НУРАДИН
НУРАДИН - титул наместника правого «крыла» Ногайской Орды.
Должность нурадина учреждена в 1537 году на съезде ногайской знати (наряду с кековатом - наместником левого «крыла») для управления поволжскими кочевьями ногаев. Название происходит от имени Нур ад-Дина. Представляет собой оригинальный ногайский титул, введённый из-за невозможности для ногаев использовать государственную иерархию должностей (так как Ногайская Орда формально не являлась легитимным ханством). Нурадин занимал второе по значению место в иерархии после бия. Обычно нурадином назначался младший брат или сын бия, зачастую после пребывания в ранге наместника над башкирами. Некоторые нурадины после смерти правящего бия занимали его место. В 1570-х годах титул нурадина был заимствован крымскими ханами для обозначения второго после калги наследника престола.