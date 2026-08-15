НУМА ПОМПИЛИЙ (лат. Numa Pompilius)

Полулегендарный второй римский царь (согласно традиции правил в 715-673 гг. до н. э.), происходивший из сабинского города Курес.

В отличие от воинственного Ромула Нума предстает в традиции как царь-миротворец. Его считали подлинным основателем римской религиозной организации: по преданию, Нума упорядочил римские культы, добавил к фламину Юпитера фламинов Марса и Квирина , учредил ряд новых жреческих коллегий (фециалов, понтификов, салиев), провел реформу календаря. Ко временам Нумы относят также учреждение коллегии весталок и официального культа священного огня Весты. Второму римскому царю приписывается и ряд других мероприятий: строительство храма Януса, а также введение священнодействий Термину, божеству межей и границ (Liv., I, 21; Dion. Hall., II, 74).

Уже в древности такие детали биографии Нумы, как его обучение у Пифагора , жившего, по крайней мере, столетием позже, или связь с нимфой Эгерией, якобы передававшей ему волю богов, вызывали скептическое отношение (Liv., I, 18). Так называемые «законы Нумы», о которых упоминает Цицерон (Cic. De Rep., II, 26), по-видимому относились к религиозному праву и сохранялись в архивах коллегии понтификов.

Многие римские аристократические роды возводили свою родословную к Нуме (Эмилии, Кальпурнии, Марции и другие). Личность Нумы не переставала будоражить умы римлян столетиями спустя после его смерти, о чем говорит тот факт, что в 181 г. до н. э. два римских крестьянина обнаружили место погребения Нумы и семь книг его религиозных установлений, которые по распоряжению сената были уничтожены, так как содержали нормы, несовместимые с духом римской религии (Val. Max., I, 1, 1, 12).

Исторические источники :

Тит Ливий. История Рима от основания Города;

Дионисий Галикарнасский. Римские древности;

Плутарх. Жизнеописание Нумы;

Цицерон. О государстве.

Иллюстрация :

Карл Брюллов, Нума Помпилий и нимфа Эгерия. Холст, масло. 1824. Санкт-Петербург, Государственный Русский Музей.