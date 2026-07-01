НЯНЬДАН ВОССТАНИЕ 1853-1868

НЯНЬДАН ВОССТАНИЕ 1853-1868 годов - кре­сть­ян­ское вос­ста­ние в Северном Ки­тае.

Под­ня­то чле­на­ми тай­но­го общества «Нянь­дан» [от ди­ал. зна­че­ния ие­рог­ли­фа «нянь», оз­на­чаю­ще­го «груп­па», «ар­тель», «со­об­ще­ст­во»; нянь­дан - «пар­тия (тай­ных) со­об­ществ», нянь­цзюнь - «ар­мия (тай­ных) со­об­ществ»; другие зна­че­ния это­го ие­рог­ли­фа: «фи­тиль», «жгут из про­мас­лен­ной бу­ма­ги» да­ли ос­но­ва­ние для ис­поль­зуе­мо­го в русской и западной литературе названия «фа­кель­щи­ки»]. Дви­же­ние за­ро­ди­лось в XVII веке (по другим дан­ным, в XVIII веке) в сре­де пе­ре­воз­чи­ков, за­ни­мав­ших­ся транс­пор­ти­ров­кой со­ли ме­ж­ду про­вин­ция­ми Ань­хой, Цзян­су, Хэ­нань и Шань­дун. Об­щей плат­фор­мой для различных груп­пи­ро­вок нянь­цзю­ней, под­няв­ших­ся на борь­бу под влия­ни­ем Тай­пин­ско­го вос­ста­ния 1851-1864 годов , ста­ло не­при­ми­ри­мое от­но­ше­ние к маньчжурской ди­на­стии Цин.

Вос­ста­ние, 1-й этап ко­то­ро­го про­дол­жал­ся с 1853 по 1863 годы, на­ча­ли тай­ные об­ще­ст­ва про­вин­ций Ань­хой и Хэ­нань. Осе­нью 1855 года груп­пи­ров­ки нянь­цзю­ней объ­е­ди­ни­лись в районе Чжи­хэц­зи (ны­не Го­ян) провинции Ань­хой, из­бра­ли пред­во­ди­те­лем Чжан Ло­си­на (Чжан Лэ­си­на) и раз­де­ли­лись на 5 кор­пу­сов («зна­мён»). Под­раз­де­ле­ния нянь­цзю­ней скла­ды­ва­лись главным образом на ос­но­ве кла­но­во-род­ст­вен­ных и зем­ля­че­ских свя­зей, и они не­охот­но по­ки­да­ли род­ные мес­та. Вес­ной 1857 года главные си­лы под ко­мандованием Чжан Ло­си­на фор­си­ро­ва­ли реку Ху­ай­хэ и дви­ну­лись на юг, на со­еди­не­ние с тай­пи­на­ми. В конце 1857 года в ар­мии нянь­цзю­ней на­чал­ся рас­кол, ко­то­рый Чжан Ло­син пы­тал­ся пре­одо­леть с по­мо­щью ре­прес­сий. Од­на­ко во­пре­ки его во­ле зна­чительная часть вой­ска вер­ну­лась в рай­оны к се­ве­ру от реки Ху­ай­хэ. Ос­тав­шие­ся с Чжан Ло­си­ном си­лы дей­ст­во­ва­ли совместно с тай­пи­на­ми юж­нее реки Ху­ай­хэ, другая часть нянь­цзю­ней под ко­мандованием Сунь Куй­си­ня и Чжан Цзунъ­юя втор­глась в про­вин­ции Хэ­нань и Шань­дун. В 1860 году Чжан Ло­син по­лу­чил от тай­пи­нов ти­тул Яо­ско­го ва­на. С сентября 1861 года цин­ские вой­ска на­ча­ли круп­ные опе­ра­ции в провинции Ань­хой, что вы­ну­ди­ло в 1862 году Чжан Цзунъ­юя уй­ти че­рез про­вин­ции Хэ­нань и Шэнь­си на со­еди­не­ние с дей­ст­во­вав­ши­ми на се­ве­ро-за­па­де тай­пин­ски­ми вой­ска­ми Чэнь Дэ­цая. В мар­те 1863 года на се­ве­ре Ань­хоя Чжан Ло­син был вы­дан при­бли­жён­ны­ми цин­ским вла­стям и каз­нён.

По­сле его смер­ти на­чал­ся 2-й этап вос­ста­ния. Наи­бо­лее вид­ной фи­гу­рой в этот пе­ри­од стал Чжан Цзунъ­юй, по­лу­чив­ший, как и его со­рат­ни­ки Жэнь Чжу и Чжан Чжо, от тай­пи­нов ти­тул ва­на и «удел». В апреле 1864 года вой­ска нянь­цзю­ней в провинции Хэ­нань со­еди­ни­лись с тай­пин­ски­ми от­ря­да­ми с це­лью ос­во­бо­ж­де­ния оса­ж­дён­но­го города Тянь­цзин (ны­не Нан­кин), но бы­ли ос­та­нов­ле­ны цин­ски­ми вой­сками. Позд­нее от­ря­ды Чжан Цзунъ­юя и Жэнь Чжу во­шли в ар­мию, воз­глав­лен­ную Лай Вэнь­гуа­ном и ре­ор­га­ни­зо­ван­ную из пе­хо­ты в ка­ва­ле­рию. В октябре 1866 года объ­е­ди­нён­ная ар­мия раз­де­ли­лась. Восточная ко­лон­на под ко­мандованием Лай Вэнь­гуа­на и Жэнь Чжу про­дол­жа­ла дей­ст­во­вать на Ве­ли­кой Ки­тай­ской рав­ни­не, а в конце 1867 - начале 1868 годов бы­ла раз­би­та пра­ви­тельственными си­ла­ми в провинции Цзян­су. Западная ко­лон­на под пред­во­ди­тель­ст­вом Чжан Цзунъ­юя и Чжан Чжо уш­ла в провинцию Шэнь­си, где взаи­мо­дей­ст­во­ва­ла с пов­стан­ца­ми-му­суль­ма­на­ми; в ию­ле 1867 года пе­ре­шла в Хэ­нань, в январе - апреле 1868 года пы­та­лась ор­га­ни­зо­вать на­сту­п­ле­ние на Пе­кин и Тянь­цзинь, бы­ла от­тес­не­на в провинцию Шань­дун и в августе 1868 года унич­то­же­на цин­ски­ми вой­ска­ми. (смотри Цинь Шихуанди )

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