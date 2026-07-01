НУРИСЬЕ ФРАНСУА
НУРИСЬЕ ФРАНСУА - французский писатель, журналист.
Сын преподавателя. Окончил Институт политических наук в Париже (1951). Работал в издательстве (1952-1955), главный редактор газеты «Parisienne» (1955-1958), сотрудничал с газетой «Figaro». Президент Гонкуровской академии (1996-2002).
В центре пронизанного гуманистическим пафосом и развивающего традиции реализма творчества Нурисье - проблема современного западного общества, строящего цивилизацию потребления в ущерб нравственным ценностям: романы «Одна французская история» («Une histoire franç aise», 1965), «Гибель» («La crève», 1970, в русском переводе 2004 года - «Причуды среднего возраста»), «Хозяин дома» («Le maître de la maison», 1968), «Праздник отцов» («La fête des pères», 1985), «Братислава» («Bratislava», 1990), «Бар эскадрильи» («Le bar de l’escadrille», 1997) и др. Автор книги мемуаров «В отсутствие гения» («À défaut de génie», 2000). Ряд произведений Нурисье экранизирован.
Сочинения:
Праздник отцов. Вперед, спокойно и прямо. М., 1991;
Украденный роман. М., 2002.