НУМИЗМАТИКА

Вспомогательная историческая дисциплина, изучающая историю монет и монетного обращения .

Ино­гда по­ня­тие Н. трак­ту­ет­ся рас­ши­ри­тель­но, по­сколь­ку в ну­миз­ма­тич. кол­лек­ции тра­ди­ци­он­но вклю­ча­ют не толь­ко мо­не­ты, но и др. ти­пы де­неж­ных и иных зна­ков (в т. ч. изу­чае­мые отд. дис­ци­п­ли­на­ми): день­ги при­ми­тив­ные, бу­маж­ные день­ги (бо­ни­сти­ка), же­то­ны, ме­да­ли и др. про­из­ве­де­ния ме­даль­ер­но­го ис­кус­ст­ва (ме­даль­е­ри­ка), ор­де­на и на­град­ные зна­ки (фа­ле­ри­сти­ка). Н. на­зы­ва­ют так­же кол­лек­цио­ни­ро­ва­ние мо­нет и др. де­неж­ных зна­ков.

Осн. ис­точ­ни­ки в Н. – мо­не­ты и мо­нет­ные на­ход­ки, ма­те­риа­лы и ин­ст­ру­мен­ты для из­го­тов­ле­ния и ис­поль­зо­ва­ния мо­нет, письм. до­ку­мен­ты, ос­ве­щаю­щие мо­нет­ную че­кан­ку и де­неж­ное об­ра­ще­ние. Опи­са­ние мо­не­ты, по­ми­мо ха­рак­те­ри­сти­ки внеш­не­го ви­да, вклю­ча­ет оп­ре­де­ле­ние мес­та и вре­ме­ни её вы­пус­ка, из­ме­ре­ние «ве­са» (мас­сы), хи­мич. со­ста­ва, в т. ч. для дра­го­цен­ных ме­тал­лов – про­бы. Для это­го в Рос­сии ны­не ис­поль­зу­ет­ся мет­рич. сис­те­ма мер: мас­са да­ёт­ся в грам­мах, про­ба для чис­то­го дра­го­цен­но­го ме­тал­ла со­от­вет­ст­ву­ет «1000». Мо­нет­ные на­ход­ки раз­ли­ча­ют по со­ста­ву, об­стоя­тель­ст­вам ар­хео­ло­ги­за­ции (по­па­да­ния в куль­тур­ный слой) и об­на­ру­же­ния. Од­ним из наи­бо­лее рас­про­стра­нён­ных ва­ри­ан­тов их клас­си­фи­ка­ции яв­ля­ет­ся де­ле­ние в за­ви­си­мо­сти от чис­ла най­ден­ных мо­нет: еди­нич­ные на­ход­ки, мас­со­вые на­ход­ки (ско­п­ле­ния на­хо­док мо­нет в од­ном гео­гра­фич. пунк­те), кла­ды (в Н. – со­вме­ст­ные на­ход­ки 3 и бо­лее мо­нет). В древ­но­сти и в сред­ние ве­ка штем­пе­ли и др. ин­ст­ру­мен­ты для из­го­тов­ле­ния мо­нет в офиц. мас­тер­ских час­то унич­то­жа­лись в це­лях со­хра­не­ния эми­тен­том мо­но­по­лии в де­неж­ном де­ле; в свя­зи с этим уси­ли­ва­ет­ся зна­че­ние на­хо­док ин­ст­ру­мен­тов фаль­ши­во­мо­нет­чи­ков. Осо­бен­но раз­но­об­раз­ны ин­ст­ру­мен­ты Но­во­го и Но­вей­ше­го вре­ме­ни, часть из них со­хра­ни­лась на совр. мо­нет­ных дво­рах. До­пол­ни­тель­ным ис­точ­ни­ком све­де­ний о мо­нет­ном об­ра­ще­нии в древ­но­сти и в сред­ние ве­ка яв­ля­ют­ся гирь­ки и ве­сы для взве­ши­ва­ния мо­нет. Они сви­де­тель­ст­ву­ют о ве­со­вой нор­ме и осо­бен­но­стях де­неж­но­го счё­та.

Н. опи­ра­ет­ся на ин­фор­ма­цию ря­да гу­ма­ни­тар­ных и ес­теств. на­ук: ге­неа­ло­гии, ге­раль­ди­ки, ис­то­рич. мет­ро­ло­гии, па­лео­гра­фии, хро­но­ло­гии, хи­мии и др. Сре­ди ме­то­дов Н. важ­ное зна­че­ние в изу­че­нии де­неж­но­го об­ра­ще­ния име­ют: кар­то­гра­фи­ро­ва­ние мо­нет­ных на­хо­док; ста­тис­тич. об­ра­бот­ка ин­фор­ма­ции; вы­яв­ле­ние мо­нет, че­ка­нен­ных од­ним штем­пе­лем. Ны­не для Н. ха­рак­тер­но ком­плекс­ное изу­че­ние мо­нет, вни­ма­ние к их ро­ли в ис­то­рич. про­цес­сах. Осо­бое вни­ма­ние ста­ло уде­лять­ся точ­ной фик­са­ции мес­та, об­стоя­тельств ар­хео­ло­гич. кон­тек­ста мо­нет­ных на­хо­док, спец. ана­ли­зу кла­дов; важ­ней­шее зна­че­ние име­ют на­ход­ки мо­нет, сде­лан­ные во вре­мя ар­хео­ло­гич. рас­ко­пок.

