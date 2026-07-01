НУНУ АЛВАРЕШ ПЕРЕЙРА, НУНАЛВАРЕШ (Nuno Alvares Pereira, Nun’Alvares, Santo Condestavel, Beato Nuno de Santa Maria, São Nuno de Santa Maria)

Португальский военачальник 14 в., коннетабль, монах ордена кармелитов, национальный герой Португалии, святой Римско-католической церкви.

Происходит из средней португальской знати; один из детей приора Ордена госпитальеров Алвару Гонсалвеша Перейра. В доме отца научился верховой езде, обращению с оружием, получил вкус к чтению.

С 13 лет находился при дворе короля Фернанду I, стал эшкудейру королевы. Аноблирован лично королём вместе с братом короля, магистром Ависского ордена. В 1373 г. проявил себя в стычках на границах Португалии.

Женился в 1376 г.; в браке имел двух сыновей, умерших юными, и дочь Беатриш Перейра де Алвин, которая в 1401 г. вышла замуж за Афонсу, первого герцога Брагансского.

Нуну Алвареш участвовал в португало-кастильских войнах периода правления короля Фернанду I. После смерти Фернанду I в 1383 г. брак инфанты Беатриш с королём Кастилии Хуаном I вёл к утрате Португалией суверенитета.

В социально-политическом кризисе 1383–1385 гг., когда Португалии отстояла свою независимость, Нуну Алвареш сыграл принципиальную роль, приняв сторону Ависского магистра; он был одним из первых, кто поддержал его в притязаниях на трон.

6 апреля 1384 г. в сражении при Атолейруш 1600 воинов под командованием Нуну Алвареша разбили 5000 кастильцев. Это была первая на Пиренейском полуострове победа пехоты над конницей тяжёлых рыцарей. 1 июня 1384 г. Нуну получил титул граф д’Орен, подтверждённый в 1385 г.

В мирской жизни Нуну Алвареш проявлял себя истинно верующим христианином. Перед сражениями заставлял своих воинов присутствовать на службе и причащаться; после побед благодарил Деву Марию, возводил или восстанавливал посвящённые ей храмы.

После избрания Ависского магистра королём на кортесах в Коимбре (6.04.1385) Нуну Алвареш был назначен коннетаблем Португалии. Он возглавил ту часть португальской знати, которая поддержала Жоана I. Его войска приводили к повиновению города, преимущественно на севере страны, принявшие сторону Беатриш и – соответственно – Кастилии.

В битве при Алжубарроте 14.08.1385 полностью проявился военный гений Нуну Алвареша. 6000 португальцев и англичан разгромили 30000 кастильцев и португальцев, сторонников Хуана I. Поражение при Алжубарроте заставило Хуана I умерить притязаний на португальский трон. Обет Нуну Алвареша возвести храм, посвящённый Деве Марии, осуществлён совместно с короной, ныне известен как монастырь Баталья (Igreja de S. Maria da Vitória, na Batalha).

В 1385–1390 гг. Нуну Алвареш на границах Португалии препятствовал новому вторжению Кастилии. В октябре 1385 г. он разбил кастильцев при Вальверде де Мерида (Кастилия). Согласно легенде именно во время неё Нуну дал обет в случае победы воздвигнуть в Лиссабоне кармелитский храм, исполненный в 1389–1397 гг.

Нуну Алвареш участвовал во взятии Сеуты в 1415 г.

Знамя Нуналвареша Перейра, считающегося образцом воинской доблести, было белым, разделённым на четыре части прямым красным крестом. В каждой из четвертей находилось изображение святого: в первой распятый Христос, Дева Мария и св. Иоанн, во второй Дева Мария с младенцем Христом на руках, в третьей св. Георгий и в четвёртой св. Иаков (Сантьяго), святые покровители рыцарства. В углах – герб рода Перейра (в красном поле серебряный просечной процветший крест).

