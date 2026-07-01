НУКЛЕУС

НУКЛЕУС - в археологии, каменное ядрище, в большинстве случаев специально подготовленное для получения сколов-заготовок для орудий (от­ще­пов или пла­стин).

В ве­рх­нем па­лео­ли­те Восточной и Центральной Ев­ро­пы из­ве­ст­ны нуклеусы из бив­ня ма­мон­та, ис­поль­зо­вав­шие­ся для по­лу­че­ния за­го­то­вок ору­дий, про­из­ве­де­ний мел­кой пла­сти­ки и др. Основные мор­фо­ло­гические эле­мен­ты нуклеуса.: удар­ная пло­щад­ка (плос­кость, по краю ко­то­рой про­из­во­ди­лось си­ло­вое воз­дей­ст­вие для сня­тия ско­лов); её ра­бо­чая кром­ка (ме­сто воз­дей­ст­вия при ска­лы­ва­нии); фронт ска­лы­ва­ния (плос­кость, с ко­то­рой про­из­во­ди­лось от­де­ле­ние за­го­тов­ки); ос­но­ва­ние (часть, про­ти­во­по­лож­ная в мо­мент рас­ка­лы­ва­ния удар­ной пло­щад­ке); тыль­ная часть (контр­фронт; про­ти­во­по­ложен в мо­мент рас­ка­лы­ва­ния фрон­ту ска­лы­ва­ния); ла­те­ра­ли (бо­ко­вые по от­но­ше­нию к фрон­ту ска­лы­ва­ния сто­ро­ны) и другие эле­мен­ты.

Фор­ма и раз­мер нуклеуса обу­слов­ле­ны при­род­ной фор­мой и ка­че­ст­вом сы­рья, це­лью рас­ще­п­ле­ния (пред­по­ла­гае­мой фор­мой по­лу­чае­мой за­го­тов­ки), спо­со­бом от­де­ле­ния ско­ла [удар твёр­дым (ми­не­раль­ным) или мяг­ким (ор­га­ни­че­ским) от­бой­ни­ком; удар че­рез по­сред­ник или без не­го, от­жим]. Су­ще­ст­ву­ет мно­го клас­си­фи­ка­ций нуклеусов, ко­то­рые, как и тер­ми­но­ло­гия, раз­ли­ча­ют­ся у ря­да на­учных школ. Нуклеусы под­раз­де­ля­ют по ко­ли­че­ст­ву и взаи­мо­рас­по­ло­же­нию удар­ных пло­ща­док и фрон­тов ска­лы­ва­ния, на­прав­ле­нию сня­тия за­го­то­вок, фор­ме яд­ри­ща, ти­пу сни­мае­мых за­го­то­вок (пла­стин или от­ще­пов) и т. д.

Так называемые аморф­ные нуклеусы - мно­го­пло­ща­доч­ные, ско­лы с ко­то­рых (как пра­ви­ло, от­ще­пы) сня­ты бес­по­ря­доч­но. Ра­ди­аль­ные (дис­ко­вид­ные, че­ре­па­хо­вид­ные) нуклеусы - те, у ко­то­рых ра­бо­чей кром­кой слу­жит реб­ро по пе­ри­мет­ру (то есть удар­ной пло­щад­ки фак­ти­че­ски нет), а скол шёл от не­го к цен­тру. Нуклеусы с па­рал­лель­ным прин­ци­пом сня­тия за­го­то­вок ха­рак­те­ри­зу­ют приз­ма­тическую тех­но­ло­гию рас­ще­п­ле­ния, при ко­то­рой по­лу­чае­мые за­го­тов­ки-пла­сти­ны име­ют края, близ­кие па­рал­лель­ным; по­сле про­из­ве­дён­но­го ско­ла ра­бо­чая кром­ка и фронт ска­лы­ва­ния ос­та­ют­ся вы­пук­лы­ми, что по­зво­ля­ет про­из­ве­сти сле­дую­щий скол с ми­нимальной под­го­тов­кой или без неё. Та­кие нуклеусы по фор­ме де­лят на приз­ма­ти­че­ские (с од­ной и дву­мя пло­щад­ка­ми), ко­ну­со­вид­ные [пи­ра­ми­даль­ные; их раз­но­вид­ность - не­боль­шие, силь­но вы­тя­ну­тые нуклеусы - ка­ран­да­ше­вид­ные (англ. bullet core - пу­ле­вид­ные)], уп­ло­щён­ные (од­но- и дву­пло­ща­доч­ные, с ши­ро­ким фрон­том ска­лы­ва­ния и уз­ки­ми ла­те­ра­ля­ми), тор­це­вые (с уз­ким фрон­том ска­лы­ва­ния и бо­лее ши­ро­ки­ми ла­те­ра­ля­ми), раз­но­вид­но­сти ко­то­рых - ладь­е­вид­ные (дву­пло­ща­доч­ные со встреч­ным ска­лы­ва­ни­ем), кли­но­вид­ные, юбе­цу и др.

Для ниж­не­го па­лео­ли­та ха­рак­тер­ны в основном нуклеусы, ско­лы с ко­то­рых сня­ты без пред­ва­рительной под­го­тов­ки, и аморф­ные нуклеусы; так­же ско­лы-за­го­тов­ки по­лу­ча­ли в про­цес­се про­изводства круп­ных ору­дий (чоп­пе­ров, ру­бил); с ру­бе­жа ниж­не­го и сред­не­го па­лео­ли­та (в позд­нем Аше­ле и в эпо­ху Му­стье ) рас­про­стра­ня­ют­ся ра­ди­аль­ные и так называемые ле­вал­лу­аз­ские нуклеусы (смотри Левал­луа ), в кон­це сред­не­го па­лео­ли­та по­яв­ля­ют­ся приз­ма­тические нуклеусы, по­лу­чив­шие ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние в верх­нем па­лео­ли­те, при­том что про­дол­жа­лось ис­поль­зо­ва­ние и нуклеусов бо­лее «ар­ха­ич­ных» форм. На­чи­ная с ме­зо­ли­та ис­поль­зу­ют­ся ка­ран­да­ше­вид­ные нуклеусы. В нео­ли­те и позд­нее со­су­ще­ст­ву­ют са­мые раз­но­об­раз­ные ти­пы нуклеусов для по­лу­че­ния от­ще­пов, мик­ро­пла­сти­нок и пла­стин. В эне­о­ли­те по­яв­ля­ют­ся при­спо­собле­ния для уси­лен­но­го от­жи­ма за­го­то­вок, что по­зво­ля­ло по­лу­чать с нуклеусов пла­сти­ны дли­ной до 50 см. Не­ко­то­рые ти­пы нуклеусов ха­рак­тер­ны для оп­ре­де­лён­ных ка­мен­ных ин­ду­ст­рий или их фа­ций, например нуклеус ти­па юбе­цу для верх­не­го па­лео­ли­та Япо­нии, Кам­чат­ки и не­ко­то­рых других ре­гио­нов, ладье­вид­ные нуклеусы для сви­дер­ской куль­ту­ры и т. д.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)