НУМЕА

НУМЕА - административный центр Новой Каледонии и её Южной провинции, образует одноименную коммуну.

Население 108,0 тысяч человек (2013); вме­сте с на­се­лён­ны­ми пунк­та­ми со­сед­них ком­мун Дум­беа, Мон-Доре и Паи­та Нумеа составляет городскую аг­ло­ме­ра­цию (так называемый Боль­шой Ну­меа) с населением свыше 180 тысяч человек (из них свыше 40% - по­том­ки вы­ход­цев из Ев­ро­пы, свыше 25% - ка­на­ки), где скон­цен­три­ро­ва­но свыше 2/3 жи­те­лей Но­вой Ка­ле­до­нии. Рас­по­ло­жен на по­лу­ост­ро­ве в юго-восточной час­ти острова Но­вая Ка­ле­до­ния, на по­бе­ре­жье Ко­рал­ло­во­го моря Ти­хо­го океана; в со­став городской тер­ри­то­рии вхо­дят так­же несколько ост­ро­вов, в том числе остров Ну­виль (к за­па­ду от Нумеа). Порт. Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт Ла-Тон­ту­та (в 50 км к се­ве­ро-за­па­ду от Нумеа; свыше 400 тысяч пас­са­жи­ров в 2011 году). В городской чер­те - аэ­ро­порт Ма­жан­та (со­об­ще­ние с другими ост­рова­ми Но­вой Ка­ле­до­нии).

Тер­ри­то­рия Нумеа бы­ла за­се­ле­на с древ­ней­ших вре­мён пред­ка­ми современных ка­на­ков. По­се­ле­ние на мес­те бу­ду­ще­го го­ро­да ос­но­ва­но в 1854 году французскими ко­ло­ни­ста­ми, пы­тав­ши­ми­ся вы­тес­нить анг­ли­чан с ост­ро­ва, и но­си­ло название Пор-де-Франс (Port-de- France). Ис­поль­зо­ва­лось французскими вла­стя­ми как ка­торж­ная ко­ло­ния . С 1860-х годов центр до­бы­чи зо­ло­та, с 1870-х годов - ни­ке­ля. В 1859 году французской ад­ми­ни­ст­ра­ци­ей на­зна­чен пер­вый городской со­вет по­се­ле­ния. С 1860 года в со­ста­ве французской ко­ло­нии (с 1946 года за­мор­ской тер­ри­то­рии) Но­вая Ка­ле­до­ния. В 1866 году по­лу­чил современное на­зва­ние. В пе­ри­од 2-й ми­ро­вой вой­ны в Нумеа рас­по­ла­га­лось ко­ман­до­ва­ние Воо­руженными си­ла­ми США в южной час­ти Ти­хо­го океа­на.