После победы при Алжубарроте стал графом де Барселуш и Арайолуш. Жоан I наделил Нуну Алвареша огромными земельными владениями. Часть земель в 1393 г. он передал своим соратникам, что вызвало подозрения в попытке сделать из них своих вассалов. В 1394 г. открытый конфликт с королём привёл Нуну Алвареша к решению оставить страну, и лишь нарушение Кастилией мирного договора заставили коннетабля изменить решение. В итоге дарения от имени Нуну Алвареша были подтверждены, но получившие земли от него становились прямыми вассалами короля.

Овдовев, основал кармелитский монастырь в Лиссабоне (Convento do Carmo). В 1404 г. пожертвовал ему значительную часть имущества и владений. Отказался от титула графа и коннетабля, 15.08.1423 постригся в монахи под именем брата Нуну де Санта Мария (Ноний Святой Марии), жил в монастыре до конца дней. Лично участвовал в приготовлении и раздаче еды для бедных, используя огромный походный котёл.

Она из апокрифических легенд гласит, что в ответ на вопрос о позиции бывшего коннетабля в случае вторжения Кастилии в Португалию, тот указал на свою кольчугу и сказал, что «будет служить одновременно религии, которую исповедует и земле, которая дала ему жизнь».

Согласно другой легенде, в 1425 г. Нуну Алвареш собрался в поход на помощь Сеуте, которая подверглась атакам мусульман. В ответ на указания на годы и физическую немощь, он метнул копьё с балкона монастыря, которое пролетело всю нижнюю часть города и вонзилось в дверь на другой стороне Росси́у.

Похоронен в монастыре ду Карму; в 1522 г. прах перенесён в богато украшенное захоронение, разрушенное землетрясением 1755 г. Эпитафия гласила: «Здесь покоится славный Нуну, Коннетабль, основатель Светлейшего Брагансского дома, исключительный военачальник, благословенный монах, который в течение своей земной жизни пламенно желал после смерти Царствия Небесного и заслужил быть вечно среди святых. К своим земным почестям, которые был бесчисленны, он повернулся спиной. Он был великим Князем, но стал смиренным монахом. Он основал, построил, и украсил сей храм, где покоится его тело».

Почитание Нуну Алвареша Перейры, прозванного Святым Коннетаблем, началось сразу после его смерти. Беатифицирован 23.01.1918 при папе Бенедикте XV под именем Нония Святой Марии.

В 1921 г. был начат процесс канонизации, но приостановлен по политическим причинам в 1940 г. В 1953 г. в Кампу де Орике в Лиссабоне был открыт храм Святого Коннетабля, центр одноимённого прихода. Открытие в 1996 г. подлинного захоронения Нуну возродило идею его канонизации. Канонизации блаженного Нуну де Санта Мария прошла 26 апреля 2009 г. Литургическая память совершается во всей Католической церкви 1 ноября, дополнительно в Португалии 6 ноября и у кармелитов 1 апреля. Он – святой-покровитель португальской пехоты.

В 20 в. образ Нуну Алвареша в Португалии был многократно воспроизведён в храмах и на площадях: церковь Святого Коннетабля в Лиссабоне, церковь Риу Тинту в Гондомаре (азулежу), статуя в Триумфальной арке с ул. Аугушта на Праса ду Комерсиу в Лиссабоне, в замке Орен, во Флор да Роза, конная статуя перед монастырём Баталья. В 2009 г. в связи с канонизацией была выпущена почтовая марка с портретом Святого Коннетабля.

Исторические источники:

Crónica do Condestdvel de Portugal. Lisboa, 1526

Lopes F. Crónica de el-rei D. João I. Lisboa, 1644. Capítulos XXXIII e XXXIV

Chronica do Condestabre de Portugal Dom Nunalvrez Pereyra principiador da Casa de Bragança: sem mudar dantiguidade de suas palavras, nem estilo. Porto, 1848

Crónica do Condestável de Portugal D. Nuno Alvares Pereira. Ed. J. Cortesão. 8ªed. Lisboa, 1993

Автор статьи: А.П. Черных