НУМЕА
НУМЕА - административный центр Новой Каледонии и её Южной провинции, образует одноименную коммуну.
Население 108,0 тысяч человек (2013); вместе с населёнными пунктами соседних коммун Думбеа, Мон-Доре и Паита Нумеа составляет городскую агломерацию (так называемый Большой Нумеа) с населением свыше 180 тысяч человек (из них свыше 40% - потомки выходцев из Европы, свыше 25% - канаки), где сконцентрировано свыше 2/3 жителей Новой Каледонии. Расположен на полуострове в юго-восточной части острова Новая Каледония, на побережье Кораллового моря Тихого океана; в состав городской территории входят также несколько островов, в том числе остров Нувиль (к западу от Нумеа). Порт. Международный аэропорт Ла-Тонтута (в 50 км к северо-западу от Нумеа; свыше 400 тысяч пассажиров в 2011 году). В городской черте - аэропорт Мажанта (сообщение с другими островами Новой Каледонии).
Территория Нумеа была заселена с древнейших времён предками современных канаков. Поселение на месте будущего города основано в 1854 году французскими колонистами, пытавшимися вытеснить англичан с острова, и носило название Пор-де-Франс (Port-de- France). Использовалось французскими властями как каторжная колония. С 1860-х годов центр добычи золота, с 1870-х годов - никеля. В 1859 году французской администрацией назначен первый городской совет поселения. С 1860 года в составе французской колонии (с 1946 года заморской территории) Новая Каледония. В 1866 году получил современное название. В период 2-й мировой войны в Нумеа располагалось командование Вооруженными силами США в южной части Тихого океана.
Город расположен на нескольких холмах (Уэн-Торо, Коффен, Венюс и др., самый высокий - Монтравель, высота 167 м). Первый план Нумеа разработан в 1855 году французским военным инженером П. Коффеном. Исторический центр Нумеа - площадь Кокотье, на которой находятся протестантский Старый храм (с 1893 года), католический кафедральный собор Святого Иосифа (с 1897 года), Музыкальная беседка (1883, реставрирована в 1986 году), «Небесный фонтан» (1894), бывший Торговый банк (1874; с 1880 года мэрия, с 1996 года Музей города). Примыкающая к площади часть старого города организована в виде сетки прямых пересекающихся улиц, на которых расположены магазины, культурно-просветительские учреждения (библиотеки и т. д.). Разнообразная колониальная архитектура Нумеа представлена как во французских, так и в англосаксонском вариантах. К старейшим кварталам Нумеа (частично расположены на осушенных во 2-й половине XIX века участках) относятся Латинский (назван по наименованию района Парижа; здесь - Музей Новой Каледонии, городской рынок, развлекательные заведения) и Монтравель. Среди памятников архитектуры - здания Конгресса и правительства Новой Каледонии, Секретариата Тихоокеанского сообщества, «Отель де ла Провенс» («Голубой дом»); церкви Обета и Святого Михаила, Исламский центр (1986), буддийская пагода, синагога (1987). В городе много зелёных зон, парков, большая часть жилых домов имеет свои сады. В 1960-1970-е годы возводились первые высотные здания, спорткомплексы; интенсивное строительство продолжилось в 1990-е годы: многочисленные туристические объекты (отели, рестораны и др.), также эспланады, променады, оформление рекреационных зон (пляжей и т. д.). В районе Валле-дю-Жени - театральный зал Федерации светского творчества (Œuvres Laїques), старые здания казарм и площадь Бир-Хакейм с памятником погибшим в 1-й мировой войне. Один из наиболее быстро развивающихся районов Нумеа - Мажанта: здесь разместились университетские корпуса, стадион «Numa-Daly» (1966), городская больница, культурный центр канаков Тжибау в стиле хай-тек (1998, архитектор Р. Пиано) и др. В районе Валле-де-Колон - церковь Святого Иоанна Крестителя, замок Ажен (ныне Kультурный центр) и здание клиники Маньен (оба - в колониальном стиле); в районе Фобур-Бланшо - памятник колониальной архитектуры дом Сельер, здесь же в бывшем здании тюрьмы - Центр искусств («Театр де Пош», 1996).
Остров Ну, некогда бывший местом каторги, после сооружения насыпи и моста, соединяющего его с портом (1970-е годы), превратился в полуискусственный остров Нувиль; здесь находятся остатки тюремных сооружений, церковь (в 2000 году перестроена в «Театр де л’Иль»), Музей каторги, факультет права и экономики Университета Новой Каледонии. На островке Фар-Амеде - металлический маяк, считающийся 2-м по высоте в мире (55 м; открыт в 1865 году, инженер Л.Э. Бертен). Рост населения способствовал широкому размаху жилищного строительства в пригородах Нумеа; в 1980-1990-е годы появился особый тип удешевлённого меланезийского жилища (так называемый скат), чаще всего из гофрированного железа (преимущественно в районе Думбеа, близ скоростных дорог, аэропортов, на берегах залива Кутьо-Камере и т. д.).
Нумеа - один из региональных центров Океании, в том числе в сфере науки, образования и культуры. Действуют научные центры французских Научно-исследовательского института развития (Марсель), Научно-исследовательского института по эксплуатации морских ресурсов (Иси-ле-Мулино), Института Пастера (Париж). Университет Новой Каледонии (основан в 1987 году как один из двух центров Тихоокеанского французского университета, современный статус и название с 1999 года), колледжи. Библиотека Бернхейма (1905), медиатека (2000; в районе Ривьер-Сале). Архивы Новой Каледонии (1987). Музеи: Новой Каледонии (1863), города, каторги, морской истории. Зоопарк (1972) и ботанический сад на холме Монтравель. Аквариум (1956). Проводятся карнавал, Международный фестиваль джазовой и популярной музыки «Live en août» (ежегодно, с 1991 года) и др. Место проведения XIV Тихоокеанских игр (2011).
Главный деловой и индустриальный центр Новой Каледонии. Большая часть работающих занята в сфере услуг (в том числе государственное управление, торговля, транспорт, туристический бизнес). Морской порт Нумеа - один из крупнейших в юго-западной части Океании, включает несколько терминалов. Грузооборот около 5,2 млн. т (2011); вывоз главным образом ферроникеля и никелевого штейна, ввоз нефтепродуктов, стройматериалов, продовольствия, потребительских товаров. Центр туризма: культурно-познавательного, спортивно-развлекательного (пляжный отдых и водные виды спорта, в том числеяхтинг, виндсёрфинг) и др. Действуют: металлургический завод «Doniambo» компании «Société Le Niсkel» (производство ферроникеля и никелевого штейна), цементный завод компании «Société des Ciments de Numbo» (мощность 150 тысяч т в год), судоверфь, предприятия пищевкусовой промышленности (выпуск консервированных рыбы, фруктов и др.; пива, прохладительных напитков) и др. Рыболовство. В пределах Большого Нумеа, в 60 км к востоку от города, - добыча и обогащение никель-кобальтовых руд, в том числе на месторождении Горо (на крайнем юго-востоке региона; разрабатывается компанией «Vale Nouvelle-Cal ́edonie»), близ которого в начале 2010-х годов построен гидрометаллургический завод «Usine du Grand Sud» по производству никеля и кобальта.