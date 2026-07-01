НУКУС

НУКУС - город в западной части Узбекистана, столица Республики Каракалпакстан.

Население 249,3 тысяч человек (2013). Рас­по­ло­жен на пра­вом бе­ре­гу реки Аму­да­рья. Узел ав­то­мо­биль­ных до­рог. Железнодорожная стан­ция. Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт.

По­се­ле­ние Шур­ча на мес­те современного Нукуса. су­ще­ст­во­ва­ло с IV-III веков до н. э. и яв­ля­лось важ­ным во­енным и экономическим цен­тром Хо­рез­ма. С IV века н.э. на­ча­ло при­хо­дить в упа­док. Сере­ди­ной XII века да­ти­ру­ют­ся пер­вые све­де­ния о су­ще­ст­во­ва­нии здесь кре­по­сти. В 1860-х годах на тер­ри­то­рии современного го­ро­да воз­ник­ло но­вое по­се­ле­ние - аул Ну­кус, слу­жив­ший опор­ным пунк­том российских войск в Средней Азии. В 1874 году за­вер­ше­но стро­и­тель­ст­во кре­по­сти. Ста­тус го­ро­да с 1932 года. С 1932 года сто­ли­ца Ка­ра-Кал­пак­ской (с 1964 года Ка­ра­кал­пак­ской) АССР (с 1936 года в со­ста­ве Узбекской ССР), с 1992 года - Рес­пуб­ли­ки Ка­ра­кал­пак­стан в со­ста­ве Уз­бе­ки­ста­на. (смотри СССР )

Нукус за­страи­вал­ся по ген­пла­нам 1936 года (архитектор С.О. Ов­сян­ни­ков и др.) и 1965 года (архитектор А.М. Ир­ка­ба­ев, инженер Т.З. Зия­ев). Го­род име­ет пря­мо­уголь­ную сет­ку улиц с жи­лы­ми (пре­имущественно ма­ло­этаж­ны­ми) и об­щественными зда­ния­ми, сре­ди них - бывшие зда­ния СМ Ка­ра­калп. АССР (1930-е годы), Ка­ра­калп. об­ко­ма КП Уз­бе­ки­ста­на (1970, архитеткор Е.К. Ви­дя­кин; ны­не оба - административные зда­ния). В 1970-е годы по­строе­ны главный кор­пус университета, административное зда­ние «Ка­ра­кал­па­кир­сов­хоз­ст­роя» (ар­хи­тек­то­ры В. Не­ми­ров­ский, Д. Ким, инженер З. Са­би­ров), Дво­рец ис­кусств на Те­ат­раль­ной площади (1974, ар­хи­тек­то­ры В. Бе­ре­зин, Ю. За­ки­ро­ва, инженер В. Ште­рен­прес). Па­мят­ни­ки: В.И. Ле­ни­ну (1958, скульп­тор Е.В. Ву­че­тич), вои­нам, пав­шим в Великой Отечественной вой­не (1967, архитектор К.М. Мо­лу­тов), по­эту Бер­да­ху (1977), Улуг­бе­ку (1994) и др.

Нукус - центр нау­ки, об­ра­зо­ва­ния и куль­ту­ры. Ка­ра­калп. от­де­ле­ние (1959, современный ста­тус с 1992 года) АН Рес­пуб­ли­ки Уз­бе­ки­стан, в его со­ста­ве: Институт язы­ка и литературы имени Н. Дав­ка­рае­ва, Институт ис­то­рии, ар­хео­ло­гии и эт­но­гра­фии, Институт со­ци­аль­но-эко­но­мических про­блем При­ара­лья, Ком­плекс­ный институт ес­те­ст­вен­ных на­ук, Институт био­эко­ло­гии, бо­та­нический сад; фи­ли­ал Узбекского НИИ пе­да­го­гических на­ук имени Т.Н. Ка­ры-Ния­зо­ва. Ву­зы: Ну­кус­ский государственный педагогический институт имени Ажи­ния­за (ве­дёт ис­то­рию с 1934 года, в 1976 году на его ба­зе соз­дан государственный университет, из ко­то­ро­го институт вы­де­лен в 1991 году), Ка­ра­калп. государственный университет имени Бер­да­ха (1976), фи­лиа­лы узбекских ву­зов. Государственный крае­ведческий му­зей (1929), Государственный му­зей ис­кусств имени И.В. Са­виц­ко­го (1966; ар­хео­ло­гические кол­лек­ции, искусство XIX века, цен­ней­шее со­б­ра­ние русского аван­гар­да XX века), Му­зей Бер­да­ха (1997; зда­ние - архитектор О. То­ре­ния­зов). Музыкальный те­атр имени Бер­да­ха (соз­дан в 1930 году в Турт­ку­ле, в Нукусе с 1942 года), ТЮЗ имени С. Ход­жа­ния­зо­ва (1978), Те­атр ку­кол. Фи­лар­мо­ния имени Бер­да­ха (1946). Ки­но­сту­дия «Ка­ра­кал­пак­фильм» (1970). Дей­ст­ву­ют пред­при­ятия по ме­тал­ло­об­ра­бот­ке и про­изводству строй­ма­те­риа­лов (в том числе кир­пич­ный и гра­нит­но-мра­мор­ный за­во­ды), пи­ще­вой и лёг­кой промышленности.

Близ Нукуса - ком­плекс ар­хео­ло­гических па­мят­ни­ков Миз­дах­кан.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)