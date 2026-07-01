НУНЬЕС ДЕ БАЛЬБОА

НУНЬЕС ДЕ БАЛЬБОА Васко - испанский конкистадор .

В 1500 году от­пра­вил­ся в пла­ва­ние к бе­ре­гам современной Ко­лум­бии в со­ста­ве экс­пе­ди­ции Род­ри­го де Бас­ти­да­са . В те­че­ние 10 лет жил как план­та­тор и фер­мер на острове Эс­пань­о­ла (ны­не остров Гаи­ти). Ра­зо­рив­шись в 1510 году, Нуньес де Бальбоа не­ле­галь­но про­брал­ся на ко­рабль экс­пе­ди­ции, на­прав­лен­ной на ук­ре­п­ле­ние пер­вой испанской ко­ло­нии Зо­ло­тая Кас­ти­лия (ны­не Ко­лум­бия) под руководством Алон­со де Охе­да, ко­то­рый вы­ну­ж­ден был сми­рить­ся с его при­сут­ст­ви­ем. По­пав в ко­ло­нию, стра­даю­щую от го­ло­да и на­па­де­ний ту­зем­цев, воо­ру­жён­ных ядо­ви­ты­ми стре­ла­ми, Нуньес де Бальбоа пред­ло­жил пе­ре­не­сти по­се­ле­ние в бо­лее мир­ные мес­та Па­нам­ско­го пе­ре­шей­ка - на западный бе­рег Дарь­ен­ско­го залива, на­зы­вае­мый Дарь­е­ном, где и ос­но­вал в том же го­ду один из пер­вых испанских го­ро­дов - Сан­та-Ма­рия-ла-Ан­ти­гуа-дель-Дарьен. Нуньес де Бальбоа по при­ка­зу испанского ко­ро­ля стал ге­не­рал-ка­пи­та­ном и временным гу­бер­на­то­ром Дарь­е­на. В по­ис­ках зо­ло­та и ра­бов про­дол­жал ор­га­ни­зо­вы­вать по­хо­ды в глубь ма­те­ри­ка. Ему уда­лось вы­яс­нить, что к югу от Дарь­е­на про­сти­ра­ет­ся бо­га­тая зо­ло­том стра­на, а за ней - не­из­вест­ное мо­ре. Осе­нью 1513 года с мно­го­численным от­ря­дом ис­пан­цев и ин­дей­цев-про­вод­ни­ков Нуньес де Бальбоа вы­шел из Дарь­е­на и дви­нул­ся на су­дах от устья реки Ат­ра­то на се­ве­ро-за­пад вдоль ат­лан­тического по­бе­ре­жья. Прой­дя бо­лее 100 км с боль­ши­ми труд­но­стя­ми и че­ло­ве­че­ски­ми по­те­ря­ми, Нуньес де Бальбоа впер­вые пе­ре­сёк Па­нам­ский пе­ре­ше­ек и од­ним из пер­вых ев­ро­пей­цев сту­пил на бе­рег Па­нам­ско­го залива (бух­та Сан-Ми­гель) (смотри Панамский залив ), за ко­то­рым про­сти­рал­ся Ти­хий океан, на­зва­ный им Юж­ным мо­рем. По­след­ние го­ды его жиз­ни бы­ли ом­ра­че­ны ин­три­га­ми и со­пер­ни­че­ст­вом. Нуньеса де Бальбоа, сме­щён­но­го с по­ста гу­бер­на­то­ра, лож­но об­ви­ни­ли в государственной из­ме­не Ис­па­нии и пуб­лич­но каз­ни­ли в Ак­ле (Па­на­ма). В честь Нуньеса де Бальбоа наз­ва­ны рай­он города Па­на­ма и де­неж­ная еди­ни­ца этой стра­ны.