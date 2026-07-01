НУЭР

НУЭР - нуэры, народ группы западных нилотов в Восточной Африке.

Жи­вут на се­ве­ро-вос­то­ке Южного Су­да­на (ни­зо­вья рек Бахр-эль-Дже­бель и Джур и бас­сейн реки Со­бат - штат Западный Верх­ний Нил, юг шта­та Верх­ний Нил и се­вер шта­та Джонг­лий; 1 млн. человек - 2011, оцен­ка, вто­рой по чис­лен­но­сти эт­нос) и за­па­де Эфио­пии (160 тысяч человек; со­став­ля­ют около 50% на­селе­ния ре­гио­на Гам­бе­ла). Де­лят­ся на западный нуэр (к за­па­ду от Бахр-эль-Дже­бе­ля: бул; леек, или лик; дьягай, или джа­кеи; док; ньюонг, или ну­онг; доор и западный дьикань, или джи­ка­ни) и восточный нуэр (к вос­то­ку от Бахр-эль-Дже­бе­ля: лак; тьянг; гаавар, или га­вар; лоу, или лу; восточный дьи­кань). К нуэр близ­ки ат­вот, или ре­ел (75 тысяч человек), жи­ву­щие сре­ди дин­ка к за­па­ду от Бахр-эль-Дже­бе­ля. Язык ну­эр ну­эр­ской под­груп­пы дин­ка-ну­эр­ской груп­пы западной под­вет­ви ни­лот­ских язы­ков; диа­лек­ты : бул, леек, дья­гай, док (ток), ньюонг, га­ваар, тьянг, лоу (лау), аби­гар, доор, западный и восточный дьи­кань. Пись­мен­ность на ос­но­ве латинской гра­фи­ки. В основном со­хра­ня­ют тра­диционные ве­ро­ва­ния, до 10 тысяч человек - хри­стиа­не-про­тес­тан­ты (пре­сви­те­риа­не, лю­те­ра­не и др.).

Пра­ро­ди­на нуэр рас­по­ла­га­лась к за­па­ду от Бахр-эль-Дже­бе­ля. По про­ис­хо­ж­де­нию близ­ки к дин­ка, от ко­то­рых от­де­ли­лись в рай­оне реки Джур и стали рас­се­лять­ся на вос­ток и вы­тес­нять, под­чи­няя и час­тич­но ас­си­ми­ли­руя дин­ка и ану­ак. Тра­диционная куль­ту­ра ти­пич­на для ни­ло­тов Восточной Аф­ри­ки. Основное за­ня­тие - по­лу­ко­че­вое ско­то­вод­ст­во (зе­бу, ов­цы, ко­зы). Скот слу­жил ос­но­вой иму­ще­ст­вен­ных и со­ци­аль­ных от­но­ше­ний; дое­ни­ем за­ни­ма­лись жен­щи­ны и под­ро­ст­ки, взрос­лый скот пас­ли толь­ко ини­ции­ро­ван­ные муж­чи­ны. В пе­ри­од до­ж­дей и раз­ли­ва рек (с ию­ня) жи­ли в де­рев­нях на воз­вы­шен­но­стях, за­ни­ма­лись пе­ре­лож­ным руч­ным зем­ле­де­ли­ем (в основном сор­го и про­со, а так­же ку­ку­ру­за, бо­бо­вые, ты­к­вы), но­чью скот дер­жа­ли в кры­тых за­го­нах с ды­мо­ку­ра­ми. Де­рев­ни име­ли раз­бро­сан­ную пла­ни­ров­ку. С но­яб­ря - де­каб­ря ко­че­ва­ли вбли­зи во­до­ёмов, за­ни­ма­лись ры­бо­лов­ст­вом (с по­мо­щью ост­ро­ги и кор­зи­ноч­ных ло­ву­шек); к ян­ва­рю - фев­ра­лю объ­е­ди­ня­лись в круп­ные ла­ге­ря (веч маи), жи­ли в по­се­ле­ни­ях ти­па краа­ля. Жи­ли­ще (двил, ут) из вет­вей, об­ма­зан­ных гли­ной и на­во­зом, ле­том - круг­лое с шле­мо­вид­ной кры­шей, зи­мой - вет­ро­вой за­слон или ша­лаш. Основная ут­варь де­ла­ли из гли­ны, ко­жи, тыкв, ору­дия и ору­жие - из кос­ти, ро­га, ра­ко­вин, эбе­но­во­го де­ре­ва. Же­ле­зо по­лу­ча­ли в основном от дин­ка и ара­бов; же­лез­ные ко­пья слу­жи­ли ро­до­вы­ми и лич­ны­ми ре­ли­к­вия­ми. С середины XIX века до­бы­ва­ли сло­но­вую кость на про­да­жу. Ве­ли по­сто­ян­ные на­бе­ги (главным образом на дин­ка) с це­лью за­хва­та ско­та. С 1970-х годов многие нуэр ра­бо­та­ют по най­му. Рас­про­стра­не­но от­ход­ни­че­ст­во в Су­дан. Муж­ская оде­ж­да - на­бед­рен­ная по­вяз­ка; жен­ская - ко­жа­ный пе­ред­ник, ук­ра­шен­ный ба­хро­мой и бу­си­на­ми; но­сят брас­ле­ты из де­ре­ва, ме­ди, сло­но­вой кос­ти, оже­ре­лья из бус, ра­ко­вин, пле­те­ния и др. Прак­ти­ку­ет­ся ска­ри­фи­ка­ция. Основная пи­ща - све­жее и ки­слое мо­ло­ко, тво­рог (льет ин бор), сыр (льет ин чар); сы­рая, ва­рё­ная и за­пе­чён­ная ко­ро­вья кровь; ле­пёш­ки (инд­же­ра), ка­ши (вал-вал) и по­хлёб­ки (коп) из сор­го; мя­со едят во вре­мя жерт­во­при­но­ше­ний. Из сор­го ва­рят пи­во.

