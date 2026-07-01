НУАЙМЕ МИХАИЛ

НУАЙМЕ МИХАИЛ - ливанский писатель.

Пи­сал на арабском и английском язы­ках. Окон­чил муж­скую учи­тель­скую се­ми­на­рию Пра­во­слав­но­го па­ле­стин­ско­го общества в На­за­ре­те (1906); учил­ся в Пол­тав­ской ду­хов­ной се­ми­на­рии, от­ку­да был ис­клю­чён за уча­стие в сту­денческой за­бас­тов­ке (1911). В 1911-1916 годах изу­чал юрис­пру­ден­цию в Ва­шинг­тон­ском университете (Си­этл). Слу­жил доб­ро­воль­цем в американской ар­мии на юге Фран­ции; в 1919-1920 годах изу­чал французскую сло­вес­ность в университете города Рен. В 1920-1932 годах жил в Нью-Йор­ке, где стал од­ним из ли­де­ров си­ро-аме­ри­кан­ской шко­лы. В 1932 году вер­нул­ся на ро­ди­ну.

Де­бю­ти­ро­вал в пе­ча­ти в 1914 году. В ран­них литературно-кри­тических стать­ях вы­сту­пал за об­нов­ле­ние арабской литературы, от­стаи­вал сво­бо­ду твор­че­ст­ва - сборник «Си­то» («Аль-Гир­баль», 1923). Наи­бо­лее зна­чительное со­чи­не­ние - мо­но­гра­фия о Х. Джеб­ра­не (1934); из­вест­ность по­лу­чи­ли но­вел­лы Нуайме: сборник «Бы­ло – не бы­ло» («Кя­на ма кян», 1937) и др. Боль­шое ме­сто в твор­че­ст­ве Нуайме за­ни­ма­ет ре­лигиозно-фи­лософская про­бле­ма­ти­ка; ха­рак­тер­но со­че­та­ние глу­бо­ко вос­при­ня­тых хри­сти­ан­ских идей [по­весть «Вос­по­ми­на­ния Ар­ка­ша» («Му­зак­ка­рат Ар­каш», 1949)] с су­фий­ски­ми мо­ти­ва­ми [ро­ман «Кни­га о Мир­да­де» («The Book of Mir­dad», 1947) - су­фий­ская трак­тов­ка биб­лей­ско­го по­ве­ст­во­ва­ния о Ное]. Про­из­ве­де­ни­ям Нуайме при­су­щи ино­ска­за­тель­ность, мис­тическое ви́дение ми­ра; их от­ли­ча­ют яс­ность сти­ля, ди­на­мич­ность и ув­ле­ка­тель­ность сю­же­тов, пси­хо­ло­гическая на­сы­щен­ность и тон­кий ли­ризм.

Сре­ди других про­из­ве­де­ний: сборник ре­лигиозно- фи­лософской ли­ри­ки «Шё­пот век» («Хамс аль-джу­фун», 1945), пуб­ли­ци­стический очерк «Вда­ли от Мо­ск­вы и Ва­шинг­то­на» («Ба­и­дан ан Мус­ку ва Ва­шинг­тон», 1957), на­пи­сан­ный по­сле ви­зи­та Нуайме в СССР (1956); сборник ан­ти­во­ен­ной пуб­ли­ци­сти­ки «В по­ры­вах вет­ра» («Фи ма­хаб ар-рих», 1952), дра­мы «От­цы и де­ти» («Аль-аба ва-ль-бу­нун», 1918), «Иов» (1954); ме­му­ар­ная три­ло­гия «Мои семь­де­сят лет» («Са­бу­на хи­ка­ят ум­ри», 1959-1960), ро­ман «По­след­ний день» («Аль-яум аль-ахир», 1963).

Сочинения:

Со­вре­мен­ная араб­ская про­за. Л., 1961. С. 241–271;

Со­вре­мен­ная араб­ская но­вел­ла. М., 1963. С. 263–276;

В мо­ем го­ро­де идет дождь: Но­вел­лы пи­са­те­лей Си­рии, Ли­ва­на, Иор­да­нии. М., 1966. С. 60–64.