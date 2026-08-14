Нуйóма, Сэмюэль Дэниэл Шафиишуна

Нуйóма ( англ. Nujoma) , Сэмюэль Дэниэл Шафиишуна (род. 12.05.1929, Онганджера, Юго-­Западная Африка) — президент Намибии (1990–2005), председатель партии Народная организация Юго-­Западной Африки (СВАПО) (1960–2007).

Родился в Намибии, в крестьянской семье из народа овамбо. Учился в миссионерской школе, затем в вечерней школе в Виндхуке . Работал служащим, поступил в заочный колледж в Южно-­Африканском Союзе (ЮАС).

В 1950‑х Н. стал одним из лидеров борьбы намибийцев за независимость. В 1958 был инициатором создания и лидером Народной организации Овамболенда (ОПО), в 1960 стал одним из основателей и председателем СВАПО. С 1960 Н. находился в эмиграции. В 1966 возглавил партизанское сопротивление правящему режиму ЮАР, который незаконно аннексировал территорию Намибии. С 1971 верховный главнокомандующий Народно-­освободительной армии Намибии.

В конце 1988 в результате сложных многосторонних переговоров был выработан план предоставления независимости Намибии. На первых демократических выборах СВАПО получила 57 % голосов. Н. был избран первым президентом страны (повторно избран в 1994). В 1999 он был снова переизбран в результате поправки к конституции Намибии, предусматривавшей только два срока. В должности президента Намибии Н. проводил политику примирения. В 2005 сложил с себя президентские полномочия, в 2007 — полномочия Председателя СВАПО.

Соч. : Where Others Wavered. The Autobiography of Sam Nujoma. London, 2001.

Лит. : Балезин А. С., Притворов А. В., Слипченко С. А. История Намибии в новое и новейшее время. М., 1993. А. С. Балезин.