НУРАГИ

НУРАГИ - древние каменные башни на острова Сардиния.

Име­ют фор­му усе­чён­но­го ко­ну­са, тол­стые сте­ны, час­то 2 и бо­лее эта­жа, высота до 20 м. В нурагах име­лись низ­кие две­ри, внутренние ле­ст­ни­цы, верх­ние пло­щад­ки. Из­вест­но, по раз­ным оцен­кам, 7-8 тысяч нурагов и их ру­ин; об­щее чис­ло нурагов, ве­ро­ят­но, до­сти­га­ло 20-30 тысяч. Есть ком­плек­сы из не­сколь­ких нурагов, в том числе ук­ре­п­лён­ных «бас­тио­на­ми» и сте­на­ми; близ нурагов не­ред­ко фик­си­ру­ют­ся ка­мен­ные ос­но­ва­ния ок­руг­лых в пла­не не­боль­ших по­стро­ек. По мне­нию спе­циа­ли­стов, нураги ис­поль­зо­ва­лись для оби­та­ния эли­ты по­се­ле­ний, для за­щи­ты, име­ли зна­ко­вые функ­ции и т. д. По­яв­ле­ние нурагов от­но­сят к пе­рио­ду суб-Бон­на­на­ро (около 1800/1700-1500 годов до н. э.), вы­ска­зы­ва­лись пред­по­ло­же­ния и об их свя­зи с ме­га­ли­ти­че­ски­ми куль­ту­ра­ми бо­лее ран­не­го вре­ме­ни (так называемые про­то­ну­ра­ги). Строи­тель­ст­во и ис­поль­зо­ва­ние боль­шин­ст­ва нурагов от­но­сят к позд­не­му брон­зо­во­му и ран­не­му же­лез­но­му ве­кам. В ис­то­рии Сар­ди­нии эта эпо­ха по­лу­чи­ла название «пе­ри­од ну­ра­гов» или «куль­ту­ра ну­ра­гов». С этой куль­ту­рой свя­зы­ва­ют раз­ви­тие ме­тал­лур­гии, ве­ро­ят­но, слу­жив­шей од­ним из ис­точ­ни­ков рас­цве­та об­ще­ст­ва и его эли­ты. Об этом сви­де­тель­ст­ву­ют ос­тат­ки пла­виль­ных пе­чей, ме­га­ли­тической «гроб­ни­цы ги­ган­тов», кла­ды брон­зо­вых ору­дий и ору­жия и др. Осо­бую из­вест­ность по­лу­чи­ли брон­зо­вые ста­ту­эт­ки (brozetto), изо­бра­жаю­щие в основном муж­чин, не­ред­ко в убо­ре, в том числе с ору­жи­ем, в шле­мах с ан­те­но­вид­ны­ми «ро­га­ми», с круг­лы­ми щи­та­ми и так далее; есть изо­бра­же­ния жи­вот­ных, ко­раб­лей и др. Про­ис­хо­ж­де­ние куль­ту­ры нурагов во мно­гом не­яс­но. Не­ко­то­рые ис­сле­до­ва­те­ли ви­дят ана­ло­гии ря­ду черт куль­ту­ры нурагов в Восточном Сре­ди­зем­но­мо­рье, с ко­то­рым свя­зы­ва­ют её по­яв­ле­ние на острове Сар­ди­ния. Дру­гие при­дер­жи­ва­ют­ся мне­ния о её ме­ст­ных кор­нях. За­ту­ха­ние куль­ту­ры ну­ра­гов об­у­слов­ле­но ро­ма­ни­за­ци­ей Сар­ди­нии по­сле её при­сое­ди­не­ния к Римской рес­пуб­ли­ке в 238/237 годах до н. э. Со­ору­же­ния, близ­кие нурагам, на Кор­си­ке на­зы­ва­ют тор­ре, куль­ту­ра их соз­да­те­лей близ­ка куль­ту­ре нурагов. Ар­хео­ло­гический ком­плекс Су-Ну­рак­си-ди-Ба­ру­ми­ни, свя­зан­ный с нурагами, вклю­чён в спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия.

Дополнительная литература:

Lilliu G. La civiltа̀ nuragica. Sassari, 1982; idem. Sardegna Nuragica. Nuoro, 2006;

Trump D. Nuraghe Noeddos and the Bonu Ighinu Valley: excavation and survey in Sar­dinia. Oxf., 1990.

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