Ос­но­ву тра­диционной со­ци­аль­ной ор­га­ни­за­ции со­став­ля­ют пат­ри­ли­ней­ные ро­ды, со­стоя­щие из ие­рар­хи­че­ски по­стро­ен­ных ли­нид­жей (ток дви­ел, ток мач, кар), и де­ре­вен­ские об­щи­ны (чьенг), вклю­чаю­щие мно­же­ст­во до­мо­хо­зяйств (дор). Важ­ную роль иг­ра­ли воз­рас­тные груп­пы, от­но­ше­ния ме­ж­ду ко­то­ры­ми вы­ра­жа­лись тер­ми­на­ми род­ст­ва. При ини­циа­ции муж­чи­на по­лу­чал ко­пьё и бы­ка, имя ко­то­ро­го но­сил; на лоб на­но­си­лись 6 руб­цов (гар). Брак счи­тал­ся дей­ст­ви­тель­ным лишь по­сле ро­ж­де­ния вто­ро­го ре­бён­ка. Де­ти при­чис­ля­лись к ро­ду му­жа толь­ко по­сле пол­ной вы­пла­ты брач­но­го вы­ку­па (ино­гда по­сле его смер­ти); по­сред­ст­вом вы­пла­ты вы­ку­па при­об­ре­сти «же­ну» и ус­та­но­вить «от­цов­ст­во» над её деть­ми мог­ла и жен­щи­на в слу­чае её соб­ст­вен­но­го бес­пло­дия. Рас­про­стра­не­ны по­ли­ги­ния, ле­ви­рат, авун­ку­лат. Сис­те­ма тер­ми­нов род­ст­ва би­фур­ка­тив­но­го ти­па; преобладают описательные конструкции. Сиб­лин­ги об­оз­на­ча­ют­ся в за­ви­си­мо­сти от их про­ис­хож­де­ния от от­ца или от ма­те­ри.