В Н. су­ще­ст­ву­ет на­прав­ле­ние, ко­то­рое изу­ча­ет фаль­ши­вые де­неж­ные зна­ки, т. к. они так­же мо­гут дать ин­фор­ма­цию о мо­нет­ной сис­те­ме и де­неж­ном об­ра­ще­нии. Осо­бый фе­но­мен, изу­чае­мый Н., – под­ра­жа­ния мо­не­там, ко­то­рые че­ка­ни­ли на­ро­ды и го­су­дар­ст­ва для по­лу­че­ния де­нег, поль­зо­вав­ших­ся по­пу­ляр­но­стью на ме­ж­ду­нар. рын­ке. В ис­то­рии ря­да го­су­дарств вы­де­ля­ют «без­мо­нет­ные» пе­рио­ды, ко­гда че­кан­ка и об­ра­ще­ние мо­нет вре­мен­но пре­кра­ща­лись или силь­но со­кра­ща­лись (напр., на Ру­си в 12–14 вв.). Ре­зуль­та­ты ну­миз­ма­тич. ис­сле­до­ва­ний яв­ля­ют­ся важ­ным эле­мен­том ис­точ­ни­ко­ве­де­ния эко­но­мич., по­ли­тич., куль­тур­ной ис­то­рии; осо­бое зна­че­ние они име­ют в по­строе­нии хро­но­ло­гич. сис­тем в ар­хео­ло­гии, эко­но­мич. мо­де­лей, вклю­чая ре­кон­струк­ции струк­ту­ры мо­нет­но­го об­ра­ще­ния.

Фор­ми­ро­ва­ние фон­да Н. на­ча­лось с воз­ник­но­ве­ния мо­не­ты в 7 в. до н. э. Пер­вые со­об­ще­ния об ис­поль­зо­ва­нии «древ­них» и «эк­зо­ти­че­ских» мо­нет от­но­сят­ся к пе­рио­ду Рим. им­пе­рии; напр., по со­об­ще­нию Све­то­ния Транк­вил­ла, имп. Ав­густ раз­да­вал на­ро­ду по­дар­ки, в т. ч. «мо­не­ты раз­ной че­кан­ки, да­же цар­ские и чу­же­зем­ные», Ови­дий в по­эме «Фас­ты» упо­ми­на­ет о по­дар­ках тя­жё­лы­ми (т. е. ста­ро­го об­раз­ца) ас­са­ми. Це­ле­на­прав­лен­ный ин­те­рес к кол­лек­цио­ни­ро­ва­нию мо­нет воз­ник на тер­ри­то­рии Ита­лии в 14–15 вв. с на­ча­лом эпо­хи Воз­ро­ж­де­ния. В 15–18 вв. эта «мо­да» рас­про­стра­ни­лась сре­ди ари­сто­кра­тии ря­да др. стран Ев­ро­пы. Пер­во­на­чаль­но ну­миз­ма­тич. со­б­ра­ния вклю­ча­ли толь­ко ан­тич­ные мо­не­ты; в 18 в. про­бу­дил­ся ин­те­рес к ср.-век. де­неж­ным зна­кам. Из­вест­ны ну­миз­ма­тич. кол­лек­ции, при­над­ле­жав­шие па­пе Рим­ско­му Пав­лу II (1464–71), им­пе­ра­то­рам Фрид­ри­ху III (1452–93), Мак­си­ми­лиа­ну I (1493–1519) и Фер­ди­нан­ду I (1556–1564), франц. ко­ро­лям Фран­ци­ску I (1515–47), Ген­ри­ху II (1547–59), Кар­лу IX (1560–74) и Лю­до­ви­ку XIV (1643–1715), кур­фюр­стам Бран­ден­бур­га Ио­а­хи­му II (1535–71), Фрид­ри­ху Виль­гель­му (1640–88) и др. В 18–19 вв. на ос­но­ве кол­лек­ций мо­нар­хов сфор­ми­ро­ва­лись не­ко­то­рые гос. (нац.) со­б­ра­ния: Бер­лин­ский мюнц­ка­би­нет (ны­не в со­ста­ве Му­зе­ев Бер­ли­на го­су­дарст­вен­ных), От­дел ме­да­лей и древ­но­стей (Ка­би­нет ме­да­лей) На­цио­наль­ной биб­лио­те­ки Фран­ции в Па­риже, Фе­де­раль­ное со­б­ра­ние ме­да­лей, мо­нет и де­неж­ных зна­ков (Вен­ский мюнц­ка­би­нет).

