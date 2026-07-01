НУКУС
НУКУС - город в западной части Узбекистана, столица Республики Каракалпакстан.
Население 249,3 тысяч человек (2013). Расположен на правом берегу реки Амударья. Узел автомобильных дорог. Железнодорожная станция. Международный аэропорт.
Поселение Шурча на месте современного Нукуса. существовало с IV-III веков до н. э. и являлось важным военным и экономическим центром Хорезма. С IV века н.э. начало приходить в упадок. Серединой XII века датируются первые сведения о существовании здесь крепости. В 1860-х годах на территории современного города возникло новое поселение - аул Нукус, служивший опорным пунктом российских войск в Средней Азии. В 1874 году завершено строительство крепости. Статус города с 1932 года. С 1932 года столица Кара-Калпакской (с 1964 года Каракалпакской) АССР (с 1936 года в составе Узбекской ССР), с 1992 года - Республики Каракалпакстан в составе Узбекистана. (смотри СССР)
Нукус застраивался по генпланам 1936 года (архитектор С.О. Овсянников и др.) и 1965 года (архитектор А.М. Иркабаев, инженер Т.З. Зияев). Город имеет прямоугольную сетку улиц с жилыми (преимущественно малоэтажными) и общественными зданиями, среди них - бывшие здания СМ Каракалп. АССР (1930-е годы), Каракалп. обкома КП Узбекистана (1970, архитеткор Е.К. Видякин; ныне оба - административные здания). В 1970-е годы построены главный корпус университета, административное здание «Каракалпакирсовхозстроя» (архитекторы В. Немировский, Д. Ким, инженер З. Сабиров), Дворец искусств на Театральной площади (1974, архитекторы В. Березин, Ю. Закирова, инженер В. Штеренпрес). Памятники: В.И. Ленину (1958, скульптор Е.В. Вучетич), воинам, павшим в Великой Отечественной войне (1967, архитектор К.М. Молутов), поэту Бердаху (1977), Улугбеку (1994) и др.
Нукус - центр науки, образования и культуры. Каракалп. отделение (1959, современный статус с 1992 года) АН Республики Узбекистан, в его составе: Институт языка и литературы имени Н. Давкараева, Институт истории, археологии и этнографии, Институт социально-экономических проблем Приаралья, Комплексный институт естественных наук, Институт биоэкологии, ботанический сад; филиал Узбекского НИИ педагогических наук имени Т.Н. Кары-Ниязова. Вузы: Нукусский государственный педагогический институт имени Ажинияза (ведёт историю с 1934 года, в 1976 году на его базе создан государственный университет, из которого институт выделен в 1991 году), Каракалп. государственный университет имени Бердаха (1976), филиалы узбекских вузов. Государственный краеведческий музей (1929), Государственный музей искусств имени И.В. Савицкого (1966; археологические коллекции, искусство XIX века, ценнейшее собрание русского авангарда XX века), Музей Бердаха (1997; здание - архитектор О. Торениязов). Музыкальный театр имени Бердаха (создан в 1930 году в Турткуле, в Нукусе с 1942 года), ТЮЗ имени С. Ходжаниязова (1978), Театр кукол. Филармония имени Бердаха (1946). Киностудия «Каракалпакфильм» (1970). Действуют предприятия по металлообработке и производству стройматериалов (в том числе кирпичный и гранитно-мраморный заводы), пищевой и лёгкой промышленности.
Близ Нукуса - комплекс археологических памятников Миздахкан.