Су­бэт­нические груп­пы («пле­ме­на») ино­гда объ­е­ди­ня­лись во временные военные кон­феде­ра­ции; под­раз­де­ля­лись на тер­ри­то­ри­аль­ные груп­пы и под­груп­пы, так­же об­ра­зую­щие сою­зы друг про­тив дру­га; в ос­но­ве ка­ж­до­го объ­е­ди­не­ния ле­жал до­ми­ни­рую­щий ли­нидж. Кон­флик­ты раз­ре­ша­лись пу­тём драк и во­енных столк­но­ве­ний, а так­же в ре­зуль­та­те пе­ре­го­во­ров при по­сред­ни­че­ст­ве во­ж­дя (ку­ар му­он) - но­си­те­ля на­кид­ки из ле­о­пар­до­вой шку­ры (твач) и ста­рей­шин; кров­ная месть мог­ла быть за­ме­не­на ком­пен­са­ци­ей ско­том (ру­ок). Важ­ную роль вы­пол­ня­ли так­же биг­ме­ны (гат твот, тут), ста­рей­ши­ны гос­под­ствую­ще­го ли­нид­жа (ди­ел); ри­ту­аль­ные ли­де­ры - за­кли­на­те­ли то­те­мов (гван квот), «хо­зяе­ва ско­та» (вут гок), ру­ко­во­дя­щие ини­циа­ция­ми воз­раст­ных групп, во­енные за­кли­на­те­ли (гван му­от, нгул), об­ла­да­те­ли фе­ти­шей, зна­ха­ри и про­ри­ца­те­ли (ти­эт). С конца XIX века боль­шим влия­ни­ем поль­зо­ва­лись «про­ро­ки» (гук, чок квот), ру­ко­во­див­шие на­бе­га­ми на дин­ка и став­шие ли­де­ра­ми со­про­тив­ле­ния ко­ло­ни­за­ции; наи­бо­лее по­чи­та­ем «про­рок» из пле­ме­ни лу Нгун­денг (умер в 1906 году), по­стро­ив­ший холм («пи­ра­ми­ду») высотой свыше 15 м со сло­но­вы­ми бив­ня­ми на вер­ши­не и по пе­ри­мет­ру - ны­не свя­щен­ное ме­сто нуэр. В 1930-х годах анг­ло-египетской ад­ми­ни­ст­ра­ци­ей вве­дён ин­сти­тут вы­бор­ных во­ж­дей.

Со­хра­ня­ют­ся тра­диционные куль­ты ду­хов (ку­от) и пред­ков, вер­хов­но­го бо­же­ст­ва де­ми­ур­га Ку­от, бо­жеств не­ба (Денг, Дау, Ти­ни), ро­до­вых ду­хов и др. Основные жан­ры фольк­ло­ра - пес­ни, тан­цы, во­ин­ские гим­ны, сказ­ки, ис­то­рические и ге­неа­ло­гические пре­да­ния. Основные ри­туа­лы про­во­дят­ся осе­нью, по­сле сбо­ра пер­во­го уро­жая сор­го.

До XX века кон­так­ты с ев­ро­пей­ца­ми и егип­тя­на­ми не­зна­чи­тель­ны; анг­ло-египетская ад­ми­ни­ст­ра­ция ус­та­но­ви­ла кон­троль над тер­ри­то­ри­ей нуэр в ре­зуль­та­те во­енных опе­ра­ций в конце 1920-х годов. Во вре­мя гражданской вой­ны в Су­да­не 1980-1990-х годов нуэр по­стра­да­ли от дей­ст­вий пра­ви­тельственных войск и ру­ко­во­ди­мой дин­ка Народной ар­мии ос­вобо­ж­де­ния Су­да­на (хо­тя пред­ста­ви­те­ли нуэр так­же вое­ва­ли в её со­ста­ве). Многие нуэр эмиг­ри­ро­ва­ли в Ке­нию, Эфио­пию, США, Ка­на­ду, Ав­ст­ра­лию и др. В Южном Су­да­не и за ру­бе­жом име­ют­ся по­ли­тические ор­га­ни­за­ции нуэр. Пред­ста­ви­те­ли нуэр уча­ст­ву­ют в пра­ви­тель­ст­ве Южного Су­да­на. Су­ще­ст­ву­ет на­пря­жён­ность ме­ж­ду нуэр, дин­ка и ану­ак.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)