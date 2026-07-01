НЬЯКЬЮСА
НЬЯКЬЮСА - народ группы банту в Восточной Африке.
Живут главным образом у северной оконечности озера Ньяса на юге Танзании (области Мбея и Иринга; 1,4 млн. человек - 2013, оценка) и севере Малави (округ Каронга; около 500 тысяч человек). Различают северных (собственно ньякьюса) в Танзании и южных (нгонде) ньякьюса, обитающих к югу от реки Сонгве (бассейн озера Ньяса). Говорят на языке ньякьюса-нконде (киньякьюса) группы ньякьюса (M30) банту языков; основные диалекты: ньякьюса, нгонде, кукве, мвамба (лунгулу), селья (сериа) и суква. Письменность на основе латинской графики. Распространены также суахили и английский язык. Преимущественно христиане (католики и протестанты: лютеране, моравские братья, пресвитериане, пятидесятники, адвентисты седьмого дня и др.); распространены также афрохристианские культы и традиционные верования.
Этническая общность ньякьюса сформировалась в XVIII-XIX веках. Ньякьюса к северу от реки Сонгве вели изолированный образ жизни; нгонде были втянуты в торговлю с восточно-африканским побережьем (слоновая кость, железо в виде мотыг, ткани, керамика, соль). Контакты с английскими и немецкими миссионерами с 1870-х годов. В 1890-е годы включены в Германскую Восточную Африку и Британскую Центральную Африку.
Традиционная культура типична для народов Восточной Африки. Традиционные занятия - ручное земледелие (бананы, плантен, сорго, просо, бобы, ямс, на продажу - рис, кофе, чай), скотоводство (крупный и мелкий рогатый скот). Со скотом имели дело только мужчины; пасли его мальчики от 10 лет, жившие в особых лагерях. Охота считалась престижным занятием. Было развито плетение циновок, гончарством и кузнечеством занимались представители других народов (в основном кинга). Существовали регулярные торговые связи с кинга. Мерой престижа считались скот, соль, железные мотыги. Распространено отходничество, многие современные ньякьюса работают на рудниках Замбии и ЮАР. Поселения разбросанные, жилище прямоугольное. Традиционная одежда из кожи и луба.
Основу традиционной социальной организации составляла система локализованных возрастных классов (икипанга). Поселения населялись представителями одной возрастной группы (так называемые возрастные деревни), в которых поселялись сверстники после прохождения инициации. Брачное поселение вирилокальное; если девушка выходила замуж за члена возрастной группы отца, она оставалась в его поселении. Практиковались полигиния, сорорат, левират и наследование вдов отца сыном, обычай избегания (абакамвана) между отцом, с одной стороны, сыном и его женой - с другой. Кросскузенные браки были запрещены. Браки отличались непрочностью (женщина выходила замуж до 7 раз). Распространены брачный выкуп и отработки за невесту (смотри Помолвка). Счёт родства билатеральный. Имущество умершего наследовал брат, общественный статус (в том числе пост вождя) - старший сын от старшей жены (ункасикулу). Система терминов родства бифуркативная (в поколении родителей термины обращения генерационного типа). Сиблинги делятся по относительному полу и относительному возрасту, терминологически различаются единокровные и единоутробные сиблинги. Деды и внуки, брат матери и дети сестры связаны взаимной терминологией, сёстры жены терминологически приравниваются к жене, братья мужа - к мужу. Священные вожди (лвембе у северных ньякьюса, кьунгу у нгомбе) возводили себя к кинга, проводили ежегодные церемонии вызывания дождя в Чикунгу. Сохранились мифы о предках вождей - культурных героях ньякьюса, пришедших «10 поколений назад», подчинивших местное население и принёсших культурные растения, скот, огонь и железо. Умерших вождей погребали в рощах, во время бедствий им приносили жертвы. Ранее практиковалось ритуальное умерщвление вождей по достижении ими старости. Распространены культы предков и духов природы, колдовство (убулоси).