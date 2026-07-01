НУРГАЛИЕВ РАШИД ГУМАРОВИЧ

НУРГАЛИЕВ РАШИД ГУМАРОВИЧ - российский государственный деятель, генерал армии.

Ро­дил­ся в се­мье кад­ро­вых со­труд­ни­ков ор­га­нов внутренних дел. Окон­чил Пет­ро­за­вод­ский государственный университет (1979). В 1979-1981 годах учи­тель фи­зи­ки в деревне Над­во­ицы Ка­рель­ской АССР. В 1981-1995 годах слу­жил в ор­га­нах государственной без­опас­но­сти Ка­рель­ской АССР: опер­упол­но­мо­чен­ный, начальник от­де­ле­ния, от­де­ла. В 1995-1998 и 1999-2002 годах в центральном ап­па­ра­те Фе­де­раль­ной служ­бы контр­раз­вед­ки РФ (с апреля 1995 года Фе­де­раль­ная служ­ба безо­пас­но­сти РФ): главный ин­спек­тор, начальник от­де­ла Управ­ле­ния собственной безо­пас­но­сти, за­тем начальник Управ­ле­ния по борь­бе с кон­тра­бан­дой и не­за­кон­ным обо­ро­том нар­ко­ти­ков в Департаменте эко­но­мической безо­пас­но­сти, заместитель ди­рек­то­ра - начальник Ин­спек­тор­ско­го управ­ле­ния ФСБ РФ. В 1998-1999 годах начальник от­де­ла в Главном кон­троль­ном управ­ле­нии Пре­зи­ден­та РФ. В 2002-2003 годах 1-й заместитель ми­ни­ст­ра внутренних дел - начальник Служ­бы кри­ми­наль­ной ми­ли­ции МВД РФ . В 2003-2004 годах исполняющий обязанности, в мар­те 2004 года - мае 2012 года министр внутренних дел РФ. Один из главных раз­ра­бот­чи­ков Фе­де­раль­но­го за­ко­на «О по­ли­ции» от 7 февраля 2011 года. С мая 2012 года заместитель се­кре­та­ря Со­ве­та бе­зо­пас­но­сти РФ.

На­гра­ж­дён ор­де­ном «За за­слу­ги пе­ред Оте­че­ст­вом» 4-й (2001) и 3-й (2006) сте­пе­ней и др.

Сочинения:

Ми­ни­стер­ст­во внут­рен­них дел, 1902-2002: ис­то­ри­че­ский очерк. М., 2004 (со­ред.);

МВД Рос­сии: вче­ра, се­го­дня, зав­тра. М., 2010.