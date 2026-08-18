НУАКШОТ

НУАКШОТ - столица Мавритании, образует самостоятельную административную единицу.

Круп­ней­ший го­род и глав­ный эко­но­мический, на­уч­ный и куль­тур­ный центр стра­ны. Население 894,4 тысяч человек (2013). Рас­по­ло­жен на за­па­де Мав­ри­тании в не­сколь­ких ки­ло­мет­рах от по­бере­жья Ат­лан­ти­че­ско­го океана. Важ­ный транс­порт­ный узел. Ав­то­мо­биль­ным со­об­ще­ни­ем свя­зан с круп­ны­ми го­ро­да­ми Мав­ритании и со­сед­ни­ми стра­на­ми (Западной Са­ха­рой, Ма­ли, Се­не­га­лом). Морской порт (гру­зо­обо­рот около 2,8 млн. т, 2010). Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт.

Ос­но­ван в 1957 году на мес­те од­но­именного ры­бац­ко­го по­се­ле­ния (Нуакшот в пе­ре­во­де с бер­бер­ско­го язяка - ме­сто, где ду­ют вет­ры) (смотри Берберы ) как административный центр Мав­ри­та­нии. С 1958 года сто­ли­ца ав­то­ном­ной Ис­лам­ской Рес­пуб­ли­ки Мав­ри­та­ния, с 1960 года не­за­ви­си­мой Мав­ри­та­нии. В 1976 и 1977 годах при­го­ро­ды Нуакшота под­вер­га­лись об­стре­лам под­раз­де­ле­ний Фрон­та ПОЛИСАРИО.

Современный го­род за­страи­ва­ет­ся по ре­гу­ляр­но­му пла­ну с 1958 года, ря­дом со ста­рым французским фор­том (1929; ны­не ок­раи­на Нуакшота - «ксар», ук­ре­п­лён­ное по­се­ле­ние): ши­ро­кие ули­цы, пре­имущественно од­но­этаж­ные жи­лые до­ма, квар­та­лы вилл, Боль­шая ме­четь, оте­ли, бан­ки и др. В 1960-е годы по­строе­ны Дво­рец пре­зи­ден­та, здание Национального со­б­ра­ния, Дво­рец пра­во­су­дия; в конце 1970-х - начале 1980-х годов - Национальный му­зей (ос­но­ван в 1972 году, ис­то­ри­ко-крае­вед­че­ский), ак­ва­ри­ум (экс­по­зи­ция под­вод­но­го ми­ра Ат­лан­ти­че­ско­го ок.). Центральный гос­пи­таль (архитектор Ж. Ре­но­ди и ар­хитектурное бю­ро «Atelier de Mont­rouge»). Жи­лые и об­щественные зда­ния в современных фор­мах ор­га­нич­но вклю­ча­ют эле­мен­ты тра­диционного «бер­бер­ско­го» ар­хитектурного сти­ля. В Нуакшоте - Национальный институт выс­ших на­учных ис­сле­до­ва­ний (1986); университет (1981), Пе­да­го­гический институт (1971), Выс­шая административная шко­ла (1966). Национальный ар­хив (1955), Национальная библиотека (1965), Фран­ко-мав­ри­тан­ский куль­тур­ный центр.

Пред­при­ятия де­ре­во­об­ра­ба­ты­ваю­щей и ме­тал­ло­об­ра­ба­ты­ваю­щей, пи­ще­вой и тек­стиль­ной промышленности. Су­до­верфь. За­во­ды по оп­рес­не­нию мор. во­ды, про­изводству це­мен­та. ТЭС (мощ­ность 34 МВт); в 2011 году вве­де­на в эк­сплуа­та­цию но­вая ТЭС (в 10 км к юго-за­па­ду от Нуакшота; мощ­ность 36 МВт). Ха­рак­тер­ны час­тые пес­ча­ные бу­ри; де­фи­цит пре­сной во­ды.

В 30 км к се­ве­ро-вос­то­ку от Нуакшота - руи­ны фор­та Пор­тен­дик (ос­но­ван пор­ту­галь­ца­ми в середине XV века).

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