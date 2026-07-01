НЯНЬДАН ВОССТАНИЕ 1853-1868
НЯНЬДАН ВОССТАНИЕ 1853-1868 годов - крестьянское восстание в Северном Китае.
Поднято членами тайного общества «Няньдан» [от диал. значения иероглифа «нянь», означающего «группа», «артель», «сообщество»; няньдан - «партия (тайных) сообществ», няньцзюнь - «армия (тайных) сообществ»; другие значения этого иероглифа: «фитиль», «жгут из промасленной бумаги» дали основание для используемого в русской и западной литературе названия «факельщики»]. Движение зародилось в XVII веке (по другим данным, в XVIII веке) в среде перевозчиков, занимавшихся транспортировкой соли между провинциями Аньхой, Цзянсу, Хэнань и Шаньдун. Общей платформой для различных группировок няньцзюней, поднявшихся на борьбу под влиянием Тайпинского восстания 1851-1864 годов, стало непримиримое отношение к маньчжурской династии Цин.
Восстание, 1-й этап которого продолжался с 1853 по 1863 годы, начали тайные общества провинций Аньхой и Хэнань. Осенью 1855 года группировки няньцзюней объединились в районе Чжихэцзи (ныне Гоян) провинции Аньхой, избрали предводителем Чжан Лосина (Чжан Лэсина) и разделились на 5 корпусов («знамён»). Подразделения няньцзюней складывались главным образом на основе кланово-родственных и земляческих связей, и они неохотно покидали родные места. Весной 1857 года главные силы под командованием Чжан Лосина форсировали реку Хуайхэ и двинулись на юг, на соединение с тайпинами. В конце 1857 года в армии няньцзюней начался раскол, который Чжан Лосин пытался преодолеть с помощью репрессий. Однако вопреки его воле значительная часть войска вернулась в районы к северу от реки Хуайхэ. Оставшиеся с Чжан Лосином силы действовали совместно с тайпинами южнее реки Хуайхэ, другая часть няньцзюней под командованием Сунь Куйсиня и Чжан Цзунъюя вторглась в провинции Хэнань и Шаньдун. В 1860 году Чжан Лосин получил от тайпинов титул Яоского вана. С сентября 1861 года цинские войска начали крупные операции в провинции Аньхой, что вынудило в 1862 году Чжан Цзунъюя уйти через провинции Хэнань и Шэньси на соединение с действовавшими на северо-западе тайпинскими войсками Чэнь Дэцая. В марте 1863 года на севере Аньхоя Чжан Лосин был выдан приближёнными цинским властям и казнён.
После его смерти начался 2-й этап восстания. Наиболее видной фигурой в этот период стал Чжан Цзунъюй, получивший, как и его соратники Жэнь Чжу и Чжан Чжо, от тайпинов титул вана и «удел». В апреле 1864 года войска няньцзюней в провинции Хэнань соединились с тайпинскими отрядами с целью освобождения осаждённого города Тяньцзин (ныне Нанкин), но были остановлены цинскими войсками. Позднее отряды Чжан Цзунъюя и Жэнь Чжу вошли в армию, возглавленную Лай Вэньгуаном и реорганизованную из пехоты в кавалерию. В октябре 1866 года объединённая армия разделилась. Восточная колонна под командованием Лай Вэньгуана и Жэнь Чжу продолжала действовать на Великой Китайской равнине, а в конце 1867 - начале 1868 годов была разбита правительственными силами в провинции Цзянсу. Западная колонна под предводительством Чжан Цзунъюя и Чжан Чжо ушла в провинцию Шэньси, где взаимодействовала с повстанцами-мусульманами; в июле 1867 года перешла в Хэнань, в январе - апреле 1868 года пыталась организовать наступление на Пекин и Тяньцзинь, была оттеснена в провинцию Шаньдун и в августе 1868 года уничтожена цинскими войсками. (смотри Цинь Шихуанди)