В Рос­сии ну­миз­ма­тич. кол­лек­ции по­я­ви­лись не позд­нее 17 в. В нач. 18 в. мо­не­ты со­би­ра­ли царь Пётр I, А. Д. Мен­ши­ков, Я. В. Брюс; позд­нее – имп. Ека­те­ри­на II, П. Г. Де­ми­дов, А. И. Му­син- Пуш­кин, Л. А. На­рыш­кин (из ро­да На­рыш­ки­ных), Н. П. Ру­мян­цев и др. Мюнц­ка­би­нет Пет­ра I в 1728 го­ду был пе­ре­дан в Кун­ст­ка­ме­ру, что по­ло­жи­ло на­ча­ло фор­ми­ро­ва­нию рос. гос. со­б­ра­ний. В прав­ле­ние Ека­те­ри­ны II на­ча­лось фор­ми­ро­ва­ние ну­миз­ма­тич. кол­лек­ции имп. Эр­ми­та­жа. Важ­ную роль в фик­си­ро­ва­нии мо­нет­ных на­хо­док сыг­ра­ла об­ра­зо­ван­ная в 1859 Имп. Ар­хео­ло­ги­че­ская ко­мис­сия, дея­тель­ность ко­то­рой по­зво­ли­ла со­брать ог­ром­ный мас­сив дан­ных о мо­нет­ных на­ход­ках на тер­ри­то­рии Рос. им­пе­рии. Ны­не круп­ней­ши­ми ну­миз­ма­тич. со­б­ра­ния­ми в Рос­сии рас­по­ла­га­ют Эр­ми­таж в С.-Пе­тер­бур­ге и Ис­то­ри­че­ский му­зей в Мо­ск­ве.

С 19 в. со­би­ра­тель­ст­во мо­нет по­лу­чи­ло рас­про­стра­не­ние сре­ди ши­ро­ких сло­ёв на­се­ле­ния. Ин­те­рес к кол­лек­цио­ни­ро­ва­нию со­про­во­ж­дал­ся воз­ник­но­ве­ни­ем ан­тик­вар­ной тор­гов­ли ну­миз­ма­тич. па­мят­ни­ка­ми и по­яв­ле­ни­ем под­дель­ных мо­нет, ко­пий и но­во­де­лов. В от­ли­чие от ан­тик­вар­ных под­де­лок, ко­то­рые пред­на­зна­че­ны для об­ма­на кол­лек­цио­не­ров, в свя­зи с ин­те­ре­сом к ред­ким эк­зем­п­ля­рам из­го­тав­ли­ва­ют­ся и ко­пии, ко­то­рые из­на­чаль­но и офи­ци­аль­но яв­ля­ют­ся вто­рич­ны­ми по от­но­ше­нию к ори­ги­на­лам. Но­во­де­лом в Н. на­зы­ва­ют мо­не­ту, от­че­ка­нен­ную на­стоя­щим (офи­ци­аль­ным) штем­пе­лем, но зна­чи­тель­но позд­нее вре­ме­ни его офиц. ис­поль­зо­ва­ния. В не­ко­то­рых слу­ча­ях но­во­де­лы мо­гут быть из­го­тов­ле­ны из др. ме­тал­ла по срав­не­нию с ори­ги­наль­ны­ми мо­не­та­ми.

Рост ну­миз­ма­тич. кол­лек­ций со­про­во­ж­дал­ся по­пыт­ка­ми их сис­те­ма­ти­за­ции и ос­мыс­ле­ния: в 1489 во Фло­рен­ции поя­ви­лась ра­бо­та А. По­ли­циа­но, в 1514 в Па­ри­же – Г. Бу­де, в 1533 в Тю­бин­ге­не – В. Пирк­хай­ме­ра и др., но­сив­шие в осн. опи­са­тель­ный ха­рак­тер. Ос­но­ва­те­лем Н. как нау­ки при­ня­то счи­тать хра­ни­те­ля мюнц­ка­би­не­та в Ве­не И. Х. Эк­ке­ля (1737–1798). В его тру­де «Док­три­на (нау­ка) о древ­них мо­не­тах» («Doctrina numorum veterum», vol. 1–8, 1792–98) впер­вые да­на раз­вёр­ну­тая сис­те­ма­ти­за­ция ан­тич­ных мо­нет, ос­но­ван­ная на гео­гра­фич. и хро­но­ло­гич. прин­ци­пах. Эта пуб­ли­ка­ция ста­ла об­раз­цом для позд­ней­ших ну­миз­ма­тич. ис­сле­до­ва­ний. Пер­во­на­чаль­но Н. рас­смат­ри­ва­ла пре­им. ан­тич­ные мо­не­ты. Ожив­ле­ние ин­те­ре­са к «на­цио­наль­ным» мо­не­там бы­ло тес­но свя­за­но с раз­ви­ти­ем с 19 в. нац. пат­рио­тиз­ма и ис­сле­до­ва­ни­ем ме­ст­ных ар­хео­ло­гич. ма­те­риа­лов.

