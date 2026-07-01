НУВО ЖЕРМЕН

НУВО ЖЕРМЕН - французский поэт.

Сын ле­со­ру­ба. Учил­ся в ка­то­лической се­ми­на­рии, ли­цее Мар­се­ля (не окон­чил). В 1872 году пе­ре­ехал в Па­риж, где под­ру­жил­ся с П. Вер­ле­ном и А. Рем­бо; мно­го пу­те­ше­ст­во­вал по Ев­ро­пе. В 1891 году пе­ре­жил силь­ней­шее мис­тическое оза­ре­ние; в даль­ней­шем вёл жизнь ни­ще­го-бро­дя­ги, со­вер­шал па­лом­ни­че­ст­ва; с 1911 года жил в Пурь­е­ре. Умер от го­ло­да, рев­но­ст­но со­блю­дая пост.

На фор­ми­ро­ва­ние творческой ма­не­ры Нуво ре­шаю­щее влия­ние ока­за­ли С. Мал­лар­ме , Ш. Бод­лер , а так­же Вер­лен и Рем­бо; как по­эт бли­зок сим­во­лиз­му. Ав­тор эс­тет­ских, с изы­скан­ной рит­ми­кой и мис­ти­че­ских по ду­ху сти­хо­тво­ре­ний, про­ник­ну­тых лю­бо­вью ко все­му зем­но­му и не­бес­но­му, про­слав­ляю­щих Бо­же­ст­вен­ную бла­го­дать и плот­ские ра­до­сти, при­ро­ду в её те­лес­нос­ти и дух в его ве­ли­чии: по­этические цик­лы «Док­три­на люб­ви» [«Doctri­ne de l’amour», 1881; издание втай­не от Нуво его друзь­я­ми под названием «Уметь лю­бить» («Savoir aimer», 1904) и под псевданимом Hu­milis (лат. - сми­рен­ный)], «Ли­ван­ские со­не­ты» («Les sonnets du Liban», созданы в 1882 году, изданы в 1924 году), «Ва­лен­тин­ки» («Va­lenti­nes», создано в 1883 году, издано в 1921 году) и др. Бо́ль­шая часть про­из­ве­де­ний Нуво бы­ла из­да­на по­смерт­но. По од­ной из вер­сий, не­ко­то­рые сти­хо­тво­ре­ния Рем­бо на­пи­са­ны в со­ав­тор­ст­ве с Нуво или це­ли­ком при­над­ле­жат его пе­ру. Твор­че­ст­во Нуво ока­за­ло зна­чительное влия­ние на Г. Апол­ли­не­ра, Л. Ара­го­на и других по­этов-сюр­реа­ли­стов .

Сочинения:

Œuvres complètes. P., 1993;

Про­кля­тые по­эты. СПб., 2005. С. 263–353.