Нукуалóфа

Нукуалóфа — столица Тонги . Распо­ложена на северном побережье о. Тонгатапу. Численность населения — 232,2 тыс. человек (2016). Место Н. впервые описано Дж. Куком 10 июня 1777. В XIX в. стал центром христианской миссии на Тонге. Н. объявлен столицей в конституции Тонги 1875. В ноябре 2006 ряд зданий в центре Н. пострадал во время антиправительственных протестов; реконструкция началась с конца 2008 на китайские заемные средства. 12 февраля 2018 старинное здание парламента (1892), наряду со многими другими постройками, полностью разрушено циклоном Гита; проект нового здания объявлен в ноябре 2021. В январе 2022 ряд домов пострадал от цунами, вы­званного извержением подводного вулкана Хунга-­Тонга-­Хунга-­Хаапай.

Королевский дворец — памятник британской деревянной колониальной архитектуры (1867). Международный аэропорт Фуаамоту. А. А. Исэров .