НУЗИ
НУЗИ - древний город, провинциальный центр княжества Аррапха, входившего в состав Митанни в позднем бронзовом веке; один из основных памятников для изучения истории и культуры Митанни.
Остатки Нузи - телль Йорган-Тепе, в 15 км к югу от современного города Киркук (древняя Аррапха) в иракском Курдистане. Первые клинописные таблички из Нузи обнаружены в 1890-х годах в результате неконтролируемых раскопок. Научные раскопки - иракско-американские экспедиции под руководством Э. Кьера, Р. Пфайффера, Р. Старра в 1925-1931 годах. Этимология названия «Нузи» не установлена; возможно, этот топоним связан с проникновением в Северную Месопотамию хурритов в начале II тысячелетия до н. э.
Территория Нузи, если суммировать данные стратиграфии по нескольким раскопам, была заселена без значительных перерывов как минимум с V тысячелетия до XIV века до н. э. Для ранних слоёв (поздний Халаф, Убейд) характерны округлые в плане глинобитные постройки; к урукскому (смотри Урук) периоду относятся постройки из сырцового кирпича, среди находок - клад оттисковых и цилиндрических печатей; раннединастический период представлен керамикой. В слоях староаккадского периода (XXIV-XXII века; смотри в статье Аккад) найдены 222 клинописные таблички (в том числе уникальная топографическая карта); из них выяснилось, что поселение в это время именовалось Гасур, большинство его жителей имели семитские имена. Не позднее периода III династии Ура (около конца III тысячелетия) были возведены оборонительные стены и первый центральный храм; с этим периодом, а также староассирийским и старовавилонским, связаны находки отдельных клинописных табличек.
Наиболее полно исследован слой середины XV - середины XIV веков до н. э., связанный с собственно Нузи. Площадь укреплённой части Нузи (следов предместий не обнаружено) составляла около 4,4 га, что позволяет оценить население в диапазоне 1000-2500 человек. Сохранился небольшой фрагмент крепостных стен из сырцового кирпича, установлено наличие 3 городских ворот. Реконструируется прямоугольная сеть улиц, свидетельствующая о планомерной застройке, с храмом и царским дворцом в центре города, наиболее богатыми домами в его северо-западной части. Дворец (делится на представительскую часть, примыкающую к внешнему двору, и личные покои царей Аррапхи, окружающие внутренний двор) имел систему канализации, был вымощен мраморными плитами; отмечено наличие настенных фресок с египетскими и эгейскими мотивами (голова богини Хатхор, бычий череп, пальметта). Храм - 2-камерный; вероятно, в нём почитались бог грозы города Алеппо (Халеб) и Шавушка (местная ипостась хурритского эквивалента богини Иштар), среди находок представленная статуэткой из слоновой кости с обнажённой нижней частью торса. Для этого слоя показательна расписная керамика с преобладанием геометрических мотивов «хабурского» (тёмнофигурного) и «нузийского» (белофигурного) стилей. Разрушение Нузи, по-видимому, связано с захватом восточной части Митанни Ассирией около 1340 года до н. э. Для более позднего времени отмечены остатки поселения и кладбища парфянского периода (в рамках II века до н. э. - III века н. э.).
В Нузи обнаружены крупнейшие на территории Митанни архивы клинописных текстов - около 5000 табличек, охватывающих период около 1450-1340 годов до н. э. Тексты составлены на аккадском языке, но большое количество хурритских «гостевых» слов и выражений свидетельствует, что родным для большинства писцов был хурритский язык. Употребление хурритской лексики в текстах из Нузи является образцовым материалом для изучения двуязычия на Древнем Востоке. Большинство личных имён имеет явный хурритский характер (архивы Нузи - наиболее представительный источник по хурритской ономастике). Преобладают расписки и инвентарные документы; есть юридические документы, письма, 1 царская надпись; литературные тексты редки. Упоминаются митаннийские цари Шауштатар и Параттарна, митаннийские боевые колесницы, название «Нузи», но в целом содержание текстов не выходит за рамки вопросов локального характера. Из документов выясняется, что цари Аррапхи содержали в своём дворце в Нузи местный гарем; управление дворцом было отделено от городской администрации; есть упоминания о торговле жителей Нузи с ассирийцами, об ассирийских грабительских набегах. Среди ряда исследователей бытовали гипотезы об общинном характере землевладения в Нузи и сходстве земельных отношений, реконструируемых по текстам из Нузи и Ветхого Завета, однако современный анализ текстов привёл к выводу, что большая часть земли в окрестностях Нузи находилась в частной собственности.