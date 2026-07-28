НУМИЗМАТИКА
Вспомогательная историческая дисциплина, изучающая историю монет и монетного обращения.
Иногда понятие Н. трактуется расширительно, поскольку в нумизматич. коллекции традиционно включают не только монеты, но и др. типы денежных и иных знаков (в т. ч. изучаемые отд. дисциплинами): деньги примитивные, бумажные деньги (бонистика), жетоны, медали и др. произведения медальерного искусства (медальерика), ордена и наградные знаки (фалеристика). Н. называют также коллекционирование монет и др. денежных знаков.
Осн. источники в Н. – монеты и монетные находки, материалы и инструменты для изготовления и использования монет, письм. документы, освещающие монетную чеканку и денежное обращение. Описание монеты, помимо характеристики внешнего вида, включает определение места и времени её выпуска, измерение «веса» (массы), химич. состава, в т. ч. для драгоценных металлов – пробы. Для этого в России ныне используется метрич. система мер: масса даётся в граммах, проба для чистого драгоценного металла соответствует «1000». Монетные находки различают по составу, обстоятельствам археологизации (попадания в культурный слой) и обнаружения. Одним из наиболее распространённых вариантов их классификации является деление в зависимости от числа найденных монет: единичные находки, массовые находки (скопления находок монет в одном географич. пункте), клады (в Н. – совместные находки 3 и более монет). В древности и в средние века штемпели и др. инструменты для изготовления монет в офиц. мастерских часто уничтожались в целях сохранения эмитентом монополии в денежном деле; в связи с этим усиливается значение находок инструментов фальшивомонетчиков. Особенно разнообразны инструменты Нового и Новейшего времени, часть из них сохранилась на совр. монетных дворах. Дополнительным источником сведений о монетном обращении в древности и в средние века являются гирьки и весы для взвешивания монет. Они свидетельствуют о весовой норме и особенностях денежного счёта.
Н. опирается на информацию ряда гуманитарных и естеств. наук: генеалогии, геральдики, историч. метрологии, палеографии, хронологии, химии и др. Среди методов Н. важное значение в изучении денежного обращения имеют: картографирование монетных находок; статистич. обработка информации; выявление монет, чеканенных одним штемпелем. Ныне для Н. характерно комплексное изучение монет, внимание к их роли в историч. процессах. Особое внимание стало уделяться точной фиксации места, обстоятельств археологич. контекста монетных находок, спец. анализу кладов; важнейшее значение имеют находки монет, сделанные во время археологич. раскопок.
В Н. существует направление, которое изучает фальшивые денежные знаки, т. к. они также могут дать информацию о монетной системе и денежном обращении. Особый феномен, изучаемый Н., – подражания монетам, которые чеканили народы и государства для получения денег, пользовавшихся популярностью на междунар. рынке. В истории ряда государств выделяют «безмонетные» периоды, когда чеканка и обращение монет временно прекращались или сильно сокращались (напр., на Руси в 12–14 вв.). Результаты нумизматич. исследований являются важным элементом источниковедения экономич., политич., культурной истории; особое значение они имеют в построении хронологич. систем в археологии, экономич. моделей, включая реконструкции структуры монетного обращения.
Формирование фонда Н. началось с возникновения монеты в 7 в. до н. э. Первые сообщения об использовании «древних» и «экзотических» монет относятся к периоду Рим. империи; напр., по сообщению Светония Транквилла, имп. Август раздавал народу подарки, в т. ч. «монеты разной чеканки, даже царские и чужеземные», Овидий в поэме «Фасты» упоминает о подарках тяжёлыми (т. е. старого образца) ассами. Целенаправленный интерес к коллекционированию монет возник на территории Италии в 14–15 вв. с началом эпохи Возрождения. В 15–18 вв. эта «мода» распространилась среди аристократии ряда др. стран Европы. Первоначально нумизматич. собрания включали только античные монеты; в 18 в. пробудился интерес к ср.-век. денежным знакам. Известны нумизматич. коллекции, принадлежавшие папе Римскому Павлу II (1464–71), императорам Фридриху III (1452–93), Максимилиану I (1493–1519) и Фердинанду I (1556–1564), франц. королям Франциску I (1515–47), Генриху II (1547–59), Карлу IX (1560–74) и Людовику XIV (1643–1715), курфюрстам Бранденбурга Иоахиму II (1535–71), Фридриху Вильгельму (1640–88) и др. В 18–19 вв. на основе коллекций монархов сформировались некоторые гос. (нац.) собрания: Берлинский мюнцкабинет (ныне в составе Музеев Берлина государственных), Отдел медалей и древностей (Кабинет медалей) Национальной библиотеки Франции в Париже, Федеральное собрание медалей, монет и денежных знаков (Венский мюнцкабинет).
