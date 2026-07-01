НУЭВО-ЛАРЕДО

НУЭВО-ЛАРЕДО - го­род на се­ве­ро-вос­то­ке Мек­си­ки, штат Та­мау­ли­пас.

Население 395 тысяч человек (2013). Рас­по­ло­жен на пра­вом бе­ре­гу реки Рио-Бра­во-дель-Нор­те, на гра­ни­це с США. Вме­сте с городом Ла­ре­до (США; на ле­вом бе­ре­гу реки Рио-Бра­во-дель-Нор­те; американское название ре­ки - Рио-Гран­де) об­ра­зу­ет транс­гра­нич­ную городскую аг­ло­ме­ра­цию Нуэво-Ларедо - Ла­ре­до с населением свыше 860 тысяч человек. Свя­зан с городом Ла­ре­до дву­мя ав­то­мо­биль­ны­ми и од­ним железнодорожным мос­та­ми (к се­ве­ро-за­па­ду от Нуэво-Ларедо, в пре­де­лах аг­ло­ме­ра­ции, - ещё 2 ав­то­мо­биль­ных мос­та: в на­се­лён­ных пунк­тах Эхи­до-Ла-Крус и Ко­лом­бия). Ав­то­до­ро­га­ми свя­зан с городом Мон­тер­рей (да­лее с важ­ней­ши­ми го­ро­да­ми центральной и южной час­ти стра­ны, в том числе с Ме­хи­ко, Гва­да­ла­ха­рой), а так­же с рас­по­ло­жен­ны­ми вдоль гра­ни­цы с США го­ро­да­ми Рей­но­са, Ма­та­мо­рос и Пьед­рас-Не­грас. Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт Ке­цаль­ко­атль. Го­род об­ра­зо­ван в 1848 году в ре­зуль­та­те фак­тического раз­де­ла города Ла­ре­до по окон­ча­нии аме­ри­ка­но-мек­си­кан­ской вой­ны 1846-1848 годов.

Нуэво-Ларедо со­хра­нил ре­гу­ляр­ную пла­ни­ров­ку XIX века с пря­мо­уголь­ной сет­кой улиц. Сре­ди па­мят­ни­ков гражданской ар­хи­тек­ту­ры - зда­ния Па­ла­сио-Фе­де­раль (1938-1940), та­мож­ни (1887, пе­ре­строе­но в 1915-1918 годах), железнодорожного во­кза­ла (конец XIX - начало XX веков), бан­ка Longoria (1929-1932). Так­же в Нуэво-Ларедо на­хо­дят­ся церковь Сан­то-Ни­ньо (1888) и со­бор Святого Ду­ха в рус­ле не­омо­дер­низ­ма (1989). В XX веке ус­та­нов­ле­ны мо­ну­мен­ты: городские ча­сы в сти­ле не­оклас­си­циз­ма (1926), па­мят­ни­ки Б. Хуа­ре­су (1956, скульп­тор Х. Ола­ги­бель), ос­но­ва­те­лям Нуэво-Ларедо (1958, скульп­тор Ф. Сунь­и­га) и др. Ар­хео­ло­гический парк «Мо­ре­лос».

Сре­ди ву­зов: Тех­но­ло­гический институт Нуэво-Ларедо (1964), Тех­но­ло­гический университет Нуэво-Ларедо (2002), Центр выс­ше­го об­ра­зо­ва­ния «Royal» (2003), Выс­шая нор­маль­ная шко­ла (2005); фи­лиа­лы: ав­то­ном­но­го Университета шта­та Та­мау­ли­пас, Университета «TecMilenio», Университета Се­ве­ра шта­та Та­мау­ли­пас, Национального педагогического университета и др. Куль­тур­ный центр (2004), в его со­ста­ве - Му­зей ес­тественной ис­то­рии (2007), Му­зей Х.Р. Ме­са (2008). Ре­гио­наль­ный литературный центр Г. Гар­сии Мар­ке­са (2008, в зда­нии ста­ро­го железнодорожного вок­за­ла). Ис­то­рический ар­хив.

