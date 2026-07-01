НУМАНЦИЯ

НУМАНЦИЯ - древний город в северо-восточной части Пиренейского полуострова.

На­се­ле­ние Нуманции Пли­ний Стар­ший от­но­сил к пле­ме­ни пе­лен­до­нов, Стра­бон, Пто­ле­мей и др. - к аре­ва­кам (воз­мож­но, это от­ра­жа­ет сме­ну хо­зя­ев Нуманции), ко­то­рые при­ни­ма­ли уча­стие в во­енных кон­флик­тах кель­ти­бе­ров (к ним от­но­сят и аре­ва­ков) с рим­ля­на­ми на про­тя­же­нии 1-й половины II века до н. э. Во вре­мя вой­ны 143-133 годов важ­ней­шим цен­тром со­про­тив­ле­ния Ри­му ста­ла Нуманция, и эта вой­на во­шла в ис­то­рию как Ну­ман­ций­ская. По­сле ка­пи­ту­ля­ции римской ар­мии в 137 году вой­ну с кель­ти­бе­ра­ми воз­гла­вил Сци­пи­он Эми­ли­ан, в 134 году оса­див­ший Нуманцию (по оцен­ке рим­лян, Нуманция - оп­пид) с 60-ты­сяч­ным вой­ском из рим­лян и их со­юз­ни­ков. Го­род (в нём на­хо­ди­лось около 10 тысяч человек, из них 4 тысячи спо­соб­ных но­сить ору­жие) был бло­ки­ро­ван ва­лом дли­ной в 9 км и 6 ла­ге­ря­ми, так­же ис­поль­зо­ва­лись 300 ка­та­пульт, другие осад­ные со­ору­же­ния и тех­ни­ка. Обо­ро­на Нуманции дли­лась 8 (по другим све­де­ни­ям, 15) месяцев. Ле­том 133 года до н. э. до­ве­дён­ные до от­чая­ния бо­лез­ня­ми и го­ло­дом за­щит­ни­ки Нуманции по­дожг­ли го­род, мно­гие уби­ва­ли друг дру­га, что­бы не стать ра­ба­ми. В ито­ге за­хват­чи­кам дос­та­лись руи­ны и несколько со­тен плен­ных. Позд­нее, при императоре Ав­гу­сте (27 года до н. э. - 14 год н. э.), Нуманцию от­строи­ли как римский го­род в провинции Ис­па­ния. В I веке н. э. он по­лу­чил ста­тус му­ни­ци­пия. В хо­де Ве­ли­ко­го пе­ре­се­ле­ния на­ро­дов Нуманция ста­ла од­ним из цен­тров Вест­гот­ско­го ко­ро­лев­ст­ва в Ис­па­нии, но вско­ре при­шла в упа­док.

Ос­тат­ки Нуманции в 1860 году Э. Саа­вед­ра ло­ка­ли­зо­вал на хол­ме Му­эла-де-Гар­рай в вер­ховь­ях реки Ду­эро, у впа­де­ния в неё реки Те­ла, на тер­ри­то­рии современного му­ни­ци­па­ли­те­та Гар­рай, в 7 км к се­ве­ру от города Со­рия (провинция Со­рия, ав­то­ном­ная область Кас­ти­лия-Ле­он, Ис­па­ния). Све­де­ния о наи­бо­лее ран­них рас­коп­ках здесь от­но­сят­ся к 1803 году, круп­но­мас­штаб­ные ра­бо­ты про­во­ди­лись в 1861-1867 годах. На­учные рас­коп­ки на­ча­ты немецким ар­хео­ло­гом А. Шуль­те­ном в 1905 году и про­дол­жа­ют­ся (с пе­ре­ры­ва­ми) испанскими ар­хео­ло­га­ми. Древ­ней­шие по­се­ле­ния на тер­ри­то­рии Нуманции от­но­сят­ся к фи­наль­но­му нео­ли­ту и ран­не­му брон­зо­во­му ве­ку (ко­ло­ко­ло­вид­ных куб­ков куль­ту­ра). С IV-III веков до н. э. здесь су­ще­ст­во­ва­ли мощ­ные ка­мен­ные сте­ны (древ­ней­шие воз­ве­де­ны, по-ви­ди­мо­му, в позд­нем Галь­шта­те). «Аре­вак­ское» го­ро­ди­ще во II веке до н. э. име­ло раз­ме­ры 310×710 м, мо­щё­ные ули­цы: 2 па­рал­лель­ные ос­нов­ные, 11 пе­ре­се­каю­щих их, 2 вдоль обо­ро­нительные сте­ны. Ис­сле­до­ва­лись так­же ос­тат­ки 2 городских во­рот, по­стро­ек из сло­жен­но­го на­су­хо кам­ня. Римский го­род был по­стро­ен на мес­те ста­ро­го и в це­лом по­вто­рял его пла­ни­ров­ку; изу­че­ны несколько до­мов, цис­тер­ны для во­ды, часть терм и, ве­ро­ят­но, те­ат­ра; од­но из зда­ний оп­ре­де­ле­но как храм. Сле­ды раз­ру­ше­ний III века н. э., воз­мож­но, свя­за­ны с на­па­де­ния­ми фран­ков или але­ман­нов, но го­род су­ще­ст­во­вал и в IV веке. Рас­ко­па­но и несколько по­стро­ек ве­зи­гот­ско­го вре­ме­ни, позд­ней­шие на­ход­ки да­ти­ру­ют­ся VI веком н. э. Близ Нуманции ис­сле­до­ва­лись ос­тат­ки римских военных ла­ге­рей; вы­де­ля­ют­ся 5 пе­рио­дов их ис­поль­зо­ва­ния: в 195 и 193-181 годах; в 153, 137, 134-133, 75-74 годах (во вре­мя вой­ны Сер­то­рия и Гнея Пом­пея) до н. э. Сре­ди на­хо­док - бо­га­тая кол­лек­ция ке­ра­ми­ки (в том числе ме­ст­ной рас­пис­ной), мо­не­ты, фи­бу­лы, ре­мен­ные гар­ни­ту­ры, ук­ра­ше­ния, есть ору­жие.

Не позд­нее XVI века в испанском национальном са­мо­со­зна­нии обо­ро­на Нуманции от Ри­ма ста­ла од­ним из сим­во­лов ге­ро­из­ма и са­мо­по­жерт­во­ва­ния при за­щи­те Ро­ди­ны. В 1882 году руи­ны Нуманции объ­яв­ле­ны национальным па­мят­ни­ком, в 1999 году Нуманция и ок­ре­ст­но­сти, вклю­чая ос­тат­ки римских ла­ге­рей, по­лу­чи­ли национальный ста­тус «ар­хео­ло­гическая зо­на». Мес­та рас­ко­пок в Нуманции от­кры­ты для ос­мот­ра; на­ход­ки хра­нят­ся в Ну­ман­тий­ском му­зее (Со­рия), Ар­хео­ло­гическом му­зее (Мад­рид), му­зе­ях Майн­ца и Бон­на.

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