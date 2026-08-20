Нумизмáтика

Нумизмáтика (от др.-греч . νόμισμα — «монета», νόμος — «обычай», «закон») — специальная историческая дисциплина, изучающая денежное обращение и историю монетной чеканки. Н. как научная дисциплина изучает не только монеты, но и различные формы денег и денежных и весовых знаков (включая примитивные деньги, жетоны, бумажные деньги), а также инструменты для их изготовления. Также в число нумизматических источников входят данные письменной традиции, материалы эпиграфики и археологии. Косвенно к кругу нумизматических дисциплин также относятся сфрагистика, фалеристика, бонистика и медальерное искусство. Отдельно изучается изображение на монете. В более широком и повседневном употреблении в понятие Н. включают и коллекционирование монет.

Принципиальным для Н. является понятие монетного типа — совокупность изображений лицевой и оборотной сторон монеты. Типологизация и каталогизация монет формирует необходимое для исследования количество материала. Ключевыми методами Н. являются анализ монетных кладов и штемпельный анализ. Особое внимание уделяется археологическим находкам монет в культурном слое. Большое значение имеет картографирование находок, статистический анализ материала, возможный при наличии релевантной выборки, а также анализ состава сплава металла, из которого изготовлена монета. Особым предметом исследования Н. является изучение истории нумизматических коллекций. Традиционно принято делить Н. на несколько разделов: античная, византийская, восточная (включая средневековые монеты Ближнего Востока, Африки, Кавказа и Средней Азии), средневековая западноевропейская, древнерусская, русская царского периода, русская императорская, советская.

Как наука Н. появилась в конце XVIII в. Основоположником науки Н. считается австрийский нумизмат И. И. Эккель (1737–1798), первым классифицировавший античные и византийские монеты, положив в основу так называемый принцип перипла. В XIX в. формируются научные школы и центры изучения Н., также первые периодические издания, посвященные Н. В 1858 в Нью-­Йорке было открыто Американское нумизматическое общество (American Numismatic Society), являющееся ведущим центром изучения Н. Особую роль в становлении Н. играли музеи. С середины XIX в. активные нумизматические исследования проводит Британский музей (Лондон), а также Кабинет монет и медалей Национальной библиотеки Франции (Париж). В России систематическое изучение памятников Н. началось в 1‑й половине XIX в. Ведущую роль играл Императорский Эрмитаж, а позже — основанное в 1888 Московское нумизматическое общество. Заметна нумизматическая деятельность провинциальных научных обществ и ученых архивных комиссий, а также отдельных нумизматов-­коллекционеров, например Д. Г. Бурылина в Иваново-­Вознесенске. На сегодня крупнейшими отечественными нумизматическими коллекциями являются собрания Государственного Эрмитажа, Государственного исторического музея и Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина. Ведущие отечественные специалисты нумизматы разного времени: А. В. Орешников , А. Н. Зограф , Б. В. Кене, А. К. Марков, А. Ф. Лихачев , И. И. Толстой, И. Г. Спасский, М. П. Сотникова, Г. А. Федоров-­Давыдов, В. Л. Янин , В. В. Уздеников.

Лит. : Grierson P. Numismatics. London, 1975; Holt F. When Money Talks. A History of Coins and Numismatics. Oxford, 2021. С. В. Смирнов .