НЯГА

НЯГА - молдавские му­зы­кан­ты, отец и сын.

Ште­фан (Сте­пан Ти­мо­феевич) [24.11(07.12).1900, Ки­ши­нёв - 30.05.1951, там же], ком­по­зи­тор, пиа­нист, ди­ри­жёр, заслуженный де­ятель ис­кусств Молдавской ССР (1943). С 1920 года жил в Бу­харе­сте, в 1927 году окон­чил Ака­де­мию му­зы­ки и дра­ма­тического искусства как пиа­нист (класс Г. Са­ед­жиу), в 1940 году - как ком­по­зи­тор (класс Д. Кук­ли­на). В 1937-1939 годах со­вер­шен­ст­во­вал­ся в Па­ри­же у Н. Бу­лан­же (ком­по­зи­ция), А. Кор­то (фортепиано) и Ш. Мюн­ша ( ди­ри­жи­ро­ва­ние ). В 1940-1941 и 1944-1950 годах пре­по­да­вал в Ки­ши­нёв­ской консерватории, в 1946-1948 годах председатель прав­ле­ния CК Молдавской ССР, с 1947 года ди­ри­жёр Сим­фо­нич. ор­ке­ст­ра Молдавской фи­лар­мо­нии (Ки­ши­нёв). Пер­вый молдавский ком­по­зи­тор-сим­фо­нист («По­эма о Дне­ст­ре», 1943). Ав­тор му­зы­ки Государственного гим­на Молдавской ССР (1945). Сре­ди со­чи­не­ний: кан­та­ты - «Ште­фан Ве­ли­кий» (1946), «Бес­са­раб­цы» (1947); 2 сим­фо­нии (1922, 1940) и другие про­из­ве­де­ния для ор­ке­ст­ра; кон­цер­ты - для го­боя с ор­ке­ст­ром «Дой­на» (1940), для скрип­ки, фортепиано и струн­но­го ор­ке­ст­ра «Мол­давская фан­та­зия» (1941), для скрип­ки с ор­ке­ст­ром (1943); ка­мер­но-ин­ст­ру­мен­таль­ные ан­самб­ли, хо­ры, пес­ни. Государственная премия СССР (1950). Награж­дён ор­де­ном Ле­ни­на .

Ге­ор­гий (Джорд­же) (родился 19.03.1922, Бу­ха­рест), ком­по­зи­тор, скри­пач, пе­да­гог. Учил­ся в Бу­ха­ре­сте, в 1948 году окон­чил Московскую консерваторию как скри­пач (класс Б.Е. Куз­не­цо­ва), в 1958 году - Ки­ши­нёв­скую консерваторию как ком­по­зи­тор (класс Л.С. Гу­ро­ва). В 1958-1969 годах и с 1971 года пре­по­да­вал иг­ру на скрип­ке в Ки­ши­нёв­ской консерватории (в 1963-1983 годах Институт ис­кусств имени Г. Му­зи­че­ску, с 1990 года Ака­де­мия му­зы­ки). Сре­ди со­чи­не­ний: опе­ра «Гли­ра» («Бар­бу Лэу­та­ру», 1974, Ки­ши­нёв); 3 сим­фо­нии (1958, 1965, 1983), сим­фо­ническая по­эма «Дан­ко» (1967) и другие про­из­ве­де­ния для ор­ке­ст­ра; ка­мер­ные ан­самб­ли, в том числе Фортепианное трио (1976), Квар­тет для флей­ты, скрип­ки, вио­лон­че­ли и фортепиано (1984); ро­ман­сы, пес­ни. Государственная премия Молдавской ССР (1967).

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