НУРХАЦИ
НУРХАЦИ - основатель чжурчжэньского (маньчжурского) государства в Китае.
Посмертный титул Тай-цзу (Великий предок; Основатель династии); девиз правления - Тянь-мин (Мандат Неба). Выходец из рода Айсинь Гиоро, получившего от правителей китайской династии Мин земли на востоке современного Ляонина. Нурхаци претендовал на происхождение от чжурчжэньской династии Цзинь. В молодости занимался торговлей. Служил минскому генералу Ли Чэнляну (1526-1615), изучил военное дело и овладел китайским и монгольским языками. После убийства в 1583 году его отца и деда вождём одного из чжурчжэньских племён Никаном Вайланом в 1584 году (по другим данным, в 1586 или 1587 году) Нурхаци расправился с ним и, пользуясь поддержкой Ли Чэнляна, к 1588 году подчинил себе чжурчжэньские племена западного Ляонина. В это же время он получил титул «лунху цзянцзюнь» (полководец, подобный дракону и тигру), церемониальную одежду и крупный чин от династии Мин, с которой поддерживал экономические связи. В 1589 году Нурхаци присвоил себе титул вана и в 1596 году провозгласил себя правителем государства Цзянчжоу. В 1599-1619 годах завоевал современные провинции Гирин и Хэйлунцзян. В 1599 году приказал создать маньчжурскую азбуку на основе монгольской, использовавшуюся после доработки (1632) до начала XX века. В 1601 году провёл реформу армии, впоследствии получившей наименование восьмизнамённой: 300 человек составляли «цзолин» (роту), 5 рот образовывали «цаньлин» (полк), 5 полков - «дутун» (корпус) или «ци» (знамя). В том же году были сформированы 4 «ци», в 1615 году - ещё 4 «ци» (60 тысяч человек), в 1635 году к ним добавилось 8 монг. «ци» (16840 человек), а в 1642 году - 8 кит. «ци» (24050 человек). В 1616 году Нурхаци провозгласил новое государство Цзинь [Хоу Цзинь (Поздняя Цзинь)], чем ещё раз подчеркнул связь с империей Цзинь. В 1619 и 1621 годах нанёс тяжёлые поражения армии Мин, что позволило ему в 1625 году устроить свою столицу в Шэньяне. В 1626 году при нападении на город Нинъюань в сражении с минским генералом Юань Чунхуанем Нурхаци был ранен и вскоре скончался. Наследником стал его 8-й сын Абахай (Тай- цзун) (1626/1627-1643), который в 1635 году сменил наименование «чжурчжэни» на «маньчжуры» (от места проживания), а в 1636 году дал династии новое название Цин.