С 19 в. про­ис­хо­дит бы­строе раз­ви­тие Н., фор­ми­ру­ют­ся осн. на­прав­ле­ния (изу­че­ние ан­тич­ных, ви­зан­тий­ских, вос­точ­ных, «на­цио­наль­ных» мо­нет) и цен­тры ну­миз­ма­тич. ис­сле­до­ва­ний, как пра­ви­ло, свя­зан­ные с наи­бо­лее круп­ны­ми со­б­ра­ния­ми мо­нет. Ста­ло уде­лять­ся вни­ма­ние спец. изу­че­нию над­пи­сей («ле­генд») на мо­не­тах, че­му спо­соб­ст­во­ва­ли ра­бо­ты нем. ну­миз­ма­тов Ф. Шли­кай­зе­на (1855) и В. Рентц­ма­на (1865–66), о зна­че­нии ко­то­рых сви­де­тель­ст­ву­ет их пе­ре­из­да­ние в 1978 и 1977. На­ча­ло пе­ре­хо­да от изу­че­ния отд. де­неж­ных зна­ков к рас­смот­ре­нию на­хо­док мо­нет по­ло­жи­ла пуб­ли­ка­ция швед. учё­ным Э. Брен­не­ром в 1691 сво­да «Thesaurus nummorum sveo – got­hicorum». В 20 в. поя­ви­лись тру­ды и на­уч. про­ек­ты, на­прав­лен­ные на обоб­ще­ние ин­фор­ма­ции по на­ход­кам мо­нет оп­ре­де­лён­но­го ти­па (напр., «Cor­pus num­morum saeculorum IX–XI qui in Suecia reperti sunt», Bd 1–50–, 1975–2010–; «Sylloge of coins of the British Isles», vol. 1–64–, 1958–2012–). По­яв­ле­ние ме­то­да штем­пель­но­го ана­ли­за свя­за­но с ра­бо­той австр. ну­миз­ма­та Ф. Им­хоф-Блу­ме­ра («Die M ̈unzen Akarna­niens», 1878).

Ряд цен­тров ну­миз­ма­тич. ис­сле­до­ва­ний сло­жил­ся в Ве­ли­ко­бри­та­нии. Бри­тан­ский му­зей с 1841 опуб­ли­ко­вал бо­лее 100 то­мов BMC (British Museum Catalo­gue), в т. ч. по Н. (S. Laue-Poole 1876–1896; W. Wroth 1908; Н. А. Grueber 1910; Н. Mattingly 1923–30, 1960–65 и др.). Ряд ба­зо­вых ра­бот вы­шли в Кем­брид­же (M. H. Crawford 1974; R. A.S. Sea­ford 2004), Окс­фор­де (B. V. Head 1911; R. B. Whitehead 1914; P. A. Gard­ner 1918), Глаз­го (G. MacDonald 1899) и т. д. В 1936 соз­да­но Лон­дон­ское ко­ро­лев­ское ну­миз­ма­тич. об-во (Royal Numismatic Society of London). В Па­ри­же цен­тром Н. стал От­дел ме­да­лей и древ­но­стей Нац. б-ки Фран­ции. Франц. учё­ным при­над­ле­жат фун­дам. тру­ды по ан­тич­ной (E. Babelon 1932; H. Cohen 1880), ви­зан­тий­ской (J. Saba­tier 1862; C. Morrison 1970), за­пад­но­ев­ро­пей­ской (G. Schlumberger 1878; A. En­gel, R. Serrure 1897; A. Blanchet 1912–36; V. Gadoury 1995) Н. В 1866 воз­ник­ло Франц. ну­миз­ма­тич. об-во (Soci ́et ́e fran­çaise de numismatique). В Гер­ма­нии и Ав­ст­рии тра­ди­ци­он­но уде­ля­лось зна­чит. вни­ма­ние ан­тич­ной (M. Bernhart 1926; H. Gaebler 1935; H. Baldus 1983), ви­зан­тий­ской (W. Hahn 1981), вос­точ­ной (R. Walburg 2008) и гер­ман­ской (E. Bahr­feld 1921) Н.; в 1843 поя­ви­лось Бер­лин­ское ну­ми­зма­тич. об-во (Numis­matische Gesellschaft zu Berlin), в 1890 в Ве­не – Ав­ст­рий­ское об-во мо­не­то- и ме­да­ле­ве­де­ния (Österreichische Gesell­schaft für Münz- und Medaillenkunde), в 1951 в ФРГ – Со­юз герм. ну­миз­ма­тич. об­ществ (Ver­band der deutschen M ̈unzve­reine). В США ве­дут­ся фун­дам. ис­сле­до­ва­ния по ря­ду на­прав­ле­ний Н., в т. ч. ан­тич­ной и ви­зан­тий­ской (M. Thompson 1954, 1961; A. R. Belinger, Ph. Grierson 1966–73), рус­ской (H. M. Severin 1958, 1965); в 1858 в Нью-Йор­ке бы­ло соз­да­но Амер. ну­миз­ма­тич. об-во (American Numismatic Society), ко­то­рое про­во­дит и ак­тив­ную из­да­тель­скую ра­бо­ту, в т. ч. вы­пус­ка­ет «Numismatic Literature» с ан­но­та­ция­ми пуб­ли­ка­ций по Н. Ак­тив­но раз­ви­ва­ет­ся Н. в Бель­гии, Ни­дер­лан­дах, Ита­лии, Ис­па­нии, Поль­ше, Ру­мы­нии, Сло­ва­кии, Че­хии, Шве­ции. Дли­тель­ную тра­ди­цию «нац.» Н. име­ет в Ки­тае (напр., Дин Фу­бао, 1936). Ин­те­рес ши­ро­ких сло­ёв об­ще­ст­ва к Н. по­ро­дил по­яв­ле­ние ком­мерч. ка­та­ло­гов; напр., в США в 2011 вы­шла 38-я ре­дак­ция «Krause standard catalog of world coins 1901–2000».

