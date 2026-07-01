НУАДИБУ

НУАДИБУ - город на западе Мавритании, административный центр области Дахлет-Нуадибу.

Население. 86,0 тысяч человек (2013, в гра­ни­цах городской аг­ло­ме­ра­ции свыше 100 тысяч человек; третий по чис­лу жи­те­лей го­род стра­ны по­сле Ну­ак­шо­та и Киф­фы); в начале 2010-х годов чис­лен­ность на­се­ле­ния со­кра­ща­ет­ся (в том числе за счёт не­ле­галь­ной эмиг­ра­ции в стра­ны Западной Ев­ро­пы). Рас­по­ло­жен на западном по­бере­жье бух­ты Нуа­ди­бу, близ гра­ни­цы с Западной Са­ха­рой. Ав­то­мо­биль­ным со­об­ще­ни­ем свя­зан с городом Ну­ак­шот; северным от­ветв­ле­ни­ем трас­сы с Западной Са­ха­рой. Же­лез­ная до­ро­га Нуа­ди­бу - Зу­эрат - един­ст­вен­ная в стра­не (1963; дли­на 853 км, по другим дан­ным, 728 км), со­еди­ня­ет го­род с же­ле­зо­руд­ным бас­сей­ном. Морской порт. Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт.

Ос­но­ван в 1905 году фран­цу­за­ми, в 1907 году по­лу­чил название Порт-Эть­енн в честь бывшего министра ко­ло­ний Э. Эть­ен­на. С 1960 года современное название. Го­род за­страи­ва­ет­ся по пла­ну с пря­мо­уголь­ной се­тью улиц (французские ар­хи­тек­то­ры Г. Ла­ньо, М. Вейль, Ж. Ди­мит­рие­вич). Жи­лые и об­щественные зда­ния в современных фор­мах ор­га­нич­но вклю­ча­ют эле­мен­ты тра­диционного « бер­бер­ско­го » ар­хитектурного сти­ля. Но­вая ме­четь (около 1980 года). В Нуадибу - Мав­ри­тан­ский институт океа­но­гра­фии и ры­бо­лов­ст­ва (ос­но­ван в 1952 году как ла­бо­ра­то­рия ры­бо­лов­ст­ва, с 1978 года Национальный центр океа­но­гра­фических исс­ле­до­ва­ний и ры­бо­лов­ст­ва, современный ста­тус с 2002 года).

В начале 2010-х годов Нуадибу - важ­ный эко­но­мический центр Мав­ри­та­нии . Дей­ст­ву­ют: НПЗ, гор­но-обо­га­тительная фаб­ри­ка, стале­пла­виль­ный за­вод, су­до­ре­монт­ные и ры­бо­пе­ре­ра­ба­ты­ваю­щие пред­при­ятия. Ак­тив­но раз­ви­ва­ют­ся пор­то­вые и ло­ги­стические ус­лу­ги. Морской порт Нуадибу - круп­ней­ший в Мав­ри­та­нии и один из круп­ней­ших в Западной Аф­ри­ке; вклю­ча­ет рас­по­ло­жен­ный по­бли­зо­сти торговый порт Кан­са­до; экс­порт главным образом железорудного концентрата, ры­бы и ры­бо­про­дук­тов, неф­ти; им­порт про­до­воль­ствия. Ме­ж­ду­народный ту­ризм: куль­тур­но-по­зна­ва­тель­ный, спор­тив­но-оз­до­ро­ви­тель­ный (ры­бал­ка, дай­винг), эко­ло­ги­ческий. Сре­ди основных туристических объ­ек­тов - «клад­би­ще» за­то­нув­ших ко­раб­лей в бух­те Нуадибу и национальный парк Банк-д’Арген (к югу от го­ро­да).

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