НУВО ЖЕРМЕН
НУВО ЖЕРМЕН - французский поэт.
Сын лесоруба. Учился в католической семинарии, лицее Марселя (не окончил). В 1872 году переехал в Париж, где подружился с П. Верленом и А. Рембо; много путешествовал по Европе. В 1891 году пережил сильнейшее мистическое озарение; в дальнейшем вёл жизнь нищего-бродяги, совершал паломничества; с 1911 года жил в Пурьере. Умер от голода, ревностно соблюдая пост.
На формирование творческой манеры Нуво решающее влияние оказали С. Малларме, Ш. Бодлер, а также Верлен и Рембо; как поэт близок символизму. Автор эстетских, с изысканной ритмикой и мистических по духу стихотворений, проникнутых любовью ко всему земному и небесному, прославляющих Божественную благодать и плотские радости, природу в её телесности и дух в его величии: поэтические циклы «Доктрина любви» [«Doctrine de l’amour», 1881; издание втайне от Нуво его друзьями под названием «Уметь любить» («Savoir aimer», 1904) и под псевданимом Humilis (лат. - смиренный)], «Ливанские сонеты» («Les sonnets du Liban», созданы в 1882 году, изданы в 1924 году), «Валентинки» («Valentines», создано в 1883 году, издано в 1921 году) и др. Бо́льшая часть произведений Нуво была издана посмертно. По одной из версий, некоторые стихотворения Рембо написаны в соавторстве с Нуво или целиком принадлежат его перу. Творчество Нуво оказало значительное влияние на Г. Аполлинера, Л. Арагона и других поэтов-сюрреалистов.
Сочинения:
Œuvres complètes. P., 1993;
Проклятые поэты. СПб., 2005. С. 263–353.