В Рос­сии Н. как на­уч. дис­ци­п­ли­на раз­ви­ва­ет­ся с 1-й тре­ти 19 в. Тра­ди­ци­он­но она под­раз­де­ля­ет­ся по куль­тур­но-хро­но­ло­гич. прин­ци­пу. Ан­тич­ная Н. ис­сле­ду­ет де­неж­ные зна­ки по­ли­сов Древ­ней Гре­ции , эл­ли­ни­стич. го­су­дарств, Древ­не­го Ри­ма, на­ро­дов, ко­то­рые ис­пы­ты­ва­ли куль­тур­ное и эко­но­мич. влия­ние ан­тич­ных цен­тров; осо­бое вни­ма­ние в отеч. Н. уде­ля­ет­ся мо­нет­но­му де­лу греч. го­ро­дов Сев. При­чер­но­мо­рья (А. Л. Бер­тье-Де­ла­гард, П. О. Бу­рач­ков, А. В. Ореш­ни­ков, А. Н. Зо­граф, Б. В. Кё­не, Д. Б. Ше­лов, П. О. Ка­рыш­ков­ский, Н. А. Фро­ло­ва и др.) и на­ход­кам у на­ро­дов, не вы­пус­кав­ших соб­ст­вен­ных мо­нет (напр., осо­бен­но мно­го рим. мо­нет в чер­ня­хов­ской куль­ту­ре). Ви­зант. Н. по­свя­ще­на мо­не­там Вост. Рим. (Ви­зан­тий­ской) им­пе­рии с мо­мен­та её ос­но­ва­ния в 4 в. до па­де­ния Кон­стан­ти­но­по­ля в 1453; осо­бое вни­ма­ние отеч. ис­сле­до­ва­те­ли об­ра­ща­ют на на­ход­ки ви­зант. мо­нет на зем­лях Вост. Ев­ро­пы, в их изу­че­нии важ­ную роль сыг­ра­ли И. И. Тол­стой, В. В. Кро­пот­кин (см. в ст. Кро­пот­ки­ны), И. В. Со­ко­ло­ва, А. И. Се­мёнов и др. Зап. Н. изу­ча­ет мо­не­ты го­су­дарств Зап. и Центр. Ев­ро­пы на­чи­ная со Сред­не­ве­ко­вья, а так­же Аме­ри­ки; их об­ра­ще­ние на тер­ри­то­рии Рос­сии и со­пре­дель­ных стран ста­ло пред­ме­том ис­сле­до­ва­ния Н. П. Бау­е­ра, В. М. По­ти­на, В. Н. Ряб­це­ви­ча, А. А. Си­вер­са, Н. А. Со­бо­ле­вой, И. Г. Спас­ско­го и др. Вост. Н. рас­смат­ри­ва­ет де­неж­ные зна­ки, вы­пу­щен­ные на тер­ри­то­рии Азии и Аф­ри­ки и в го­су­дар­ст­вах, чьё мо­нет­ное де­ло свя­за­но с ара­бо-му­сульм. ми­ром. Ос­но­ва­те­лем вост. Н. в Рос­сии был Х. Д. Френ, из­дав­ший в 1826 в С.-Пе­тер­бур­ге свою ра­бо­ту «Recensio numo­rum Muchamme­danorum», по­свя­щён­ную ну­миз­ма­ти­ке Зо­ло­той Ор­ды. Позд­нее ис­сле­до­ва­ние вост. мо­нет в Рос­сии про­дол­жи­ли В. В. Гри­горь­ев, О. Ф. Ре­тов­ский, П. С. Са­вель­ев, Г. А. Фё­до­ров-Да­вы­дов, С. А. Яни­на, А. Г. Му­ха­ма­ди­ев. Отеч. нау­ка иг­ра­ет осн. роль в ис­сле­до­ва­нии мо­нет го­су­дарств Ср. Азии, Зо­ло­той Ор­ды, Крым­ско­го хан­ст­ва, цир­ку­ля­ции вост. мо­нет на тер­ри­то­рии Кав­ка­за, Вост. Ев­ро­пы, Сев. Азии. Рус. Н. иг­ра­ет в отеч. нау­ке осо­бую роль, её ос­но­вы за­ло­же­ны в тру­дах А. Д. Черт­ко­ва, Э. К. Гут­тен-Чап­ско­го, И. И. Тол­сто­го, А. В. Ореш­ни­ко­ва, А. А. Иль­и­на. Во 2-й пол. 20 в. изу­че­ние рус. мо­нет про­дол­же­но ра­бо­та­ми И. Г. Спас­ско­го, М. П. Сот­ни­ко­вой, Г. А. Фё­до­ро­ва-Да­вы­до­ва, В. Л. Яни­на, П. Г. Гай­ду­ко­ва и др. Рос. учё­ные за­ни­ма­ют ве­ду­щие по­зи­ции в дан­ном на­прав­ле­нии ну­миз­ма­ти­ки.

