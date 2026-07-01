НУРГАЛИЕВ РАШИД ГУМАРОВИЧ
НУРГАЛИЕВ РАШИД ГУМАРОВИЧ - российский государственный деятель, генерал армии.
Родился в семье кадровых сотрудников органов внутренних дел. Окончил Петрозаводский государственный университет (1979). В 1979-1981 годах учитель физики в деревне Надвоицы Карельской АССР. В 1981-1995 годах служил в органах государственной безопасности Карельской АССР: оперуполномоченный, начальник отделения, отдела. В 1995-1998 и 1999-2002 годах в центральном аппарате Федеральной службы контрразведки РФ (с апреля 1995 года Федеральная служба безопасности РФ): главный инспектор, начальник отдела Управления собственной безопасности, затем начальник Управления по борьбе с контрабандой и незаконным оборотом наркотиков в Департаменте экономической безопасности, заместитель директора - начальник Инспекторского управления ФСБ РФ. В 1998-1999 годах начальник отдела в Главном контрольном управлении Президента РФ. В 2002-2003 годах 1-й заместитель министра внутренних дел - начальник Службы криминальной милиции МВД РФ. В 2003-2004 годах исполняющий обязанности, в марте 2004 года - мае 2012 года министр внутренних дел РФ. Один из главных разработчиков Федерального закона «О полиции» от 7 февраля 2011 года. С мая 2012 года заместитель секретаря Совета безопасности РФ.
Награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» 4-й (2001) и 3-й (2006) степеней и др.
Сочинения:
Министерство внутренних дел, 1902-2002: исторический очерк. М., 2004 (соред.);
МВД России: вчера, сегодня, завтра. М., 2010.