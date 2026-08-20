НУНЦИЙ (лат. nuntius, вестник)

Постоянные дипломатический представитель папы римского высшего ранга.

Первоначально нунциями назывались прелаты, отправленные в определённое место для представления интересов папы римского. Однако впоследствии значение термина постепенно изменилось на нынешнее.

Институт нунциатуры начал складываться в начале XVI в.. В понтификат Григория XIII (1572–1585 гг.) были установлены различные ранги нунциев и основные правила их деятельности. В Новое время нунциями стали называться чрезвычайные и полномочные послы.

Интернунциями —дипломаты папы римского более низкого ранга, отправленные на непродолжительное время с определённой миссией. Помимо функций дипломатического представительства, нунции осуществляют наблюдение за католической церковью в стране пребывания.

Иллюстрации:

Нунций Лоренцо Кампеджо.

Автор статьи: Г. А. Шмидт