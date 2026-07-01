НЬЯКЬЮСА

НЬЯКЬЮСА - народ группы банту в Восточной Африке.

Жи­вут главным образом у северной око­неч­но­сти озера Нья­са на юге Тан­за­нии (об­лас­ти Мбея и Ирин­га; 1,4 млн. человек - 2013, оцен­ка) и се­ве­ре Ма­ла­ви (округ Ка­рон­га; около 500 тысяч человек). Раз­ли­ча­ют северных (собственно ньякьюса) в Тан­за­нии и южных (нгон­де) ньякьюса, оби­таю­щих к югу от реки Сонг­ве (бас­сейн озера Нья­са). Го­во­рят на языке ньякь­ю­са-нкон­де (ки­нья­кью­са) груп­пы нья­кью­са (M30) бан­ту язы­ков; основные диа­лек­ты : нья­кью­са, нгон­де, кук­ве, мвам­ба (лун­гу­лу), се­лья (се­риа) и сук­ва. Пись­мен­ность на ос­но­ве латинской гра­фи­ки. Рас­про­стра­не­ны так­же суа­хи­ли и английский язык. Пре­имущественно хри­стиа­не (ка­то­ли­ки и про­те­стан­ты: лю­те­ра­не, мо­рав­ские бра­тья, пре­сви­те­риа­не, пя­ти­де­сят­ни­ки, ад­вен­ти­сты седь­мо­го дня и др.); рас­про­стра­не­ны так­же аф­рох­ри­сти­ан­ские куль­ты и тра­диционные ве­ро­ва­ния.

Эт­ническая общ­ность ньякьюса сфор­ми­ро­ва­лась в XVIII-XIX веках. Ньякьюса к се­ве­ру от реки Сон­гве ве­ли изо­ли­рованный об­раз жиз­ни; нгон­де бы­ли втя­ну­ты в тор­гов­лю с восточно-африканским по­бе­режь­ем (сло­но­вая кость, же­ле­зо в ви­де мо­тыг, тка­ни, ке­ра­ми­ка, соль). Кон­так­ты с английскими и немецкими мис­сио­не­ра­ми с 1870-х годов. В 1890-е годы вклю­че­ны в Гер­ман­скую Вос­точ­ную Аф­ри­ку и Бри­тан­скую Цен­траль­ную Аф­ри­ку.

Тра­диционная куль­ту­ра ти­пич­на для на­ро­дов Восточной Аф­ри­ки. Тра­диционные за­ня­тия - руч­ное зем­ле­де­лие (ба­на­ны, план­тен, сор­го, про­со, бо­бы, ямс, на про­да­жу - рис, ко­фе, чай), ско­то­вод­ст­во (круп­ный и мел­кий ро­га­тый скот). Со ско­том име­ли де­ло толь­ко муж­чи­ны; пас­ли его маль­чи­ки от 10 лет, жив­шие в осо­бых ла­ге­рях. Охо­та счи­та­лась пре­стиж­ным за­ня­ти­ем. Бы­ло раз­ви­то пле­те­ние ци­но­вок, гон­чар­ст­вом и куз­не­че­ст­вом за­ни­ма­лись пред­ста­ви­те­ли других на­ро­дов (в основном кин­га). Су­ще­ст­во­ва­ли ре­гу­ляр­ные тор­го­вые свя­зи с кин­га. Ме­рой пре­сти­жа счи­та­лись скот, соль, же­лез­ные мо­ты­ги. Рас­про­стра­не­но от­ход­ни­че­ст­во, многие современные ньякьюса ра­бо­та­ют на руд­ни­ках Зам­бии и ЮАР. По­се­ле­ния раз­бро­сан­ные, жи­ли­ще пря­мо­уголь­ное. Тра­диционная оде­ж­да из ко­жи и лу­ба.

Ос­но­ву тра­диционной со­ци­аль­ной ор­га­ни­за­ции со­став­ля­ла си­сте­ма ло­ка­ли­зо­ван­ных воз­рас­тных клас­сов (ики­пан­га). По­се­ле­ния на­се­ля­лись пред­ста­ви­те­ля­ми од­ной воз­рас­тной груп­пы (так называемые воз­раст­ные де­рев­ни), в ко­то­рых по­се­ля­лись сверст­ни­ки пос­ле про­хож­де­ния ини­циа­ции. Брач­ное по­се­ле­ние ви­ри­ло­каль­ное; ес­ли де­вуш­ка вы­хо­ди­ла за­муж за чле­на воз­раст­ной груп­пы от­ца, она ос­та­ва­лась в его по­се­ле­нии. Прак­ти­ко­ва­лись по­ли­ги­ния, со­ро­рат, ле­ви­рат и на­сле­до­ва­ние вдов от­ца сы­ном, обы­чай из­бе­га­ния (аба­кам­ва­на) меж­ду от­цом, с од­ной сто­ро­ны, сы­ном и его же­ной - с дру­гой. Крос­ску­зен­ные бра­ки бы­ли за­пре­ще­ны. Бра­ки от­ли­ча­лись не­проч­но­стью (жен­щи­на вы­хо­ди­ла за­муж до 7 раз). Рас­про­стра­не­ны брач­ный вы­куп и от­ра­бот­ки за не­вес­ту (смотри Помолвка ). Счёт род­ст­ва би­ла­те­раль­ный. Иму­ще­ст­во умер­ше­го на­сле­до­вал брат, об­щественный ста­тус (в том числе пост вож­дя) - стар­ший сын от стар­шей же­ны (ун­ка­си­ку­лу). Сис­те­ма тер­ми­нов род­ст­ва би­фур­ка­тив­ная (в по­ко­ле­нии ро­ди­те­лей тер­ми­ны об­ра­ще­ния ге­не­рационного ти­па). Сиб­лин­ги де­лят­ся по от­но­сительному по­лу и от­но­сительному воз­ра­сту, тер­ми­но­ло­ги­чес­ки раз­ли­ча­ют­ся еди­но­кров­ные и еди­но­ут­роб­ные сиб­лин­ги. Де­ды и вну­ки, брат ма­те­ри и де­ти се­ст­ры свя­за­ны вза­им­ной тер­ми­но­ло­ги­ей, сё­ст­ры же­ны тер­ми­но­ло­ги­че­ски при­рав­ни­ва­ют­ся к же­не, бра­тья му­жа - к му­жу. Свя­щен­ные вож­ди (лвем­бе у северных ньякьюса, кьун­гу у нгом­бе) воз­во­ди­ли се­бя к кин­га, про­во­ди­ли еже­год­ные це­ре­мо­нии вы­зы­ва­ния дож­дя в Чи­кун­гу. Со­хра­ни­лись ми­фы о пред­ках вож­дей - куль­тур­ных ге­ро­ях ньякьюса, при­шед­ших «10 по­ко­ле­ний на­зад», под­чи­нив­ших мест­ное на­се­ле­ние и при­нёс­ших куль­тур­ные рас­те­ния, скот, огонь и же­ле­зо. Умер­ших во­ж­дей по­гре­ба­ли в ро­щах, во вре­мя бед­ст­вий им при­но­си­ли жерт­вы. Ра­нее прак­ти­ко­ва­лось ри­ту­аль­ное умер­щв­ле­ние во­ж­дей по дос­ти­же­нии ими ста­рос­ти. Рас­про­стра­не­ны куль­ты пред­ков и ду­хов при­ро­ды, кол­дов­ст­во (убу­ло­си).

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