НУВАЙРИ ШИХАБ АД-ДИН АХМЕД ИБН АБД АЛЬ-ВАХХАБ

НУВАЙРИ ШИХАБ АД-ДИН АХМЕД ИБН АБД АЛЬ-ВАХХАБ - арабский энциклопедист.

Учил­ся в Каи­ре. За­ни­мал государственные долж­но­сти в Егип­те (при дво­ре сул­та­на ан-На­се­ра) и Си­рии (в Три­по­ли). Ав­тор мно­го­том­ной эн­цик­ло­пе­дии эпо­хи мам­лю­ков «Пре­дел же­ла­ния в нау­ках сло­вес­но­сти» («Ни­хай­ят аль-араб фи фу­нун аль-адаб»), от­ли­чаю­щей­ся боль­шой точ­но­стью и раз­но­сто­рон­но­стью све­де­ний. Эн­цик­ло­пе­дия со­сто­ит из 5 книг. Пер­вая кни­га рас­ска­зы­ва­ет об ус­трой­ст­ве ми­ра; вто­рая - о сущ­но­сти че­ло­ве­ка, ис­кус­ст­вах и со­ци­аль­ных ин­сти­ту­тах; тре­тья - о жи­вот­ном ми­ре; чет­вёр­тая - о рас­те­ни­ях; пя­тая, наи­бо­лее объ­ём­ная, опи­сы­ва­ет ис­то­рические со­бы­тия (до 1331 года). Про­явил се­бя так­же в кал­ли­гра­фии и юрис­пру­ден­ции.

Сочинения:

Ни­хай­ят аль-араб фи фу­нун аль-адаб. Ка­ир, 1923–1985. Ч. 1–27.