В России нумизматич. коллекции появились не позднее 17 в. В нач. 18 в. монеты собирали царь Пётр I, А. Д. Меншиков, Я. В. Брюс; позднее – имп. Екатерина II, П. Г. Демидов, А. И. Мусин- Пушкин, Л. А. Нарышкин (из рода Нарышкиных), Н. П. Румянцев и др. Мюнцкабинет Петра I в 1728 году был передан в Кунсткамеру, что положило начало формированию рос. гос. собраний. В правление Екатерины II началось формирование нумизматич. коллекции имп. Эрмитажа. Важную роль в фиксировании монетных находок сыграла образованная в 1859 Имп. Археологическая комиссия, деятельность которой позволила собрать огромный массив данных о монетных находках на территории Рос. империи. Ныне крупнейшими нумизматич. собраниями в России располагают Эрмитаж в С.-Петербурге и Исторический музей в Москве.
С 19 в. собирательство монет получило распространение среди широких слоёв населения. Интерес к коллекционированию сопровождался возникновением антикварной торговли нумизматич. памятниками и появлением поддельных монет, копий и новоделов. В отличие от антикварных подделок, которые предназначены для обмана коллекционеров, в связи с интересом к редким экземплярам изготавливаются и копии, которые изначально и официально являются вторичными по отношению к оригиналам. Новоделом в Н. называют монету, отчеканенную настоящим (официальным) штемпелем, но значительно позднее времени его офиц. использования. В некоторых случаях новоделы могут быть изготовлены из др. металла по сравнению с оригинальными монетами.
Рост нумизматич. коллекций сопровождался попытками их систематизации и осмысления: в 1489 во Флоренции появилась работа А. Полициано, в 1514 в Париже – Г. Буде, в 1533 в Тюбингене – В. Пиркхаймера и др., носившие в осн. описательный характер. Основателем Н. как науки принято считать хранителя мюнцкабинета в Вене И. Х. Эккеля (1737–1798). В его труде «Доктрина (наука) о древних монетах» («Doctrina numorum veterum», vol. 1–8, 1792–98) впервые дана развёрнутая систематизация античных монет, основанная на географич. и хронологич. принципах. Эта публикация стала образцом для позднейших нумизматич. исследований. Первоначально Н. рассматривала преим. античные монеты. Оживление интереса к «национальным» монетам было тесно связано с развитием с 19 в. нац. патриотизма и исследованием местных археологич. материалов.
С 19 в. происходит быстрое развитие Н., формируются осн. направления (изучение античных, византийских, восточных, «национальных» монет) и центры нумизматич. исследований, как правило, связанные с наиболее крупными собраниями монет. Стало уделяться внимание спец. изучению надписей («легенд») на монетах, чему способствовали работы нем. нумизматов Ф. Шликайзена (1855) и В. Рентцмана (1865–66), о значении которых свидетельствует их переиздание в 1978 и 1977. Начало перехода от изучения отд. денежных знаков к рассмотрению находок монет положила публикация швед. учёным Э. Бреннером в 1691 свода «Thesaurus nummorum sveo – gothicorum». В 20 в. появились труды и науч. проекты, направленные на обобщение информации по находкам монет определённого типа (напр., «Corpus nummorum saeculorum IX–XI qui in Suecia reperti sunt», Bd 1–50–, 1975–2010–; «Sylloge of coins of the British Isles», vol. 1–64–, 1958–2012–). Появление метода штемпельного анализа связано с работой австр. нумизмата Ф. Имхоф-Блумера («Die M ̈unzen Akarnaniens», 1878).