Важ­ную роль в раз­ви­тии отеч. Н. иг­ра­ли круп­ней­шие му­зеи Рос­сии, пре­ж­де все­го Эр­ми­таж [спе­ци­аль­но Н. по­свя­щён ряд то­мов «Тру­дов Го­су­дар­ст­вен­но­го Эр­ми­та­жа», в т. ч. т. 1, 4, 12, 21, 26, 48 (1945–2009), «Ну­миз­ма­ти­че­ский сбор­ник» (2003)], ГИМ (с 1955 из­да­ёт «Ну­миз­ма­ти­че­ский сбор­ник ГИМ» в се­рии «Тру­ды ГИМ», в 2007 вы­шел 18-й том). В 1846 соз­да­но С.-Пе­терб. ар­хео­ло­го- ну­миз­ма­тич. об-во, в 1849 пре­об­ра­зо­ван­ное в Имп. Рус. ар­хео­ло­гич. об-во (в 1847–52 из­да­ва­ло «M ́emoires», vol. 1–6; в 1849–1902 – «За­пис­ки», 2 се­рии: 14 и 12 то­мов). В 1888–1924 дей­ст­во­ва­ло Мо­с­ков­ское ну­миз­ма­ти­че­ское об­ще­ст­во, имев­шее ряд из­да­ний. В 1987 оно вос­соз­да­но, из­да­ёт «Ну­миз­ма­ти­че­ский сбор­ник» (вып. 1–16–, 1990–2010–). В 1904–1924 в Имп. (до 1917) Рус. ар­хео­ло­гич. об-ве су­ще­ст­во­ва­ло Ну­миз­ма­тич. от­де­ле­ние, опуб­ли­ко­вав­шее 2 то­ма (8 вы­пус­ков) сво­их «За­пи­сок» (1906–13) и при­ни­мав­шее уча­стие в дея­тель­но­сти Ар­хео­ло­ги­че­ских съез­дов. В 1911–24 в С.-Пе- тер­бур­ге (Пет­ро­гра­де) ра­бо­та­ло Рос. об-во ну­миз­ма­тов (в 1914–16 опуб­ли­ко­ва­ло 2 вы­пус­ка про­то­ко­лов сво­их за­се­да­ний, в 1914 из­да­ны «Из­вес­тия Рос­сий­ско­го об­ще­ст­ва ну­миз­ма­тов»). Дея­тель­ность ну­миз­ма­тов-кол­лек­цио­не­ров в СССР бы­ла за­труд­не­на в свя­зи с осо­бен­но­стя­ми за­ко­но­да­тель­ст­ва, од­на­ко в 1932–39 в со­ста­ве Ле­нингр. об-ва кол­лек­цио­не­ров су­ще­ст­во­ва­ла ну­миз­ма­тич. сек­ция. Ра­бо­та кол­лек­цио­не­ров ак­ти­ви­зи­ро­ва­лась с кон. 1950-х гг., в 1966 воз­ник­ло Все­со­юз­ное об-во фи­ла­те­ли­стов (с 1989 Со­юз фи­ла­те­ли­стов СССР), в ко­то­ром при­ни­ма­ли уча­стие и кол­лек­цио­не­ры-ну­миз­ма­ты. С 1990-х гг. в Рос­сии, на Ук­раи­не, в Бе­ло­рус­сии и др. стра­нах СНГ, в т. ч. в про­винц. цен­трах, на­блю­да­ет­ся рост ин­те­ре­са к Н., уве­ли­чи­лось чис­ло на­уч. пуб­ли­ка­ций, кол­лек­цио­не­ров. С 1993 про­во­дят­ся Все­рос. ну­миз­ма­тич. кон­фе­рен­ции (до 2005 еже­год­но, с 2007 – один раз в 2 го­да), с 2009 – Ну­миз­ма­тич. чте­ния в ГИМ.