Нуэво-Ларедо - важ­ный эко­но­мический центр в при­гра­нич­ной с США по­ло­се. Глав­ный мексиканский «внеш­не­тор­го­вый ко­ри­дор» - круп­ней­ший центр су­хо­пут­ных гру­зо­пе­ре­во­зок ме­ж­ду Мек­си­кой и США: че­рез Нуэво-Ларедо про­хо­дит свыше 30% мексиканских гру­зов (по стои­мо­сти), пред­на­зна­чен­ных для США и Ка­на­ды, и около 1/2 американских гру­зов для Мек­си­ки. Большая часть ра­бо­таю­щих за­ня­та в сфе­ре пе­ре­во­зок (в основном кон­тей­нер­ные, осу­щест­в­ля­ют­ся главным образом ав­то­транс­пор­том) и оформ­ле­ния (в том числе та­мо­жен­но­го) гру­зов, ока­за­нии ло­ги­сти­че­ских (дей­ст­ву­ет ряд круп­ных ло­ги­стических цен­тров) и кон­сал­тин­го­вых ус­луг, тор­гов­ле (оп­то­вой и роз­нич­ной).

Большая часть промышленных пред­при­ятий, как и в дру­гих мексиканских го­ро­дах в при­гра­нич­ной с США по­ло­се, вхо­дит в сек­тор ори­ен­ти­ро­ван­ных на экс­порт про­из­водств, так называемый ма­ки­ла­до­рас (час­тич­но или пол­но­стью при­над­ле­жат ино­стран­ным, главным образом американским, ком­па­ни­ям). Ве­ду­щие от­рас­ли - ма­ши­но­строе­ние и ме­тал­ло­об­ра­бот­ка. Основная про­дук­ция - различные де­та­ли и уз­лы для ав­то­мо­би­ле­строе­ния, элек­тро­тех­нические из­де­лия (вклю­чая бы­то­вую тех­ни­ку). Сре­ди про­из­во­ди­те­лей ав­то­ком­плек­тую­щих вы­де­ля­ет­ся пред­при­ятие «Caterpillar Inc.» (де­та­ли для ди­зель­ных и ин­жек­тор­ных дви­га­те­лей, сбор­ка дви­га­те­лей). Про­изводство элек­тро­про­во­дов и ка­бе­лей для авиационных дви­га­те­лей (пред­при­ятие ком­па­нии «Chro­malloy Dallas M ́exico»), кон­ди­цио­не­ров, во­до­на­гре­ва­те­лей и па­ро­вых кот­лов, в том числе промышленного на­зна­че­ния, дат­чиков, в том числе тем­пе­ра­ту­рных, для элек­тро­бы­то­вых при­бо­ров. Вы­пуск различных медицинских ин­ст­ру­мен­тов и обо­ру­до­ва­ния (за­во­ды ком­па­ний «Tele­flex Medical México», «Productos Med­line» и др.), различных ви­дов та­ры и упа­ковки (в том числе специальная кон­тей­нер­ная упа­ков­ка для оп­то­вых гру­зов, вклю­чая хи­ми­че­ские; гоф­ро­кар­тон и др.), про­хла­ди­тель­ных на­пит­ков (за­во­ды ком­па­ний «Nova­mex», «Coca-Cola», «Pepsi­Co»). Пред­при­ятие ком­па­нии «BioTec de México» (био­тех­но­ло­гическая про­дук­ция, в том числе для ох­ра­ны ок­ру­жаю­щей сре­ды: очи­ст­ки сточ­ных вод, различных по­верх­но­стей). Боль­шин­ст­во промышленных пред­при­ятий скон­цен­три­ро­ва­но в пре­де­лах 7 ин­ду­ст­ри­аль­ных пар­ков (круп­ней­шие - FINSA, «Oradel»).

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