Го­род рас­по­ло­жен на не­сколь­ких хол­мах (Уэн-То­ро, Коф­фен, Ве­нюс и др., са­мый вы­со­кий - Мон­тра­вель, высота 167 м). Пер­вый план Нумеа раз­ра­бо­тан в 1855 году французским военным инженером П. Коф­фе­ном. Ис­то­рический центр Нумеа - площадь Ко­ко­тье, на ко­то­рой на­хо­дят­ся про­тес­тант­ский Ста­рый храм (с 1893 года), ка­то­лический ка­фед­раль­ный со­бор Святого Ио­си­фа (с 1897 года), Му­зы­каль­ная бе­сед­ка (1883, рес­тав­ри­ро­ва­на в 1986 году), «Не­бес­ный фон­тан» (1894), бывший Тор­го­вый банк (1874; с 1880 года мэ­рия, с 1996 года Му­зей го­ро­да). При­мы­каю­щая к пло­ща­ди часть ста­ро­го го­ро­да ор­га­ни­зо­ва­на в ви­де сет­ки пря­мых пе­ре­се­каю­щих­ся улиц, на ко­то­рых рас­по­ло­же­ны ма­га­зи­ны, куль­тур­но-про­све­тительские уч­ре­ж­де­ния (биб­лио­те­ки и т. д.). Раз­но­об­раз­ная ко­ло­ни­аль­ная ар­хи­тек­ту­ра Нумеа пред­став­ле­на как во французских, так и в анг­лосак­сон­ском ва­ри­ан­тах. К ста­рей­шим квар­та­лам Нумеа (час­тич­но рас­по­ло­же­ны на осу­шен­ных во 2-й половине XIX века уча­ст­ках) от­но­сят­ся Ла­тин­ский (на­зван по на­име­но­ва­нию рай­она Па­ри­жа; здесь - Му­зей Но­вой Ка­ле­до­нии, городской ры­нок, раз­вле­ка­тель­ные за­ве­де­ния) и Мон­тра­вель. Сре­ди па­мят­ни­ков ар­хи­тек­ту­ры - зда­ния Кон­грес­са и пра­ви­тель­ст­ва Но­вой Ка­ле­до­нии, Сек­ре­та­риа­та Ти­хо­оке­ан­ско­го со­об­ще­ст­ва, «Отель де ла Про­венс» («Го­лу­бой дом»); церк­ви Обе­та и Святого Ми­хаи­ла, Ис­лам­ский центр (1986), буд­дий­ская па­го­да, си­на­го­га (1987). В го­ро­де мно­го зе­лё­ных зон, пар­ков, большая часть жи­лых до­мов име­ет свои са­ды. В 1960-1970-е годы воз­во­ди­лись пер­вые вы­сот­ные зда­ния, спорт­ком­плек­сы; ин­тен­сив­ное строи­тель­ст­во про­дол­жи­лось в 1990-е годы: мно­го­численные ту­ри­стические объ­ек­ты (оте­ли, рес­то­ра­ны и др.), так­же эс­пла­на­ды, про­ме­на­ды, оформ­ле­ние рек­реа­ци­он­ных зон (пля­жей и т. д.). В районе Вал­ле-дю-Же­ни - те­ат­раль­ный зал Фе­де­ра­ции свет­ско­го твор­че­ст­ва (Œuvres Laїques), ста­рые зда­ния ка­зарм и площадь Бир-Ха­кейм с па­мят­ни­ком по­гиб­шим в 1-й ми­ро­вой вой­не. Один из наи­бо­лее бы­ст­ро раз­ви­ваю­щих­ся рай­онов Нумеа - Ма­жан­та: здесь раз­мес­ти­лись уни­вер­си­тет­ские кор­пу­са, ста­ди­он «Numa-Daly» (1966), городская боль­ни­ца, куль­тур­ный центр ка­на­ков Тжи­бау в сти­ле хай-тек (1998, архитектор Р. Пиа­но) и др. В районе Вал­ле-де-Ко­лон - церковь Святого Ио­ан­на Кре­сти­те­ля, за­мок Ажен (ны­не Kуль­тур­ный центр) и зда­ние кли­ни­ки Мань­ен (оба - в ко­ло­ни­аль­ном сти­ле); в районе Фо­бур-Блан­шо - па­мят­ник ко­ло­ни­аль­ной ар­хи­тек­ту­ры дом Сель­ер, здесь же в бывшем зда­нии тюрь­мы - Центр ис­кусств («Те­атр де Пош», 1996).

Ост­ров Ну, не­ко­гда быв­ший ме­стом ка­тор­ги, по­сле со­ору­же­ния на­сы­пи и мос­та, со­еди­няю­ще­го его с пор­том (1970-е годы), пре­вра­тил­ся в по­лу­ис­кус­ст­вен­ный остров Ну­виль; здесь на­хо­дят­ся ос­тат­ки тю­рем­ных со­ору­же­ний, цер­ковь (в 2000 году пе­ре­строе­на в «Те­атр де л’Иль»), Му­зей ка­тор­ги, факультет пра­ва и эко­но­ми­ки Университета Но­вой Ка­ле­до­нии. На ост­ров­ке Фар-Аме­де - ме­тал­лический ма­як, счи­таю­щий­ся 2-м по вы­со­те в ми­ре (55 м; от­крыт в 1865 году, инженер Л.Э. Бер­тен). Рост на­се­ле­ния спо­соб­ство­вал ши­ро­ко­му раз­ма­ху жи­лищ­но­го строи­тель­ст­ва в при­го­ро­дах Нумеа; в 1980-1990-е годы поя­вил­ся осо­бый тип уде­шев­лён­но­го ме­ла­не­зий­ско­го жи­ли­ща (так называемый скат), ча­ще все­го из гоф­ри­ро­ван­но­го же­ле­за (пре­имущественно в районе Дум­беа, близ ско­ро­ст­ных до­рог, аэ­ро­пор­тов, на бе­ре­гах залива Ку­тьо-Ка­ме­ре и т. д.).

