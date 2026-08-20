НУРМИНСКИЙ СЕРГЕЙ АНДРЕЕВИЧ

НУРМИНСКИЙ СЕРГЕЙ АНДРЕЕВИЧ - деятель народного образования, просветитель марийского народа , литератор, этнограф.

Окон­чил Ка­зан­скую ду­хов­ную ака­де­мию (1864). Ин­спек­тор (с 1870 года) и ди­рек­тор (с 1874 года) народных учи­лищ Вят­ской губернии, ди­рек­тор Са­мар­ской учи­тель­ской се­ми­на­рии (1884-1888), Вят­ской гим­на­зии (1888-1903). Со­дей­ст­во­вал соз­да­нию се­ти ма­рий­ских и уд­мурт­ских школ, ра­бо­тав­ших по сис­те­ме Н.И. Иль­мин­ско­го , и от­кры­тию зем­ско­го Училища для рас­про­стра­не­ния сельско-хозяйственных и технических зна­ний и при­го­тов­ле­ния учи­те­лей в Вят­ке (1872, с 1880 года ре­аль­ное училище). Боль­шое вни­ма­ние уде­лял школь­но­му обу­че­нию де­во­чек. Сыг­рал зна­чительную роль в фор­ми­ро­ва­нии ме­то­ди­ки од­но­вре­мен­но­го обу­че­ния гра­мо­те марийских уча­щих­ся на род­ном и русском язы­ках, пред­ло­жил усо­вер­шен­ст­во­ван­ный марийский ал­фа­вит. Раз­ра­бо­тал (совместно с И.К. Ива­но­вым) «Бу­к­варь для на­чаль­но­го обу­че­ния че­ре­мис­ских де­тей рус­ской гра­мо­те» (1873), в ко­то­ром ис­поль­зо­вал ме­то­дические идеи К.Д. Ушин­ско­го (смотри Педагогическая библиотека имени К.Д. Ушинского ). Ини­циа­тор из­да­ния в Вят­ской губернии книг на марийском язы­ке. Со­ста­вил для вят­ско­го гу­берн­ско­го ста­ти­стического комитета кар­ты и спи­ски ино­родческих по­се­ле­ний Вят­ской губернии.

Сочинения:

Ино­род­че­ские шко­лы // Пра­во­слав­ное обо­зре­ние. 1864. № 7–8;

На­род­ные учи­ли­ща в Вят­ской гу­бер­нии [1768–1828 гг.] // Сто­ле­тие Вят­ской гу­бер­нии. 1780–1880. Вят­ка, 1881. Т. 2;

Гра­мот­ность на­се­ле­ния Вят­ской гу­бер­нии на 1883 г. Вят­ка, 1887.