НУНЕШ ПЕДРУ (НОНИУС) (порт. Pedro Nunes, лат. Petrus Nonius)

Португальский учёный-гуманист, медик, математик, географ, астроном и астролог.

В 1520–1526 гг. Нунеш изучал в университете в Саламанке свободные искусства, математику и медицину. Одновременно посещал лекции по теологии в университете Алькала́ де Эна́рес. Вернулся в Португалию в 1527 г., преподавал инфантам и представителям высшей знати.

В 1529 г. был назначен космографом (составление морских карт и расчёт морских экспедиций). Одновременно преподавал в университете в Лиссабоне на кафедре философии. В 1537 г. переехал в Коимбру в связи с переносом университета. В 1544–1562 гг. читал лекции на специально для него созданной кафедре математики.

Нунеш писал поэмы на латыни и на греческом; был сторонником гелиоцентрической теории. Плодом занятий в области математики и искусства мореплавания были его оригинальные работы, переводы и комментарии.

В 1534 г. Нунеш закончил рукопись «Книги об алгебре» (Livro de Álgebra). Его основной научный труд – «Трактат о Сфере». Он основан на одноименной книге Дж. Сакробоско и содержит трактат о мореплавании и приложения: «Трактат о некоторых затруднениях навигации» (Tratado de certas duvidas da navegação), «Трактат в защиту морских карт» (Tratado em Defensão da Carta de Marear), «Трактат о румбах Земного шара для искусства навигации» (Tratado da Rumação do Globo para a Arte de Navegar), «Трактат о триангуляции» (Tratado de Triângulos Esféricos).

Самое известное из изобретений Нунеша – названный в честь него но́ниус (шкала Нониуса для точного определения количества долей делений), который применялся в различных измерительных инструментах, в частности, с астролябией он позволял вычислять градусное склонение звезд. Технические возможности середины 16 в. не позволяли воплотить принцип Нунеша с требуемой точностью, и изобретение имело отдалённое сходство с названным по его имени прибором.

С 1547 г. и до смерти Нунеш занимал должность главного космографа королевства. Нунеш открыл румбы и доказал, что минимальное расстояние, проходимое судном между двумя точками земного шара есть не прямая линия, а кривая, и вычислил её с точностью до 10 км. Это стало революцией в картографии и легло в основу картографической проекции Меркатора.

Нунеш сыграл важную роль в теоретической геометрии, в создании новой техники мореплавания, в составлении морских карт. Никогда не бывавший в море Нунеш занимался обучением капитанов кораблей, которые затем применяли его вычисления и инструменты.

Нунеш считается лучшим математиком Пиренейского полуострова в 16 в. Его имя присвоено лунному кратеру и астероиду.

Сочинения:

Tratado da Sphera com a theorica do sol e da lau e o primeiro livro da geographia de Claudio Ptolomeo Alexandrino. Lisboa, 1537

De Crepusculis liber unus… Olyssipone, 1542

De arte atque ratione navigandi. Coimbra, 1546

Opera. Basileia, 1566; Livro de algebra em arithmetica e geometria. Antwerpen, 1567

Annotações á Mechanica de Aristoteles e ás theoricas dos planetas de Purbachio com a arte de Navegar. Coimbra, 1578

Obras. 4 Vols. Lisboa, 1940–1960 (Vol. I. Tratado da Sphaera & Astronomici, 1940; Vol. II. De Crepusculis, 1943; Vol. III. De Erratis Orontii Finei, 1960; Vol. IV. Libro de Algebra, 1946)

Автор статьи: А.П. Черных