Нумеа - один из ре­гио­наль­ных цен­тров Океа­нии, в том числе в сфе­ре нау­ки, об­ра­зо­ва­ния и куль­ту­ры. Дей­ст­ву­ют на­учные цен­тры фран­цуз­ских Научно-исследовательского института раз­ви­тия (Мар­сель), Научно-исследовательского института по экс­плуа­та­ции морских ре­сур­сов (Иси-ле-Му­ли­но), Института Пас­те­ра (Па­риж). Университет Но­вой Ка­ле­до­нии (ос­но­ван в 1987 году как один из двух цен­тров Ти­хо­оке­ан­ско­го французского университета, современный ста­тус и название с 1999 года), кол­лед­жи. Библиотека Берн­хей­ма (1905), ме­диа­те­ка (2000; в районе Ривь­ер-Са­ле). Ар­хи­вы Но­вой Ка­ле­до­нии (1987). Му­зеи: Но­вой Ка­ле­до­нии (1863), го­ро­да, ка­тор­ги, морской ис­то­рии. Зоо­парк (1972) и бо­та­нический сад на хол­ме Мон­тра­вель. Ак­ва­ри­ум (1956). Про­во­дят­ся кар­на­вал, Ме­ж­ду­народный фес­ти­валь джа­зо­вой и по­пу­ляр­ной му­зы­ки «Live en août» (еже­год­но, с 1991 года) и др. Ме­сто про­ве­де­ния XIV Ти­хо­оке­ан­ских игр (2011).

Главный де­ло­вой и ин­ду­ст­ри­аль­ный центр Но­вой Ка­ле­до­нии. Большая часть ра­бо­таю­щих за­ня­та в сфе­ре ус­луг (в том числе государственное управ­ле­ние, тор­гов­ля, транс­порт, ту­ри­стический биз­нес). Морской порт Нумеа - один из круп­ней­ших в юго-западной ча­сти Океа­нии, вклю­ча­ет несколько тер­ми­на­лов. Гру­зо­обо­рот около 5,2 млн. т (2011); вы­воз главным образом фер­ро­ни­ке­ля и ни­ке­ле­во­го штей­на, ввоз неф­те­про­дук­тов, строй­ма­те­риа­лов, про­до­воль­ст­вия, по­тре­би­тель­ских то­ва­ров. Центр ту­риз­ма: куль­тур­но-по­зна­ва­тель­но­го, спор­тив­но-раз­вле­ка­тель­но­го (пляж­ный от­дых и вод­ные ви­ды спор­та, в том числеях­тинг, винд­сёр­финг) и др. Дей­ст­ву­ют: ме­тал­лур­гический за­вод «Doniambo» ком­па­нии «Société Le Niсkel» (про­изводство фер­ро­ни­ке­ля и ни­ке­ле­во­го штей­на), це­мент­ный за­вод ком­па­нии «Société des Ciments de Numbo» (мощ­ность 150 тысяч т в год), су­до­верфь, пред­при­ятия пи­ще­вку­со­вой промышленности (вы­пуск кон­сер­ви­ро­ван­ных ры­бы, фрук­тов и др.; пи­ва, про­хла­ди­тель­ных на­пит­ков) и др. Ры­бо­лов­ст­во. В пре­де­лах Боль­шо­го Ну­меа, в 60 км к во­сто­ку от го­ро­да, - до­бы­ча и обо­га­ще­ние ни­кель-ко­баль­то­вых руд, в том числе на ме­сто­рож­де­нии Го­ро (на край­нем юго-во­сто­ке ре­гио­на; раз­ра­ба­ты­ва­ет­ся ком­па­ни­ей «Vale Nouvelle-Cal ́edonie»), близ ко­то­ро­го в начале 2010-х годов по­стро­ен гид­ро­ме­тал­лур­гический за­вод «Usine du Grand Sud» по про­изводству ни­ке­ля и ко­баль­та.

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