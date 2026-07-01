НУЭВО-ЛАРЕДО
НУЭВО-ЛАРЕДО - город на северо-востоке Мексики, штат Тамаулипас.
Население 395 тысяч человек (2013). Расположен на правом берегу реки Рио-Браво-дель-Норте, на границе с США. Вместе с городом Ларедо (США; на левом берегу реки Рио-Браво-дель-Норте; американское название реки - Рио-Гранде) образует трансграничную городскую агломерацию Нуэво-Ларедо - Ларедо с населением свыше 860 тысяч человек. Связан с городом Ларедо двумя автомобильными и одним железнодорожным мостами (к северо-западу от Нуэво-Ларедо, в пределах агломерации, - ещё 2 автомобильных моста: в населённых пунктах Эхидо-Ла-Крус и Коломбия). Автодорогами связан с городом Монтеррей (далее с важнейшими городами центральной и южной части страны, в том числе с Мехико, Гвадалахарой), а также с расположенными вдоль границы с США городами Рейноса, Матаморос и Пьедрас-Неграс. Международный аэропорт Кецалькоатль. Город образован в 1848 году в результате фактического раздела города Ларедо по окончании американо-мексиканской войны 1846-1848 годов.
Нуэво-Ларедо сохранил регулярную планировку XIX века с прямоугольной сеткой улиц. Среди памятников гражданской архитектуры - здания Паласио-Федераль (1938-1940), таможни (1887, перестроено в 1915-1918 годах), железнодорожного вокзала (конец XIX - начало XX веков), банка Longoria (1929-1932). Также в Нуэво-Ларедо находятся церковь Санто-Ниньо (1888) и собор Святого Духа в русле неомодернизма (1989). В XX веке установлены монументы: городские часы в стиле неоклассицизма (1926), памятники Б. Хуаресу (1956, скульптор Х. Олагибель), основателям Нуэво-Ларедо (1958, скульптор Ф. Суньига) и др. Археологический парк «Морелос».
Среди вузов: Технологический институт Нуэво-Ларедо (1964), Технологический университет Нуэво-Ларедо (2002), Центр высшего образования «Royal» (2003), Высшая нормальная школа (2005); филиалы: автономного Университета штата Тамаулипас, Университета «TecMilenio», Университета Севера штата Тамаулипас, Национального педагогического университета и др. Культурный центр (2004), в его составе - Музей естественной истории (2007), Музей Х.Р. Меса (2008). Региональный литературный центр Г. Гарсии Маркеса (2008, в здании старого железнодорожного вокзала). Исторический архив.
Нуэво-Ларедо - важный экономический центр в приграничной с США полосе. Главный мексиканский «внешнеторговый коридор» - крупнейший центр сухопутных грузоперевозок между Мексикой и США: через Нуэво-Ларедо проходит свыше 30% мексиканских грузов (по стоимости), предназначенных для США и Канады, и около 1/2 американских грузов для Мексики. Большая часть работающих занята в сфере перевозок (в основном контейнерные, осуществляются главным образом автотранспортом) и оформления (в том числе таможенного) грузов, оказании логистических (действует ряд крупных логистических центров) и консалтинговых услуг, торговле (оптовой и розничной).
Большая часть промышленных предприятий, как и в других мексиканских городах в приграничной с США полосе, входит в сектор ориентированных на экспорт производств, так называемый макиладорас (частично или полностью принадлежат иностранным, главным образом американским, компаниям). Ведущие отрасли - машиностроение и металлообработка. Основная продукция - различные детали и узлы для автомобилестроения, электротехнические изделия (включая бытовую технику). Среди производителей автокомплектующих выделяется предприятие «Caterpillar Inc.» (детали для дизельных и инжекторных двигателей, сборка двигателей). Производство электропроводов и кабелей для авиационных двигателей (предприятие компании «Chromalloy Dallas M ́exico»), кондиционеров, водонагревателей и паровых котлов, в том числе промышленного назначения, датчиков, в том числе температурных, для электробытовых приборов. Выпуск различных медицинских инструментов и оборудования (заводы компаний «Teleflex Medical México», «Productos Medline» и др.), различных видов тары и упаковки (в том числе специальная контейнерная упаковка для оптовых грузов, включая химические; гофрокартон и др.), прохладительных напитков (заводы компаний «Novamex», «Coca-Cola», «PepsiCo»). Предприятие компании «BioTec de México» (биотехнологическая продукция, в том числе для охраны окружающей среды: очистки сточных вод, различных поверхностей). Большинство промышленных предприятий сконцентрировано в пределах 7 индустриальных парков (крупнейшие - FINSA, «Oradel»).