НУРХАЦИ

НУРХАЦИ - ос­но­ва­тель чжур­чжэнь­ско­го (мань­чжур­ско­го) го­су­дар­ст­ва в Ки­тае.

По­смерт­ный ти­тул Тай-цзу (Ве­ли­кий пре­док; Ос­но­ва­тель ди­на­стии); де­виз прав­ле­ния - Тянь-мин (Ман­дат Не­ба). Вы­хо­дец из ро­да Ай­синь Гио­ро, по­лу­чив­ше­го от пра­ви­те­лей китайской ди­на­стии Мин зем­ли на вос­то­ке современного Ляо­ни­на. Нурхаци пре­тен­до­вал на про­ис­хо­ж­де­ние от чжур­чжэнь­ской ди­нас­тии Цзинь. В мо­ло­до­сти за­ни­мал­ся тор­гов­лей. Слу­жил мин­ско­му генералу Ли Чэн­ля­ну (1526-1615), изу­чил во­енное де­ло и ов­ла­дел китайским и монгольским язы­ка­ми. По­сле убий­ст­ва в 1583 году его от­ца и де­да во­ж­дём од­но­го из чжур­чжэнь­ских пле­мён Ни­ка­ном Вай­ла­ном в 1584 году (по другим дан­ным, в 1586 или 1587 году) Нурхаци рас­пра­вил­ся с ним и, поль­зу­ясь под­держ­кой Ли Чэн­ля­на, к 1588 году под­чи­нил се­бе чжур­чжэнь­ские пле­ме­на западного Ляо­ни­на. В это же вре­мя он по­лу­чил ти­тул «лун­ху цзянц­зюнь» (пол­ко­во­дец, по­доб­ный дра­ко­ну и тиг­ру), це­ре­мо­ни­аль­ную оде­ж­ду и круп­ный чин от ди­на­стии Мин, с ко­то­рой под­дер­жи­вал эко­но­мические свя­зи. В 1589 году Нурхаци при­сво­ил се­бе ти­тул ва­на и в 1596 году про­воз­гла­сил се­бя пра­ви­те­лем государства Цзян­чжоу. В 1599-1619 годах за­вое­вал современные про­вин­ции Ги­рин и Хэй­лунц­зян. В 1599 году при­ка­зал соз­дать маньчжурскую аз­бу­ку на ос­но­ве мон­голь­ской, ис­поль­зо­вав­шую­ся по­сле до­ра­бот­ки (1632) до начала XX века. В 1601 году про­вёл ре­фор­му армии, впо­след­ст­вии по­лу­чив­шей на­име­но­ва­ние вось­ми­зна­мён­ной: 300 человек со­став­ля­ли «цзо­лин» (ро­ту), 5 рот об­ра­зо­вы­ва­ли «цань­лин» (полк), 5 пол­ков - «ду­тун» (кор­пус) или «ци» (зна­мя). В том же го­ду бы­ли сфор­ми­ро­ва­ны 4 «ци», в 1615 году - ещё 4 «ци» (60 тысяч человек), в 1635 году к ним до­ба­ви­лось 8 монг. «ци» (16840 человек), а в 1642 году - 8 кит. «ци» (24050 человек). В 1616 году Нурхаци про­воз­гла­сил но­вое государство Цзинь [Хоу Цзинь (Позд­няя Цзинь)], чем ещё раз под­черк­нул связь с им­пе­ри­ей Цзинь. В 1619 и 1621 годах на­нёс тя­жё­лые по­ра­же­ния ар­мии Мин, что по­зво­ли­ло ему в 1625 году уст­ро­ить свою сто­ли­цу в Шэнь­я­не. В 1626 году при на­па­де­нии на город Нинъ­юань в сра­же­нии с мин­ским генералом Юань Чунхуа­нем Нурхаци был ра­нен и вско­ре скон­чал­ся. На­след­ни­ком стал его 8-й сын Аба­хай (Тай- цзун) (1626/1627-1643), ко­то­рый в 1635 году сме­нил на­име­но­ва­ние «чжур­чжэ­ни» на «мань­чжу­ры» (от мес­та про­жи­ва­ния), а в 1636 году дал ди­на­стии но­вое на­зва­ние Цин.