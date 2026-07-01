НУАЙМЕ МИХАИЛ
НУАЙМЕ МИХАИЛ - ливанский писатель.
Писал на арабском и английском языках. Окончил мужскую учительскую семинарию Православного палестинского общества в Назарете (1906); учился в Полтавской духовной семинарии, откуда был исключён за участие в студенческой забастовке (1911). В 1911-1916 годах изучал юриспруденцию в Вашингтонском университете (Сиэтл). Служил добровольцем в американской армии на юге Франции; в 1919-1920 годах изучал французскую словесность в университете города Рен. В 1920-1932 годах жил в Нью-Йорке, где стал одним из лидеров сиро-американской школы. В 1932 году вернулся на родину.
Дебютировал в печати в 1914 году. В ранних литературно-критических статьях выступал за обновление арабской литературы, отстаивал свободу творчества - сборник «Сито» («Аль-Гирбаль», 1923). Наиболее значительное сочинение - монография о Х. Джебране (1934); известность получили новеллы Нуайме: сборник «Было – не было» («Кяна ма кян», 1937) и др. Большое место в творчестве Нуайме занимает религиозно-философская проблематика; характерно сочетание глубоко воспринятых христианских идей [повесть «Воспоминания Аркаша» («Музаккарат Аркаш», 1949)] с суфийскими мотивами [роман «Книга о Мирдаде» («The Book of Mirdad», 1947) - суфийская трактовка библейского повествования о Ное]. Произведениям Нуайме присущи иносказательность, мистическое ви́дение мира; их отличают ясность стиля, динамичность и увлекательность сюжетов, психологическая насыщенность и тонкий лиризм.
Среди других произведений: сборник религиозно- философской лирики «Шёпот век» («Хамс аль-джуфун», 1945), публицистический очерк «Вдали от Москвы и Вашингтона» («Баидан ан Муску ва Вашингтон», 1957), написанный после визита Нуайме в СССР (1956); сборник антивоенной публицистики «В порывах ветра» («Фи махаб ар-рих», 1952), драмы «Отцы и дети» («Аль-аба ва-ль-бунун», 1918), «Иов» (1954); мемуарная трилогия «Мои семьдесят лет» («Сабуна хикаят умри», 1959-1960), роман «Последний день» («Аль-яум аль-ахир», 1963).
Сочинения:
Современная арабская проза. Л., 1961. С. 241–271;
Современная арабская новелла. М., 1963. С. 263–276;
В моем городе идет дождь: Новеллы писателей Сирии, Ливана, Иордании. М., 1966. С. 60–64.