НЬЯМВЕЗИ

НЬЯМВЕЗИ - на­род груп­пы бан­ту в Тан­за­нии.

Жи­вут ме­ж­ду озё­ра­ми Вик­то­рия и Ру­к­ва (преимущественно в об­ла­сти Та­бо­ра, а так­же в об­лас­тях Ру­к­ва, Син­ги­да и Шинь­ян­га). Чис­лен­ность 2,1 млн. человек (2012, оцен­ка). Близ­ки к су­ку­ма и ирам­ба. Го­во­рят на язы­ке ньям­ве­зи, рас­про­стра­не­ны так­же суа­хи­ли и английский язык. В основном при­дер­жи­ва­ют­ся тра­диционных куль­тов, до 100 тысяч человек - хри­стиа­не (главным образом ка­то­ли­ки, а так­же про­те­стан­ты - в основном мо­рав­ские бра­тья), часть - му­суль­ма­не-сун­ни­ты.

Ньямвези сло­жи­лись в ре­зуль­та­те ми­гра­ций бан­ту в XVII-XVIII веках. С начала XIX века на­ни­ма­лись но­силь­щи­ка­ми гру­зов в суа­хи­лий­ские ка­ра­ва­ны, тор­гую­щие с по­бе­режь­ем (сло­но­вая кость, медь, соль), участ­во­ва­ли в ра­бо­тор­гов­ле. В XVIII-XIX веках воз­ник­ли ран­не­по­ли­тические об­ра­зо­ва­ния (Унь­янь­ем­бе, Уль­ян­ку­лу, Урам­бо и др.) во гла­ве с ри­ту­аль­ны­ми ли­де­ра­ми (нте­ми). В 1890-е годы вклю­че­ны в Гер­ман­скую Вос­точ­ную Аф­ри­ку, в 1919 году пе­реш­ли под власть Ве­ли­ко­бри­та­нии.

Тра­диционная куль­ту­ра ти­пич­на для бан­ту­языч­ных на­ро­дов Восточной Аф­ри­ки. Основное за­ня­тие - руч­ное зем­ле­де­лие (сор­го, про­со, ку­ку­ру­за, ба­на­ны, ара­хис, бо­бо­вые, ба­тат, ма­ни­ок, экс­порт­ные куль­ту­ры - хло­пок, та­бак, под­сол­неч­ник, са­хар­ный тро­ст­ник), на се­ве­ре - ско­то­вод­ст­во (ко­рот­ко­ро­гий гор­ба­тый зе­бу, ко­зы, ов­цы); скот час­то вы­да­вал­ся на вы­пас при­шлым ско­то­во­дам-тут­си. По­чёт­ным за­ня­ти­ем счи­та­лась охо­та на сло­нов (в том числе с по­мо­щью ядов) и других круп­ных жи­вот­ных; охот­ни­ки по­свя­ща­лись в осо­бое тай­ное об­ще­ст­во. Раз­ви­ты плав­ка и ков­ка же­ле­за (куз­не­цы пре­ж­де об­ра­зо­вы­ва­ли отдельные по­се­ле­ния), об­ра­бот­ка лу­ба и де­ре­ва. Современные ньямвези ра­бо­та­ют по най­му на план­та­ци­ях и в руд­ни­ках, жи­вут в городе Та­бо­ра. Тра­диционные по­се­ле­ния раз­бро­сан­но­го ти­па на скло­нах хол­мов; жи­лище круг­лое. На юге ха­рак­тер­ны по­селе­ния ти­па краа­ля с пря­мо­уголь­ным жи­ли­щем; мес­та­ми рас­про­стра­не­ны улье­вид­ные хи­жи­ны. Тра­диционная оде­ж­да - по­кры­ва­ло из ко­жи или лу­ба; оде­ж­да му­суль­ман близ­ка к оде­ж­де суа­хи­ли. Основная пи­ща - ка­ша из про­са или сор­го (уга­ли), ку­ку­руз­ные ле­пёш­ки с рыб­ным или овощ­ным со­усом; мо­ло­ка не пьют. Из сор­го и про­са ва­рят пи­во. Ос­но­ву тра­диционной со­ци­аль­ной ор­га­ни­за­ции со­став­ля­ют ма­три­ли­ней­ная ро­до­вая ор­га­ни­за­ция, боль­ше­се­мей­ные и де­ре­вен­ские об­щи­ны. Счёт родства пе­ре­ход­ный от би­ла­те­раль­но­го к мат­ри­ла­те­раль­но­му. Ли­дер­ст­во пе­ре­да­ёт­ся от од­но­го по­ко­ле­ния муж­чин к дру­го­му по­ко­ле­нию муж­чин (пра­ви­ло нду­гу). Се­мья боль­шая, рас­про­стра­не­ны по­ли­ги­ния, ле­ви­рат, авун­ку­лат. Си­сте­ма тер­ми­нов род­ст­ва би­фур­ка­тив­но­го ти­па с эле­мен­та­ми ти­па кроу. Сиб­лин­ги де­лят­ся по от­но­сительному воз­ра­сту и от­но­сительному по­лу; брат ма­те­ри и де­ти се­ст­ры свя­за­ны вза­им­ным тер­ми­ном. Меж­ду род­ст­вен­ни­ка­ми аль­тер­на­тив­ных по­ко­ле­ний и свой­ст­вен­ни­ка­ми распространены от­но­ше­ния под­шу­чи­ва­ния. Су­ще­ст­ву­ют муж­ские до­ма, до­ма для де­ву­шек, муж­ские, жен­ские и об­щие тай­ные сою­зы (Бас­ве­зи и др.). Тра­диционные ве­ро­ва­ния - культ пред­ков, де­ми­ур­га, отож­дест­вля­емо­го с солн­цем (Ли­ку­бе - «Вер­хов­ный бог», Ли­ма­тун­да - «Тво­рец», Ли­ма - «Бог солн­ца», Ли­ве­ле­ло - «Бог все­лен­ной»); со­хра­ня­ют­ся про­ри­ца­те­ли (мфу­му), ве­ра в кол­дов­ст­во (бу­ло­ги). Ха­рак­тер­ны рез­ные де­ре­вян­ные си­де­нья с ан­тро­по­морф­ны­ми фи­гу­ра­ми на спин­ке, гли­ня­ные фи­гур­ки пред­ков. Раз­вит пе­сен­ный и тан­це­валь­ный фольк­лор.

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