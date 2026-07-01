НУКЛЕУС
НУКЛЕУС - в археологии, каменное ядрище, в большинстве случаев специально подготовленное для получения сколов-заготовок для орудий (отщепов или пластин).
В верхнем палеолите Восточной и Центральной Европы известны нуклеусы из бивня мамонта, использовавшиеся для получения заготовок орудий, произведений мелкой пластики и др. Основные морфологические элементы нуклеуса.: ударная площадка (плоскость, по краю которой производилось силовое воздействие для снятия сколов); её рабочая кромка (место воздействия при скалывании); фронт скалывания (плоскость, с которой производилось отделение заготовки); основание (часть, противоположная в момент раскалывания ударной площадке); тыльная часть (контрфронт; противоположен в момент раскалывания фронту скалывания); латерали (боковые по отношению к фронту скалывания стороны) и другие элементы.
Форма и размер нуклеуса обусловлены природной формой и качеством сырья, целью расщепления (предполагаемой формой получаемой заготовки), способом отделения скола [удар твёрдым (минеральным) или мягким (органическим) отбойником; удар через посредник или без него, отжим]. Существует много классификаций нуклеусов, которые, как и терминология, различаются у ряда научных школ. Нуклеусы подразделяют по количеству и взаиморасположению ударных площадок и фронтов скалывания, направлению снятия заготовок, форме ядрища, типу снимаемых заготовок (пластин или отщепов) и т. д.
Так называемые аморфные нуклеусы - многоплощадочные, сколы с которых (как правило, отщепы) сняты беспорядочно. Радиальные (дисковидные, черепаховидные) нуклеусы - те, у которых рабочей кромкой служит ребро по периметру (то есть ударной площадки фактически нет), а скол шёл от него к центру. Нуклеусы с параллельным принципом снятия заготовок характеризуют призматическую технологию расщепления, при которой получаемые заготовки-пластины имеют края, близкие параллельным; после произведённого скола рабочая кромка и фронт скалывания остаются выпуклыми, что позволяет произвести следующий скол с минимальной подготовкой или без неё. Такие нуклеусы по форме делят на призматические (с одной и двумя площадками), конусовидные [пирамидальные; их разновидность - небольшие, сильно вытянутые нуклеусы - карандашевидные (англ. bullet core - пулевидные)], уплощённые (одно- и двуплощадочные, с широким фронтом скалывания и узкими латералями), торцевые (с узким фронтом скалывания и более широкими латералями), разновидности которых - ладьевидные (двуплощадочные со встречным скалыванием), клиновидные, юбецу и др.
Для нижнего палеолита характерны в основном нуклеусы, сколы с которых сняты без предварительной подготовки, и аморфные нуклеусы; также сколы-заготовки получали в процессе производства крупных орудий (чопперов, рубил); с рубежа нижнего и среднего палеолита (в позднем Ашеле и в эпоху Мустье) распространяются радиальные и так называемые леваллуазские нуклеусы (смотри Леваллуа), в конце среднего палеолита появляются призматические нуклеусы, получившие широкое распространение в верхнем палеолите, притом что продолжалось использование и нуклеусов более «архаичных» форм. Начиная с мезолита используются карандашевидные нуклеусы. В неолите и позднее сосуществуют самые разнообразные типы нуклеусов для получения отщепов, микропластинок и пластин. В энеолите появляются приспособления для усиленного отжима заготовок, что позволяло получать с нуклеусов пластины длиной до 50 см. Некоторые типы нуклеусов характерны для определённых каменных индустрий или их фаций, например нуклеус типа юбецу для верхнего палеолита Японии, Камчатки и некоторых других регионов, ладьевидные нуклеусы для свидерской культуры и т. д.