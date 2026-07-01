НУРАДИН

НУРАДИН - титул наместника правого «крыла» Ногайской Орды .

Долж­ность нурадина уч­ре­ж­де­на в 1537 году на съез­де но­гай­ской зна­ти (на­ря­ду с ке­ко­ва­том - на­ме­ст­ни­ком ле­во­го «кры­ла») для управ­ле­ния по­волж­ски­ми ко­чевь­я­ми но­га­ев. На­зва­ние про­ис­хо­дит от име­ни Нур ад-Ди­на . Пред­став­ля­ет со­бой ори­ги­наль­ный но­гай­ский ти­тул, вве­дён­ный из-за не­воз­мож­но­сти для но­га­ев ис­поль­зо­вать государственную ие­рар­хию долж­но­стей (так как Но­гай­ская Ор­да фор­маль­но не яв­ля­лась ле­ги­тим­ным хан­ст­вом). Нурадин за­ни­мал вто­рое по зна­че­нию ме­сто в ие­рар­хии по­сле бия. Обыч­но нурадином на­зна­чал­ся млад­ший брат или сын бия, за­час­тую по­сле пре­бы­ва­ния в ран­ге на­ме­ст­ни­ка над баш­ки­ра­ми. Не­ко­то­рые нурадины по­сле смер­ти пра­вя­ще­го бия за­ни­ма­ли его ме­сто. В 1570-х годах ти­тул нурадина был за­им­ст­во­ван крым­ски­ми ха­на­ми для обо­зна­че­ния вто­ро­го по­сле кал­ги на­след­ни­ка пре­сто­ла.

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