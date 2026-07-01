НЯЧАНГ

НЯЧАНГ - город на юге Вьетнама, административный центр провинции Кхань­хоа.

Население 315,9 тысяч человек (2013; мно­го­чис­лен­ные ки­тай­ская, тай­ская и другие об­щи­ны), один из наи­бо­лее бы­ст­ро­рас­ту­щих го­ро­дов стра­ны. Рас­по­ло­жен на по­бе­ре­жье Юж­но-Ки­тай­ско­го моря, в бух­те Ня­чанг, ме­ж­ду усть­ями рек Кай и Куа­бе. Узел ав­томо­биль­ных до­рог; на се­ве­ро-за­па­де че­рез го­род про­хо­дят глав­ная национальная ав­то­ма­ги­ст­раль и же­лез­ная до­ро­га , свя­зы­вающие се­вер­ные и юж­ные рай­оны стра­ны. Морской порт. Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт Кам­рань (в 30 км к югу от цен­тра Нячанга; ста­тус меж­ду­на­род­но­го с 2009 года).

Чам­ское (смотри Ча­мы) по­се­ле­ние на мес­те бу­ду­ще­го го­ро­да с IV века вхо­ди­ло в государство Чам­па. Ос­но­ван в 1924 году ре­ше­ни­ем гу­бер­на­то­ра Ин­до­ки­тая Фран­цуз­ско­го пу­тём объ­е­ди­не­ния не­сколь­ких де­ре­вень, вхо­дил в про­тек­то­рат Ан­нам. Современное название про­ис­хо­дит от реки Ячанг (Крас­ная ре­ка, ны­не река Кай). В пе­ри­од французского ко­ло­ни­аль­но­го гос­под­ства раз­ви­вал­ся как ку­рорт. С конца XIX века центр план­та­ци­он­но­го хо­зяй­ст­ва (на­ту­раль­ный кау­чук, та­бак, ин­ди­го, чай, ко­фе). С это­го вре­ме­ни Нячанг - административный центр провинции Кхань­хоа, здесь на­хо­ди­лась ко­ло­ни­аль­ная ад­ми­ни­ст­ра­ция. Ста­тус го­ро­да с 1937 года. В 1941-1945 годах ок­ку­пи­ро­ван японскими вой­ска­ми. В 1949-1955 годах в со­ста­ве управ­ляе­мо­го фран­цу­за­ми Государства Вьет­нам, с 1955 года - Рес­пуб­ли­ки Вьет­нам (Южный Вьет­нам). В 1958 году был вре­мен­но ли­шён городского ста­ту­са и раз­де­лён на 2 сель­ские ком­муны (вос­ста­нов­лен в преж­них пра­вах в 1970 году). С апреля 1975 года под кон­тро­лем На­цио­наль­но­го фрон­та ос­во­бо­ж­де­ния Юж­но­го Вьет­на­ма, в 1976 году во­шёл в Со­циа­ли­стическую Рес­пуб­ли­ку Вьет­нам.

В Нячанге рас­по­ло­же­ны ка­то­лический со­бор в рус­ле эк­лек­тиз­ма (1928-1933); на хол­ме Чайт­хюи - ста­туя Буд­ды (высота 24 м) и па­го­ды Лон­гши­он, Хай­зук и Буу­фонг (Линь­фонг) (1930-е годы); ме­мо­ри­аль­ная баш­ня Чамху­онг (2008; сим­вол го­ро­да); па­мят­ник пол­ко­вод­цу Чан Хынг Дао. Сре­ди других дос­то­при­ме­ча­тель­но­стей - Центральный ры­нок Чо­дам. На ок­раи­не го­ро­да - ин­дуи­ст­ское свя­ти­ли­ще По­на­гар (VII-XIV века; главная баш­ня-храм Тхап­тинь, конец XI - начало XII веков, высота 23 м).

Нячанг - круп­ный центр нау­ки, об­ра­зо­ва­ния и куль­ту­ры Южного Вьет­на­ма. Сре­ди научно-исследовательских уч­ре­ж­де­ний - ин­сти­ту­ты: Пас­те­ра (1895, пер­вый в Ин­до­ки­тае; на­сле­дие А. Йер­се­на), океа­но­гра­фии (1923), вак­ци­ны и про­из­вод­ст­вен­но­го ис­сле­до­ва­ния сы­во­рот­ки (1979). Учеб­ные за­ве­де­ния: университет (ос­но­ван в 1959 году как факультет рыб­но­го хо­зяй­ст­ва Ха­ной­ско­го института сель­ско­го и лес­но­го хо­зяй­ст­ва; современный ста­тус с 2006 года), во­ен­но-мор­ская ака­де­мия, во­ен­но-воз­душ­ная ака­де­мия и др. Национальный океа­но­гра­фический му­зей (с океа­на­риу­мом). Дом-му­зей А. Йер­се­на. Ста­ди­он (25 тысяч мест). В Нячанге про­во­дит­ся Фес­ти­валь мо­ря (раз в два го­да).

Ос­но­ва эко­но­ми­ки Нячанга - сфе­ра ус­луг, главным образом ино­стран­ный ту­ризм, роз­нич­ная тор­гов­ля, транс­порт­ные и фи­нан­со­вые ус­лу­ги. Мно­го­численные ту­ри­стические ком­плек­сы, в том числе «Vinpearl» на близ­ле­жа­щем о. Че (Бам­бу­ко­вый), со­еди­нён­ном с го­ро­дом ка­нат­ной до­ро­гой дли­ной около 3 км. В при­го­ро­дах - несколько не­боль­ших су­до­строи­тель­но-су­до­ре­монт­ных за­во­дов. Ры­бо­лов­ст­во и до­бы­ча мо­ре­про­дук­тов (главным образом ома­ров). К югу от Нячанга, в бух­те Кам­рань, - во­енно-морская ба­за. В городе Кам­рань и его ок­ре­ст­но­стях соз­да­ют­ся (2013) несколько ин­ду­ст­ри­аль­ных пар­ков (дей­ст­ву­ют цел­лю­лоз­но-бу­маж­ная фаб­ри­ка, са­хар­ный за­вод; стро­ят­ся пред­прия­тия других от­рас­лей). К се­ве­ру от Нячанга при уча­стии японского ка­пи­та­ла стро­ит­ся глу­бо­ко­вод­ный морской тор­го­вый порт Ван­фонг.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)