйдж также крайне разнообразны. С одной стороны, для него характерны клиентские, аудиторные и харизматические культы, которые нередко имеют сетевую структуру и конкурируют между собой на «рынке духовных услуг». С другой стороны, в рамках Нью Эйдж постоянно возникают вертикальные иерархические структуры тоталитарных сект. Кроме того, весьма распространены смешанные формы, в которых сочетается широкий клиентский культ и небольшое ядро «профессионалов», представляющее собой харизматический культ или жёстко структурированную секту [например, культы К. Кастанеды, Раджниша (Ошо), Сатьи Саи Бабы, «Ашрам Шамбалы» К.Д. Руднева].
Число последователей Нью Эйдж с трудом поддаётся определению. Большинство участников движения предпочитают называть себя по имени к.-л. харизматического лидера, самоопределяются в качестве язычников или неоязычников или не указывают свою религ. принадлежность. Идентифицируют себя с Нью Эйдж лишь несколько десятков тысяч человек. В то же время доля жителей Западной Европы, России и Америки, выступающих в качестве клиентов наиболее популярного культа Нью Эйдж - астрологии, составляет не менее 40% взрослого населения (примерно 300 млн. человек). Большинство этих людей, однако, при социологических опросах причисляют себя к христианам.