С 1891 про­во­дят­ся Ме­ж­ду­нар. ну­миз­ма­тич. кон­грес­сы (с 1961 ре­гу­ляр­но, один раз в 6 лет). Эту ра­бо­ту воз­глав­ля­ет Ме­ж­ду­нар. ну­миз­ма­тич. ко­мис­сия (International Nu­mismatic Commission, INC; с 2009 – International Numismatic Council), ос­но­ван­ная в 1934 при Ме­ж­ду­нар. к-те по ис­то­рич. нау­кам и объ­еди­няю­щая учё­ных из 35 стран. INC пуб­ли­ку­ет еже­год­ные «От­чё­ты» («Compte Rendu») и «Ну­миз­ма­ти­че­ские из­вес­тия» («Numismatic News­letter»). При уча­стии INC из­да­ёт­ся се­рия «Sylloge Nummorum Graecorum» (ос­но­ва­на в 1931; вы­шло бо­лее 100 то­мов), по­свя­щён­ная пуб­ли­ка­ции греч. мо­нет из раз­ных кол­лек­ций; с 1981 – «Lexicon Iconographicum My­thologiae Classicae», эн­цик­ло­пе­дия ми­фо­ло­гич. пред­став­ле­ний по дан­ным Н. INC уча­ст­ву­ет в под­го­тов­ке «Ин­вен­та­ря кла­дов гре­че­ских мо­нет» («Inventory of Greek coin hoards»), из­да­ний «Мо­нет­ные кла­ды» («Coin hoards») и «Ин­вен­тарь ви­зан­тий­ских кла­дов» («In­ventaire des trésors byzantins»); ор­га­ни­зо­ва­ла К-т по ко­ор­ди­на­ции соз­да­ния ком­пь­ю­тер­ных баз дан­ных по Н. (ин­фор­ма­ция пуб­ли­ку­ет­ся с 1993 в «Coin and Compu­ter Newsletter»).

В 19 в. поя­ви­лись спец. пе­рио­дич. из­да­ния по Н.: «Revue de la numismatique belge» (1812) в Брюс­се­ле, «Revue nu­mis­matique» (1836) в Па­ри­же, «The Nu­mismatic Chronicle» (1838) в Лон­до­не, «Zeitschrift für Numismatik» (1873) в Бер­ли­не. Ны­не наи­бо­лее из­вест­ны: «Ну­миз­ма­ти­ка и эпи­гра­фи­ка» (Мо­ск­ва), «Ну­миз­ма­ти­ка, сфра­ги­сти­ка и епи­гра­фи­ка» (Со­фия), «Acta Numismatica» (Бар­се­ло­на), «Berliner Münzblätter» (Бер­лин), «Jahrbuch für Numismatik und Geldge­schichte» (Мюн­хен), «Numismatic Chro­nicle» (Лон­дон), «Numismatic Notes and Monographs» (Нью-Йорк), «Numisma­ticke listy» (Пра­га), «Numismatische Zeitschrift» (Ве­на), «Revista Italiana di Numismatica e Scienze affini» (Ми­лан), «Revue de la numismatique» (Па­риж), «Ştudii și cercetari de numismatica» (Бу­ха­рест), «Wiadomosci numizmaticzne» (Вар­ша­ва) и др.

В Зап. Ев­ро­пе пре­по­да­ва­ние Н. на­ча­лось в 18 в. в уни­вер­си­те­тах Шве­ции (Уп­пса­ла) и Гер­ма­нии (Гал­ле), в Рос­сии – во 2-й пол. 19 в. в С.-Пе­терб. ун-те, за­тем в Пе­тер­бург­ском ар­хео­ло­ги­че­ском ин­сти­ту­те и др. учеб­ных за­ве­де­ни­ях. В совр. Рос­сии Н. чи­та­ют в рам­ках спец. кур­са по спе­ци­аль­но­сти му­зее­ве­де­ние или в ка­че­ст­ве со­став­ной час­ти кур­са вспо­мо­гат. ис­то­рич. дис­ци­п­лин (по спе­ци­аль­но­сти ис­то­рия, куль­туро­ло­гия).

Дополнительная литература:

Ан­тич­ная ну­миз­ма­ти­ка. Зо­граф А.Н. Ан­тич­ные мо­не­ты. М.; Л., 1951;

Matting­ly H. Roman coins. L., 1960;

Кро­пот­кин В.В. Кла­ды рим­ских мо­нет на тер­ри­то­рии СССР. М., 1961;

Фро­ло­ва Н.А. Мо­нет­ное де­ло Бос­по­ра. М., 1997. Ч. 1–2;

она же. Ка­та­лог мо­нет ан­тич­ной Ти­ры. М., 2006;

Ка­рыш­ков­ский П. О. Мо­нет­ное де­ло и де­неж­ное об­ра­ще­ние Оль­вии. Од., 2003;

Ви­зан­тий­ская. Wroth W. Catalogue of the imperial Byzantine coins in the British Museum. L., 1908. Vol. 2;

Тол­стой И.И. Ви­зан­тий­ские мо­не­ты. СПб., 1912–1914. Вып. 1–9;

