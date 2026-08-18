НЫТВА
НЫТВА - город в России, в центральной части Пермского края, центр Нытвенского района.
Население 19,0 тысяч человек (2012). Расположен в Среднем Предуралье, у впадения реки Нытва в Воткинское водохранилище (на реке Кама). Железнодорожная станция.
Впервые упоминается в 1647 году в переписной книге вотчин Строгановых как деревня. В декабре 1756 года баронессой М.А. Строгановой получено разрешение на строительство здесь Нытвенского медеплавильного завода (пущен в начале 1760-х годов), вокруг которого сложился посёлок рабочих. В 1763-1917 годах завод принадлежал князю М.М. Голицыну (1731-1806) и его потомкам (смотри Голицыны). В 1768 году завод переоборудован в доменный и передельный (с 1788 года только передельный). В 1-й половине XIX века образован Нытвенский горнозаводской округ. В 1913 году посёлок Нытвенского завода был связан железнодорожной веткой со станцией Чайковская на линии Вятка - Пермь. В январе 1918 года в посёлке установлена советская власть. Непродолжительное время (11-21.01.1919, 08.03-23.06.1919) посёлок находился под контролем «Омского правительства». Центр Нытвенского района Пермского округа Уральской области (1924-1930), Уральской области (1930-1934), Свердловской области (1934-1938), Пермской области (1938-2005; в 1940-1957 годах Молотовская область), Пермского края (с 2005 года). С 1928 года рабочий посёлок. Город с 1942 года.
Сохранились здания XIX - начала XX веков: кладбищенская церковь Всех Святых (1873), церковь Святого Александра Невского (1897, колокольня не сохр.), здание земской школы (1885), народный дом (1908). Дом культуры (с 1998 года - церковь Иоанна Предтечи). Памятники: В.И. Ленину, А.Д. Ширинкину (российский лётчик-ас 1-й мировой войны и Гражданской войны 1917-1922 годов). В черте города - Нытвенский пруд (создан при строительстве медеплавильного завода в 1756 году; площадь водного зеркала свыше 800 га). Историко-краеведческий музей (1958), включает музей ложки (открыт в 2003 году; свыше 1,7 тысяч экспонатов). Градообразующее предприятие - металлургический завод «Нытва» (производство столовых приборов и кухонных наборов, биметаллических и стальных лент, биметаллических заготовок монет, изделий из металлических порошков). Предприятия пищевой промышленности.
Близ Нытвы, в селе Шерья, - церковь в честь иконы Божией Матери «Одигитрия» в стиле вятского барокко (1768-1783, мастер из города Хлынов).