НУНЬЕС ДЕ БАЛЬБОА
НУНЬЕС ДЕ БАЛЬБОА Васко - испанский конкистадор.
В 1500 году отправился в плавание к берегам современной Колумбии в составе экспедиции Родриго де Бастидаса. В течение 10 лет жил как плантатор и фермер на острове Эспаньола (ныне остров Гаити). Разорившись в 1510 году, Нуньес де Бальбоа нелегально пробрался на корабль экспедиции, направленной на укрепление первой испанской колонии Золотая Кастилия (ныне Колумбия) под руководством Алонсо де Охеда, который вынужден был смириться с его присутствием. Попав в колонию, страдающую от голода и нападений туземцев, вооружённых ядовитыми стрелами, Нуньес де Бальбоа предложил перенести поселение в более мирные места Панамского перешейка - на западный берег Дарьенского залива, называемый Дарьеном, где и основал в том же году один из первых испанских городов - Санта-Мария-ла-Антигуа-дель-Дарьен. Нуньес де Бальбоа по приказу испанского короля стал генерал-капитаном и временным губернатором Дарьена. В поисках золота и рабов продолжал организовывать походы в глубь материка. Ему удалось выяснить, что к югу от Дарьена простирается богатая золотом страна, а за ней - неизвестное море. Осенью 1513 года с многочисленным отрядом испанцев и индейцев-проводников Нуньес де Бальбоа вышел из Дарьена и двинулся на судах от устья реки Атрато на северо-запад вдоль атлантического побережья. Пройдя более 100 км с большими трудностями и человеческими потерями, Нуньес де Бальбоа впервые пересёк Панамский перешеек и одним из первых европейцев ступил на берег Панамского залива (бухта Сан-Мигель) (смотри Панамский залив), за которым простирался Тихий океан, названый им Южным морем. Последние годы его жизни были омрачены интригами и соперничеством. Нуньеса де Бальбоа, смещённого с поста губернатора, ложно обвинили в государственной измене Испании и публично казнили в Акле (Панама). В честь Нуньеса де Бальбоа названы район города Панама и денежная единица этой страны.