Ну́ма Помпи́лий
Ну́ма Помпи́лий (лат. Numa Pompilius) — второй римский царь, после смерти Ромула приглашен римлянами на царство из сабинского г. Куры, правил с 715 по 672 до н. э. При нем римляне не вели войн, заключив с соседями мирные договоры. Он был основателем сакральной конституции Рима, учредителем жреческих коллегий салиев, весталок, фециалов и понтификов. Ему же приписывается учреждение культов богине верности клятве Фидес и богу нерушимости границ Термину. Согласно легенде, его возлюбленной и советчицей была водная нимфа Эгерия, он считался знатоком целебных свойств родниковых вод. Водным источникам он придал сакральный характер, учредив для каждого специальный ритуал жертвоприношений. Он же основал греческий культ аргеев (древних героев, спутников Геркулеса), 27 святилищ которых в Риме и вокруг него ежегодно обходились жрецами, а на тибрском мосту совершалось ритуальное жертвоприношение аргеям 27 чучел. Н. П. учредил также коллегии ремесленников, предоставив каждой право собраний и религиозных обрядов. При Н. П. территория Рима была поделена на паги, их центром были укрепленный холм и родниковый источник, а во главе стоял т. н. магистр пага. Также провел реформу календаря: стремясь согласовать лунный и солнечный год, он добавил к 10 месяцам январь и февраль. Считается сторонником философии Пифагора, хотя и жил почти за 200 лет до него. Это может означать, что многие идеи Н. П. впоследствии стали основой италийской философии, в том числе и философии Пифагора.
Лит.: Маяк И. Л. Рим первых царей: Генезис римского полиса. М., 1983. Л. Л. Кофанов.