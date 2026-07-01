НУЗИ

НУЗИ - древний город, провинциальный центр княжества Аррапха, входившего в состав Митанни в позднем бронзовом веке; один из основных памятников для изучения истории и культуры Митанни.

Ос­тат­ки Нузи - телль Йор­ган-Те­пе, в 15 км к югу от современного города Кир­кук (древ­няя Ар­рап­ха) в ирак­ском Кур­ди­ста­не. Пер­вые кли­но­пис­ные таб­лич­ки из Нузи об­на­ру­же­ны в 1890-х годах в ре­зуль­та­те не­кон­тро­ли­руе­мых рас­ко­пок. На­учные рас­коп­ки - ирак­ско-американские экс­пе­ди­ции под руководством Э. Кье­ра, Р. Пфайф­фе­ра, Р. Стар­ра в 1925-1931 годах. Эти­мо­ло­гия названия «Нузи» не ус­та­нов­ле­на; воз­мож­но, этот то­по­ним свя­зан с про­ник­но­ве­ни­ем в Северную Ме­со­по­та­мию хур­ри­тов в начале II тысячелетия до н. э.

Тер­ри­то­рия Нузи, ес­ли сум­ми­ро­вать дан­ные стра­ти­гра­фии по не­сколь­ким рас­ко­пам, бы­ла за­се­ле­на без зна­чительных пе­ре­ры­вов как ми­ни­мум с V тысячелетия до XIV века до н. э. Для ран­них сло­ёв (позд­ний Ха­лаф, Убейд) ха­рак­тер­ны ок­руг­лые в пла­не гли­но­бит­ные по­строй­ки; к урук­ско­му (смотри Урук) пе­рио­ду от­но­сят­ся по­строй­ки из сыр­цо­во­го кир­пи­ча, сре­ди на­хо­док - клад от­тис­ко­вых и ци­лин­д­рических пе­ча­тей; ран­не­ди­на­стический пе­ри­од пред­став­лен ке­ра­ми­кой. В сло­ях ста­ро­ак­кад­ско­го пе­рио­да (XXIV-XXII века; смотри в статье Ак­кад) най­де­ны 222 кли­но­пис­ные таб­лич­ки (в том числе уни­каль­ная то­по­гра­фическая кар­та); из них вы­яс­ни­лось, что по­се­ле­ние в это вре­мя име­но­ва­лось Га­сур, боль­шин­ст­во его жи­те­лей име­ли се­мит­ские име­на. Не позд­нее пе­рио­да III ди­на­стии Ура (около конца III тысячелетия) бы­ли воз­ве­де­ны обо­ро­нительные сте­ны и пер­вый центральный храм; с этим пе­рио­дом, а так­же ста­ро­асси­рий­ским и ста­ро­ва­ви­лон­ским, свя­за­ны на­ход­ки отдельных кли­но­пис­ных таб­ли­чек.

Наи­бо­лее пол­но ис­сле­до­ван слой середины XV - середины XIV веков до н. э., свя­зан­ный с соб­ст­вен­но Нузи. Пло­щадь ук­ре­п­лён­ной час­ти Нузи (сле­дов пред­мес­тий не об­на­ру­же­но) со­став­ля­ла около 4,4 га, что по­зво­ля­ет оце­нить на­се­ле­ние в диа­па­зо­не 1000-2500 человек. Со­хра­нил­ся не­боль­шой фраг­мент кре­по­ст­ных стен из сыр­цо­во­го кир­пи­ча, ус­та­нов­ле­но на­ли­чие 3 городских во­рот. Ре­кон­ст­руи­ру­ет­ся пря­мо­уголь­ная сеть улиц, сви­де­тель­ст­вую­щая о пла­но­мер­ной за­строй­ке, с хра­мом и цар­ским двор­цом в цен­тре го­ро­да, наи­бо­лее бо­га­ты­ми до­ма­ми в его северо-западной час­ти. Дво­рец (де­лит­ся на пред­ста­ви­тель­скую часть, при­мы­каю­щую к внеш­не­му дво­ру, и лич­ные по­кои ца­рей Ар­рап­хи, ок­ру­жаю­щие внутренний двор) имел сис­те­му ка­на­ли­за­ции, был вы­мо­щен мра­мор­ны­ми пли­та­ми; от­ме­че­но на­ли­чие на­стен­ных фре­сок с египетскими и эгей­ски­ми мо­ти­ва­ми (го­ло­ва бо­ги­ни Хат­хор, бы­чий че­реп, паль­мет­та). Храм - 2-ка­мер­ный; ве­ро­ят­но, в нём по­чи­та­лись бог гро­зы города Алеп­по (Ха­леб) и Ша­вуш­ка (ме­ст­ная ипо­стась хур­рит­ско­го эк­ви­ва­лен­та бо­ги­ни Иш­тар ), сре­ди на­хо­док пред­став­лен­ная ста­ту­эт­кой из сло­но­вой кос­ти с об­на­жён­ной ниж­ней ча­стью тор­са. Для это­го слоя по­ка­за­тель­на рас­пис­ная ке­ра­ми­ка с пре­об­ла­да­ни­ем гео­мет­рических мо­ти­вов «ха­бур­ско­го» (тём­но­фи­гур­но­го) и «ну­зий­ско­го» (бе­ло­фи­гур­но­го) сти­лей. Раз­ру­ше­ние Нузи, по-ви­ди­мо­му, свя­за­но с за­хва­том восточной час­ти Ми­тан­ни Ас­си­ри­ей около 1340 года до н. э. Для бо­лее позд­не­го вре­ме­ни от­ме­че­ны ос­тат­ки по­се­ле­ния и клад­би­ща пар­фян­ско­го пе­рио­да (в рам­ках II века до н. э. - III века н. э.).

