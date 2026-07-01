НУВАЙРИ ШИХАБ АД-ДИН АХМЕД ИБН АБД АЛЬ-ВАХХАБ
НУВАЙРИ ШИХАБ АД-ДИН АХМЕД ИБН АБД АЛЬ-ВАХХАБ - арабский энциклопедист.
Учился в Каире. Занимал государственные должности в Египте (при дворе султана ан-Насера) и Сирии (в Триполи). Автор многотомной энциклопедии эпохи мамлюков «Предел желания в науках словесности» («Нихайят аль-араб фи фунун аль-адаб»), отличающейся большой точностью и разносторонностью сведений. Энциклопедия состоит из 5 книг. Первая книга рассказывает об устройстве мира; вторая - о сущности человека, искусствах и социальных институтах; третья - о животном мире; четвёртая - о растениях; пятая, наиболее объёмная, описывает исторические события (до 1331 года). Проявил себя также в каллиграфии и юриспруденции.
Сочинения:
Нихайят аль-араб фи фунун аль-адаб. Каир, 1923–1985. Ч. 1–27.