НУМЕНИЙ (др.-греч. Νουμήνιος)

Древнегреческий философ-платоник, предшественник неоплатонизма.

О его жизни толком ничего не известно. Он часто упоминается вместе с Кронием, который, как и Нумений, занимался комментированием Гомера . Фрагменты его многочисленных сочинений сохранены, главным образом, христианскими авторами Оригеном, Евсевием Кесарийским и Феодоритом. Основные его труды – «О благе» в 6 книгах, «О расхождении академиков с Платоном», показывающий, как со временем искажалось учение Платона, «О сокровенном учении Платона» и «О нетленности души».

Нумений доказывает, что скептическая Академия отошла от платонизма, и считает необходимым вернуться к позициям Антиоха Аскалонского. Он восхищается Пифагором , Сократом, которому приписывает учение Ксенократа о трех богах. Нумений полагает, что подлинное благо невозможно представить на основе чувственных вещей, оно совпадает с бытием как таковым и не является ни телом, ни материей; с ним соотносится первый бог. Это – ум, причина бытия и идей. Ему подражает второй бог – благой демиург, причина становления. Он созерцает первого бога и в процессе созерцания создает идеи и наш космос. Соединившись с материей, он разделяется ею, таким образом, дав начало третьему богу – созданному, таким образом, второй и третий боги двуедины. Души бессмертны, причем душа человека, происходящая от неделимой монады и неопределенной двоицы, состоит из двух частей – разумной и неразумной. Душа должна освободиться от материи и вернуться к своему источнику, что Нумений вычитывал в гомеровском мифе о пещере нимф.

Нумений, как и некоторые другие философы того времени, считал необходимым осмыслить платонизм на фоне иудео-христианского монотеизма и восточных религий (египетских верований, митраизма, зороастризма, брахманизма). Обращение к восточным культам у Нумения обусловлено не попыткой создания новой синкретической религиозно-философской интерпретации Платона, а противопоставлением христианского откровения тому знанию богов, которым обладают древнейшие народы, и которое, донесенное до Пифагора и Платона, стало основой их учения.

Издание фрагментов :

Numénius. Fragments / Texte établi et traduit par E. des Places. 2003 (Collection Budé)