В Нузи об­на­ру­же­ны круп­ней­шие на тер­ри­то­рии Ми­тан­ни ар­хи­вы кли­но­пис­ных тек­стов - около 5000 таб­ли­чек, ох­ва­ты­ваю­щих пе­ри­од около 1450-1340 годов до н. э. Тек­сты со­став­ле­ны на ак­кад­ском ​язы­ке , но боль­шое ко­ли­че­ст­во хур­рит­ских «гос­те­вых» слов и вы­ра­же­ний сви­де­тель­ст­ву­ет, что род­ным для боль­шин­ст­ва пис­цов был хур­рит­ский язык. Упот­реб­ле­ние хур­рит­ской лек­си­ки в тек­стах из Нузи яв­ля­ет­ся об­раз­цо­вым ма­те­риа­лом для изу­че­ния дву­язы­чия на Древ­нем Вос­то­ке. Боль­шин­ст­во лич­ных имён име­ет яв­ный хур­рит­ский ха­рак­тер (ар­хи­вы Нузи - наи­бо­лее пред­ста­ви­тель­ный ис­точ­ник по хур­рит­ской оно­ма­сти­ке). Пре­об­ла­да­ют рас­пис­ки и ин­вен­тар­ные до­ку­мен­ты; есть юри­дические до­ку­мен­ты, пись­ма, 1 цар­ская над­пись; литературные тек­сты ред­ки. Упо­ми­на­ют­ся ми­тан­ний­ские ца­ри Ша­уш­та­тар и Па­рат­тар­на, ми­тан­ний­ские бое­вые ко­лес­ни­цы, название «Нузи», но в це­лом со­дер­жа­ние тек­стов не вы­хо­дит за рам­ки во­про­сов ло­каль­но­го ха­рак­те­ра. Из до­ку­мен­тов вы­яс­ня­ет­ся, что ца­ри Ар­рап­хи со­дер­жали в сво­ём двор­це в Нузи ме­ст­ный га­рем; управ­ле­ние двор­цом бы­ло от­де­ле­но от городской ад­ми­ни­ст­ра­ции; есть упо­ми­на­ния о тор­гов­ле жи­те­лей Нузи с ас­си­рий­ца­ми , об ас­си­рий­ских гра­би­тель­ских на­бе­гах. Сре­ди ря­да ис­сле­до­ва­те­лей бы­то­ва­ли ги­по­те­зы об об­щин­ном ха­рак­те­ре зем­ле­вла­де­ния в Нузи и сход­стве зе­мель­ных от­но­ше­ний, ре­кон­ст­руи­руе­мых по тек­стам из Нузи и Вет­хо­го За­ве­та, од­на­ко современный ана­лиз тек­стов при­вёл к вы­во­ду, что боль­шая часть зем­ли в ок­ре­ст­но­стях Нузи на­хо­ди­лась в ча­ст­ной соб­ст­вен­но­сти.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)