НУМЕРИАН, МАРК АВРЕЛИЙ НУМЕРИЙ (Marcus Aurelius Numerius Numerianus)

Римский император (283-284 гг.).

Сын императора Кара и младший брат Карина . Был назначен цезарем (282 г.), вместе с отцом принял участие в войне с персами за Месопотамию. После убийства Кара (июль или август 283 г.) стал августом на Востоке, в то время, как Карин правил на Западе. Нумериан отводит войска из Персии, но формально война продолжалась (мир был заключен только Диоклетианом в 288 г.). В 284 г. стал консулом вместе с братом. Нумериан достиг Эмесы, где заболел; осенью 284 г. он скончался, предположительно, в Никомедии.

По официальной версии, он умер от болезни, возможно, его убил префект претория Аррий Апр, которого подозревают и в организации убийства Кара, но также вероятно, что за убийством Нумериана стоял Валерий Диокл, будущий Диоклетиан. Его смерть долго скрывали от войска для недопущения беспорядков, утверждая, что император из-за воспаления глаз не может покидать закрытые носилки, но трупный запах не позволил военачальникам скрывать истину. После того, как этот факт был обнародован, военный совет избрал императором Валерия Диокла.

За краткий срок своего правления Нумериан не смог предпринять какие-то серьезные реформы или политические шаги, кроме того, традиция сообщает, что больше государственного управления его привлекали риторика и поэзия.

Исторические источники :

Писатели Истории Августов. Кар, Карин и Нумериан;

Аврелий Виктор. О Цезарях, 38.

Иллюстрация :

Ауреус Нумериана.