Ряд центров нумизматич. исследований сложился в Великобритании. Британский музей с 1841 опубликовал более 100 томов BMC (British Museum Catalogue), в т. ч. по Н. (S. Laue-Poole 1876–1896; W. Wroth 1908; Н. А. Grueber 1910; Н. Mattingly 1923–30, 1960–65 и др.). Ряд базовых работ вышли в Кембридже (M. H. Crawford 1974; R. A.S. Seaford 2004), Оксфорде (B. V. Head 1911; R. B. Whitehead 1914; P. A. Gardner 1918), Глазго (G. MacDonald 1899) и т. д. В 1936 создано Лондонское королевское нумизматич. об-во (Royal Numismatic Society of London). В Париже центром Н. стал Отдел медалей и древностей Нац. б-ки Франции. Франц. учёным принадлежат фундам. труды по античной (E. Babelon 1932; H. Cohen 1880), византийской (J. Sabatier 1862; C. Morrison 1970), западноевропейской (G. Schlumberger 1878; A. Engel, R. Serrure 1897; A. Blanchet 1912–36; V. Gadoury 1995) Н. В 1866 возникло Франц. нумизматич. об-во (Soci ́et ́e française de numismatique). В Германии и Австрии традиционно уделялось значит. внимание античной (M. Bernhart 1926; H. Gaebler 1935; H. Baldus 1983), византийской (W. Hahn 1981), восточной (R. Walburg 2008) и германской (E. Bahrfeld 1921) Н.; в 1843 появилось Берлинское нумизматич. об-во (Numismatische Gesellschaft zu Berlin), в 1890 в Вене – Австрийское об-во монето- и медалеведения (Österreichische Gesellschaft für Münz- und Medaillenkunde), в 1951 в ФРГ – Союз герм. нумизматич. обществ (Verband der deutschen M ̈unzvereine). В США ведутся фундам. исследования по ряду направлений Н., в т. ч. античной и византийской (M. Thompson 1954, 1961; A. R. Belinger, Ph. Grierson 1966–73), русской (H. M. Severin 1958, 1965); в 1858 в Нью-Йорке было создано Амер. нумизматич. об-во (American Numismatic Society), которое проводит и активную издательскую работу, в т. ч. выпускает «Numismatic Literature» с аннотациями публикаций по Н. Активно развивается Н. в Бельгии, Нидерландах, Италии, Испании, Польше, Румынии, Словакии, Чехии, Швеции. Длительную традицию «нац.» Н. имеет в Китае (напр., Дин Фубао, 1936). Интерес широких слоёв общества к Н. породил появление коммерч. каталогов; напр., в США в 2011 вышла 38-я редакция «Krause standard catalog of world coins 1901–2000».
В России Н. как науч. дисциплина развивается с 1-й трети 19 в. Традиционно она подразделяется по культурно-хронологич. принципу. Античная Н. исследует денежные знаки полисов Древней Греции, эллинистич. государств, Древнего Рима, народов, которые испытывали культурное и экономич. влияние античных центров; особое внимание в отеч. Н. уделяется монетному делу греч. городов Сев. Причерноморья (А. Л. Бертье-Делагард, П. О. Бурачков, А. В. Орешников, А. Н. Зограф, Б. В. Кёне, Д. Б. Шелов, П. О. Карышковский, Н. А. Фролова и др.) и находкам у народов, не выпускавших собственных монет (напр., особенно много рим. монет в черняховской культуре). Визант. Н. посвящена монетам Вост. Рим. (Византийской) империи с момента её основания в 4 в. до падения Константинополя в 1453; особое внимание отеч. исследователи обращают на находки визант. монет на землях Вост. Европы, в их изучении важную роль сыграли И. И. Толстой, В. В. Кропоткин (см. в ст. Кропоткины), И. В. Соколова, А. И. Семёнов и др. Зап. Н. изучает монеты государств Зап. и Центр. Европы начиная со Средневековья, а также Америки; их обращение на территории России и сопредельных стран стало предметом исследования Н. П. Бауера, В. М. Потина, В. Н. Рябцевича, А. А. Сиверса, Н. А. Соболевой, И. Г. Спасского и др. Вост. Н. рассматривает денежные знаки, выпущенные на территории Азии и Африки и в государствах, чьё монетное дело связано с арабо-мусульм. миром. Основателем вост. Н. в России был Х. Д. Френ, издавший в 1826 в С.-Петербурге свою работу «Recensio numorum Muchammedanorum», посвящённую нумизматике Золотой Орды. Позднее исследование вост. монет в России продолжили В. В. Григорьев, О. Ф. Ретовский, П. С. Савельев, Г. А. Фёдоров-Давыдов, С. А. Янина, А. Г. Мухамадиев. Отеч. наука играет осн. роль в исследовании монет государств Ср. Азии, Золотой Орды, Крымского ханства, циркуляции вост. монет на территории Кавказа, Вост. Европы, Сев. Азии. Рус. Н. играет в отеч. науке особую роль, её основы заложены в трудах А. Д. Черткова, Э. К. Гуттен-Чапского, И. И. Толстого, А. В. Орешникова, А. А. Ильина. Во 2-й пол. 20 в. изучение рус. монет продолжено работами И. Г. Спасского, М. П. Сотниковой, Г. А. Фёдорова-Давыдова, В. Л. Янина, П. Г. Гайдукова и др. Рос. учёные занимают ведущие позиции в данном направлении нумизматики.
