НУРПЕИСОВ АБДИЖАМИЛ КАРИМОВИЧ

НУРПЕИСОВ АБДИЖАМИЛ КАРИМОВИЧ - казахский писатель, народный писатель Казахстана (1985).

Сын ры­ба­ка. Уча­ст­ник Великой Отечественной вой­ны . Окон­чил Лит. ин­сти­тут имени А.М. Горь­ко­го (1956). В 1962-1964 годах главный ре­дак­тор журнала «Жул­дыз» («Звез­да»), ос­но­ва­тель и пре­зи­дент ПЕН-клу­ба Ка­зах­ста­на (1992).

Де­бю­ти­ро­вал в пе­ча­ти в 1949 году. Фрон­то­вые впе­чат­ле­ния на­шли от­ра­же­ние в ав­то­био­гра­фическом ро­ма­не «Кур­лян­дия» (1950; 2-я редакция под названием «Дол­го­ждан­ный день» - 1958). Ав­тор ис­то­ри­ко-ре­во­люционной три­ло­гии «Кровь и пот» (часть 1 - «Су­мер­ки», 1961, русский перевод 1966 года; часть 2 - «Мы­тар­ст­ва», 1964, русский перевод 1968 года; часть 3 - «Кру­ше­ние», 1970, русский перевод 1972 года; Государственная премия СССР, 1974), ро­ма­на-ди­ло­гии «По­след­ний долг» (книги 1-2; 2000; русский перевод 2002 года) об эко­ло­гических про­бле­мах Ара­ла. Сре­ди других про­из­ве­де­ний: сборник пуб­ли­ци­стических ста­тей «Раз­ду­мья» (1972), кни­ги очер­ков «Край го­лу­бых гор» (1979), «Ска­за­ние о бе­лой пше­ни­це» (1985).

Сочинения:

Собрание сочинений: В 3 т. М., 1988-1990;

Воз­вы­шая на­ши свя­ты­ни: Ста­тьи, очер­ки, эс­се. Ал­ма­ты, 1996.