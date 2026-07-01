НУРИСЬЕ ФРАНСУА

НУРИСЬЕ ФРАНСУА - французский писатель, журналист.

Сын пре­по­да­ва­те­ля. Окон­чил Институт по­ли­тических на­ук в Па­ри­же (1951). Ра­бо­тал в из­датель­ст­ве (1952-1955), главный ре­дак­тор газеты «Pa­risienne» (1955-1958), со­труд­ни­чал с газетой «Figaro». Пре­зи­дент Гон­ку­ров­ской ака­де­мии (1996-2002).

В цен­тре про­ни­зан­но­го гу­ма­ни­стическим па­фо­сом и раз­ви­ваю­ще­го тра­ди­ции реа­лиз­ма твор­че­ст­ва Нурисье - про­бле­ма современного западного об­ще­ст­ва, строя­ще­го ци­ви­ли­за­цию по­треб­ле­ния в ущерб нравственным цен­но­стям : ро­ма­ны «Од­на фран­цуз­ская ис­то­рия» («Une histoire fran­ç aise», 1965), «Ги­бель» («La crève», 1970, в русском переводе 2004 года - «При­чу­ды сред­не­го воз­рас­та»), «Хо­зя­ин до­ма» («Le ma­ître de la maison», 1968), «Празд­ник от­цов» («La fête des pères», 1985), «Бра­ти­сла­ва» («Bra­ti­sla­va», 1990), «Бар эс­кад­ри­льи» («Le bar de l’escadrille», 1997) и др. Ав­тор кни­ги ме­муа­ров «В от­сут­ст­вие ге­ния» («À dé­faut de génie», 2000). Ряд про­из­ве­де­ний Нурисье эк­ра­ни­зи­ро­ван.

Сочинения:

Празд­ник от­цов. Впе­ред, спо­кой­но и пря­мо. М., 1991;

Ук­ра­ден­ный ро­ман. М., 2002.