НУМАНЦИЯ
НУМАНЦИЯ - древний город в северо-восточной части Пиренейского полуострова.
Население Нуманции Плиний Старший относил к племени пелендонов, Страбон, Птолемей и др. - к аревакам (возможно, это отражает смену хозяев Нуманции), которые принимали участие в военных конфликтах кельтиберов (к ним относят и ареваков) с римлянами на протяжении 1-й половины II века до н. э. Во время войны 143-133 годов важнейшим центром сопротивления Риму стала Нуманция, и эта война вошла в историю как Нуманцийская. После капитуляции римской армии в 137 году войну с кельтиберами возглавил Сципион Эмилиан, в 134 году осадивший Нуманцию (по оценке римлян, Нуманция - оппид) с 60-тысячным войском из римлян и их союзников. Город (в нём находилось около 10 тысяч человек, из них 4 тысячи способных носить оружие) был блокирован валом длиной в 9 км и 6 лагерями, также использовались 300 катапульт, другие осадные сооружения и техника. Оборона Нуманции длилась 8 (по другим сведениям, 15) месяцев. Летом 133 года до н. э. доведённые до отчаяния болезнями и голодом защитники Нуманции подожгли город, многие убивали друг друга, чтобы не стать рабами. В итоге захватчикам достались руины и несколько сотен пленных. Позднее, при императоре Августе (27 года до н. э. - 14 год н. э.), Нуманцию отстроили как римский город в провинции Испания. В I веке н. э. он получил статус муниципия. В ходе Великого переселения народов Нуманция стала одним из центров Вестготского королевства в Испании, но вскоре пришла в упадок.
Остатки Нуманции в 1860 году Э. Сааведра локализовал на холме Муэла-де-Гаррай в верховьях реки Дуэро, у впадения в неё реки Тела, на территории современного муниципалитета Гаррай, в 7 км к северу от города Сория (провинция Сория, автономная область Кастилия-Леон, Испания). Сведения о наиболее ранних раскопках здесь относятся к 1803 году, крупномасштабные работы проводились в 1861-1867 годах. Научные раскопки начаты немецким археологом А. Шультеном в 1905 году и продолжаются (с перерывами) испанскими археологами. Древнейшие поселения на территории Нуманции относятся к финальному неолиту и раннему бронзовому веку (колоколовидных кубков культура). С IV-III веков до н. э. здесь существовали мощные каменные стены (древнейшие возведены, по-видимому, в позднем Гальштате). «Аревакское» городище во II веке до н. э. имело размеры 310×710 м, мощёные улицы: 2 параллельные основные, 11 пересекающих их, 2 вдоль оборонительные стены. Исследовались также остатки 2 городских ворот, построек из сложенного насухо камня. Римский город был построен на месте старого и в целом повторял его планировку; изучены несколько домов, цистерны для воды, часть терм и, вероятно, театра; одно из зданий определено как храм. Следы разрушений III века н. э., возможно, связаны с нападениями франков или алеманнов, но город существовал и в IV веке. Раскопано и несколько построек везиготского времени, позднейшие находки датируются VI веком н. э. Близ Нуманции исследовались остатки римских военных лагерей; выделяются 5 периодов их использования: в 195 и 193-181 годах; в 153, 137, 134-133, 75-74 годах (во время войны Сертория и Гнея Помпея) до н. э. Среди находок - богатая коллекция керамики (в том числе местной расписной), монеты, фибулы, ременные гарнитуры, украшения, есть оружие.
Не позднее XVI века в испанском национальном самосознании оборона Нуманции от Рима стала одним из символов героизма и самопожертвования при защите Родины. В 1882 году руины Нуманции объявлены национальным памятником, в 1999 году Нуманция и окрестности, включая остатки римских лагерей, получили национальный статус «археологическая зона». Места раскопок в Нуманции открыты для осмотра; находки хранятся в Нумантийском музее (Сория), Археологическом музее (Мадрид), музеях Майнца и Бонна.