Кро­пот­кин В.В. Кла­ды ви­зан­тий­ских мо­нет на тер­ри­то­рии СССР. М., 1962;

Bellinger A.R., Grierson P. Catalogue of the Byzantine coins in the Dumbarton Oaks collec­tion and in the Whittemore collection. Wash., 1996–1999. Vol. 1–5;

Вос­точ­ная. Catalogue of oriental coins in the British Museum. L., 1875–1891. Vol. 1–11;

Pere N. Osmanlîlarda madeni paralar. İst., 1968;

Бы­ков А.А. Мо­не­ты Ки­тая. Л., 1969;

Му­ха­ма­ди­ев А.Г. Бул­га­ро-та­тар­ская мо­нет­ная сис­те­ма XII–XV вв. М., 1983;

Фе­до­ров-Да­вы­дов Г.А. Де­неж­ное де­ло Зо­ло­той Ор­ды. М., 2003;

За­пад­ная. Gumowski M. Podreçznik numizmatyki Polskiej. Krakowie, 1914;

Со­бо­ле­ва Н.А. Праж­ские гро­ши в му­зе­ях Ук­раи­ны // Ну­миз­ма­ти­ка и сфра­ги­сти­ка. К., 1963. Вып. 1;

Фе­до­ров Д.Я. Мо­не­ты При­бал­ти­ки XIII–XVIII сто­ле­тий. Тал., 1966;

Iliescu O. Moneda în România. 491–1864. Buc., 1970;

Buzdugan G., Luchian O., Opres­cu C.C. Monede și bancnote romaneşti. Buc., 1977;

Davenport J.S. European crowns 1484–1600. Fr./M., 1977;

Сле­по­ва Т.И. Не­ко­то­рые ас­пек­ты рас­про­стра­не­ния ве­не­ци­ан­ских и ге­ну­эз­ских мо­нет и их под­ра­жа­ний в Вос­точ­ном Сре­ди­зем­но­мо­рье и Се­вер­ном При­чер­но­мо­рье в XII–XV вв. // Тр. Го­су­дар­ст­вен­но­го Эр­ми­та­жа. Л., 1986. Т. 26;

По­тин В.М. Ле­ген­ды на за­пад­но­ев­ро­пей­ских мо­не­тах. К., 2000;

Douchis R.J., Ivanauskas E. Pocket ca­talogue of Lithuanian coins 1386–1938. Vil­nius, 2004;

Рос­сий­ская. Спас­ский И.Г. Рус­ская мо­нет­ная сис­те­ма. Л., 1970;

Дьяч­ков А.Н., Уз­де­ни­ков В.В. Мо­не­ты Рос­сии и СССР. М., 1978;

Сот­ни­ко­ва М.П., Спас­ский И.Г. Ты­ся­че­ле­тие древ­ней­ших мо­нет Рос­сии. Л., 1983;

Ще­ло­ков А.А. Мо­не­ты СССР. М., 1986;

Ряб­це­вич В.Н. Ну­миз­ма­ти­ка Бе­ла­ру­си. Минск, 1995;

Мель­ни­ко­ва А.С., Уз­де­ни­ков В.В., Ши­ка­но­ва И.С. День­ги Рос­сии. Ис­то­рия рус­ско­го де­неж­но­го хо­зяй­ст­ва с древ­ней­ших вре­мен до 1917 г. М., 2000;

Уз­де­ни­ков В.В. Мо­не­ты Рос­сии XVIII – на­ча­ла ХХ в. 3-е изд. М., 2004;

Гай­ду­ков П.Г. Рус­ские по­лу­ден­ги, чет­ве­рет­цы и по­луш­ки XIV– XVII вв. М., 2006;

Янин В.Л. Де­неж­но-ве­со­вые сис­те­мы до­мон­голь­ской Ру­си и очер­ки ис­то­рии де­неж­ной сис­те­мы сред­не­ве­ко­во­го Нов­го­ро­да. М., 2009;

Хо­дя­ков М.В. День­ги ре­во­лю­ции и Гра­ж­дан­ской вой­ны: де­неж­ное об­ра­ще­ние в Рос­сии 1917–1920 гг. СПб., 2009; Спра­воч­ни­ки. Зва­рич В.В. Ну­миз­ма­ти­че­ский сло­варь. 4-е изд. Львов, 1980;

Doty R.G. The Encyclopedic dictionary of numismatics. L., 1982;

Фенг­лер Х., Ги­роу Г., Ун­гер В. Сло­варь ну­миз­ма­та. 2-е изд. М., 1993;

По­тин В.М. Мо­не­ты, кла­ды, кол­лек­ции. СПб., 1993;

Спас­ский И.Г., Янин В.Л. Со­вет­ская ну­миз­ма­ти­ка. Биб­лио­гра­фи­че­ский ука­за­тель. 1917–1958 гг., 1959–1960 гг. // Ну­миз­ма­ти­ка и эпи­гра­фи­ка. М., 1960. Вып. 2–3.

Автор статьи: С. Н. Трав­кин.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)