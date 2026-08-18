НУРПЕИСОВ АБДИЖАМИЛ КАРИМОВИЧ
НУРПЕИСОВ АБДИЖАМИЛ КАРИМОВИЧ - казахский писатель, народный писатель Казахстана (1985).
Сын рыбака. Участник Великой Отечественной войны. Окончил Лит. институт имени А.М. Горького (1956). В 1962-1964 годах главный редактор журнала «Жулдыз» («Звезда»), основатель и президент ПЕН-клуба Казахстана (1992).
Дебютировал в печати в 1949 году. Фронтовые впечатления нашли отражение в автобиографическом романе «Курляндия» (1950; 2-я редакция под названием «Долгожданный день» - 1958). Автор историко-революционной трилогии «Кровь и пот» (часть 1 - «Сумерки», 1961, русский перевод 1966 года; часть 2 - «Мытарства», 1964, русский перевод 1968 года; часть 3 - «Крушение», 1970, русский перевод 1972 года; Государственная премия СССР, 1974), романа-дилогии «Последний долг» (книги 1-2; 2000; русский перевод 2002 года) об экологических проблемах Арала. Среди других произведений: сборник публицистических статей «Раздумья» (1972), книги очерков «Край голубых гор» (1979), «Сказание о белой пшенице» (1985).
Сочинения:
Собрание сочинений: В 3 т. М., 1988-1990;
Возвышая наши святыни: Статьи, очерки, эссе. Алматы, 1996.