НЬЯМВЕЗИ
НЬЯМВЕЗИ - народ группы банту в Танзании.
Живут между озёрами Виктория и Руква (преимущественно в области Табора, а также в областях Руква, Сингида и Шиньянга). Численность 2,1 млн. человек (2012, оценка). Близки к сукума и ирамба. Говорят на языке ньямвези, распространены также суахили и английский язык. В основном придерживаются традиционных культов, до 100 тысяч человек - христиане (главным образом католики, а также протестанты - в основном моравские братья), часть - мусульмане-сунниты.
Ньямвези сложились в результате миграций банту в XVII-XVIII веках. С начала XIX века нанимались носильщиками грузов в суахилийские караваны, торгующие с побережьем (слоновая кость, медь, соль), участвовали в работорговле. В XVIII-XIX веках возникли раннеполитические образования (Уньяньембе, Ульянкулу, Урамбо и др.) во главе с ритуальными лидерами (нтеми). В 1890-е годы включены в Германскую Восточную Африку, в 1919 году перешли под власть Великобритании.
Традиционная культура типична для бантуязычных народов Восточной Африки. Основное занятие - ручное земледелие (сорго, просо, кукуруза, бананы, арахис, бобовые, батат, маниок, экспортные культуры - хлопок, табак, подсолнечник, сахарный тростник), на севере - скотоводство (короткорогий горбатый зебу, козы, овцы); скот часто выдавался на выпас пришлым скотоводам-тутси. Почётным занятием считалась охота на слонов (в том числе с помощью ядов) и других крупных животных; охотники посвящались в особое тайное общество. Развиты плавка и ковка железа (кузнецы прежде образовывали отдельные поселения), обработка луба и дерева. Современные ньямвези работают по найму на плантациях и в рудниках, живут в городе Табора. Традиционные поселения разбросанного типа на склонах холмов; жилище круглое. На юге характерны поселения типа крааля с прямоугольным жилищем; местами распространены ульевидные хижины. Традиционная одежда - покрывало из кожи или луба; одежда мусульман близка к одежде суахили. Основная пища - каша из проса или сорго (угали), кукурузные лепёшки с рыбным или овощным соусом; молока не пьют. Из сорго и проса варят пиво. Основу традиционной социальной организации составляют матрилинейная родовая организация, большесемейные и деревенские общины. Счёт родства переходный от билатерального к матрилатеральному. Лидерство передаётся от одного поколения мужчин к другому поколению мужчин (правило ндугу). Семья большая, распространены полигиния, левират, авункулат. Система терминов родства бифуркативного типа с элементами типа кроу. Сиблинги делятся по относительному возрасту и относительному полу; брат матери и дети сестры связаны взаимным термином. Между родственниками альтернативных поколений и свойственниками распространены отношения подшучивания. Существуют мужские дома, дома для девушек, мужские, женские и общие тайные союзы (Басвези и др.). Традиционные верования - культ предков, демиурга, отождествляемого с солнцем (Ликубе - «Верховный бог», Лиматунда - «Творец», Лима - «Бог солнца», Ливелело - «Бог вселенной»); сохраняются прорицатели (мфуму), вера в колдовство (булоги). Характерны резные деревянные сиденья с антропоморфными фигурами на спинке, глиняные фигурки предков. Развит песенный и танцевальный фольклор.