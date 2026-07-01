НУАДИБУ
НУАДИБУ - город на западе Мавритании, административный центр области Дахлет-Нуадибу.
Население. 86,0 тысяч человек (2013, в границах городской агломерации свыше 100 тысяч человек; третий по числу жителей город страны после Нуакшота и Киффы); в начале 2010-х годов численность населения сокращается (в том числе за счёт нелегальной эмиграции в страны Западной Европы). Расположен на западном побережье бухты Нуадибу, близ границы с Западной Сахарой. Автомобильным сообщением связан с городом Нуакшот; северным ответвлением трассы с Западной Сахарой. Железная дорога Нуадибу - Зуэрат - единственная в стране (1963; длина 853 км, по другим данным, 728 км), соединяет город с железорудным бассейном. Морской порт. Международный аэропорт.
Основан в 1905 году французами, в 1907 году получил название Порт-Этьенн в честь бывшего министра колоний Э. Этьенна. С 1960 года современное название. Город застраивается по плану с прямоугольной сетью улиц (французские архитекторы Г. Ланьо, М. Вейль, Ж. Димитриевич). Жилые и общественные здания в современных формах органично включают элементы традиционного «берберского» архитектурного стиля. Новая мечеть (около 1980 года). В Нуадибу - Мавританский институт океанографии и рыболовства (основан в 1952 году как лаборатория рыболовства, с 1978 года Национальный центр океанографических исследований и рыболовства, современный статус с 2002 года).
В начале 2010-х годов Нуадибу - важный экономический центр Мавритании. Действуют: НПЗ, горно-обогатительная фабрика, сталеплавильный завод, судоремонтные и рыбоперерабатывающие предприятия. Активно развиваются портовые и логистические услуги. Морской порт Нуадибу - крупнейший в Мавритании и один из крупнейших в Западной Африке; включает расположенный поблизости торговый порт Кансадо; экспорт главным образом железорудного концентрата, рыбы и рыбопродуктов, нефти; импорт продовольствия. Международный туризм: культурно-познавательный, спортивно-оздоровительный (рыбалка, дайвинг), экологический. Среди основных туристических объектов - «кладбище» затонувших кораблей в бухте Нуадибу и национальный парк Банк-д’Арген (к югу от города).