Нурхаци́

Нурхаци́ (21.02.1559, ? — 30.09.1626, Синчэн) — потомственный бэйлэ (князь) рода Тун в Маньчжурии, имевшего чжурчжэньское происхождение, сын бэйлэ Такши. Дед и отец Н. погибли в междоусобных вой­нах от рук китайцев. Начав борьбу с соперниками как месть за отца и деда, Н. уже к концу XVI в. объединил племена чжурчжэней. Претендуя на происхождение от чжурчжэньского государства Цзинь , назвал свое семейство «Айсинь гиоро» («Золотой род») и в 1616 провозгласил государство Поздняя Цзинь ( маньчж . Айсинь Гурунь), приняв девиз правления «Тяньмин» («Мандат Неба»). В 1618 обнародовал манифест «Семь больших обид» и под предлогом отмщения за них начал разорительные набеги на китайскую империю Мин. Но с 1621 целью военных действий стал уже захват китайских территорий. Н. продолжал и объединение племен Маньчжурии под своей властью, завершив его к 1625. На рубеже 1610–1620‑х начал сближаться с правителями Вост. Монголии (преимущественно потомками Джучи-­Хасара, брата Чингисхана ), используя их вражду с Лигдан-­ханом Чахарским . Для подчинения маньчжурских и монгольских князей использовал подкуп, пожалование титулов и заключение брачных союзов. Несмотря на многочисленные победы над китайцами и южными монголами, не успел завершить процесс их подчинения. В феврале 1626 понес тяжелое поражение от китайцев под городом Нинъюань, был смертельно ранен. Его завоевания продолжил 8‑й сын и преемник Абахай .

Ист. : Маньвэнь лао дан: Старый архив на маньчжурском языке / Под ред. В. Е. Ларичева; пер. с маньчж. Л. В. Тюрюминой. Новосибирск, 2013.

Лит. : Мелихов Г. В. Маньчжуры на Северо-­Востоке (XVII в.). М., 1974; Кузнецов В. С. Нурхаци. Новосибирск, 1985; Пан Т. А. Манчжурские письменные памятники по истории и культуре империи Цин XVII–XVIII вв. СПб., 2006. Р. Ю. Почекаев.