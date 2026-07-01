НЯЧАНГ
НЯЧАНГ - город на юге Вьетнама, административный центр провинции Кханьхоа.
Население 315,9 тысяч человек (2013; многочисленные китайская, тайская и другие общины), один из наиболее быстрорастущих городов страны. Расположен на побережье Южно-Китайского моря, в бухте Нячанг, между устьями рек Кай и Куабе. Узел автомобильных дорог; на северо-западе через город проходят главная национальная автомагистраль и железная дорога, связывающие северные и южные районы страны. Морской порт. Международный аэропорт Камрань (в 30 км к югу от центра Нячанга; статус международного с 2009 года).
Чамское (смотри Чамы) поселение на месте будущего города с IV века входило в государство Чампа. Основан в 1924 году решением губернатора Индокитая Французского путём объединения нескольких деревень, входил в протекторат Аннам. Современное название происходит от реки Ячанг (Красная река, ныне река Кай). В период французского колониального господства развивался как курорт. С конца XIX века центр плантационного хозяйства (натуральный каучук, табак, индиго, чай, кофе). С этого времени Нячанг - административный центр провинции Кханьхоа, здесь находилась колониальная администрация. Статус города с 1937 года. В 1941-1945 годах оккупирован японскими войсками. В 1949-1955 годах в составе управляемого французами Государства Вьетнам, с 1955 года - Республики Вьетнам (Южный Вьетнам). В 1958 году был временно лишён городского статуса и разделён на 2 сельские коммуны (восстановлен в прежних правах в 1970 году). С апреля 1975 года под контролем Национального фронта освобождения Южного Вьетнама, в 1976 году вошёл в Социалистическую Республику Вьетнам.
В Нячанге расположены католический собор в русле эклектизма (1928-1933); на холме Чайтхюи - статуя Будды (высота 24 м) и пагоды Лонгшион, Хайзук и Бууфонг (Линьфонг) (1930-е годы); мемориальная башня Чамхуонг (2008; символ города); памятник полководцу Чан Хынг Дао. Среди других достопримечательностей - Центральный рынок Чодам. На окраине города - индуистское святилище Понагар (VII-XIV века; главная башня-храм Тхаптинь, конец XI - начало XII веков, высота 23 м).
Нячанг - крупный центр науки, образования и культуры Южного Вьетнама. Среди научно-исследовательских учреждений - институты: Пастера (1895, первый в Индокитае; наследие А. Йерсена), океанографии (1923), вакцины и производственного исследования сыворотки (1979). Учебные заведения: университет (основан в 1959 году как факультет рыбного хозяйства Ханойского института сельского и лесного хозяйства; современный статус с 2006 года), военно-морская академия, военно-воздушная академия и др. Национальный океанографический музей (с океанариумом). Дом-музей А. Йерсена. Стадион (25 тысяч мест). В Нячанге проводится Фестиваль моря (раз в два года).
Основа экономики Нячанга - сфера услуг, главным образом иностранный туризм, розничная торговля, транспортные и финансовые услуги. Многочисленные туристические комплексы, в том числе «Vinpearl» на близлежащем о. Че (Бамбуковый), соединённом с городом канатной дорогой длиной около 3 км. В пригородах - несколько небольших судостроительно-судоремонтных заводов. Рыболовство и добыча морепродуктов (главным образом омаров). К югу от Нячанга, в бухте Камрань, - военно-морская база. В городе Камрань и его окрестностях создаются (2013) несколько индустриальных парков (действуют целлюлозно-бумажная фабрика, сахарный завод; строятся предприятия других отраслей). К северу от Нячанга при участии японского капитала строится глубоководный морской торговый порт Ванфонг.