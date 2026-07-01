НУЭР
НУЭР - нуэры, народ группы западных нилотов в Восточной Африке.
Живут на северо-востоке Южного Судана (низовья рек Бахр-эль-Джебель и Джур и бассейн реки Собат - штат Западный Верхний Нил, юг штата Верхний Нил и север штата Джонглий; 1 млн. человек - 2011, оценка, второй по численности этнос) и западе Эфиопии (160 тысяч человек; составляют около 50% населения региона Гамбела). Делятся на западный нуэр (к западу от Бахр-эль-Джебеля: бул; леек, или лик; дьягай, или джакеи; док; ньюонг, или нуонг; доор и западный дьикань, или джикани) и восточный нуэр (к востоку от Бахр-эль-Джебеля: лак; тьянг; гаавар, или гавар; лоу, или лу; восточный дьикань). К нуэр близки атвот, или реел (75 тысяч человек), живущие среди динка к западу от Бахр-эль-Джебеля. Язык нуэр нуэрской подгруппы динка-нуэрской группы западной подветви нилотских языков; диалекты: бул, леек, дьягай, док (ток), ньюонг, гаваар, тьянг, лоу (лау), абигар, доор, западный и восточный дьикань. Письменность на основе латинской графики. В основном сохраняют традиционные верования, до 10 тысяч человек - христиане-протестанты (пресвитериане, лютеране и др.).
Прародина нуэр располагалась к западу от Бахр-эль-Джебеля. По происхождению близки к динка, от которых отделились в районе реки Джур и стали расселяться на восток и вытеснять, подчиняя и частично ассимилируя динка и ануак. Традиционная культура типична для нилотов Восточной Африки. Основное занятие - полукочевое скотоводство (зебу, овцы, козы). Скот служил основой имущественных и социальных отношений; доением занимались женщины и подростки, взрослый скот пасли только инициированные мужчины. В период дождей и разлива рек (с июня) жили в деревнях на возвышенностях, занимались переложным ручным земледелием (в основном сорго и просо, а также кукуруза, бобовые, тыквы), ночью скот держали в крытых загонах с дымокурами. Деревни имели разбросанную планировку. С ноября - декабря кочевали вблизи водоёмов, занимались рыболовством (с помощью остроги и корзиночных ловушек); к январю - февралю объединялись в крупные лагеря (веч маи), жили в поселениях типа крааля. Жилище (двил, ут) из ветвей, обмазанных глиной и навозом, летом - круглое с шлемовидной крышей, зимой - ветровой заслон или шалаш. Основная утварь делали из глины, кожи, тыкв, орудия и оружие - из кости, рога, раковин, эбенового дерева. Железо получали в основном от динка и арабов; железные копья служили родовыми и личными реликвиями. С середины XIX века добывали слоновую кость на продажу. Вели постоянные набеги (главным образом на динка) с целью захвата скота. С 1970-х годов многие нуэр работают по найму. Распространено отходничество в Судан. Мужская одежда - набедренная повязка; женская - кожаный передник, украшенный бахромой и бусинами; носят браслеты из дерева, меди, слоновой кости, ожерелья из бус, раковин, плетения и др. Практикуется скарификация. Основная пища - свежее и кислое молоко, творог (льет ин бор), сыр (льет ин чар); сырая, варёная и запечённая коровья кровь; лепёшки (инджера), каши (вал-вал) и похлёбки (коп) из сорго; мясо едят во время жертвоприношений. Из сорго варят пиво.
Основу традиционной социальной организации составляют патрилинейные роды, состоящие из иерархически построенных линиджей (ток двиел, ток мач, кар), и деревенские общины (чьенг), включающие множество домохозяйств (дор). Важную роль играли возрастные группы, отношения между которыми выражались терминами родства. При инициации мужчина получал копьё и быка, имя которого носил; на лоб наносились 6 рубцов (гар). Брак считался действительным лишь после рождения второго ребёнка. Дети причислялись к роду мужа только после полной выплаты брачного выкупа (иногда после его смерти); посредством выплаты выкупа приобрести «жену» и установить «отцовство» над её детьми могла и женщина в случае её собственного бесплодия. Распространены полигиния, левират, авункулат. Система терминов родства бифуркативного типа; преобладают описательные конструкции. Сиблинги обозначаются в зависимости от их происхождения от отца или от матери.
Субэтнические группы («племена») иногда объединялись во временные военные конфедерации; подразделялись на территориальные группы и подгруппы, также образующие союзы друг против друга; в основе каждого объединения лежал доминирующий линидж. Конфликты разрешались путём драк и военных столкновений, а также в результате переговоров при посредничестве вождя (куар муон) - носителя накидки из леопардовой шкуры (твач) и старейшин; кровная месть могла быть заменена компенсацией скотом (руок). Важную роль выполняли также бигмены (гат твот, тут), старейшины господствующего линиджа (диел); ритуальные лидеры - заклинатели тотемов (гван квот), «хозяева скота» (вут гок), руководящие инициациями возрастных групп, военные заклинатели (гван муот, нгул), обладатели фетишей, знахари и прорицатели (тиэт). С конца XIX века большим влиянием пользовались «пророки» (гук, чок квот), руководившие набегами на динка и ставшие лидерами сопротивления колонизации; наиболее почитаем «пророк» из племени лу Нгунденг (умер в 1906 году), построивший холм («пирамиду») высотой свыше 15 м со слоновыми бивнями на вершине и по периметру - ныне священное место нуэр. В 1930-х годах англо-египетской администрацией введён институт выборных вождей.
Сохраняются традиционные культы духов (куот) и предков, верховного божества демиурга Куот, божеств неба (Денг, Дау, Тини), родовых духов и др. Основные жанры фольклора - песни, танцы, воинские гимны, сказки, исторические и генеалогические предания. Основные ритуалы проводятся осенью, после сбора первого урожая сорго.
До XX века контакты с европейцами и египтянами незначительны; англо-египетская администрация установила контроль над территорией нуэр в результате военных операций в конце 1920-х годов. Во время гражданской войны в Судане 1980-1990-х годов нуэр пострадали от действий правительственных войск и руководимой динка Народной армии освобождения Судана (хотя представители нуэр также воевали в её составе). Многие нуэр эмигрировали в Кению, Эфиопию, США, Канаду, Австралию и др. В Южном Судане и за рубежом имеются политические организации нуэр. Представители нуэр участвуют в правительстве Южного Судана. Существует напряжённость между нуэр, динка и ануак.