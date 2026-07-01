НУРАГИ
НУРАГИ - древние каменные башни на острова Сардиния.
Имеют форму усечённого конуса, толстые стены, часто 2 и более этажа, высота до 20 м. В нурагах имелись низкие двери, внутренние лестницы, верхние площадки. Известно, по разным оценкам, 7-8 тысяч нурагов и их руин; общее число нурагов, вероятно, достигало 20-30 тысяч. Есть комплексы из нескольких нурагов, в том числе укреплённых «бастионами» и стенами; близ нурагов нередко фиксируются каменные основания округлых в плане небольших построек. По мнению специалистов, нураги использовались для обитания элиты поселений, для защиты, имели знаковые функции и т. д. Появление нурагов относят к периоду суб-Боннанаро (около 1800/1700-1500 годов до н. э.), высказывались предположения и об их связи с мегалитическими культурами более раннего времени (так называемые протонураги). Строительство и использование большинства нурагов относят к позднему бронзовому и раннему железному векам. В истории Сардинии эта эпоха получила название «период нурагов» или «культура нурагов». С этой культурой связывают развитие металлургии, вероятно, служившей одним из источников расцвета общества и его элиты. Об этом свидетельствуют остатки плавильных печей, мегалитической «гробницы гигантов», клады бронзовых орудий и оружия и др. Особую известность получили бронзовые статуэтки (brozetto), изображающие в основном мужчин, нередко в уборе, в том числе с оружием, в шлемах с антеновидными «рогами», с круглыми щитами и так далее; есть изображения животных, кораблей и др. Происхождение культуры нурагов во многом неясно. Некоторые исследователи видят аналогии ряду черт культуры нурагов в Восточном Средиземноморье, с которым связывают её появление на острове Сардиния. Другие придерживаются мнения о её местных корнях. Затухание культуры нурагов обусловлено романизацией Сардинии после её присоединения к Римской республике в 238/237 годах до н. э. Сооружения, близкие нурагам, на Корсике называют торре, культура их создателей близка культуре нурагов. Археологический комплекс Су-Нуракси-ди-Барумини, связанный с нурагами, включён в список Всемирного наследия.
Дополнительная литература:
Lilliu G. La civiltа̀ nuragica. Sassari, 1982; idem. Sardegna Nuragica. Nuoro, 2006;
Trump D. Nuraghe Noeddos and the Bonu Ighinu Valley: excavation and survey in Sardinia. Oxf., 1990.