Важную роль в развитии отеч. Н. играли крупнейшие музеи России, прежде всего Эрмитаж [специально Н. посвящён ряд томов «Трудов Государственного Эрмитажа», в т. ч. т. 1, 4, 12, 21, 26, 48 (1945–2009), «Нумизматический сборник» (2003)], ГИМ (с 1955 издаёт «Нумизматический сборник ГИМ» в серии «Труды ГИМ», в 2007 вышел 18-й том). В 1846 создано С.-Петерб. археолого- нумизматич. об-во, в 1849 преобразованное в Имп. Рус. археологич. об-во (в 1847–52 издавало «M ́emoires», vol. 1–6; в 1849–1902 – «Записки», 2 серии: 14 и 12 томов). В 1888–1924 действовало Московское нумизматическое общество, имевшее ряд изданий. В 1987 оно воссоздано, издаёт «Нумизматический сборник» (вып. 1–16–, 1990–2010–). В 1904–1924 в Имп. (до 1917) Рус. археологич. об-ве существовало Нумизматич. отделение, опубликовавшее 2 тома (8 выпусков) своих «Записок» (1906–13) и принимавшее участие в деятельности Археологических съездов. В 1911–24 в С.-Пе- тербурге (Петрограде) работало Рос. об-во нумизматов (в 1914–16 опубликовало 2 выпуска протоколов своих заседаний, в 1914 изданы «Известия Российского общества нумизматов»). Деятельность нумизматов-коллекционеров в СССР была затруднена в связи с особенностями законодательства, однако в 1932–39 в составе Ленингр. об-ва коллекционеров существовала нумизматич. секция. Работа коллекционеров активизировалась с кон. 1950-х гг., в 1966 возникло Всесоюзное об-во филателистов (с 1989 Союз филателистов СССР), в котором принимали участие и коллекционеры-нумизматы. С 1990-х гг. в России, на Украине, в Белоруссии и др. странах СНГ, в т. ч. в провинц. центрах, наблюдается рост интереса к Н., увеличилось число науч. публикаций, коллекционеров. С 1993 проводятся Всерос. нумизматич. конференции (до 2005 ежегодно, с 2007 – один раз в 2 года), с 2009 – Нумизматич. чтения в ГИМ.
С 1891 проводятся Междунар. нумизматич. конгрессы (с 1961 регулярно, один раз в 6 лет). Эту работу возглавляет Междунар. нумизматич. комиссия (International Numismatic Commission, INC; с 2009 – International Numismatic Council), основанная в 1934 при Междунар. к-те по историч. наукам и объединяющая учёных из 35 стран. INC публикует ежегодные «Отчёты» («Compte Rendu») и «Нумизматические известия» («Numismatic Newsletter»). При участии INC издаётся серия «Sylloge Nummorum Graecorum» (основана в 1931; вышло более 100 томов), посвящённая публикации греч. монет из разных коллекций; с 1981 – «Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae», энциклопедия мифологич. представлений по данным Н. INC участвует в подготовке «Инвентаря кладов греческих монет» («Inventory of Greek coin hoards»), изданий «Монетные клады» («Coin hoards») и «Инвентарь византийских кладов» («Inventaire des trésors byzantins»); организовала К-т по координации создания компьютерных баз данных по Н. (информация публикуется с 1993 в «Coin and Computer Newsletter»).
В 19 в. появились спец. периодич. издания по Н.: «Revue de la numismatique belge» (1812) в Брюсселе, «Revue numismatique» (1836) в Париже, «The Numismatic Chronicle» (1838) в Лондоне, «Zeitschrift für Numismatik» (1873) в Берлине. Ныне наиболее известны: «Нумизматика и эпиграфика» (Москва), «Нумизматика, сфрагистика и епиграфика» (София), «Acta Numismatica» (Барселона), «Berliner Münzblätter» (Берлин), «Jahrbuch für Numismatik und Geldgeschichte» (Мюнхен), «Numismatic Chronicle» (Лондон), «Numismatic Notes and Monographs» (Нью-Йорк), «Numismaticke listy» (Прага), «Numismatische Zeitschrift» (Вена), «Revista Italiana di Numismatica e Scienze affini» (Милан), «Revue de la numismatique» (Париж), «Ştudii și cercetari de numismatica» (Бухарест), «Wiadomosci numizmaticzne» (Варшава) и др.
В Зап. Европе преподавание Н. началось в 18 в. в университетах Швеции (Уппсала) и Германии (Галле), в России – во 2-й пол. 19 в. в С.-Петерб. ун-те, затем в Петербургском археологическом институте и др. учебных заведениях. В совр. России Н. читают в рамках спец. курса по специальности музееведение или в качестве составной части курса вспомогат. историч. дисциплин (по специальности история, культурология).
Дополнительная литература:
Античная нумизматика. Зограф А.Н. Античные монеты. М.; Л., 1951;
Mattingly H. Roman coins. L., 1960;
Кропоткин В.В. Клады римских монет на территории СССР. М., 1961;
Фролова Н.А. Монетное дело Боспора. М., 1997. Ч. 1–2;
она же. Каталог монет античной Тиры. М., 2006;
Карышковский П. О. Монетное дело и денежное обращение Ольвии. Од., 2003;
Византийская. Wroth W. Catalogue of the imperial Byzantine coins in the British Museum. L., 1908. Vol. 2;
Толстой И.И. Византийские монеты. СПб., 1912–1914. Вып. 1–9;
Кропоткин В.В. Клады византийских монет на территории СССР. М., 1962;
Bellinger A.R., Grierson P. Catalogue of the Byzantine coins in the Dumbarton Oaks collection and in the Whittemore collection. Wash., 1996–1999. Vol. 1–5;
Восточная. Catalogue of oriental coins in the British Museum. L., 1875–1891. Vol. 1–11;
Pere N. Osmanlîlarda madeni paralar. İst., 1968;
Быков А.А. Монеты Китая. Л., 1969;
Мухамадиев А.Г. Булгаро-татарская монетная система XII–XV вв. М., 1983;
Федоров-Давыдов Г.А. Денежное дело Золотой Орды. М., 2003;
Западная. Gumowski M. Podreçznik numizmatyki Polskiej. Krakowie, 1914;
Соболева Н.А. Пражские гроши в музеях Украины // Нумизматика и сфрагистика. К., 1963. Вып. 1;
Федоров Д.Я. Монеты Прибалтики XIII–XVIII столетий. Тал., 1966;
Iliescu O. Moneda în România. 491–1864. Buc., 1970;
Buzdugan G., Luchian O., Oprescu C.C. Monede și bancnote romaneşti. Buc., 1977;
Davenport J.S. European crowns 1484–1600. Fr./M., 1977;
Слепова Т.И. Некоторые аспекты распространения венецианских и генуэзских монет и их подражаний в Восточном Средиземноморье и Северном Причерноморье в XII–XV вв. // Тр. Государственного Эрмитажа. Л., 1986. Т. 26;
Потин В.М. Легенды на западноевропейских монетах. К., 2000;
Douchis R.J., Ivanauskas E. Pocket catalogue of Lithuanian coins 1386–1938. Vilnius, 2004;
Российская. Спасский И.Г. Русская монетная система. Л., 1970;
Дьячков А.Н., Уздеников В.В. Монеты России и СССР. М., 1978;
Сотникова М.П., Спасский И.Г. Тысячелетие древнейших монет России. Л., 1983;
Щелоков А.А. Монеты СССР. М., 1986;
Рябцевич В.Н. Нумизматика Беларуси. Минск, 1995;
Мельникова А.С., Уздеников В.В., Шиканова И.С. Деньги России. История русского денежного хозяйства с древнейших времен до 1917 г. М., 2000;
Уздеников В.В. Монеты России XVIII – начала ХХ в. 3-е изд. М., 2004;
Гайдуков П.Г. Русские полуденги, четверетцы и полушки XIV– XVII вв. М., 2006;
Янин В.Л. Денежно-весовые системы домонгольской Руси и очерки истории денежной системы средневекового Новгорода. М., 2009;
Ходяков М.В. Деньги революции и Гражданской войны: денежное обращение в России 1917–1920 гг. СПб., 2009; Справочники. Зварич В.В. Нумизматический словарь. 4-е изд. Львов, 1980;
Doty R.G. The Encyclopedic dictionary of numismatics. L., 1982;
Фенглер Х., Гироу Г., Унгер В. Словарь нумизмата. 2-е изд. М., 1993;
Потин В.М. Монеты, клады, коллекции. СПб., 1993;
Спасский И.Г., Янин В.Л. Советская нумизматика. Библиографический указатель. 1917–1958 гг., 1959–1960 гг. // Нумизматика и эпиграфика. М., 1960. Вып. 2–3.
Автор статьи: С. Н. Травкин.